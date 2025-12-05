¥Ç¥ó¥¥Á40¼þÇ¯´ë²è¡Ö2025¥·ー¥º¥ó ±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º±þ±ç´¶¼Õº×¡×³«ºÅ¡ª
ÁíÀª4,000Ì¾ÍÍ¤Ø¤Î¸ÂÄê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£ÇÛÉÛ¤Ë²Ã¤¨¡¢65·¿¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤Ê¤É¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª´ë²è¤òÅ¹Æ¬¤ÎQR¥³ー¥É¤«¤é´ÊÃ±¤Ë¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
1. 40¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥ì¥Ã¥º±þ±ç´ë²è
¥Ç¥ó¥¥Á¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ø¤Î±þ±ç¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢40¼þÇ¯ÆÃÊÌ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ö2025¥·ー¥º¥ó ±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º±þ±ç´¶¼Õº×¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢ÀèÃåÇÛÉÛ¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ä¹ë²ÚÃêÁª´ë²è¤Ê¤É¡¢ÍèÅ¹¤¬¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ëÆÃÅµ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2. 10,000±ß°Ê¾å¤Î¹ØÆþ¤Ç¡ÈÀèÃå4,000Ì¾ÍÍ¡É¤Ë¸ÂÄê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£
¡üÀèÃå3,000Ì¾ÍÍ
¥Ç¥ó¥¥Á¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¥«¥ì¥ó¥Àー2025
¡üÀèÃå1,000Ì¾ÍÍ
¥ì¥Ã¥º¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡Ê2¿§Å¸³«¡Ë
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êÇÛÉÛ»þ´ü¤äÇÛÉÛ¿ô¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
3. ÃêÁª±þÊç¤Ï¡ÈÅ¹Æ¬QR¥³ー¥É¡É¤«¤é
±þÊç´ü´ÖÃæ¡¢¥Ç¥ó¥¥ÁÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ 5,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å ¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ï¡¢Å¹Æ¬QR¥³ー¥É ¤«¤éÃêÁª¥Õ¥©ー¥à¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹¤·¡¢É¬Í×»ö¹à¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç±þÊç´°Î»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
4. ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¹ë²Ú¾ÞÉÊ
°Ê²¼¤Î¾ÞÉÊ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¹ñÆâÍÌ¾¥áー¥«ーÀ½ 65·¿4K±Õ¾½¥Æ¥ì¥Ó¡Ê1Ì¾ÍÍ¡Ë
¡üDAZN 1Ç¯´Ö»ëÄ°¥Ñ¥¹¡Ê1Ì¾ÍÍ¡Ë
¡ü¥Ç¥ó¥¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È 40,000pt¡Ê1Ì¾ÍÍ¡Ë
¡ü¥Ç¥ó¥¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È 10,000pt¡Ê5Ì¾ÍÍ¡Ë
¡ü±ºÏÂ¥ì¥Ã¥ºÁª¼ê ¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¡Ê10Ì¾ÍÍ¡Ë
¡ü¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥³ー¥È¡Ê»Ò¶¡ÍÑ¡Ë¡Ê10Ì¾ÍÍ¡Ë
¡ü±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê5Ì¾ÍÍ¡Ë
5. ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö
±þÊç´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë～12·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë
ÅöÁªÈ¯É½¡§2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¾ÞÉÊ¼õ¤±ÅÏ¤·¡§2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë～1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¢£²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¤Ç¤ó¤¤Á
¢£ËÜ¼Ò¡¡¡¡¡§ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÃæ±û¶è¾åÍî¹ç2-3-4
¢£ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡µÜ µ®¹
¢£ÁÏ¶È¡¡¡¡¡§1985Ç¯
¢£»ö¶ÈÆâÍÆ
²ÈÅÅÈÎÇä»ö¶È¡§¥Æ¥ì¥Ó¡¢ÎäÂ¢¸Ë¡¢ÀöÂõµ¡¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Ê¤É¤Î°ìÈÌ²ÈÅÅ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢µ¨Àá²ÈÅÅ¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¡¢OAµ¡´ï¡¢AVµ¡´ï¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¡¦ÍýÈþÍÆ¡¦·ò¹¯´ï¶ñ¡¢ÄÌ¿®µ¡´ï¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¾¦ÉÊ¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¿®»ö¶È¡§·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ä¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È²óÀþ¤ÎÈÎÇä¡¦·ÀÌó¼êÂ³¤¤Ê¤É¡¢ÄÌ¿®´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½»Âð»ö¶È¡§¥ê¥Õ¥©ー¥à¤ä½»ÂðÀßÈ÷¤ÎÈÎÇä¡¦»Ü¹©¤Ê¤É¡¢½»¤Þ¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ûー¥à¥Úー¥¸ URL¡§https://www.denkichi.co.jp/
¢£¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡§https://www.denkichi.com/
¢£ºÎÍÑ¥µ¥¤¥È¡§https://www.denkichi.co.jp/recruit/
¢£¸ø¼°SNS
YouTube¡§¥Ç¥ó¥¥Á¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë(https://www.youtube.com/channel/UCwgSz1GwpnyQnOtnoi6Devg)
Instagram¡§denkichi.official.info(https://www.instagram.com/denkichi.official.info/)
£Ø¡§@Web29285802(https://x.com/Web29285802)