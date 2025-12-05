¥Ç¥£¥º¥Ëー±Ç²è¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡¡12·î5Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä¡ª
¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë ¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¹çÆ±²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ ¼ÒÄ¹·óºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¡§Æ£ÁÒ¾° / °Ê²¼¡¢ ¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë ¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡Ë¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー±Ç²è¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤ò12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
Á´À¤³¦¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¥Ç¥£¥º¥Ëー¡¦¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢¡Ù¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¡£¥·¥ã¥ー¥é¤¬²Î¤¦¿·¤¿¤Ê·àÃæ²Î¡ÖZoo¡×¤ä¡¢Á°ºî¤Ë°ú¤Â³¤¡Ø¥«ー¥ë¤¸¤¤¤µ¤ó¤Î¶õÈô¤Ö²È¡Ù¤Ç¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ(R)¤È¥°¥é¥ßー¾Þ(R)¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥¢¥Ã¥ー¥Î¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥¹¥³¥¢¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿ËÜºî¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖZoo¡×¤Îºî¶Ê¡¦ºî»ì¤Ï¡¢¥·¥ã¥ー¥é¼«¿È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢À¤³¦Åª¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡á¥¨¥É¡¦¥·ー¥é¥ó¡¢¥¨¥É¤ÎºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPlay¡Ù¤â¼ê³Ý¤±¤¿¥·¥ó¥¬ー¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー·ó¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡á¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥é¥Ã¥È¥¥ó¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÉô¤ò¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤Ç¤â²Î¾§¤·¡¢¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¤â²ÚÎï¤Ê¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥·¥ã¥ー¥é¤Î¥ëー¥Ä¤Ç¤¢¤ë¥é¥Æ¥óÍ×ÁÇ¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢¥¥ã¥Ã¥Áー¤Ê¥ê¥º¥à¤È¥Õ¥ìー¥º¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ý¥Ã¥×¡¦¥½¥ó¥°¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÆüËÜ¸ÂÄê¤ÇÂÓÉÕ¤¤Î¥¢¥Ê¥í¥°¥·¥ó¥°¥ë¤â¿ôÎÌÀ¸»º¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¥´ー¥¸¥ã¥¹¤Ê¥¬¥¼¥ë¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢¥¥é¥¥é¤¬²Ä°¦¤¤7¥¤¥ó¥Á¤Î¥Ñー¥×¥ë¡¦¥È¥é¥ó¥¹¥ëー¥»¥ó¥È¡¦¥°¥ê¥Ã¥¿ー¡¦¥ô¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤¹¡£
±Ç²è¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¤Î¸ø³«¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤ÎCD¥¹¥È¥¢¤Ç¥Ç¥£¥º¥Ëー¡¦¥µ¥ó¥È¥é¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¤ÎÂÓÉÕ¤¥¢¥Ê¥í¥°¥·¥ó¥°¥ë¡¢Á°ºî¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤ò´Þ¤à¥Ç¥£¥º¥ËーºîÉÊ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤ä¥³¥ó¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ê¤É¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÀèÃå¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£Instagram¤Ç¤Ï³Ú¶ÊÅê¹Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¡£ÂÐ¾Ý³Ú¶Ê¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¹¥¿¥ó¥×¤ò»È¤Ã¤ÆÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÊýÁ´°÷¤Ë¤â¤ì¤Ê¤¯¡¢¥ºー¥È¥Ô¥¢¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡È¥¬¥¼¥ë¡É¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥óÊÉ»æ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃêÁª¤Ç20Ì¾ÍÍ¤Ë¥¬¥¼¥ë¤Î¥ß¥ËCD¥ー¥Û¥ë¥Àー¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
Shakira - Zoo (From "Zootopia 2") Official Music Video
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=Kw3935PH01E ]
Shakira - Zoo (From "Zootopia 2")
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=Xry6B0I3pT8 ]
¡Ö¥ºー¥È¥Ô¥¢£²¡×ºÇ¿·±ÇÁü¡Ã12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë·à¾ì¸ø³«¡ª
[Æ°²è3: https://www.youtube.com/watch?v=X2abCsgLSmw ]
¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯
12·î5Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä
Apple Music¡§
https://music.apple.com/jp/album/zootopia-2-original-motion-picture-soundtrack/1842202783
Spotify¡§
https://open.spotify.com/prerelease/0Gu0rG2WH6qsFABsLFswj3?si=8c8aa4cf9d7247a6
Amazon Music¡§
https://music.amazon.com/albums/B0FSNZ37ST?marketplaceId=A1VC38T7YXB528&musicTerritory=JP&ref=dm_sh_ZIoIjXUzpWUdYJOMOMQibeMvS(https://music.amazon.com/albums/B0FSNZ37ST?marketplaceId=A1VC38T7YXB528&musicTerritory=JP&ref=dm_sh_ZIoIjXUzpWUdYJOMOMQibeMvS)
¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯ ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://www.universal-music.co.jp/zootopia2/
¢¡¥¢¥Ê¥í¥°¥·¥ó¥°¥ë¢¡
Zoo From ¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¡ÊÂÓÉÕ¤¥¢¥Ê¥í¥°¥·¥ó¥°¥ë¡¿¿ôÀ¸»º¸ÂÄêÄ¾Í¢ÆþÈ×»ÅÍÍ¡Ë
¾ÜºÙ¡§https://www.universal-music.co.jp/zootopia2/products/uwkd-9002/
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î5Æü(¶â)
ÉÊÈÖ¡§UWKD-9002
²Á³Ê¡§\4,500¡ÊËÜÂÎ \4,091 ÀÇÎ¨10%¡Ë
»ÅÍÍ¡§ÂÓÉÕ¤¡¢£·¥¤¥ó¥Á¥¢¥Ê¥í¥°¡¢¥Ñー¥×¥ë¡¦¥È¥é¥ó¥¹¥ëー¥»¥ó¥È¡¦¥°¥ê¥Ã¥¿ー¡¦¥ô¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¢Ä¾Í¢ÆþÈ×»ÅÍÍ
¼ýÏ¿¶Ê¡§
Side A/B
1. Zoo
¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¸ø³«µÇ°¥Ç¥£¥º¥Ëー¡¦¥µ¥ó¥È¥é¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ¡ª
ÆÃÅµ¡§¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§
1. Zoo From ¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¡ÊÂÓÉÕ¤¥¢¥Ê¥í¥°¥·¥ó¥°¥ë¡¿¿ôÀ¸»º¸ÂÄêÄ¾Í¢ÆþÈ×»ÅÍÍ¡Ë
ÉÊÈÖ¡§UWKD-9002 ²Á³Ê¡§\4,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
2. ¥ºー¥È¥Ô¥¢ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯
ÉÊÈÖ¡§UWCD-8060 ²Á³Ê¡§\2,750 (ÀÇ¹þ)
3. ¥â¥¢¥Ê¤ÈÅÁÀâ¤Î³¤2¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡Ë [¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹ÈÇ]
ÉÊÈÖ¡§UWCD-1128/9 ²Á³Ê¡§\4,400 (ÀÇ¹þ)
4. ¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦ ¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È
ÉÊÈÖ¡§UWCD-1123 ²Á³Ê¡§\3,520 (ÀÇ¹þ)
5. ¥¦¥£¥Ã¥·¥å ¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡Ë¡ÎÄÌ¾ïÈÇ¡Ï
ÉÊÈÖ¡§UWCD-1120 ²Á³Ê¡§\2,750 (ÀÇ¹þ)
6. ¥ß¥é¥Ù¥ë¤ÈËâË¡¤À¤é¤±¤Î²È¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡Ë
ÉÊÈÖ¡§UWCD-1107 ²Á³Ê¡§\2,750 (ÀÇ¹þ)
7. ¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡Ë
ÉÊÈÖ¡§UWCD-8059 ²Á³Ê¡§\2,750 (ÀÇ¹þ)
¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢£²¡ÙInstagram³Ú¶ÊÅê¹Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»ÜÃæ¡ª
±þÊç¡¦¾ÜºÙ¡§
https://form.universal-music.co.jp/img_zootopia2_zoo/page/index.html
¡ÚºîÉÊ¾ðÊó¡Û
¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢£²¡Ù 12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë·à¾ì¸ø³«
´ÆÆÄ¡§¥¸¥ã¥ì¥É¡¦¥Ö¥Ã¥·¥å(¡Ö¥ºー¥È¥Ô¥¢¡×¡¢¡Ö¥â¥¢¥Ê¤ÈÅÁÀâ¤Î³¤£²¡×)¡¿¥Ð¥¤¥í¥ó¡¦¥Ï¥ïー¥É(¡Ö¥ºー¥È¥Ô¥¢¡×¡¢¡ÖÅã¤Î¾å¤Î¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡×)
ÇÛµë¡§¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ëー¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¥³¥Ôー¥é¥¤¥ÈÉ½µ (C) 2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.
±Ç²è¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.disney.co.jp/movie/zootopia2