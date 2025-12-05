¡Ö³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¡×¡ß Chugai Grace Cafe ¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤¬½ÂÃ«¤Ç³«ºÅ¡ª¡È¥¹¥¤ー¥Ä¡É¤¬¥Æー¥Þ¤Î¿·µ¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤ä¡¢°áÁõ¤È¥ê¥ó¥¯¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤Î¾¦ÉÊ´ë²è¡¦À½ºî¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦Ãæ³°¹Û¶È³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉô¤Ï¡¢¡Ö³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¡×¡ß Chugai Grace Cafe ¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤ò½ÂÃ«¥â¥Ç¥£Å¹¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡ª :
https://chugai-grace-cafe.jp/collaboration/gakuen_idolmaster_shibuya/
¡Ø³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¡Ù¡ß Chugai Grace Cafe ¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤¬½ÂÃ«¤Ç³«ºÅ¡ª
¡È¥¹¥¤ー¥Ä¡É¤¬¥Æー¥Þ¤Î¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤¬¡¢¿·µ¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ÇÅÐ¾ì¡ª
¡Ö²Ö³¤ºéµ¨¤Î¥ª¥Ú¥é -¥é¥º¥Ù¥êー¥½ー¥¹Åº¤¨-¡×¤ä¡Ö·îÂ¼¼êÝÜ¤Î¥Ö¥ëー¥Ù¥êー ¥Ùー¥°¥ë¥µ¥ó¥É¡×¡¢¡ÖÆ£ÅÄ¤³¤È¤Í¤Î¥Á¥ç¥³¥Ð¥Ê¥Ê¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Èー¥¹¥È¡×¤Ê¤É¡¢°áÁõ¤È¥ê¥ó¥¯¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤âÅÐ¾ì¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤ä¡Ö³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¡ßChugai Grace Cafe ¥¯¥Ã¥ー¡×¡¢ÄÌÈÎ¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡Ö½éÀ±³Ø±à ¥Ç¥¶ー¥È¥°¥é¥¹¡õ¥¹¥×ー¥ó¥»¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÂ¿¿ôÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ¾ðÊó
¢£½ÂÃ«¥â¥Ç¥£Å¹
¡¦³«ºÅ´ü´Ö¡¡2026Ç¯1·î9Æü(¶â)～2·î8Æü(Æü)
¡¦³«ºÅ¾ì½ê¡¡½ÂÃ«¥â¥Ç¥£7F¡¡Chugai Grace Cafe½ÂÃ«¥â¥Ç¥£Å¹
¡¦ÃêÁª¼õÉÕ¡¡2025Ç¯12·î6Æü(ÅÚ)12:00～12·î12Æü(¶â)23:59
¡¦ÅöÍîÈ¯É½¡¡2025Ç¯12·î15Æü(·î)12:00°Ê¹ß ½ç¼¡È¯É½
¡¦ÀèÃå¼õÉÕ¡¡2025Ç¯12·î16Æü(²Ð)17:00～
¡¦¥³¥é¥ÜÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡¡https://chugai-grace-cafe.jp/collaboration/gakuen_idolmaster_shibuya/
¢¨¤´Æþ¾ì¤Ï¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍÍ¥Àè¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Í½Ìó¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢ÅöÆü¤Î¤´°ÆÆâ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤´ÍèÅ¹ÊýË¡¤Ï¾åµ¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨Åö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷Í½ËÉÂÐºö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¾åµ¸ø¼°HP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤
¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー
¡¦²Ö³¤ºéµ¨¤Î¥ª¥Ú¥é -¥é¥º¥Ù¥êー¥½ー¥¹Åº¤¨-¡¡¡¡¡¡1,273±ß(ÀÇ¹þ 1,400±ß)
¡¦·îÂ¼¼êÝÜ¤Î¥Ö¥ëー¥Ù¥êー ¥Ùー¥°¥ë¥µ¥ó¥É¡¡¡¡¡¡¡¡1,455±ß(ÀÇ¹þ 1,600±ß)
¡¦Æ£ÅÄ¤³¤È¤Í¤Î¥Á¥ç¥³¥Ð¥Ê¥Ê¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Èー¥¹¥È¡¡¡¡ 1,364±ß(ÀÇ¹þ 1,500±ß)
¡¦±«Ìë ±í¤ÎËõÃã¥ß¥ë¥¯ÃÄ»Ò¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1,000±ß(ÀÇ¹þ 1,100±ß)
¡¦ÍÂ¼Ëã±û¤Î¤Ö¤É¤¦¥¼¥êー¥½ー¥À¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1,000±ß(ÀÇ¹þ 1,100±ß)
¡¦³ë¾ë¥êー¥ê¥ä¤Î¥é¥à¥Í¥¯¥êー¥à¥½ー¥À¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡1,000±ß(ÀÇ¹þ 1,100±ß)
¡¦ÁÒËÜÀéÆà¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ñ¥¦¥ó¥É¥±ー¥¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1,273±ß(ÀÇ¹þ 1,400±ß)
¡¦»ç±ÀÀ¶²Æ¤Î¥¥¦¥¤¥Ñ¥ó¥Ê¥³¥Ã¥¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1,091±ß(ÀÇ¹þ 1,200±ß)
¡¦¼ÄÂô ¹¤Î¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È¥¢¥¤¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1,091±ß(ÀÇ¹þ 1,200±ß)
¡¦½½²¦À±Æî¤Î¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1,364±ß(ÀÇ¹þ 1,500±ß)
¡¦¿ÁÃ«ÈþÎë¤Î»ç°ò¥ß¥ë¥¯Îý¤êÀÚ¤êÅº¤¨¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1,000±ß(ÀÇ¹þ 1,100±ß)
¡¦²Ö³¤Í¤²ê¤Îçõ¤Î¥·¥çー¥È¥±ー¥É÷¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1,000±ß(ÀÇ¹þ 1,100±ß)
¡¦É±ºêè½ÇÈ¤ÎÅí¥Ñ¥Õ¥§É÷¥É¥ê¥ó¥¯¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1,000±ß(ÀÇ¹þ 1,100±ß)
¡¦¥é¥ó¥À¥à¥é¥Æ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 891±ß(ÀÇ¹þ 980±ß)
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¥³¥é¥ÜÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¡¦»ÅÍÍ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÑ¹¹¡¦±ä´ü¡¦Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥Ã¥º¾ðÊó
¢£¥¢¥¯¥ê¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥¿¥ó¥É¡¡¥¹¥¤ー¥Äver.¡ÊÁ´13¼ï¡Ë
ÈÎÇä²Á³Ê¡§1,870±ß(ÀÇ¹þ)
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡§²Ö³¤ºéµ¨¡¢·îÂ¼¼êÝÜ¡¢Æ£ÅÄ¤³¤È¤Í¡¢±«Ìë ±í¡¢ÍÂ¼Ëã±û¡¢³ë¾ë¥êー¥ê¥ä¡¢ÁÒËÜÀéÆà¡¢»ç±ÀÀ¶²Æ¡¢¼Äß· ¹¡¢½½²¦À±Æî¡¢¿ÁÃ«ÈþÎë¡¢²Ö³¤Í¤²ê¡¢É±ºêè½ÇÈ¡ÊÁ´13¼ï¡Ë
¢£¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥°¥ê¥Ã¥¿ー´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡¡¥¹¥¤ー¥Äver.¡ÊÁ´13¼ï¡Ë
ÈÎÇä²Á³Ê¡§1¸Ä 550±ß(ÀÇ¹þ)¡¿1SET[13¸ÄÆþ]7,150±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤Î¤Ç¼ïÎà¤ÏÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¥Ý¥é¥·¥ç¥Ã¥È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó(¥é¥ó¥À¥à¥µ¥¤¥óÆþ¤ê)¡¡¥¹¥¤ー¥Äver.¡ÊÁ´13¼ï¡Ë
ÈÎÇä²Á³Ê¡§1¸Ä 440±ß(ÀÇ¹þ)¡¿1SET[14¸ÄÆþ]6,160±ß(ÀÇ¹þ)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨1SET14ËçÆþ¡Ê¥Îー¥Þ¥ë¥Ý¥é¥·¥ç¥Ã¥È13Ëç + ¥µ¥¤¥óÆþ¤ê1Ëç¡Ë
¢¨¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤Î¤Ç¼ïÎà¤ÏÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¥µ¥¤¥ó³¨ÊÁ¤Î¥ì¥¢¥Ý¥é¥·¥ç¥Ã¥È(Á´13¼ï)¤¬¥é¥ó¥À¥à¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¡¥¹¥¤ー¥Äver.
ÈÎÇä²Á³Ê¡§550±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¥Õ¥ìー¥¯¥·ー¥ë¥»¥Ã¥È¡¡¥¹¥¤ー¥Äver.
ÈÎÇä²Á³Ê¡§1,100±ß(ÀÇ¹þ)
¢£³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¡ßChugai Grace Cafe ¥¯¥Ã¥ー (¥é¥á¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¥é¥ó¥À¥à1¸Ä¤Ä¤)
ÈÎÇä²Á³Ê¡§1,980±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨ÆÃÅµ¥é¥á¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡ÊÁ´13¼ï¡Ë¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ç1ËçÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£B2¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー¡¡¥¹¥¤ー¥Äver.
ÈÎÇä²Á³Ê¡§4,400±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¥Þ¥°¥«¥Ã¥×&µÛ¿å¥³ー¥¹¥¿ー¥»¥Ã¥È¡¡¥¹¥¤ー¥Äver.
ÈÎÇä²Á³Ê¡§3,300±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨¥°¥Ã¥º¤Ï¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤ò¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Î¤ß¤ªÇã¤¤¾å¤²¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥°¥Ã¥º¤Î¤ß¤Î¤´¹ØÆþ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨À½ÉÊ¤ÎÀ¼Á¾å¡¢µ©¤Ë1SET¤ÇÁ´¼ïÎàÂ·¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¡¦»ÅÍÍ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÑ¹¹¡¦±ä´ü¡¦Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Àè¹ÔÄÌÈÎ¾¦ÉÊ¡ÊÃæ³°¹Û¶È¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉôEC¥µ¥¤¥È¡ÖChugaionline¡×¡Ë
¢£B2¥Ïー¥Õ¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー¡¡¥¹¥¤ー¥Äver.¡ÊÁ´13¼ï¡Ë
ÈÎÇä²Á³Ê¡§2,750±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¥á¥Ë¥åー¥Ö¥Ã¥¯É÷¥Û¥í¥¢¥¯¥ê¥ë¥¢ー¥È¥Ñ¥Í¥ë¡¡¥¹¥¤ー¥Äver.¡ÊÁ´13¼ï¡Ë
ÈÎÇä²Á³Ê¡§3,300±ß(ÀÇ¹þ)
¢£½éÀ±³Ø±à ¥Ç¥¶ー¥È¥°¥é¥¹&¥¹¥×ー¥ó¥»¥Ã¥È¡¡¥¹¥¤ー¥Äver.
ÈÎÇä²Á³Ê¡§4,950±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¡¦»ÅÍÍ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÑ¹¹¡¦±ä´ü¡¦Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÅµ¾ðÊó
¡ã¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤´ÃíÊ¸ÆÃÅµ¡ä
¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤´ÃíÊ¸1ÉÊ¤´¤È¤Ë¥³ー¥¹¥¿ー¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¡ã»öÁ°WEBÍ½ÌóÆÃÅµ¡ä
»öÁ°¤ËWEB¤Ç¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¡¢¥«¥Õ¥§¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ø¥³ー¥¹¥¿ー¤ò1Ëç(¤´ÍøÍÑ¿Í¿ôÊ¬)¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¡ã¥°¥Ã¥º¤´¹ØÆþÆÃÅµ¡ä
¥°¥Ã¥º¤´¹ØÆþ3,000±ß(ÀÇ¹þ)¤´¤È¤ËÆÃÅµ¥é¥á¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¡ãÄÌÈÎ¥°¥Ã¥º¤´¹ØÆþÆÃÅµ¡ä
ÄÌÈÎ¤Ç¤Î¥°¥Ã¥º¤´¹ØÆþ3,000±ß(ÀÇ¹þ)¤´¤È¤ËÆÃÅµ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢¨³Æ¼ïÆÃÅµ¤Î¾ÜºÙ¡¦ÇÛÉÛ¾ò·ïÅù¤Ï¥³¥é¥ÜÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨ÆÃÅµ¤Î³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£À¼Á¾å¡¢Æ±¤¸³¨ÊÁ¤¬½Ð¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¡¦»ÅÍÍ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÑ¹¹¡¦±ä´ü¡¦Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¸¢ÍøÉ½µ¡¦´ØÏ¢¾ðÊó
¢£¸¢ÍøÉ½µ
THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
¢£´ØÏ¢¥µ¥¤¥È
³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://gakuen.idolmaster-official.jp/
Chugai Grace Cafe¡Ê¥Á¥å¥¦¥¬¥¤ ¥°¥ìー¥¹ ¥«¥Õ¥§¡Ë¡ÃÃæ³°¹Û¶È³ô¼°²ñ¼Ò±¿±Ä
https://chugai-grace-cafe.jp/
Chugai Grace Cafe¡Ú½ÂÃ«¡Û ¸ø¼°X
https://x.com/chugai_g_cafe
Chugaionline¡ÊÃæ³°¹Û¶È³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉô±¿±ÄEC¥µ¥¤¥È¡Ë
https://www.chugai-contents.jp/