¡ÖTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡Ù POP UP SHOP¡ã·ãÆ°¡äby WIT STUDIO¡×¤¬12·î23Æü¤è¤ê³«ºÅ·èÄê¡ª¢ãAction¢ä¤È¢ãAnimation¢ä2¼ïÎà¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¿·¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¡ª³¤³°½ä²ó¤â¡ª
2009Ç¯¤«¤é2021Ç¯¤Þ¤ÇÊÌºý¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó(¹ÖÃÌ¼Ò)¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿ëÝ»³ÁÏÀèÀ¸¤Ë¤è¤ëÄ¶¿Íµ¤Ì¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿ÍSeason 1 ~ 3¡Ù¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¤òÃ´Åö¤·¤¿WIT STUDIO¤Ï¡¢Âè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡ÖTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡Ù POP UP SHOP<·ãÆ°> by WIT STUDIO¡×¤ò½ÂÃ«¡ÊÅìµþ¡Ë¡¦Ì¾¸Å²°¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¡¦¤Ê¤ó¤Ð¡ÊÂçºå¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢IG&WIT Anime Studio Store ¡¦¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¤Ç¤Î³¤³°½ä²ó¤â³«ºÅ¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡È·ãÆ°¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Î©ÂÎµ¡Æ°ÁõÃÖ¤òÁõÃå¤·¡¢ÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·ー¥ó¤òÉ½¸½¤·¤¿¢ãAction¢ä¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÁ¡ºÙ¤ÊÉ½¾ð¤äÆ°¤¤ÎÊÑ²½¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¢ãAnimation¢ä¤Î2¼ïÎà¤Î¿·µ¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤òÅ¸³«¡£Á°²ó¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë¥Ü¥ê¥åー¥à¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¿·ºî¥°¥Ã¥º¤¬Â¿¿ôÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Âç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿ËÜÊÔ¤Î¸¶²èÁÇºà¤òÀ¸¤«¤·¤¿¢ãKey:prime¢äseries¤â¿·È¯Çä¡£
¤Þ¤¿¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ïー¥È·¿´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡×¡ÊÅìµþ¡¦Ì¾¸Å²°¤Ï¶¦ÄÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢Âçºå¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë¤ä¡¢¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤¿¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ç¥Ã¥Ñー¡×¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¡£
POP UP²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÀßÃÖ¤â¡ª
¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÀ§Èó¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡Ù POP UP SHOP<·ãÆ°> by WIT STUDIO¡×
¢£Åìµþ
´ü´Ö:2025Ç¯12·î23Æü(²Ð)～2026Ç¯1·î15Æü(ÌÚ)
¾ì½ê:SHIBUYA TSUTAYA 6³¬ IP ½ñÅ¹
¢£Ì¾¸Å²°
´ü´Ö:2026Ç¯2·î6Æü(¶â)～£²·î23Æü(·î)
¾ì½ê: TSUTAYA BOOK STORE Â§Éð¿·Ä®
¢£Âçºå
´ü´Ö:2026Ç¯3·î6Æü(¶â)～3·î23Æü(·î)
¾ì½ê:TSUTAYA EBISUBASHI B1³¬ IP½ñÅ¹
¢£³¤³°³«ºÅ
¡¦IG&WIT Anime Studio Store¡Ú¾å³¤¡Û
´ü´Ö: 2025Ç¯12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2026Ç¯1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¦¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡Ú¥Þ¥ìー¥·¥¢¡§¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×ー¥ë¡Û
´ü´Ö: 2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ)～2·î22Æü(Æü)
¡¦¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡ÚÂæËÌ¡¦ÂæÃæ¡¦¹âÍº¡Û
´ü´Ö: 2026Ç¯2·î7Æü(ÅÚ)～2·î22Æü(Æü)
¡¦¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡Ú¹á¹Á¡Û
´ü´Ö: 2026Ç¯2·î7Æü(ÅÚ)～2·î22Æü(Æü)
¡¦¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡Ú¥¢¥á¥ê¥«¡§¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Û
´ü´Ö: 2026Ç¯3·î14Æü(ÅÚ)～3·î29Æü(Æü)
¡¦¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡Ú¥¿¥¤¡§¥Ð¥ó¥³¥¯¡¢¥é¥ó¥·¥Ã¥È¡Û
´ü´Ö: 2026Ç¯3·î28Æü(ÅÚ)～4·î19Æü(Æü)
¢¨²ñ´ü¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈÎÇä¾¦ÉÊ¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÎÇäÅ¹¤«¤é¤Î¾ðÊó¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
<ÆÃÅµ¾ðÊó>
¢£Åìµþ/Ì¾¸Å²°²ñ¾ì ¹ØÆþÆÃÅµ
¡¦Animation¥Ïー¥È·¿´Ì¥Ð¥Ã¥¸
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡ÙÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤òÀÇ¹þ4,400±ß¤ªÇã¤¤¾å¤²¤´¤È¤Ë¡¢ÆÃÅµ¡ÖAnimation¥Ïー¥È·¿´Ì¥Ð¥Ã¥¸(Á´£¸¼ï)¡×¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1¤Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢£Âçºå²ñ¾ì ¹ØÆþÆÃÅµ
¡¦Action¥Ïー¥È·¿´Ì¥Ð¥Ã¥¸
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡ÙÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤òÀÇ¹þ4,400±ß¤ªÇã¤¤¾å¤²¤´¤È¤Ë¡¢ÆÃÅµ¡ÖAction¥Ïー¥È·¿´Ì¥Ð¥Ã¥¸(Á´6¼ï)¡×¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1¤Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢¨¡Ö¥Ïー¥È·¿´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡×¤ÏÅìµþ¡¦Ì¾¸Å²°²ñ¾ì¤ÈÂçºå²ñ¾ì¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£²ñ¾ì¶¦ÄÌ ¹ØÆþÆÃÅµ
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ç¥Ã¥Ñー
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡ÙÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤òÀÇ¹þ8,800±ß¤ªÇã¤¤¾å¤²¤´¤È¤ËÆÃÅµ¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ç¥Ã¥Ñー(Á´1¼ï)¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤ÎÉÔÎÉ¸ò´¹¤Ï¤ª¼õ¤±¤Ç¤¤«¤Í¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÆâÍÆ¤Ï½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÑ¹¹¡¦±ä´ü¡¦Ãæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¾Ò²ð¡ä
¢£¿Ê·â¤Îµð¿Í Action ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
Á´6¼ï¡¡Ã±ÉÊ
²Á³Ê:³Æ ÀÇ¹þ 3,300±ß
¢£¿Ê·â¤Îµð¿Í Action ¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
Á´6¼ï¡¡Ã±ÉÊ
²Á³Ê:³Æ ÀÇ¹þ 700±ß
¢£¿Ê·â¤Îµð¿Í Action ¥Û¥í¥°¥é¥à¥¹¥Æ¥Ã¥«ー
Á´6¼ï¡¡Ã±ÉÊ
²Á³Ê:³Æ ÀÇ¹þ 600±ß
¢£¿Ê·â¤Îµð¿Í Action ´Ì¥Ð¥Ã¥¸¥»¥Ã¥È
Á´1¼ï
²Á³Ê:ÀÇ¹þ 3,300±ß
¢£¿Ê·â¤Îµð¿Í Animation ¥ê¥Ðー¥·¥Ö¥ë¥¢¥¯¥ー
Á´4¼ï
²Á³Ê:³Æ ÀÇ¹þ 800±ß
¢£¿Ê·â¤Îµð¿Í Animation ¾ÚÌÀ¼Ì¿¿É÷¥¹¥Æ¥Ã¥«ー
Á´2¼ï
²Á³Ê:³Æ ÀÇ¹þ 500±ß
¢£¿Ê·â¤Îµð¿Í Animation ¥é¥ó¥À¥à´Ì¥Ð¥Ã¥¸
Á´8¼ï¡¡Ã±ÉÊ¡¿Á´¼ïBOX
²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ 550±ß¡¿Á´¼ïBOX ÀÇ¹þ 4,400±ß
¢£¿Ê·â¤Îµð¿Í ¾ìÌÌ¼Ì¥é¥ó¥À¥à¥¯¥ê¥¢¥«ー¥É
Á´8¼ï¡¡Ã±ÉÊ¡¿Á´¼ïBOX
²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ 440±ß¡¿Á´¼ïBOX ÀÇ¹þ 3,520±ß
¢£¿Ê·â¤Îµð¿Í Visual Art ¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
É½
Î¢
Á´6¼ï¡¡Ã±ÉÊ
²Á³Ê¡§³Æ ÀÇ¹þ 440±ß
¢£¿Ê·â¤Îµð¿Í Key:prime ¥é¥ó¥À¥à´Ì¥Ð¥Ã¥¸
Á´8¼ï¡¡Ã±ÉÊ¡¿Á´¼ïBOX
²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ 550±ß¡¿Á´¼ïBOX ÀÇ¹þ 4,400±ß
¢£¿Ê·â¤Îµð¿Í Key:prime ¥¨¥ì¥ó³ÎÄê¥é¥ó¥À¥à´Ì¥Ð¥Ã¥¸
Á´8¼ï¡¡Ã±ÉÊ¡¿Á´¼ïBOX
²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ 550±ß¡¿Á´¼ïBOX ÀÇ¹þ 4,400±ß
¢£¿Ê·â¤Îµð¿Í Key:prime ¥ê¥ô¥¡¥¤³ÎÄê¥é¥ó¥À¥à´Ì¥Ð¥Ã¥¸
Á´8¼ï¡¡Ã±ÉÊ¡¿Á´¼ïBOX
²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ 550±ß¡¿Á´¼ïBOX ÀÇ¹þ 4,400±ß
¢£¿Ê·â¤Îµð¿Í ¥é¥ó¥À¥à¥¥é¤á¤ó¤³
Á´8¼ï¡¡Ã±ÉÊ¡¿Á´¼ïBOX
²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ 400±ß¡¿Á´¼ïBOX ÀÇ¹þ 3,200±ß
¢£¿Ê·â¤Îµð¿Í ¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É Season 1
Á´1¼ï¡¡Ã±ÉÊ
²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ 3,800±ß
¢£¿Ê·â¤Îµð¿Í WIT STUDIO¡ã ARCHIVES ¡ä T¥·¥ã¥Ä
¡ÚEREN YEAGER 58% TEE 002¡Û
¡ÚMIKASA ACKERMAN 58% TEE 002¡Û
¡ÚLEVI 58% TEE 002¡Û
Á´3¼ï
²Á³Ê:³Æ ÀÇ¹þ 4,400±ß
¢£¿Ê·â¤Îµð¿Í ÌçÏÆÁï¥¤¥é¥¹¥È½¸
²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ 2,750±ß
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÉÔÎÉÉÊ°Ê³°¤ÎÊÖÉÊ¡¦¸ò´¹¤Ï¤ª¼õ¤±¤Ç¤¤«¤Í¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨°ìÉô¾¦ÉÊ¤Ë¹ØÆþÀ©¸Â¤òÀß¤±¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÊªÈÎ¾¦ÉÊ¤ÏÍ½Äê¤Î°Ù¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¸åÆü¡¢»ö¸åÄÌÈÎ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÈÎÇä¾õ¶·Åù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅÃæ¤ËÄÉ²ÃÆþ²Ù¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÊÀÚ¤ì¼¡ÂèÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(C)ëÝ»³ÁÏ¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡Ö¿Ê·â¤Îµð¿Í¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
(C)ëÝ»³ÁÏ¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡Ö¿Ê·â¤Îµð¿Í¡×The Final SeasonÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ÚWIT STUDIO¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈURL ¡§https://www.witstudio.co.jp/
¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥ÈURL ¡§https://www.igport-onlinestore.com/collections/wit-top
ÁÏ¶È ¡§2012Ç¯6·î
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¡§ÏÂÅÄ¾æ»Ì
½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔÉðÂ¢Ìî»ÔÃæÄ®1-19-3 ÉðÂ¢ÌîYS¥Ó¥ë5F