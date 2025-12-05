¡Ú¥·¥§¥é¥È¥óÅÔ¥Û¥Æ¥ëÂçºå¡Û¡Öºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹ Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Èー¥¯¥·¥çー¡×¹¥É¾¤Ë¤Ä¤Âè2ÃÆ³«ºÅ
(C)ºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹
¥·¥§¥é¥È¥óÅÔ¥Û¥Æ¥ëÂçºå¡Ê½êºßÃÏ¡§Âçºå»ÔÅ·²¦»û¶è¾åËÜÄ®6-1-55¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡Öºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹ Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Èー¥¯¥·¥çー¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡È²Ð¤Î¶Ì¥¹¥È¥ìー¥È¡É¤òÉð´ï¤Ë20Ç¯°Ê¾å¥Ô¥Ã¥Á¥ãー¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢ºòÇ¯10·îºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹¤Î¿·´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡¢2025Ç¯¤Î¥êー¥°Í¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿Æ£Àîµå»ù»á¤ò·Þ¤¨¡¢¥·ー¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÎ¢ÏÃ¤äÍè¥·ー¥º¥ó¤ÎÊúÉé¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤¥Èー¥¯¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Üー¥ë¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª²ñ¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤ÆÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅÆü¡Û2026Ç¯1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡Ú»þ´Ö¡Û³«¾ì11:30 / ³«±é12:00
¡Ú²ñ¾ì¡Û4³¬ Ï²Â®¤Î´Ö
¡ÚÎÁ¶â¡Û10,000±ß
<¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë>
¹âÃÎ¸©½Ð¿È¤Î¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡ÊÅê¼ê¡Ë¡£
1998Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹¤«¤é1°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±ÆþÃÄ¡£
ÂåÌ¾»ì¤Ç¤¢¤ë¶Ã°ÛÅª¤Ê¿¤Ó¤Î¡È²Ð¤Î¶Ì¥¹¥È¥ìー¥È¡É¤òÉð´ï¤Ë¡¢¿ô¡¹¤ÎÎò»ËÅª¤ÊµÏ¿¤ò¼ùÎ©¤¹¤ë¡£
2020Ç¯11·î¡¢ÀË¤·¤Þ¤ì¤Ä¤Ä°úÂà¡£
¤½¤Îµ±¤«¤·¤¤¸ùÀÓ¤òÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤â¡ÖÅÁÀâÅªÃÏ°Ì¤Ë¾å¤êµÍ¤á¤¿¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
2021Ç¯¤«¤éNHK¡¢Ì±Êü¶É¤ÎÌîµå²òÀâ¼Ô¤òÌ³¤á¤ë¡£
2024Ç¯10·î¡¢ºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹¿·´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£
¢£¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä³«»ÏÆü»þ
2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë12:00
¢£¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤ªµá¤á¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡¡https://l-tike.com¡¡L¥³ー¥É52527
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥·¥§¥é¥È¥óÅÔ¥Û¥Æ¥ëÂçºå¡¡3³¬¡¡±ã²ñÍ½Ìó ¥Á¥±¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥¿ー
TEL 06-6773-8156¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö10:00～18:00¡Ë
¢¨É½¼¨ÎÁ¶â¤Ë¤Ï¡¢¾ÃÈñÀÇ¤ª¤è¤Ó¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¡Ê10¡ó¡Ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤´Æþ¾ì¤Ï¾®³ØÀ¸°Ê¾å¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ºÂÀÊ¤Î»ØÄê¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¸å¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¡¢ÊÖ¶â¤Ï¤ª¼õ¤±¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥·¥§¥é¥È¥óÅÔ¥Û¥Æ¥ëÂçºå
¥·¥§¥é¥È¥óÅÔ¥Û¥Æ¥ëÂçºå¤Ï¡¢¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç2025Ç¯10·î3Æü¤Ë³«¶È40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
1985Ç¯10·î3Æü¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÎò»Ë¡¦Ê¸²½»ñ»º¤¬Â¿¿ôÂ¸ºß¤¹¤ëÂçºå¤Î¹âÂæ ¾åÄ®ÂæÃÏ¤Ë¡ÖÅÔ¥Û¥Æ¥ëÂçºå¡×¤È¤·¤Æ³«¶È¡£¸òÄÌ¤ÎÍ×½ê¤Ç¤¢¤ë¶áÅ´ Âçºå¾åËÜÄ®±Ø¤ËÎÙÀÜ¤·¡¢¥Û¥Æ¥ëÁ°¤è¤ê¶õ¹Á¥ê¥à¥¸¥ó¥Ð¥¹¤¬È¯Ãå¡£Ì¾½ê¤äµìÀ×¡¢ÈË²Ú³¹¤Ë¤â¶á¤¤¥Ù¥¹¥È¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢µþÅÔ¡¦ÆàÎÉ¡¦¿À¸Í´Ñ¸÷¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥Û¥Æ¥ëÆâ¤Ë¤ÏµÒ¼¼578¼¼¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡õ¥Ðー7Å¹ÊÞ¡Ê¥Æ¥Ê¥ó¥È´Þ¤à¡Ë¡¢±ã²ñ¾ì24¼¼¡¢¥Á¥ã¥Ú¥ë¤ª¤è¤Ó¿ÀÅÂ¼°¾ì¡¢ÈþÍÆ¼¼¡¢¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Û¥Æ¥ë³µÍ×¡Û
Ì¾¾Î¡§¥·¥§¥é¥È¥óÅÔ¥Û¥Æ¥ëÂçºå¡ÊSheraton Miyako Hotel Osaka¡Ë
½»½ê¡§¢©543-0001¡¡Âçºå»ÔÅ·²¦»û¶è¾åËÜÄ®6-1-55
ÅÅÏÃ¡§06-6773-1111¡ÊÂåÉ½¡Ë¡¡FAX¡§06-6773-3322¡ÊÂåÉ½¡Ë
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¶áÅ´¡¦ÅÔ¥Û¥Æ¥ë¥º
³«¶È¡§1985Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ60Ç¯¡Ë10·î3Æü
·úÊª¡§ÃÏ¾å21³¬¡¡ÃÏ²¼2³¬
µÒ¼¼¡§578¼¼
¸òÄÌ¡§¶áÅ´ Âçºå¾åËÜÄ®±ØÄ¾·ë¡¢Osaka Metro Ã«Ä®Àþ¡¦ÀéÆüÁ°Àþ Ã«Ä®¶åÃúÌÜ±Ø¤è¤êÅÌÊâÌó5Ê¬
¥·¥§¥é¥È¥óÅÔ¥Û¥Æ¥ëÂçºå
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡¡¡¡¡ https://www.miyakohotels.ne.jp/osaka/
¸ø¼° Instagram¡¡https://www.instagram.com/sheratonmiyakoosaka
¸ø¼° Facebook¡¡ https://www.facebook.com/Sheraton.Miyako.Osaka
¸ø¼° X¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ https://x.com/SheratonMHOSAKA