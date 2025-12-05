¡Ú¤³¤É¤â¤ÎµÙÆü¤Î²á¤´¤·Êý¡ÛÃ»»þ´Ö¤Ç½¸Ãæ¥ì¥Ã¥¹¥ó¡ª5Ì¾¸ÂÄê¤«¤±¤Ã¤³½Î
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥½ー¶µ°é¥°¥ëー¥×¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Å·Ë·¿¿É§¡Ë¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥é¥¹¥ï¥ó¶µ°é(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¼ãÌÜÅÄÁÔ»Ö)¤Ï¡¢2026Ç¯£±·î25Æü (Æü)¤Ë¡ÖÃ»»þ´Ö¤Ç½¸Ãæ¥ì¥Ã¥¹¥ó¡ª5Ì¾¸ÂÄê¤«¤±¤Ã¤³½Î(https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1555)¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£Î¦¾åÃ»µ÷Î¥¤ÎÀìÌç¥³ー¥Á¤¬¡¢¤ª»ÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÁö¤êÊý¤òÃúÇ«¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢²ÝÂê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»ØÆ³¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯¿Í¿ôÀ©¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ºÙ¤«¤Ê¥Õ¥©ー¥à¤Î½¤Àµ¤ä¥¹¥¿ー¥È»ÑÀª¤Î²þÁ±¤Ê¤É¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¤â¡ÈÊÑ²½¤¬¼Â´¶¤Ç¤¤ë¡ÉÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£Áö¤ë¤³¤È¤¬¶ì¼ê¤Ê¤ª»ÒÍÍ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤ª»ÒÍÍ¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
£±¡¥¶ì¼ê¤Ê»Ò¤âÆÀ°Õ¤Ê»Ò¤â¡ÖÀ®²Ì¤¬½Ð¤ë¡×»ØÆ³¡ª
¤«¤±¤Ã¤³¤¬¶ì¼ê¤Ç¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¤ª»ÒÍÍ¤«¤é¡¢±¿Æ°²ñ¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤¡¦¤µ¤é¤Ê¤ë¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤òÁÀ¤¤¤¿¤¤¤ª»ÒÍÍ¤Þ¤ÇÉý¹¤¯»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª»ÒÍÍ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë»ý¤Ä¡¢¥Õ¥©ー¥à¤ÎÊÊ¡¢¥¹¥¿ー¥È¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡¢ÏÓ¿¶¤ê¤äÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤Ê¤É¤òÀìÌç¥³ー¥Á¤¬¸«¶Ë¤á¡¢ÌÜÉ¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ºÇÅ¬¤Ê»ØÆ³¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
£²¡¥Ã»»þ´Ö¤Ç¤âÁöÎÏ¤¬¿¤Ó¤ë¡ªÀìÌç¥³ー¥Á¤Ë¤è¤ë¾¯¿Í¿ô¥ì¥Ã¥¹¥ó
¥³ー¥Á¤Ï¡¢Åö¼Ò¡Ö¤«¤±¤Ã¤³½Î¡×¤ÇÄ¹Ç¯»ØÆ³¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ëÃ»µ÷Î¥ÀìÌç¥³ー¥Á¤Ç¤¹¡£¡ÈÁö¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë»ØÆ³¡É¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³Ú¤·¤¤Îý½¬¤ÎÃæ¤Ç¡¢Àµ¤·¤¤¥Õ¥©ー¥à¤Å¤¯¤ê¡¢¥¹¥Ôー¥É¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë»ÑÀª¤Ê¤É¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¤âÀ®²Ì¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½ÅÅÀÅª¤Ë¶µ¤¨¤Þ¤¹¡£
£³¡¥¥ê¥Ôー¥¿ーÂ¿¿ô¡ª·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç³Î¤«¤ÊÀ®Ä¹¤ò¼Â´¶
ÁöÎÏ¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ï·ÑÂ³¤¬½ÅÍ×¤Ê¤¿¤á¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¥ê¥Ôー¥¿ー¤Î¤ª»ÒÍÍ¤¬Â¿¤¤¿Íµ¤¥Ä¥¢ー¤Ç¤¹¡£
¡È¤Ç¤¤¿¡ª¡É¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¼«¿®¤¬²êÀ¸¤¨¡¢Áö¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë»Ò¤¬Â¿¿ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥³ー¥Á¤Î¤´¾Ò²ð
Ä¹ß· ½¡ÂÀÏº¡Ê¤Ê¤¬¤µ¤ï¡¦¤½¤¦¤¿¤í¤¦¡Ë ¥³ー¥Á
¡Î¶¥µ»Îò¡Ï¸½Ìò»þÂå¤ÏÎ¦¾å¶¥µ»¤ÎÃ»µ÷Î¥¤Ç¾®³Ø¹»¡¦Ãæ³Ø¹»¡¦¹âÅù³Ø¹»¡¦Âç³Ø¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤ò·Ð¸³¡£Ãæ³Ø¹» ¤Ç¤Ï200m¤ÇÁ´¹ñÂç²ñ£·°Ì¡£Âç³Ø¤Ç¤ÏÆüËÜÁª¼ê¸¢¥ê¥ìー¡Ê£´¡ß400mR¡Ë¤Ç£¸°Ì¡£ ¡Î»ØÆ³Îò¡Ï¥Ð¥Ç¥£¥¹¥Ýー¥ÄÍÄ»ù±à¡¦¥¯¥é¥ÖÍÄ»ùÂÎ°é»ØÆ³°÷¡¢Î¦¾å¥¯¥é¥Ö¥³ー¥Á¡¢¥É¥¥¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¥×¥é¥¶ ¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤ò·Ð¤Æ¡¢¡ÖÂÎ°é¤Î²ÈÄí¶µ»Õ¥Õ¥©¥ë¥Æ¡×¤ÎÂåÉ½¥³ー¥Á¤Ë½¢Ç¤¡£2008Ç¯11·î³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥© ¥ë¥Æ¤òÀßÎ©¡£Á´¹ñÂç²ñ¤Ë¾®Ãæ¹âÀ¸¤òÇÚ½Ð¡£ÍÄÃÕ±à»ù¤Ë¤â»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÄÌî ½ß¡Ê¤¿¤Î¡¦¤¸¤å¤ó¡Ë ¥³ー¥Á
¡Î¶¥µ»Îò¡Ï¸½Ìò»þÂå¤ÎÀìÌç¤Ï¡¢Î¦¾å¶¥µ»¤ÎÃ»µ÷Î¥¡£Á´¹ñ¹âÅù³Ø¹»Áí¹çÂÎ°éÂç²ñ(¥¤¥ó¥¿ー¥Ï¥¤)200m¡¦40 0m¡¦£´¡ß400mRÍ¥¾¡(£³´§Ã£À®)¡¢Âç²ñMVP¤â³ÍÆÀ¡£ÆüËÜ¡¦Ãæ¹ñ¡¦´Ú¹ñ¸òÎ®»î¹ç¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤È¤Ê¤ê¡¢200 m¡¦£´¡ß100mR¤Î£²¼ïÌÜ¤ÇÍ¥¾¡¡£(£²´§Ã£À®) ¡Î»ñ³Ê¡ÏÆüËÜ¥¥Ã¥º¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¶¨²ñÇ§Äê¾åµé¥¥Ã¥º¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー
¢£Ã»»þ´Ö¤Ç½¸Ãæ¥ì¥Ã¥¹¥ó¡ª5Ì¾¸ÂÄê¤«¤±¤Ã¤³½Î ³µÍ×
¡¡¡¦Î¹¹Ô·ÀÌó·ÁÂÖ¡§Êç½¸·¿´ë²èÎ¹¹Ô
¡¡¡¦ÆüÄø¡§2026/1/25 (Æü) Æüµ¢¤ê¡Ê¿½¹þÄùÀÚÆü¡§2026/1/20(²Ð)¡Ë
¡¡¡¦ÂÐ¾Ý¡§¾®£±～¾®£¶¡ÊÃË½÷¡Ë ¢¨¥Ä¥¢ー½ÐÈ¯Æü¤ÎÇ¯Îð¤Ç¤¹
¡¡¡¦³«ºÅÃÏ¡§ÅìµþÅÔÆâ¤Î²ñ¾ì
¡¡¡¦Î¹¹ÔÂå¶â¡§¡Ú¾®³ØÀ¸¡Û23,650±ß
¡¡¡¦Î¹¹ÔÂå¶â¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¡§¥¤¥Ù¥ó¥ÈÂÎ¸³ÎÁ¡¦Î¹¹Ô½ý³²ÊÝ¸±ÎÁ
¡¡¡¦Äê°÷³Æ²ó £µÌ¾¡ÊºÇ¾¯ºÅ¹Ô¿Í°÷³Æ²ó£³Ì¾¡Ë
¡¡¡¡¢¨Åº¾è°÷¤¬Á´¹ÔÄøÆ±¹Ô¡Ê°úÎ¨¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏÀ¸ÅÌ£µÌ¾¤Ë¤Ä¤£±Ì¾Æ±¹Ô¡Ë
¡¡¡¦¸òÄÌ¼êÃÊ¡§¸½ÃÏ½¸¹ç¡¦¸½ÃÏ²ò»¶
¡¡¡¦¾ÜºÙURL¡§https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1555
¢£¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
£±.～£³.¤Î¤ª¹¥¤¤Ê»þ´Ö¤ò¤ªÁª¤Ó²¼¤µ¤¤
£±.9¡§00～11¡§00 (¸½ÃÏ½¸¹ç8¡§45¡¡¸½ÃÏ²ò»¶11¡§00)
£².11¡§30～13¡§30 (¸½ÃÏ½¸¹ç11¡§15¡¡¸½ÃÏ²ò»¶13¡§30)
£³.14¡§45～16¡§45 (¸½ÃÏ½¸¹ç14¡§30¡¡¸½ÃÏ²ò»¶16¡§45)
¡ü½àÈ÷±¿Æ°
¡ü¤«¤±¤Ã¤³¥É¥ê¥ë
¡ü¥Õ¥©ー¥à¤ÎÎý½¬
¡ü¥¹¥¿ー¥È¥À¥Ã¥·¥å¤ÎÎý½¬
¡ü¥¿¥¤¥à·×Â¬
¡üÇ§Äê¼°
¢£STS¡Ê¥¹¥¯ー¥ë¥Ä¥¢ー¥·¥Ã¥×¡Ë¤È¤Ï
ÂÎ¸³·¿¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿Í³Ê·ÁÀ®¡¦¾ðÁà¶µ°é¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÀìÌç½Î¤Ç¤¹¡£¡Ö»Ò¤É¤âÃ£¤¬À¸¤¤ë¾å¤ÇËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ê²»³Ú¤Ç¤â¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¤â¡¢Í·¤Ó¤Ç¤â¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¡£²¿¤«¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤Ò¤È¤Ä¸«¤Ä¤±¡ØÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ì¤ëÎÏ¡Ù¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¶µ²Ê½ñ¤Ç¤Ï³Ø¤Ù¤Ê¤¤°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¡Ø¥×¥é¥¹¥ï¥ó¡Ù¤ò¤ß¤Ä¤±¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¤³¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Âþº£¡¢Åß¥Ä¥¢ー¡Ê2025Ç¯12·î～2026Ç¯£²·î¡Ë¤Î¿½¹þ¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡£¤¹¤°¤Ë¥¥ã¥ó¥»¥ëÂÔ¤Á¤È¤Ê¤ë¥Ä¥¢ー¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÁá¤á¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ÊURL¡§STS Åß¤Î¥Ä¥¢ー¿½¹þ(https://sts.riso-plus1.co.jp/)¡Ë
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥é¥¹¥ï¥ó¶µ°é
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¹âÅÄ3-32-1ÂçÅì¥Ó¥ë5F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¼ãÌÜÅÄÁÔ»Ö
´ë¶ÈURL¡§https://riso-plus1.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿Í³Ê·ÁÀ®¡¦¾ðÁà¶µ°é¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÂÎ¸³·¿¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÄó¶¡¡£³Æ¼ï½¬¤¤»ö¥¹¥¯ー¥ë¤Î±¿±Ä¡¢¤ª¤è¤Ó³Ø¹»¸þ¤±¶µ°éÎ¹¹Ô¶È
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥½ー¶µ°é¥°¥ëー¥×
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÅç¶èÌÜÇò£³ÃúÌÜ£±ÈÖ40¹æ
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Å·Ë·¿¿É§
´ë¶ÈURL¡§https://www.riso-kyoikugroup.com/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¡Ö£Ô£Ï£Í£Á£Ó¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¿Ê³Ø¸ÄÊÌ»ØÆ³½Î¤Î¤Û¤«¡¢£¸¤Ä¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤òÄÌ¤¸¡¢²ÈÄí¶µ»ÕÇÉ¸¯¡¢ÍÄ»ù¶µ°é¡¢³Ø¹»Ë¡¿Í¸þ¤±¤Î³Ø½¬¥·¥¹¥Æ¥à¤ª¤è¤Ó¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÆ³Æþ»Ù±ç¡¢¶µ°éÎ¹¹Ô»ö¶È¤Ê¤É¤òÅ¸³«
¡Ú¤³¤Îµ»ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥½ー¶µ°é¥°¥ëー¥×¡¡¹¹ð¡¦¥Þー¥±¥Ç¥£¥ó¥°Éô¡¡Ä¹Ìî
£Ô£Å£Ì¡§03-5996-3701
Email ¡§ riso-pr@tomas.jp