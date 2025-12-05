¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¿·¿¨´¶(R)¡×¤ÎÀ¤³¦¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¡£UCHINO POP UP STORE 2nd¡¢12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê³«ºÅ¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒÏÂÂ¿²°ÊÌÁñ¡Êº´²ì¸©´òÌî»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:¾®¸¶²Å¸µ¡¢°Ê²¼ ÏÂÂ¿²°ÊÌÁñ¡Ë¤Ï¡¢ÌÀ¼£41Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÏ·ÊÞ¥¿¥ª¥ë¥áー¥«ー¡¦ÆâÌî³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼ UCHINO¡Ë¤Î¡ÖUCHINO POP UP STORE 2nd¡×¤ò2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ ´¨¤¤µ¨Àá¤Ë¤³¤½´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢UCHINO¤Î¡Ö¿´ÃÏ¤è¤¤¤Ì¤¯¤â¤ê¡×¤ò¡¢¤¼¤Ò²ñ¾ì¤Ç¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£UCHINO¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¡ÖÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖ¿´ÃÏ¤è¤¤°Â¤é¤®¡×
1947Ç¯¤ËÆâÌî¸âÉþÅ¹¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿UCHINO¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦°ì¥¿¥ª¥ë¤ò¸¦µæ¤¹¤ë´ë¶È¡×¤È¤·¤Æ¡¢È©¤¶¤ï¤ê¤ä»È¤¤¿´ÃÏ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÁÇºà³«È¯¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥¿¥ª¥ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤ä¥ëー¥à¥¦¥§¥¢¤Ê¤É¤Î¥ê¥é¥¯¥·¥ó¥°¥¦¥§¥¢¤âÅ¸³«¤·¡¢Êë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¤°Â¤é¤®¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ UCHINO¤¬ÄÉµá¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¿¤À¤ÎÉÛ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿¨¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¿´¤¬¤Û¤É¤±¤ë¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¿·¿¨´¶(R)¡×¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¸ý¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤â°Â¿´¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¤ò¼Â¸½¤·¤¿ÁÇºà¤Ï¡¢²¹ÀôÆþÍá¸å¤ÎÁÇÈ©¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢¿´¤ÈÂÎ¤ò¤Û¤É¤¯¤è¤¦¤Ê²÷Å¬¤µ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£ ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î»×¤¤¤ò·Á¤Ë¤·¤¿¥¿¥ª¥ë¤ä¥ê¥é¥¯¥·¥ó¥°¥¦¥§¥¢¤ò¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ª¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¡¤ª¤¹¤¹¤á¥¢¥¤¥Æ¥à
¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥ï¥Ã¥Õ¥ë¥¬ー¥¼¥é¥¤¥È¥Ñ¥¸¥ã¥Þ
¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥ï¥Ã¥Õ¥ë¥¬ー¥¼¥é¥¤¥È¤Ï¡¢´¨¤¤µ¨Àá¤ò²¹¤«¤¯¡¢²÷Å¬¤ÊÌ²¤ê¤Î°Ù¤Î¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤Ç¤¹¡£¥·¥ã¥Ä¶ß¤È³«¶ß¤Î£²ÄÌ¤ê¤ÎÃåÊý¤¬½ÐÍè¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ã¤Æ¤â¤è¤¯µÛ¤¦¥¿¥ª¥ë¡Ö¤´¤¯¤Õ¤ï¡×
¡ØUCHINO¤Ï¿åÊ¬¤ò¤è¤¯µÛ¤¦¤ËÆÃÊÌ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢È©¿¨¤ê¤ÎÎÉ¤¤ÌÊ100%¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËµÛ¿åÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥¿¥ª¥ë¡Ù¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Ã¤È¿¡¤¯¤À¤±¤Ç¤¹¤Ð¤ä¤¯µÛ¿å¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿´ÃÏÎÉ¤µ¤ò¤¼¤ÒÂÎ´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ª¤Ü¤í¥¹¥È¥é¥¤¥×
Çö¤¯¤Æ·Ú¤¯¡¢¹Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡È¤ª¤Ü¤íÉ÷¹ç¤¤¡É¤Î¥¿¥ª¥ë¡£
¥·¥ã¥ê´¶¤Î¤¢¤ëÆÈÆÃ¤ÎÈ©¤¶¤ï¤ê¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¤ªÉ÷Ï¤Ê¸²½¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î°ìËç¤Ç¤¹¡£
¥¿¥ª¥ë¥µ¥ó¥À¥ë¥¹¥ê¥Ã¥Ñ
´ÝÀö¤¤¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ä¤Ç¤âÀ¶·é¡£ÂÎ¢¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¯¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¥¿¥ª¥ëÁÇºà¤Î¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡£
¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤Ë±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÔPOPUP³µÍ×¡Õ
¡þ¡ÖUCHINO POPUP STORE 2nd～¡É¤·¤¢¤ï¤»¿·¿¨´¶(R)～¡×
¡þ³«ºÅÆüÄø¡§2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
¡þ»þ´Ö¡§ 9»þ～20»þ
¡þ¾ì½ê¡§ ÏÂÂ¿²°ÊÌÁñ POPUP STORE¡Ê¥í¥Óー¥¨¥ê¥¢¡Ë
¡þÆâÍÆ¡§ ¥¿¥ª¥ë¡¢¥ê¥é¥¯¥·¥ó¥°¥¦¥§¥¢¤ÎÅ¸¼¨¡¦ÈÎÇä
¡þ¾ÜºÙ¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é(https://wataya.co.jp/facility/uchino2025)
´¨¤¤µ¨Àá¤Ë¤³¤½´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢UCHINO¤Î¡È¿´ÃÏ¤è¤¤¤Ì¤¯¤â¤ê¡É¡£
¤´¼«¿È¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤â¡¢ÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤¼¤Ò²ñ¾ì¤Ç¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒÏÂÂ¿²°ÊÌÁñ¡¡²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¡¡¡§ ¾®¸¶ ²Å¸µ
²ñ¼ÒÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§ 1950Ç¯11·î£³Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡¡§ Î¹´Û¶È¡¢°û¿©»ö¶È¡¢¥êー¥·¥ó¥°»ö¶È
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ¢©843-0301¡¡º´²ì¸©´òÌî»Ô´òÌîÄ®²¼½É²µ738
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡¡¡¡§https://wataya.co.jp/