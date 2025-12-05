¡ÚÆÁÅç»Ô¡Û½ñ¤Î¹ÖºÂÀ¸Å¸¤ò³«ºÅ

¼Ì¿¿³ÈÂç

ÆÁÅç»Ô


Æ£°æ±Ù»Ò¤Î½ñ¤Î¹ÖºÂ¼õ¹ÖÀ¸¤Ë¤è¤ë¡ÖÊ¿°Â½÷Î®²Î¿Í¤ÎÏÂ²Î¡×¤ò½ñ¤¯

¡ÖÆ£°æ±Ù»Ò¤Î½ñ¤Î¹ÖºÂ¡×¼õ¹ÖÀ¸¤Ë¤è¤ë¡¢»ç¼°Éô¤äÀ¶¾¯Ç¼¸À¤Ê¤É¤ÎÊ¿°Â½÷Î®²Î¿Í¤¬±Ó¤ó¤ÀÏÂ²Î¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿½ñ¤ÎºîÉÊÅ¸¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£



¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û


12·î£·Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç



¡Ú³«´Û»þ´Ö¡Û


9¡§30～17¡§00¡ÊÆþ´Û¤Ï16¡§30¤Þ¤Ç¡£¤¿¤À¤·¡¢ºÇ½ªÆü¤Ï16¡§00½ªÎ»¡Ë



¡Ú²ñ¾ì¡Û


ÆÁÅç¾ëÇîÊª´Û¡¡ÏÂ¼¼



¡ÚÆþ¾ìÎÁ¡Û


Æ£°æ±Ù»Ò¤Î½ñ¤Î¹ÖºÂ¼õ¹ÖÀ¸Å¸¤Ø¤ÎÆþ¾ìÎÁ¤ÏÌµÎÁ¡£


¢¨¤¿¤À¤·¡¢¹â¹»À¸°Ê¾å¤Î¿Í¤ÏÆÁÅç¾ëÇîÊª´Û¤Ø¤ÎÆþ´ÛÎÁ¤¬É¬Í×¡£



¡ÚÆþ´ÛÎÁ¡Û


°ìÈÌ300±ß¡¢¹â¹»¡¦Âç³ØÀ¸200±ß¡¢Ãæ³ØÀ¸°Ê²¼ÌµÎÁ



¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û


ÆÁÅç»ÔÎ©ÆÁÅç¾ëÇîÊª´Û


¢©770-0851¡¡ÆÁÅç¸©ÆÁÅç»ÔÆÁÅçÄ®¾ëÆâ1ÈÖÃÏ¤Î8


ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§088-656-2525


¥Õ¥¡¥¯¥¹¡§088-656-2466