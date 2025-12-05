¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆÁÅç»Ô¡Û½ñ¤Î¹ÖºÂÀ¸Å¸¤ò³«ºÅ
ÆÁÅç»Ô
Æ£°æ±Ù»Ò¤Î½ñ¤Î¹ÖºÂ¼õ¹ÖÀ¸¤Ë¤è¤ë¡ÖÊ¿°Â½÷Î®²Î¿Í¤ÎÏÂ²Î¡×¤ò½ñ¤¯
¡ÖÆ£°æ±Ù»Ò¤Î½ñ¤Î¹ÖºÂ¡×¼õ¹ÖÀ¸¤Ë¤è¤ë¡¢»ç¼°Éô¤äÀ¶¾¯Ç¼¸À¤Ê¤É¤ÎÊ¿°Â½÷Î®²Î¿Í¤¬±Ó¤ó¤ÀÏÂ²Î¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿½ñ¤ÎºîÉÊÅ¸¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û
12·î£·Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç
¡Ú³«´Û»þ´Ö¡Û
9¡§30～17¡§00¡ÊÆþ´Û¤Ï16¡§30¤Þ¤Ç¡£¤¿¤À¤·¡¢ºÇ½ªÆü¤Ï16¡§00½ªÎ»¡Ë
¡Ú²ñ¾ì¡Û
ÆÁÅç¾ëÇîÊª´Û¡¡ÏÂ¼¼
¡ÚÆþ¾ìÎÁ¡Û
Æ£°æ±Ù»Ò¤Î½ñ¤Î¹ÖºÂ¼õ¹ÖÀ¸Å¸¤Ø¤ÎÆþ¾ìÎÁ¤ÏÌµÎÁ¡£
¢¨¤¿¤À¤·¡¢¹â¹»À¸°Ê¾å¤Î¿Í¤ÏÆÁÅç¾ëÇîÊª´Û¤Ø¤ÎÆþ´ÛÎÁ¤¬É¬Í×¡£
¡ÚÆþ´ÛÎÁ¡Û
°ìÈÌ300±ß¡¢¹â¹»¡¦Âç³ØÀ¸200±ß¡¢Ãæ³ØÀ¸°Ê²¼ÌµÎÁ
¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
ÆÁÅç»ÔÎ©ÆÁÅç¾ëÇîÊª´Û
¢©770-0851¡¡ÆÁÅç¸©ÆÁÅç»ÔÆÁÅçÄ®¾ëÆâ1ÈÖÃÏ¤Î8
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§088-656-2525
¥Õ¥¡¥¯¥¹¡§088-656-2466