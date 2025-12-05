¡ÚSAUNA OOO¡Û¥µ¥¦¥Ê¹¥¤­¤Ø¤Î¿·¤·¤¤Â£¤êÊª¡¿LINE¡¦¥áー¥ë¤ÇÁ÷¤ì¤ë¥®¥Õ¥È¥Á¥±¥Ã¥È¥µー¥Ó¥¹³«»Ï

Áó¼ù³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò Êñ ×Þ³þ¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥µ¥¦¥Ê»ÜÀß¡ÖSAUNA OOO¡×¤Ï¡¢2025Ç¯12·î8Æü¤è¤ê¡¢¥®¥Õ¥ÈÀìÍÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¡ÖSAUNA OOO ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥®¥Õ¥È¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¢¨ÅìµþÅ¹¡¦ÂçºåÅ¹¸ÂÄê¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¤òÀè¹Ô³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Â£¤ê¤¿¤¤Áê¼ê¤Î½»½ê¤òÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢LINE¤ä¥áー¥ë¡¢SMS¤Ê¤É¤Ç´ÊÃ±¤Ë¡È¤È¤È¤Î¤¤ÂÎ¸³¡É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£



¢£ Â£¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ö»þ´Ö¡×¤È¡ÖÂÎ¸³¡× SAUNA OOO¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥®¥Õ¥È¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢Â£¤ëÊý¤È¼õ¤±¼è¤ëÊý¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£

- ¥µ¥¦¥ÊÍøÍÑÎÁ¤Ë½¼Åö¤Ç¤­¤ë¥Á¥±¥Ã¥È (9,000±ß~)


- ¥É¥ê¥ó¥¯ÉÕ¤­¥Á¥±¥Ã¥È(10,000±ß~)


- SAUNA OOO¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¦¥Ê¥Ï¥Ã¥ÈÉÕ¤­¥Á¥±¥Ã¥È(19,000±ß~)


¢¨Í­¸ú´ü¸Â¤Ï¹ØÆþ¤«¤é180Æü´Ö¤Ç¤¹¡£



º£¸å¤â¡¢µ¨Àá¸ÂÄê¥×¥é¥ó¤Ê¤ÉÂ£¤ë³Ú¤·¤µ¤¬¹­¤¬¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥®¥Õ¥È¥Á¥±¥Ã¥È¤òÄÉ²ÃÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¤ÏÅìµþ¡¦Âçºå¤ÎÅ¹ÊÞ¤Î¤ß¤Ç¤Î¤´Äó¶¡¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸å¤ÏÂ¾¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤â½ç¼¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥®¥Õ¥ÈÂÐ±þ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£



¢£ Â£¤ë¤Î¤â¼õ¤±¼è¤ë¤Î¤â¡¢3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç´°·ë



e¥®¥Õ¥È¤ÎÂ£¤êÊý


e¥®¥Õ¥È¤ÎÂ£¤êÊý ¡¿ ¥á¥Ã¥»ー¥¸¥«ー¥ÉºîÀ®ÊýË¡

¡ÚÂ£¤êÊý¡Û


1. ¥®¥Õ¥È¤òÁª¤Ö¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¥®¥Õ¥È¤òÁªÂò


2. ¥«ー¥É¤òºî¤ë¡§¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º


3. ¤ª»ÙÊ§¤¤¡¦Á÷ÉÕ¡§URL¤òLINE¡¦¥áー¥ë¡¦SMS¤ÇÁ÷¿®


SAUNA OOO³ÆÅ¹ÊÞ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¡¢ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤´¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£


¤Þ¤¿¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£



¡Ú·èºÑÊýË¡¡Û


¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¡¿¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«ー¥É


-¥«ー¥É¥Ö¥é¥ó¥É-


¡¦American Express


¡¦Ãæ¹ñ¶äÎþ (CUP)


¡¦Discover Club


¡¦eftpos ¡Ê¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë


¡¦JCB


¡¦Mastercard


¡¦Visa




e¥®¥Õ¥È¤Î¼õ¤±¼è¤êÊý¡¿»ÈÍÑÊýË¡

¡Ú¼õ¤±¼è¤êÊý¡Û


1. ¥®¥Õ¥ÈURL¤ò¼õ¤±¼è¤ë


2.¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¤Ëµ­ºÜ¤·¤Æ¤ë¥®¥Õ¥È¥³ー¥É¤ò³ÎÇ§


3. ¥µ¥¦¥Ê¤ÎÍ½Ìó»þ¤Ë¥®¥Õ¥È¥³ー¥É¤òÆþÎÏ


4. ÅöÆü¡¢¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ



¢¨ÅìµþÅ¹¤Îe¥®¥Õ¥È¤ÏÅìµþÅ¹¤Î¤ß¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ²¼¤µ¤¤¡£


¡ÊÂçºåÅ¹¤Îe¥®¥Õ¥È¤ÏÂçºåÅ¹¤Ç¤Î¤ßÍøÍÑ²ÄÇ½¡Ë


¢¨e¥®¥Õ¥È¤ÎÍøÍÑ¤Ï1²ó¸Â¤ê¤È¤·¡¢Ê£¿ô²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¤ÎÍøÍÑ¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£


¢¨Í½Ìó¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤¿¾ì¹ç¡¢e¥®¥Õ¥È¤ÎºÆÍøÍÑ¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£




¢£ ÍøÍÑ¥·ー¥ó

- ÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È


- ·ëº§½Ë¤¤


- ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ø¤Î¤ªÎé


- ¥µ¥¦¥ÊÃç´Ö¤Ø¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º



Ã´Åö¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡§¡Ö¥®¥Õ¥È¥Á¥±¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥µ¥¦¥Ê¤Ç²á¤´¤¹¡ÈÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¡É¤ò¤â¤Ã¤Èµ¤·Ú¤ËÂ£¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±ó¤¯¤Ë½»¤à¤´²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤Ë¤â¡¢SAUNA OOO¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¡×



¡ÚSAUNA OOO¥®¥Õ¥È¥Á¥±¥Ã¥ÈURL¡Û


¡¡TOKYO¡§https://sw.gflow.cloud/ooo/egift


¡¡OSAKA¡§https://sw.gflow.cloud/ooo-osaka/egift


¢¨12/8¡Ê·î¡Ë-Í½Ìó¥µ¥¤¥È¸ø³«³«»Ï


¢£SAUNA OOO¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

¡ØSAUNA OOO¡Ù¤Ï¡¢¡ÖÃ¯¤«¤È¸ì¤é¤¦¡¢¥µ¥¦¥Ê¤Î»þ´Ö¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë´°Á´¸Ä¼¼¡¦ÂßÀÚ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¡È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥µ¥¦¥Ê¡É¤È¤·¤ÆÅìµþ¡¦Âçºå¡¦Ê¡²¬¡¦·§ËÜ¡¦»¥ËÚ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£



¢§Ãç´ÖÆâ¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¨¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥µ¥¦¥Ê



¾¯¿Í¿ô¤«¤éÂßÀÚÍøÍÑ¤¬½ÐÍè¤ë¡¢´°Á´Í½ÌóÀ©¤Î¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤¹¡£ÂçÀÚ¤ÊÃ¯¤«¤È²á¤´¤¹¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥µ¥¦¥Ê¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥µ¥¦¥Ê¼¼¡¢¿åÉ÷Ï¤¡¢µÙ·Æ¥¹¥Úー¥¹¤Þ¤Ç¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÆ³ÀþÀß·×¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢Ãç´Ö¤È¸ì¤ê¹ç¤¦¤Ò¤È¤È¤­¤ËºÇÅ¬¤Ê´Ä¶­¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥µ¥¦¥Ê¼¼¤ÏÁ´¼¼¾öÄ¥¤ê¤Ç¼«Á³ÂÎ¤ËÆ³¤¯·Á¾õ¡¢¹­¡¹¤È¤·¤¿µÙ·Æ¥¹¥Úー¥¹¤Ï¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¾®¾å¤¬¤ê¤Ê¤É¡¢ÏÃ¤·¤ä¤¹¤µ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¤Î¤´ÍøÍÑ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·ー¥ó¤Ç¤â°Û¤Ê¤ë´Ä¶­¤Ç¤Î¥Ö¥ì¥¹¥È¤Ç¤¤¤Ä¤â½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Éâ¤«¤Ó¡¢¥Áー¥à¤Î´Ø·¸À­¤â¶¯¤Þ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£


¤½¤ÎÂ¾¡¢³Æ¼ï¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤ä¿åÃå¤ä¥µ¥¦¥Ê¥Ï¥Ã¥È¤ÎÂß¤·½Ð¤·¡¢¡É¤È¤È¤Î¤¤¡É¤ËÆ³¤¯BGM¡¢¥»¥ë¥Õ¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¢¥í¥Þ¥í¥¦¥ê¥å¤Ê¤É¡¢¸Þ´¶¤ÇÌ£¤ï¤¦Ë×Æþ·¿¥µ¥¦¥ÊÂÎ¸³¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£



¡ÚSAUNA OOO TOKYO¡Û¢¢¤ÎÉô²°¡¡¥µ¥¦¥Ê¼¼

¢§¼«Ê¬¤äÌÜ¤ÎÁ°¤Î¿Í¤È¸þ¤­¹ç¤¨¤ëÃã¼¼¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó



¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï¡¢¹²¤¿¤À¤·¤¤Æü¡¹¤ò¥¹¥íー¤Ë¤æ¤ë¤á¡¢¼«Ê¬¤È¸þ¤­¹ç¤¦»þ´Ö¤Ë´ó¤ê¤½¤¦¤ªÃã¡¢¼«Ê¬¤äÌÜ¤ÎÁ°¤Î¿Í¤È¸þ¤­¹ç¤¨¤ëÃã¼¼¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡¢ÅìÍÎÊ¸²½¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿´ë²è³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥µ¥¦¥Ê¡ÖOOO¡×¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¼°¥µ¥¦¥Ê¤ÈÃã¼¼¤ò¤«¤±¹ç¤ï¤»¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¡£¥µ¥¦¥Ê¼¼¤òÃã¼¼¡¢¿åÉ÷Ï¤¤òÄÚÄí¡¢µÙ·Æ¥¹¥Úー¥¹¡ÊÆâ¡¦³°µ¤Íá¾ì¡Ë¤ò±ïÂ¦¤Ë¸«Î©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾²¤ËºÂ¤Ã¤ÆÃç´Ö¤È¤¸¤Ã¤¯¤ê¸ì¤ê¹ç¤¤¡¢¤È¤È¤Î¤¤¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤äÃç´Ö¤È¸þ¤­¹ç¤¨¤ë¾ì¤Ç¤¹¡£



¡ÚSAUNA OOO OSAKA¡ÛËþ·î¤ÎÉô²°¡¡¥µ¥¦¥Ê¼¼

¡ÚSAUNA OOO OSAKA¡ÛËþ·î¤ÎÉô²°¡¡µÙ·Æ¥¹¥Úー¥¹

¡ÚSAUNA OOO TOKYO¡Û


SAUNA OOO TOKYO¡Ê¥µ¥¦¥Ê ¥ªー ¥Èー¥­¥çー¡Ë¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ÅìÆüËÜ¶¶¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë´°Á´Í½ÌóÀ©¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥µ¥¦¥Ê»ÜÀß¤Ç¤¹¡£ÅÔ±Ä¿·½ÉÀþ¡ÖÇÏ¶ô²£»³±Ø¡×¤«¤éÅÌÊâ1Ê¬¡¢ÅÔ±ÄÀõÁðÀþ¡ÖÅìÆüËÜ¶¶±Ø¡×¤«¤éÅÌÊâ1Ê¬¤È¥¢¥¯¥»¥¹¤âÎÉ¹¥¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤È¤È¤Î¤¦¡¢¤½¤ÎÀè¤Ø¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥»¥ë¥Õ¥í¥¦¥ê¥å¤ä¿åÉ÷Ï¤¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿µÙ·Æ¥¹¥Úー¥¹¤òÈ÷¤¨¡¢¿´¿È¤ò¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤­¤ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£Í§¿ÍÆ±»Î¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹ÍøÍÑ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ê»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£



¡ÚSAUNA OOO TOKYO¡Û ¢¢¤ÎÉô²° ¥µ¥¦¥Ê¼¼

¡ÚSAUNA OOO OSAKA¡Û


SAUNA OOO OSAKA¡Ê¥µ¥¦¥Ê ¥ªー ¥ªー¥µ¥«¡Ë¤Ï¡¢Âçºå¡¦¿´ºØ¶¶¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë´°Á´Í½ÌóÀ©¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤¹¡£


¡È·î¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¡Ö»°Æü·î¡×¡Ö¾å¸¹¡×¡ÖËþ·î¡×¤Î3¤Ä¤Î¸Ä¼¼¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¥»¥ë¥Õ¥í¥¦¥ê¥å¤ä¿åÉ÷Ï¤¡¢¾ö¤ÎµÙ·Æ¥¹¥Úー¥¹¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
ÀÅ¤«¤Ç¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ê¶õ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢Í§¿Í¤È¤Î¤Ò¤È¤È¤­¤äÆü¾ï¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡¢½¸Ãæ¤·¤¿»þ´Ö¤Ê¤É¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡È¤È¤È¤Î¤¦¡ÉÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£



¡ÚSAUNA OOO OSAKA¡Û Ëþ·î¤ÎÉô²° ¥µ¥¦¥Ê¼¼


SAUNA OOO±¿±Ä»öÌ³¶É

-SAUNA OOO TOKYO-


E-mail¡§contact@ooo-sauna.com


¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://ooo-sauna.com/tokyo.html





-SAUNA OOO OSAKA-


E-mail¡§contact@osaka.ooo-sauna.com


¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://ooo-sauna.com/osaka.html