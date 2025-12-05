TV¥¢¥Ë¥á¡Ø»ä¤ò¶ô¤Ù¤¿¤¤¡¢¤Ò¤È¤Ç¤Ê¤·¡Ù²»³ÚÏ¢ºÜ´ë²è¤ÎÂè10²ó¤¬¸ø³«¡ªÁ´ÏÃÊüÁ÷¤òµÇ°¤·¤¿¥¥ã¥¹¥ÈÅÐÃÅ¾å±Ç²ñ¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¡ª
(C)2024 ÉÄÀî ºÓ/KADOKAWA/¤ï¤¿¤¿¤ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¾¯½÷¤ÈÍÅ²ø¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÈþ¤·¤¯¤âÀÚ¤Ê¤¯ÉÁ¤¤¤¿¸¶ºî¡¦ÉÄÀî ºÓ¤Ë¤è¤ë¡Ø»ä¤ò¶ô¤Ù¤¿¤¤¡¢¤Ò¤È¤Ç¤Ê¤·¡Ù¤ÎTV¥¢¥Ë¥áÂè10ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÊüÁ÷¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¡ØPONY CANYON NEWS(https://news.ponycanyon.co.jp/)¡Ù¤ÇËÜºî¤Î²»³Ú´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー´ë²è¡Ö»ä¤¬Ä°¤¤¿¤¤¡¢¤¦¤é¤Ð¤Ê¤·(https://news.ponycanyon.co.jp/tag/%e7%a7%81%e3%81%8c%e8%81%b4%e3%81%8d%e3%81%9f%e3%81%84%e3%80%81%e3%81%86%e3%82%89%e3%81%b0%e3%81%aa%e3%81%97)¡×¤¬Ï¢ºÜÃæ¤Ç¤¹¡£Âè10²ó¤Ï¡¢´ÆÆÄ¡¦ÎëÌÚÍµÊå¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¦¹âÌÚ½¨¿Î¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¦ËöÅÄÍµÈþ¡¢ÉÍÊÕ·ÃÆá¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¤ÎÎ¢Â¦¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¤ä¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤È¤¢¤ï¤»¤Æµ»ö¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢Á´ÏÃÊüÁ÷¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥¹¥ÈÅÐÃÅ¾å±Ç²ñ¤¬12·î28Æü¤Ë¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ ¥¢¥¯¥¢¥·¥Æ¥£¤ªÂæ¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÐÃÅ¼Ô¤Ï¡¢¾åÅÄÎïÆà¡ÊÈ¬É´ºÐÈæÌ¾»Ò Ìò¡Ë¡¢ÀÐÀîÍ³°Í¡Ê¶á¹¾¼®è½ Ìò¡Ë¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ëー¥º¤¢¤¤¡Ê¼ÒÈþ¸Õ Ìò¡Ë¤Î3Ì¾¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¹ë²ÚÆþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤âÇÛÉÛÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï¥¢¥Ë¥á¸ø¼°HP¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ØPONY CANYON NEWS¡Ù
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø»ä¤ò¶ô¤Ù¤¿¤¤¡¢¤Ò¤È¤Ç¤Ê¤·¡Ù
²»³ÚÏ¢ºÜ´ë²è¡Ö»ä¤¬Ä°¤¤¿¤¤¡¢¤¦¤é¤Ð¤Ê¤·¡×¡¡Âè10²ó¡§ÎëÌÚÍµÊå ¡ß ¹âÌÚ½¨¿Î ¡ß ËöÅÄÍµÈþ ¡ß ÉÍÊÕ·ÃÆá
URL:https://news.ponycanyon.co.jp/2025/12/116828
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø»ä¤ò¶ô¤Ù¤¿¤¤¡¢¤Ò¤È¤Ç¤Ê¤·¡ÙÁ´ÏÃÊüÁ÷µÇ° ¾å±Ç²ñ
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://wata-tabe.com/news/452/
¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÀè¹ÔÃêÁª
ÃêÁª¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î7Æü(Æü)0»þ～12·î14Æü(Æü)23:59
¼õÉÕURL¡§https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3310673/
ÆüÄø
2025Ç¯12·î28Æü(Æü)
Âè°ìÉô¡§12»þ30Ê¬～
ÂèÆóÉô¡§15»þ10Ê¬～
²ñ¾ì
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ¡¡¥¢¥¯¥¢¥·¥Æ¥£¤ªÂæ¾ì
ÅÐÃÅ
¾åÅÄÎïÆà¡ÊÈ¬É´ºÐÈæÌ¾»ÒÌò¡Ë
ÀÐÀîÍ³°Í¡Ê¶á¹¾¼®è½Ìò¡Ë
¥Õ¥¡¥¤¥ëー¥º¤¢¤¤¡Ê¼ÒÈþ¸ÕÌò¡Ë
ÆâÍÆ
Âè11ÏÃ～Âè13ÏÃ¾å±Ç¡¢¥Èー¥¯¥·¥çー
Æþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È
Âè°ìÉô¡§Âè1ÏÃ～Âè7ÏÃÂæËÜ¥¤¥é¥¹¥È¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¥»¥Ã¥È&¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
ÂèÆóÉô¡§Âè8ÏÃ～Âè13ÏÃÂæËÜ¥¤¥é¥¹¥È¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¥»¥Ã¥È&¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
¢¨¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÏÂè°ìÉô¡¢ÂèÆóÉô¶¦ÄÌ
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø»ä¤ò¶ô¤Ù¤¿¤¤¡¢¤Ò¤È¤Ç¤Ê¤·¡Ù¾ðÊó
¹¥É¾ÊüÁ÷Ãæ
AT-X¡§Ëè½µÌÚÍË22:30～
¡Ú¥ê¥Ôー¥ÈÊüÁ÷¡ÛËè½µ·îÍË10:30～¡¿Ëè½µ¿åÍË16:30～
TOKYO MX¡§Ëè½µÌÚÍË23:30～
¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¡§Ëè½µÌÚÍË24:00～
BSÆü¥Æ¥ì¡§Ëè½µÌÚÍË25:00～
°¦É²Ä«Æü¥Æ¥ì¥Ó¡§Ëè½µ¶âÍË25:50～
-STREAMING-
ABEMA¡¦d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆËè½µÌÚÍË23:30～ÃÏ¾åÇÈÆ±»þ¡¦ºÇÂ®ÇÛ¿®Ãæ
Prime Video¤Û¤« ¤½¤ÎÂ¾¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆËè½µ²ÐÍË23:30～ÇÛ¿®Ãæ
¢¨¾ÜºÙ¤Ï³Æ¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Æü»þ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
-INTRODUCTION-
¡Ö»ä¤Ï·¯¤ò¶ô¤Ù¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£¡×
ÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿¿Íµû¤Î¾¯½÷¡¦¼®è½¤Ï³¤ÊÕ¤Î³¹¤ËÆÈ¤êÊë¤é¤¹ÈæÌ¾»Ò¤Î¼ê¤ò¼è¤ê¡¢Í¥¤·¤¯¸ì¤ê¤«¤±¤ë¡£
ÈæÌ¾»Ò¤Î»ý¤Ä·ìÆù¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ì¤Ï¿ôÂ¿¤ÎÍÅ²ø¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¤Û¤É¤Ë¡Ä¡£
¼®è½¤Ï¡¢À®½Ï¤·¡¢ºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¤ò·Þ¤¨¤ë¤Þ¤ÇÈæÌ¾»Ò¤ò¼é¤ê¡É¤¤¤º¤ì¼«Ê¬¤¬¶ô¤Ù¤ë¡É¤ÈÌóÂ«¤¹¤ë¡£
ÈæÌ¾»Ò¤Î¶»¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î¤Ò¤È¤Ê¤é»ä¤Î´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦
ÀÚ¤Ê¤ëÁÛ¤¤¤¬Éâ¤«¤Ó-¡£
-CAST-
È¬É´ºÐÈæÌ¾»Ò¡§¾åÅÄÎïÆà
¶á¹¾¼®è½¡§ÀÐÀîÍ³°Í
¼Ò Èþ¸Õ¡§¥Õ¥¡¥¤¥ëー¥º¤¢¤¤
-STAFF-
¸¶ºî¡§¡Ö»ä¤ò¶ô¤Ù¤¿¤¤¡¢¤Ò¤È¤Ç¤Ê¤·¡×ÉÄÀî ºÓ¡ÊKADOKAWA¡ÖÅÅ·â¥Þ¥ª¥¦¡×Ï¢ºÜ¡Ë
Áí´ÆÆÄ¡§³ëÃ«Ä¾¹Ô
´ÆÆÄ¡§ÎëÌÚÍµÊå
¥·¥êー¥º¹½À®/µÓËÜ¡§¹ÅÄ¸÷µ£
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§°ê»³ ÁÛ
¿§ºÌÀß·×¡§¿åÌîÂ¿·Ã»Ò
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§¹©Æ£µÁÎ´
»£±Æ´ÆÆÄ¡§Éð¸¶·òÆó
3DCG¡§»ÖÅÄ¤¸¤·¤í
ÊÔ½¸¡§ÂíÀî»°ÃÒ
²»¶Á´ÆÆÄ¡§Ç¼Ã«Î½²ð
²»¶Á¸ú²Ì¡§ºØÆ£¤ß¤ÁÂå
²»³Ú¡§°æÆâ·¼Æó
¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§¹âÌÚ½¨¿Î
¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡§¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥È
¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¥ê¥ó¥°¥¹
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö»ä¤ò¶ô¤Ù¤¿¤¤¡¢¤Ò¤È¤Ç¤Ê¤·¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯
2025Ç¯12·î24Æü(¿å)È¯Çä
PCCG-02473/3,850±ß(ÀÇ¹þ)
¤´Í½Ìó/¤´¹ØÆþ¤Ï¥³¥Á¥é¡§https://lnk.to/pccg-02473
-INFORMATION-
¥¢¥Ë¥á¸ø¼°HP¡§https://wata-tabe.com
¥¢¥Ë¥á¸ø¼°X¡§https://x.com/wttb_tv/ @wttb_tv
¥¢¥Ë¥á¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@wttb_tv
