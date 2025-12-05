¡Ø¥¤¥·¥Ê¥¬¥¥¯¥¨¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤ËÂ³¤¯Âè2ÃÆ¡ª¥â¥¥å¥á¥ó¥¿¥êーÈÖÁÈ¡ØÈÓ¾Â°ì²È¤Ë¼Õºá¤·¤Þ¤¹¡Ù¤¬½ñÀÒ²½
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼èÄùÌò ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§²ÆÌî¹ä¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î29Æü¤Ë¡ØÈÓ¾Â°ì²È¤Ë¼Õºá¤·¤Þ¤¹¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¡§ÎëÌÚÍÛ²ð¡¡¢¨¥«¥Ðー¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¤â¤Î¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Õºá¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¨¡¨¡ÊüÁ÷¤ÎÁ´¿¿Áê¤È¡¢½ñÀÒ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡È¿·»ö¼Â¡É
2024Ç¯¤Î12·î¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·ー¥º¥ó¤ËÆÍÇ¡¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÈÖÁÈ¡ØÈÓ¾Â°ì²È¤Ë¼Õºá¤·¤Þ¤¹¡Ù¡£¾Ã¤¨¤¿°ì²È¡¢Ææ¤Îµ·¼°¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤ÎÎ¢¡¢¥ª¥«¥ë¥È¸½¾Ý¤Ê¤É¤¬Íí¤à¥â¥¥å¥á¥ó¥¿¥êーºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¿¼Ìë2»þ¤«¤é»ÍÌëÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÈÖÁÈ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºX¤Ç¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¡¢¡ÖÉÝ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÉÔ²º¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤Ë¤ÏÈÓ¾Â°ì²È¤ä´Ø¤ï¤Ã¤¿¿ÍÊª¤Ø¤Î¹Í»¡¤¬SNS¤ÇÂ³½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î½ñÀÒ²½¤Ï¡¢ÊüÁ÷»þ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿´ßËÜÍªÈþ»Ò»á¤¬È¯µ¯¿Í¤È¤Ê¤ê·èÄê¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÊüÁ÷¤ÎÅ¿Ëö¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¤Ç¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÊª¸ì¤Î½ªÈ×¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤Î¸å¤ÎÈÓ¾ÂÌÀÀµ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë15Ê¬¤Û¤É¤Î¿·±ÇÁü¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÈÖÁÈ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ç¤âÆÉ¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒËÜºî¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¡Ø¥¤¥·¥Ê¥¬¥¥¯¥¨¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤ËÂ³¤¯¡¢TXQ FICTION¤¬Á÷¤ë¾×·â¤Î¥â¥¥å¥á¥ó¥¿¥êーºîÉÊÂè2ÃÆ¤Î½ñÀÒ²½¤Ç¤¹¡£
¹ØÆþÆÃÅµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Amazon¤È³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï²¼µÆÃÅµ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼URL¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚAmazon.co.jp¸ÂÄê¡Û
ÆÃÅµ¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²»À¼ ¥Çー¥¿ÇÛ¿®
´ßËÜÎÉ¼ù¡ÖºÇ¸å¤ÎÆùÀ¼¡×¡¿Ï¿²»¼Ô ´ßËÜÍªÈþ»Ò
https://www.amazon.co.jp/dp/4046078499
¡Ú³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¸ÂÄê¡Û
ÆÃÅµ¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É
µ·¼°¼ºÇÔ¤Î¾Úµò¼Ì¿¿
https://books.rakuten.co.jp/rb/18422647/
ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
1999Ç¯¡¢ÈÓ¾Â°ì²È¤¬¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ø¹¬¤»²ÈÂ²²¦¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢¾Þ¶â100Ëü±ß¤È¥Ï¥ï¥¤Î¹¹Ô¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ°ì²È¤Î¼«Âð¤¬²Ð»ö¤ÇÁ´¾Æ¤·Á´°÷¤¬»àË´¡£¾Þ¶â³ÍÆÀ¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢Èà¤é¤¬Ì±Â¯³Ø¼Ô¤ÎÌðÂåÀ¿ÂÀÏº¤Ë°ÍÍê¤·¤¿¡È±¿µ¤¤ò¾å¤²¤ëµ·¼°¡É¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£2004Ç¯¿¼Ìë¡¢ÌðÂå»á¤¬¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç¡Ö»ä¤¬¤³¤Î°ì²È¤Î±¿Ì¿¤ò¶¸¤ï¤»¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¼Õºá¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ëÆæ¤ÎÈÖÁÈ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÅÔ»ÔÅÁÀâ¤È¤Ê¤ë¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÈÖÁÈ¤Î¡È¿¿¼Â¡É¤òÃµ¤ë¤Ù¤¯¡¢À©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦´Ø·¸¼Ô¡¦Åö»ö¼Ô¡¦ÈÖÁÈËÜÊÔ±ÇÁü¤Ê¤É¤òÄÉ¤¤¡¢µ·¼°¤Î°Õ¿Þ¡¢²ÈÂ²¤Î¹½¿Þ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î»ÅÁÈ¤ß¡¢±£¤µ¤ì¤¿¡È¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊª¸ì¡É¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥È¡ä
ËÜ½ñ¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¡¢¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡£»ä¤Ï´ßËÜÍªÈþ»Ò¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ºÆÉ¼Ô¤Ë¤ªÃÇ¤ê¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢»ä¤ÏÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â½øÊ¸¤Î¼¹É®¤È¤¤¤¦ÂçÌò¤ò¤Þ¤«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»ä¤¬ËÜ½ñ´©¹Ô¤Î¡ÖÈ¯µ¯¿Í¡×¤È¤Ç¤â¤¤¤¨¤ëÎ©¾ì¤À¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
2024Ç¯12·î¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Ç¡ØÈÓ¾Â°ì²È¤Ë¼Õºá¤·¤Þ¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êーÈÖÁÈ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤¬¡¢»ö¤Î¿¿Áê¤ò¤É¤¦²ò¼á¤·¡¢¤É¤¦Âª¤¨¤ë¤«¤Ï¼«Í³¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÊüÁ÷¤Ç¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»ö¼Â¤ä¡¢ÊüÁ÷¸å¤ÎÅ¿Ëö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âµ¤µ¤ì¤¿ËÜ½ñ¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Æ»¤Ë²¿¤Ò¤È¤Ä´Ö°ã¤¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¸À¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÈÖÁÈ´Ø·¸¼Ô¡¢½ÐÈÇ¼Ò¤äÃø¼Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ËÜ½ñ¤Ë·È¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤Ë´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡ã¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡ä
¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥§¥¤¥¯¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êーÆÃÊÌÈÖÁÈ¡ØTXQ FICTION¡Ù¤ÎÂè2ÃÆ¡£½ñÀÒ¤Ç¤ÏÂç¿¹»þÀ¸¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¡¢»ûÆâ¹¯ÂÀÏº¡¢Ê¡°æÄá¡¢ÌëÇÏÍµ¤¬»²²è¤·¹½À®¡¦¼¹É®¡¦´Æ½¤¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Âè1ÃÆ¤Ï¡Ø¥¤¥·¥Ê¥¬¥¥¯¥¨¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¡£
¡ã½ñ»ï¾ðÊó¡ä
ºîÉÊÌ¾¡§ÈÓ¾Â°ì²È¤Ë¼Õºá¤·¤Þ¤¹
Ãø¼ÔÌ¾¡§»ûÆâ¹¯ÂÀÏº¡¢Ê¡°æÄá¡Ê¸¶ºî¡Ë¡¿ÌëÇÏÍµ¡ÊÃø¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¢¨ÅÅ»Ò½ñÀÒÆ±ÆüÇÛ¿®
Äê²Á¡§1,650±ß¡ÊËÜÂÎ1,500±ß¡ÜÀÇ¡Ë
¥Úー¥¸¿ô¡§208¥Úー¥¸
È½·¿¡§»ÍÏ»È½ÊÂÀ½
ISBN¡§9784046078490
È¯¹Ô¡§³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA
https://www.kadokawa.co.jp/product/322507000925/