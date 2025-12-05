¥¸¥ã¥º¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥ÈÂçÀ¾½ç»Ò¡¢¥¥ã¥ê¥¢½é¤È¤Ê¤ë¥½¥í¥Ô¥¢¥Î½¸¤ò3·ÁÂÖ¤ÇÆ±»þÈ¯Çä·èÄê
1993Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥åー°ÊÍè¡¢¥È¥ê¥ª¤ä¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¡¢¥»¥¯¥¹¥Æ¥Ã¥ÈÅùÍÍ¡¹¤ÊÊÔÀ®¤ÇÆÈ¼«¤Î¥¸¥ã¥ºÈþ³Ø¤òÄÉµá¤¹¤ë¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥ÈÂçÀ¾½ç»Ò¤¬¡¢Á°ºî¡ØGrand Voyage¡Ù¤«¤éÌó4Ç¯2¥ö·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëºÇ¿·ºî¡ØAmerican Classics¡Ù¤ò2026Ç¯3·î4Æü(¿å)¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¥¥ã¥ê¥¢½é¤Î¥½¥í¥Ô¥¢¥Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤Ê¤ëº£ºî¤Ï¡¢¸½Âå¤Ë¤ª¤±¤ë¥¸¥ã¥º¥Ô¥¢¥Î¤Îºß¤êÊý¤òºÆÄêµÁ¤·¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥§¥ê¡¦¥¢¥ì¥ó¡¢¥Ç¥åー¥¯¡¦¥¨¥ê¥ó¥È¥óÅù¤ÎÂçÀ¾½ç»Ò¤¬·É°¦¤¹¤ë¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤Î³Ú¶Ê¤ä¡¢¥¨¥é¡¦¥Õ¥£¥Ã¥Ä¥¸¥§¥é¥ë¥É¡¢¥Ó¥êー¡¦¥Û¥ê¥Ç¥¤Åù¤Î±ýÇ¯¤Î¥ô¥©ー¥«¥ê¥¹¥È¤¬²Î¤¤·Ñ¤¤¤À³Ú¶Ê¤òÁª¶Ê¤·¡¢¥á¥É¥ìー¤ò´Þ¤àÁ´9¶Ê¤ò¡¢¥³¥ó¥µー¥È¥Ûー¥ë¤ÇÏ¿²»¡£
¡ØAmerican Classics¡Ù¤ÏCD¤È2¼ïÎà¤ÎLP¥ì¥³ー¥É¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢LP¸ÂÄê¶Ê¤È¤·¤Æ¥á¥É¥ìー¡ÖMemories of You / Lover Come Back to Me / Stardust¡×¤ò¼ýÏ¿¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎLP¡ØAmerican Classics Deep Cuts¡Ù¤Ç¤Ï¡ÉÅÁÀâ¤Î¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¥Ï¥µー¥ó¡¦¥¤¥Ö¡¦¥¢¥ê¤Î¡ÖAlmost Like Me¡×¤¬¸ÂÄê¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
ÂçÀ¾½ç»Ò¡ØAmerican Classics¡Ù
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯3·î4Æü(¿å)
²Á³Ê¡§
¡¦American Classics (CD)\3,300(ÀÇ¹þ) SCOL1083
https://diskunion.net/jazz/ct/detail/1009125682
¡¦American Classics (LP)\5,500(ÀÇ¹þ) SCLP1083
https://diskunion.net/jazz/ct/detail/1009146476
¡¦ American Classics Deep Cuts (LP)\5,500(ÀÇ¹þ) SCLP1084
https://diskunion.net/jazz/ct/detail/1009146477
¥ìー¥Ù¥ë¡§SOMTHIN¡ÇCOOL / ¥Ç¥£¥¹¥¯¥æ¥Ë¥ª¥ó
¼çÍ×ÈÎÇäÅ¹¡§¥Ç¥£¥¹¥¯¥æ¥Ë¥ª¥ó¡¢¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É¡¢HMV¡¢Amazon ¤Û¤«
¡ÚAmerican Classics CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Û
1. Would You Like to Take a Walk?
2. 'Round About Midnight
3. Medley: Smoke Gets in Your Eyes / You Go to My Head / Ill Wind
4. When Kabuya Dances
5. Where or When
6. Three Motifs from "Fly! Fly! Fly! Fly! Fly!" ～T(Beautiful Young'n)/Astar/Corn in Sun + T(Moon)
7. Duke Ellington Medley: African Flower / The Single Petal of a Rose / Prelude to a Kiss
8. After All
9. What a Wonderful World
¡ÚAmerican Classics LP¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Û
A1. Would You Like to Take a Walk?
A2. 'Round About Midnight
A3. Medley: Memories of You / Lover Come Back to Me / Stardust¡¡¢¨LP¸ÂÄê¼ýÏ¿¶Ê
A4. What a Wonderful World
B1. Medley: Smoke Gets in Your Eyes / You Go to My Head / Ill Wind
B2. Where or When
B3. Duke Ellington Medley: African Flower / The Single Petal of a Rose / Prelude to a Kiss
¡ÚAmerican Classics Deep Cuts LP¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Û
A1. Three Motifs from "Fly! Fly! Fly! Fly! Fly!" ～T(Beautiful Young'n)/Astar/Corn in Sun + T(Moon)
A2. Almost Like Me¡¡¢¨LP¸ÂÄê¼ýÏ¿¶Ê
B1. When Kabuya Dances
B2. After All
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¦SNS¡Û
¸ø¼°HP¡§[https://junkoonishi.jp/]
X¡§[https://x.com/junkoonishi]
Instagram¡§[https://www.instagram.com/gin0829]
¡ÚÂçÀ¾½ç»Ò¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
1967Ç¯µþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£1989Ç¯¤Ë¥Ðー¥¯¥êー²»³ÚÂç³Ø¤òÂ´¶È¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¥Ù¥Æ¥£¡¦¥«ー¥¿ー¡¢¥¸¥çー¡¦¥Ø¥ó¥Àー¥½¥ó¡¢¥¸¥ã¥Ã¥ー¡¦¥Þ¥¯¥êー¥ó¤éÅÁÀâ¤Î¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤È¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡£93Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØWOW¡Ù¤òÈ¯É½¡£ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¥»¥«¥ó¥É¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥¯¥ëー¥¸¥ó¡Ù¤¬ÊÆ¥Ö¥ëー¥Îー¥È¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢Ì¾Ìç¥¸¥ã¥º¥¯¥é¥Ö¡Ö¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬ー¥É¡×¤ËÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¼«¸Ê¤Î¥°¥ëー¥×¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤Éµ±¤«¤·¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¡¢¥¸¥ã¥º¡¦¥·ー¥ó¤ò¸£°ú¡£¶áÇ¯¤Ï¥È¥ê¥ª¡¢¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¡¢¥»¥¯¥¹¥Æ¥Ã¥È¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÊÔÀ®¤Ç¤Î³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢2013Ç¯¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Îº×Åµ¡Ö¥µ¥¤¥È¥¦¡¦¥¥Í¥ó¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¾¾ËÜ¡×¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥é¥×¥½¥Ç¥£¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ö¥ëー¡×¤ÎºÆ±é¤ò¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤È¤Î¶¦±é¤Ç²Ì¤¿¤¹¡£¥Ð¥ó¥ÉÊÔÀ®¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¥½¥í¤Ç¤Î³èÆ°¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤¤¡¢2026Ç¯3·î¥¥ã¥ê¥¢½é¤Î¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAmerican Classics¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¾ðÊó¡Û
2026Ç¯3·î3Æü (²Ð) [Åìµþ] Âç·¨¹ÖÆ²(Áá°ðÅÄ) Women in Jazz Festival
2026Ç¯3·î19Æü (ÌÚ) [Åìµþ] ¥Ö¥ëー¥íー¥º(¥µ¥ó¥È¥êー¥Ûー¥ë) [¥½¥í]
2026Ç¯3·î29Æü (Æü) [¿å¸Í] ¿å¸Í·Ý½Ñ´Û [¥È¥ê¥ª¸ø±é]
2026Ç¯4·î12Æü (Æü) [Ê¡²¬¡¦ÌøÀî] ÌøÀî»ÔÌ±Ê¸²½²ñ´Û [¥½¥í]
2026Ç¯4·î18Æü (ÅÚ) [Ê¼¸Ë¡¦¿À¸Í] À¾¿ÀÃæ±û¥Ûー¥ë [¥½¥í]
2026Ç¯5·î16Æü (ÅÚ) [µþÅÔ] ¥Ð¥í¥Ã¥¯¥¶ー¥ë [¥½¥í]
*¥é¥¤¥Ö¾ðÊó¤Ï¿ï»þ¸ø±é¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»Ã×¤·¤Þ¤¹¡£