Åê¿®¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»ö4ËÜ¤ò¡Ö¤ß¤ó¤«¤Ö¡ÊÅê»ñ¿®Â÷¡Ë¡×¤Ë·ÇºÜ¤·¤Þ¤·¤¿ 2025Ç¯12·î
³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥Çー¥¿¡¦¥¨ー¥Ó¥Ã¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÂçÃ« ²¹¿Î¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤ó¤«¤Ö¡ÊÅê»ñ¿®Â÷¡Ë¡×¤Ë¡¢Åê¿®¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ë´Ø¤¹¤ë°Ê²¼¤Îµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Úµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¢£¿·µ¬¥ìー¥Æ¥£¥ó¥°¾ðÊó
¡Ö¥Õ¥©¥ó¥È¥Ù¥ë¡¦À¤³¦³ä°ÂºÄ·ôF¡×¡¦¡Ö¥¦¥¨¥ê¥ó¥È¥ó¡¦¥Èー¥¿¥ë¡¦¥ê¥¿ー¥óºÄ·ôF¡×¤Ê¤É¤ò¿·¤¿¤Ë¥ìー¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê1Ç¯¡Ë - ¤ß¤ó¤«¤Ö¡ÊÅê»ñ¿®Â÷¡Ë(https://itf.minkabu.jp/news/2056)
¢£¥é¥ó¥¥ó¥°¥Çー¥¿¹¹¿·
¥ê¥¿ー¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¹¹¿· 2025Ç¯11·î - ¤ß¤ó¤«¤Ö¡ÊÅê»ñ¿®Â÷¡Ë(https://itf.minkabu.jp/news/2055)
¢£»ñ¶âÎ®Æþ³ÛÂ®Êó
¡ÖT¡¦¥í¥¦¡¦¥×¥é¥¤¥¹¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥¢¥×¥ê¥·¥¨ー¥·¥ç¥óF¤¬2°Ì¡×2025Ç¯11·î »ñ¶âÎ®Æþ³ÛÂ®Êó¡Ê¿ä·×ÃÍ¡Ë - ¤ß¤ó¤«¤Ö¡ÊÅê»ñ¿®Â÷¡Ë(https://itf.minkabu.jp/news/2054)
¢£ESGÅê¿®³µ¶·
ESGÅê¿®³µ¶· 2025Ç¯11·î - ¤ß¤ó¤«¤Ö¡ÊÅê»ñ¿®Â÷¡Ë(https://itf.minkabu.jp/news/2053)
¢£NTT¥Çー¥¿¥¨ー¥Ó¥Ã¥¯¼¹É®¤Îµ»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åê»ñ¿®Â÷¤ÎÉ¾²Áµ¡´Ø¤È¤·¤ÆÃßÀÑ¤·¤¿³Æ¼ï¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡Ö¤ß¤ó¤«¤Ö¡ÊÅê»ñ¿®Â÷¡Ë¡×¤Î¥Ë¥åー¥¹¤ä¥ì¥Ýー¥È¡¢¥³¥é¥à¤ò¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÏÃÂê¤ÎÅê»ñ¿®Â÷Åù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÅê¿®²ñ¼Ò¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»ö¤Ê¤É¤ò¡¢Åê»ñ¤ËÌòÎ©¤Ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚNTT¥Çー¥¿¥¨ー¥Ó¥Ã¥¯¼¹É®¤Îµ»ö°ìÍ÷¡Û
NTT¥Çー¥¿¥¨ー¥Ó¥Ã¥¯¾ÜºÙ¾ðÊó - ¤ß¤ó¤«¤Ö¡ÊÅê»ñ¿®Â÷¡Ë (minkabu.jp)(https://itf.minkabu.jp/news/author/2)
¢£¡Ö¤ß¤ó¤«¤Ö¡ÊÅê»ñ¿®Â÷¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
MINKABU¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥ó¥«¥Ö¡¦¥¸¡¦¥¤¥ó¥Õ¥©¥Î¥¤¥É¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢»ñ»º·ÁÀ®¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¾ðÊóÁ´ÈÌ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¡£MINKABU¤Î¡Ö¤ß¤ó¤«¤Ö¡ÊÅê»ñ¿®Â÷¡Ë¡×¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÅê»ñ¿®Â÷¤Î¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£
¤ª¤¹¤¹¤áÌÃÊÁ¤ä¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢µ»ö¥³¥é¥à¤Ê¤É¤ÇÅê»ñ¿®Â÷¤ÎÁª¤ÓÊý¤äÆ°¸þ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡¡
¡Ú¤ß¤ó¤«¤Ö¡ÊÅê»ñ¿®Â÷¡ËTOP¥Úー¥¸¡Û
¤ß¤ó¤«¤Ö¡ÊÅê»ñ¿®Â÷¡Ë - ¹ñÆâ³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¸¡º÷¡¦¤ª¤¹¤¹¤áÌÃÊÁ¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°¡¦µ»ö¥³¥é¥à¤Ê¤É¾ðÊóËþºÜ (minkabu.jp)(https://itf.minkabu.jp/)
³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥Çー¥¿¡¦¥¨ー¥Ó¥Ã¥¯
https://www.nttdata.abic.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦¶âÍ»¾¦ÉÊ¤ÎÉ¾²Á¡¦Ê¬ÀÏ¤ª¤è¤Ó¾ðÊóÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹
¡¦¶âÍ»µ¡´Ø¸þ¤±¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä
¡¦¶âÍ»¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
»ñËÜ¶â¡§3²¯2,312Ëü±ß¡Ê2024Ç¯3·î´ü¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂçÃ« ²¹¿Î
ÁÏ¡¡¶È¡§1982Ç¯7·î
½»¡¡½ê¡§¢©107-0052¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä4-15-1¡¡ÀÖºä¥¬ー¥Ç¥ó¥·¥Æ¥£ 6³¬