¡ÚPARCELLE JEWELRY ²£ÉÍÅ¹¡Û12·î¤Î¿·ºî¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÈ¯É½
¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êー²£ÉÍÅ¹(²£ÉÍ¹âÅç²° 1³¬ ¥¢¥¯¥»¥µ¥êーÇä¾ì)
Åìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷È¯¤Î¥¸¥å¥¨¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPARCELLE JEWELRY¡Ê¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êー¡Ë¡×¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒPARCELLE¡¿ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÉÊÅÄ¶×·Ã¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥¸¥å¥¨¥êー¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¿¦¿Í¤¬°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿°ìÅÀÊª¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä¾±ÄÅ¹ PARCELLE JEWELRY ²£ÉÍÅ¹¡Ê²£ÉÍ¹âÅç²° 1³¬ ¥¢¥¯¥»¥µ¥êーÇä¾ì¡Ë¤Î12·î¤Ï¡¢Åß¤ÎË¬¤ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿Íµ¤¥·¥êー¥º¤Î¸ÂÄêÅ¸³«¤ä¡¢¥Ö¥ëー¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿STONE marche¡Ê¥¹¥Èー¥ó¥Þ¥ë¥·¥§¡Ë¡¢¿·ºî¥¸¥å¥¨¥êー¤òÈäÏª¤¹¤ë TRUNK SHOW¡Ê¥È¥é¥ó¥¯¥·¥çー¡Ë¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬½ç¼¡¥¹¥¿ー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¹âÅç²°´ÛÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¤âÏ¢Æ°¤·¡¢µ¨Àá´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÇ¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥¸¥å¥¨¥êー¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¡¢Å¹Æ¬¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ ¥Ñー¥»¥ë¤Î¥¸¥å¥¨¥êー¤Ï¤¹¤Ù¤Æ°ìÅÀ¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÈÍÑ¤¹¤ëÅ·Á³ÀÐ¤ä¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ÎÇÛÃÖ¤ä¼ïÎà¤Ï°ì¤Ä¤º¤Ä°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë·ÇºÜ¤¹¤ë²èÁü¤Ï¾¦ÉÊ¤Î°ìÎã¤Ç¤¹¡£
¢¨ ¿ôÎÌ¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ ËÜ¥ê¥êー¥¹ÆâÍÆ¤ÏÈ¯É½»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ä²Á³Ê¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£NEW ARRIVAL
¢£ ¡Ú´ü´Ö¸ÂÄê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡ÛChou Chou
¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êー²£ÉÍÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¿§¤È¤ê¤É¤ê¤ÎÊõÀÐ¤ò·ä´Ö¤Ê¤¯Éß¤µÍ¤á¤¿¥Ñ¥ô¥§¥ê¥ó¥°¡ÖChou Chou¡Ê¥·¥å¥·¥å¡Ë¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ïÎà¤ä¥µ¥¤¥º¤ÎÀÐ¤òÂ·¤¨¡¢¶Ë¾®¤ÎÄÞ¤ÇÎ±¤á¾å¤²¤ëÁ¡ºÙ¤Ê¹©Äø¤òÍ×¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÆÃÊÌ´ë²è¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Æ¤´¾Ò²ð¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Ãæ¿´¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢10·î¤Î¥ê¥êー¥¹°Ê¹ß¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó2¼ï¤ò²Ã¤¨¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤äÂ¿ºÌ¤Êµ®ÀÐ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿°ìÅÀ¤â¤Î¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò²£ÉÍÅ¹¤Ç¤âÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£²Ú¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤Ë²Ã¤¨¡¢»Ø¤Ë±è¤¦¤è¤¦¤ÊÃå¤±¿´ÃÏ¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
Éý¤Î°Û¤Ê¤ë¿··¿2¼ï¤Ï¡¢ÊõÀÐ¤¬Ï¢Â³¤·¤Æ¤¤é¤á¤¯Î©ÂÎÅª¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¡¢Cent Couleur¡Ê¥µ¥ó¥¯¥ëー¥ë¡Ë¤Ê¤É¤È¤Î½Å¤ÍÃå¤±¤Ë¤âÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢þ Å¸³«´ü´Ö¡§12·î2Æü(²Ð)¤è¤ê12·î10Æü(¿å)¤Þ¤Ç
¢¨ ËÜ¿ô¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹
¥·¥å¥·¥å¡§ÀÇ¹þ140,800±ß¤è¤ê(K10YG¡¦K10PG¡¦Å·Á³ÀÐ¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É)¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
TOPIC¢£ December Birthstone Collection
¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êー²£ÉÍÅ¹¤Ç¤Ï¡¢12·î¤ÎÃÂÀ¸ÀÐ¤òÍÑ¤¤¤¿¥¸¥å¥¨¥êー¤òÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¿¥ó¥¶¥Ê¥¤¥È¡¢¥¿ー¥³¥¤¥º¡¢¥é¥Ô¥¹¥é¥º¥ê¡¢¥¸¥ë¥³¥ó¤Ê¤É¡¢ÀÄ¤ÎÇ»Ã¸¤«¤é»ç¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿¿§Ä´¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤É½¸½¤ò»ý¤ÄÊõÀÐ¤ò³Ú¤·¤á¤ëµ¨Àá¤Ç¤¹¡£Å¹Æ¬¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀÐ¤Î¸ÄÀ¤òÀ¸¤«¤·¤¿°ìÅÀÊª¤Î¥¸¥å¥¨¥êー¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢þ Birthday Pendant¡Ê¥Ðー¥¹¥Çー¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¡Ë
1·î¤«¤é12·î¤Þ¤Ç¤ÎÃÂÀ¸ÀÐ¤òÇÛÃÖ¤·¤¿¥·¥êー¥º¡¢12·î¤Ë¤Ï¥¿¥ó¥¶¥Ê¥¤¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥¨¥íー¥´ー¥ë¥É¤ÎÀÐÏÈ¤Ë¤Ï¼ê»Å»ö¤Ë¤è¤ëÁ¡ºÙ¤Ê¹ï¤ßÌÏÍÍ¤ò»Ü¤·¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥´ー¥ë¥É¤Î¥¹¥¯¥ê¥åー¥Á¥§ー¥ó¤¬·Ú¤ä¤«¤Êµ±¤¤òÅº¤¨¤ë»ÅÎ©¤Æ¤Ç¤¹¡£¤ª¼ê»ý¤Á¤Î¥Á¥§ー¥ó¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤â¡£
¥Ðー¥¹¥Çー¥Ú¥ó¥À¥ó¥È
¢þ Reverie¡Ê¥ì¥ô¥ê¡Ë
¡È½÷²¦¡É¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¥·¥êー¥º¡¢3ÀÐ¤ÎÊõÀÐ¤òÃæ¿´¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ±û¤Ë¤Ï¥¿¥ó¥¶¥Ê¥¤¥È¤ò¿ø¤¨¡¢²¦´§¤Î¤è¤¦¤ÊÄÞÎ±¤á¤¬¸÷¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¾åÉÊ¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£²£´é¤ÎÂ¤·ÁÈþ¤âÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¥ì¥ô¥ê(²¼)
¢þ LIBER Light¡Ê¥êー¥Ù¥ë¥é¥¤¥È¡Ë
Âç¤Ö¤ê¤Î¥¿ー¥³¥¤¥º¤ò¼çÌò¤Ë¿ø¤¨¡¢ÃÏ¶â¤ÇÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£¥Þ¥Ã¥È¤Ê¼Á´¶¤ÎÃÏ¶â¤Ë¤è¤êÈ©ÆëÀ÷¤ß¤¬ÎÉ¤¯¡¢ÃÂÀ¸ÀÐ¤Î¿§¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¥êー¥Ù¥ë¥é¥¤¥È
12·î4Æü(ÌÚ)～7Æü(¶â)¤Î´ü´Ö¤Ï¡¢²£ÉÍ¹âÅç²°¤Ë¤Æ¤´Í¥ÂÔ²ñ¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£Å¹Æ¬¾¦ÉÊ¤Î10¡óOFF¤Ë¤Æ¤ªµá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÃÂÀ¸ÀÐ¥¸¥å¥¨¥êー¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ú12·î7Æü(Æü)¤Þ¤Ç¡Û²£ÉÍ¹âÅç²°¡ÖÆÃÊÌ¤´Í¥ÂÔ²ñ¡×¤Î¤´°ÆÆâ
²£ÉÍ¹âÅç²°¤Ç¤Ï¡¢²ñ°÷ÍÍ¸þ¤±¤Î¡ÖÆÃÊÌ¤´Í¥ÂÔ²ñ¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êー²£ÉÍÅ¹¤Ç¤â¡¢ÂÐ¾Ý¥¸¥å¥¨¥êー¤ò10¡óOFF¤Ë¤Æ¤ªµá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¤Î¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«ー¥É¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¡¦¥¿¥«¥·¥Þ¥äÍ§¤Î²ñ²ñ°÷¾Ú¡Ê¥¹¥´ÀÑ¤ß´Þ¤à¡Ë¤ò¤´Äó¼¨¤¤¤¿¤À¤¯¤ÈÍ¥ÂÔ²Á³Ê¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Î¤´Æþ²ñ¤Ç¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢þ ³«ºÅ´ü´Ö¡§12·î4Æü(ÌÚ)¤è¤ê12·î7Æü(Æü)¤Þ¤Ç
¢þ Í¥ÂÔÆâÍÆ¡§ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ10¡óOFF
¡¦¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¤Î¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«ー¥É¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¡¢¥¿¥«¥·¥Þ¥äÍ§¤Î²ñ²ñ°÷¾Ú¡¢¥¹¥´ÀÑ¤ß¤Î²ñ°÷¾Ú²èÌÌ¤ò¤´Äó¼¨¤¯¤À¤µ¤¤
¡¦ÅöÆü¤´Æþ²ñ¤ÎÊý¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¢¨°ìÉôÂÐ¾Ý³°¾¦ÉÊ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢£ HIGUCHI YUKO¡ß2025 Takashimaya Christmas
º£Ç¯¤Î¹âÅç²°¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖMerry Magical Moments¡×¡£²è²È¡¦¥Ò¥°¥Á¥æ¥¦¥³»á¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸¸ÁÛÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨ÊÆ»Ò¹âÅç²°¡¢¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¡¢¤¤¤è¤Æ¤Ä¹âÅç²°¤ò½ü¤¯¡Ë
¢þ ¥Úー¥Ñー¥ªー¥Ê¥á¥ó¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È
12·î1Æü(·î)¤«¤é¡¢ÀÇ¹þ5,500±ß°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢¥Ò¥°¥Á¥æ¥¦¥³»á¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Úー¥Ñー¥ªー¥Ê¥á¥ó¥È¤ò¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ ÂÐ¾Ý¥«ー¥É¡¦²ñ°÷¾Ú¤Î¤´Äó¼¨¤¬É¬Í×¤Ç¤¹
¢¨ ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¢þ¡ÎHIGUCHI YUKO¡ßTakashimaya¡Ï¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°¥×¥ì¥¼¥ó¥È
11·î12Æü(¿å)¤«¤é¡¢ÂÐ¾ÝÇä¾ì¤Ë¤Æ¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ø¡¢¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°¤òÀèÃå¤Ç¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢³ÆÇä¾ì·¸°÷¤Ø¡¢¤Þ¤¿¤Ï¹âÅç²°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.takashimaya.co.jp/column/post/2686274/
JEWELRY EVENTS
12·î¤Î PARCELLE JEWELRY ²£ÉÍÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¿·ºî¥¸¥å¥¨¥êー¤ÎÅ¸³«¤«¤é¡¢¥Ö¥ëー·Ï¥ëー¥¹¤ò½¸¤á¤¿¥¹¥Èー¥ó¥Þ¥ë¥·¥§¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ÊーÍèÅ¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Þ¤Ç¡¢Å¹Æ¬¤ÇÂ¿³ÑÅª¤Ë¥¸¥å¥¨¥êー¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë´ë²è¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤´¾Ò²ð¤¹¤ëÊõÀÐ¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥óË¤«¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ STONE marche ― 12·î6Æü(ÅÚ)¡¦7Æü(Æü)
Ìó100ÀÐ¤â¤Î¸ÄÀË¤«¤ÊÊõÀÐ¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¡¢·î¤Ë°ìÅÙ¤Î¿Íµ¤¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSTONE marche¡Ê¥¹¥Èー¥ó¥Þ¥ë¥·¥§¡Ë¡×¡£¤ª»ÅÎ©¤Æ¤Î¤´ÁêÃÌ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ëー¥¹¤Î¤Þ¤Þ¤ª·Þ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê2Æü´Ö¤Ç¤¹¡£²ñ´üÃæ¤Î¥ëー¥¹¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤ÆÄÌ¾ï¤ÎÌóÈ¾³Û¤Ë¤Æ¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
12·î¤Ï¡ÈÀÄ¤ÎÀ¤³¦¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ö¥ëー¥«¥éー¤ÎÊõÀÐ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Ç»º°¤«¤éÃ¸¤¤¥Ö¥ëー¤Þ¤ÇÂ¿ÍÍ¤Ê¿§Ä´¤¬ÊÂ¤Ó¡¢ÊõÀÐ¤´¤È¤Î¸ÄÀ¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÁ¯¤ä¤«¤Ê¿§¹ç¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Î¥Í¥ª¥ó¥Ö¥ëー¥¢¥Ñ¥¿¥¤¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÀÄ»ç¤ÎÂ¿¿§À¤È¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó¤ÎÉ½¾ð¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥¿¥ó¥¶¥Ê¥¤¥È¡¢Âç¿Í¤Î°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¿§Éý¤Î¹¤¤¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥ëー¥¹¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥¯¥¢¥Þ¥ê¥ó¡¢¥¿ー¥³¥¤¥º¡¢¥È¥ë¥Þ¥ê¥ó¡¢¥¬ー¥Í¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢Æ±¤¸¥Ö¥ëー¤Ç¤â°Û¤Ê¤ëÉ½¾ð¤ò»ý¤ÄÀÐ¤òÂ·¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ´üÃæ¤Ï¡¢²£ÉÍ¹âÅç²°¤Î¤´Í¥ÂÔ²ñ¤È½Å¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥ëー¥¹¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ëー¥¹¤Î¤ª»ÅÎ©¤Æ¤Ë¤ÏÍ¥ÂÔ¤òÅ¬ÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÀÄ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿Åß¤Î¥¸¥å¥¨¥êーÁª¤Ó¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ TRUNK SHOW ― 12·î15Æü(·î)¡¦16Æü(²Ð)
¤Þ¤À°ìÈÌÈÎÇäÁ°¤Î¿·ºî¥¸¥å¥¨¥êー¤ä¡¢¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆÃÊÌ¤Ê2Æü´Ö¡ÖTRUNK SHOW¡Ê¥È¥é¥ó¥¯¥·¥çー¡Ë¡×¡¢£±¤«·î¤Î´Ö¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î¥¸¥å¥¨¥êー¤¬Å¹Æ¬¤ËÂ·¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êー²£ÉÍÅ¹¤Ç¤Ï¡¢12·î¤Î¥È¥é¥ó¥¯¥·¥çー¤Ë¤Æ¡¢¿·ºî¥ê¥ó¥°¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Õ¥©ー¥¯¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤¬Ä¹¤¯¹½ÁÛ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥¤¥¨¥íー¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¡¢¥´ー¥ë¥Ç¥ó¤Ê¤É¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ÎÉý¹¤¤¿§Ä´¤òÀ¸¤«¤·¤¿°ìÅÀ¤â¤Î¤Î»ÅÎ©¤Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¶â¤Ë¤Ï¥×¥é¥Á¥Ê¤òÍÑ¤¤¡¢²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¿§¹ç¤¤¤Èµ±¤¤¬ºÝÎ©¤Ä¤è¤¦ÃúÇ«¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¿´¤Ë¸þ¤±¤Æ´Ë¤ä¤«¤Ë¹¤¬¤ëÏÓ¤Ë¤ÏÀèÃ¼¤Þ¤ÇÀÐ¤òÎ±¤á¡¢³ÑÅÙ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ëÉ½¾ð¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÏÓ¤ÎÆâÂ¦¤Ë¥ß¥ë¤ò»Ü¤·¡¢¤É¤ÎÊý¸þ¤«¤é¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤âÀ°¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¿¿¼î¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È½À¤é¤«¤ÊÉ½¾ð¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢µ¨Àá¤Ë¹ç¤Ã¤¿Áõ¤¤¤Ë¡£¥ß¥ë¥°¥ì¥¤¥ó¤Î¥¹¥¿ー¥ê¥ó¥°¤È¤Î½Å¤ÍÃå¤±¤Ç¤Ï¡¢Î©ÂÎ´¶¤È²Ú¤ä¤«¤µ¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¼ê¸µ¤ËË¤«¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢º£²ó½é¤á¤ÆÅ¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ö¿·ºî¥¸¥å¥¨¥êー¤â¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£²£ÉÍÅ¹¤Ç¤Î2Æü´Ö¸ÂÄê¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Õ¥©ー¥¯¥ê¥ó¥°
¢£ Caravan ― 12·î23Æü(²Ð) ― ¥Ñー¥»¥ë¤ÎÁÏ¶È¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤¬ÆÃÊÌÁêÃÌ²ñ¤ò³«ºÅ
¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êー¤ÎÁÏ¶È´ü¤«¤é¥Ö¥é¥ó¥É¤Å¤¯¤ê¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¥á¥ó¥Ðー¤¬³ÆÅ¹ÊÞ¤òË¬¤ì¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤´ÁêÃÌ¤òÄ¾ÀÜ¤ª»Ç¤¤¤¹¤ë´ë²è¡ÖCaravan¡Ê¥¥ã¥é¥Ð¥ó¡Ë¡×¤ò²£ÉÍÅ¹¤Ç¤â³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²£ÉÍ¹âÅç²°¤Ç¤Ï¡¢12·î23Æü(²Ð)¤Ë¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Ï¡¢PARCELLE JEWELRY ÂåÉ½¤ÎÉÊÅÄ¶×·Ã¡Ê@kotoe_parcelle(https://www.instagram.com/kotoe_parcelle/?hl=ja)¡Ë¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー·ó¥Ð¥¤¥äー¤ÎµÜËÜÍÛ»Ò¡Ê@yoko_parcelle(https://www.instagram.com/yoko_parcelle/)¡Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ê¸½ºß¤â¥á¥¤¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÀ®ß·ÂÙ²ð¡Ê@taisuke_parcelle(https://www.instagram.com/taisuke_parcelle/)¡Ë¤¬ÍèÅ¹¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¥¸¥å¥¨¥êー¤äÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤ÎÊõÀÐ¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¸¥å¥¨¥êー¤Î¥ªー¥Àー¡¢¥ê¥Õ¥©ー¥à¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ê¤É¡¢¥¸¥å¥¨¥êー¤Ë´Ø¤¹¤ëÉý¹¤¤¤´ÁêÃÌ¤Ë¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¤ª±þ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£À©ºîÇØ·Ê¤äÁÇºàÁª¤Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤ªÏÃ¤·¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë±è¤Ã¤¿¤´Äó°Æ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º®»¨¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤´Í½Ìó¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£²£ÉÍÅ¹¤Ë¤Æ¡¢¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êー¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤òÄ¾ÀÜ¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êー²£ÉÍÅ¹
²£ÉÍ¹âÅç²°1³¬¤Ë¤¢¤ë¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êー²£ÉÍÅ¹¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¡¦²£ÉÍ¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¡¢²¹¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¶áÎÙ¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬Æü¡¹Î©¤Á´ó¤ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È²¿µ¤¤Ê¤¤²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¸¥å¥¨¥êー¤òÃµ¤µ¤ì¤ë»Ñ¤¬Æü¾ïÅª¤Ë¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Å¹Æâ¤Ë¤Ï¡¢°ìÅÀ¤â¤Î¤Î¥«¥éー¥¹¥Èー¥ó¥¸¥å¥¨¥êー¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¡¢ÂçÀÚ¤ÊµÇ°Æü¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤°ìÉÊ¤Þ¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£ÀÐ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹Á¡ºÙ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢¼ê»Å»ö¤Î²¹¤â¤ê¤ò´Ö¶á¤Ë¤´ÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤ª¶á¤¯¤Ë¤ª±Û¤·¤ÎºÝ¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¸¥å¥¨¥êー¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Î²ñÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ñー¥»¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶õµ¤´¶¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡û Å¹Ä¹¡§³À¥¡Ê@haruka__parcelle(https://www.instagram.com/haruka__parcelle/)¡Ë
¡û Å¹ÊÞ¡§¢©220-8601 ¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶èÆî¹¬1-6-31 ¹âÅç²°²£ÉÍÅ¹ 1³¬ ¥¢¥¯¥»¥µ¥êーÇä¾ì
¡û ÅÅÏÃ¡§045-594-8851(Ä¾ÄÌ)
¢þ ¥áー¥ë¡§info@parcelle.jp
¡û Instagram¡§https://www.instagram.com/parcelle_yokohama/
¢þ ±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00¤è¤ê20:00¤Þ¤Ç
¢þ ÄêµÙÆü¡§É´²ßÅ¹¤ÎµÙ´ÛÆü¤Ë½à¤¸¤Þ¤¹
¢¨ ±Ä¶ÈÆü¡¦±Ä¶È»þ´Ö¤Ï¡¢ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥¸¥å¥¨¥êー¡£PARCELLE JEWELRY
2013Ç¯¤ËÅìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷¤Î¾®¤µ¤ÊÏ©ÌÌÅ¹¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿PARCELLE JEWELRY¡Ê¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êー¡Ë¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥¸¥å¥¨¥êー¡×¤Ç¤¹¡£¸Å¤ÎÉ¤»þÂå¤Îµ»½Ñ¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¿¦¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿¥¸¥å¥¨¥êー¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÎÆü¾ï¤òºÌ¤ë¥Ñー¥È¥Êー¡£¸½ºß¤Ï¡¢·ÃÈæ¼÷ËÜÅ¹¡¢¿·½É¡¦²£ÉÍ¡¦µþÅÔ¡¦Âçºå¡¦¤¤¤è¤Æ¤Ä¡Ê¾¾»³»Ô¡Ë¤Î³Æ¹âÅç²°¡¢ºå¿ÀÇßÅÄËÜÅ¹¡¢¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹¡¢Âç´ÝÊ¡²¬Å·¿ÀÅ¹¡¢Äá²°É´²ßÅ¹¤Ê¤É¡¢Á´¹ñ¤ÎÉ´²ßÅ¹¤ª¤è¤ÓPOP UP SHOP¤Ç¤´°ÆÆâ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢þ ±¿±Ä²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼ÒPARCELLE¡Ã³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñー¥»¥ë
¢þ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÉÊÅÄ ¶×·Ã¡Ê¤·¤Ê¤À ¤³¤È¤¨¡Ë
¢þ ÁÏ¶È¡§2013Ç¯¡Ê2015Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò²½¡Ë
¢þ ËÜ¼Ò¡§¢©150-0002 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«3-27-13 Âçºê¥Ó¥ë5³¬
¢þ ¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://parcelle.jp/
¢þ ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§https://parcelle-jewelry.com/
¢þ Instagram¡§https://www.instagram.com/parcelle_jewelry/
¢þ ¸ø¼°LINE¡§https://page.line.me/713ofhwa
¢þ ¾®红书¡§https://www.xiaohongshu.com/user/profile/673ae7d8000000001d02c69d
PARCELLE JEWELRY ·ÃÈæ¼÷ËÜÅ¹¡§1000ÅÀ¤¢¤Þ¤ê¤Î¥ëー¥¹¤òÅ¸¼¨¡¦ÈÎÇä(Í×Í½Ìó¡§03-6805-1681)
¢£ PARCELLE JEWELRY ONLINE STORE LAUNCH !
2025Ç¯11·î10Æü(·î)¡¢¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êー¤Î¡Ö¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢(https://www.instagram.com/parcelle_jewelry/)¡×¤¬¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ªー¥×¥óµÇ°¤È¤·¤Æ¡¢¿·µ¬²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Ç10,000¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÊÂ¨ÆüÍøÍÑ²Ä¡Ë¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¹ØÆþ»þ10¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡¦Á÷ÎÁÌµÎÁ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤Î¤´ÍøÍÑ¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢È¯É½Æü»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£