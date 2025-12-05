¡Ú³«¶È¡Û25Ç¯12·î5Æü Premium hotel MONday ÉñÉÍ¥Ó¥åーI ºÇÂç6Ì¾½ÉÇñ²ÄÇ½¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¤ä¥°¥ëー¥×¡¢½÷»ÒÎ¹¤ËºÇÅ¬
²°¾å¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥×ー¥ë
Premium hotel MONday ÉñÉÍ¥Ó¥åーI (³°´Ñ)
³ô¼°²ñ¼ÒJHAT¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ê¿ÎÓ Ï¯¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢Åìµþ¥Ù¥¤¥¨¥ê¥¢¤ÎÀä·Ê¤È²Ö²Ð¤òË¾¤à²°¾å¥×ー¥ë¤òÈ÷¤¨¤¿¿·¥Û¥Æ¥ë¡ÖPremium hotel MONday ÉñÉÍ¥Ó¥åーI¡×¤ò¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ³°¤«¤éÂ¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬Ë¬¤ì¤ëÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥ê¥¾ー¥È(R)¤Î¶áÎÙ¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢³ëÀ¾Î×³¤¸ø±à¤«¤éÅìµþ±Ø¡ÊµþÍÕÀþ Ìó13Ê¬¡Ë¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ß¥êー¤ä¥°¥ëー¥×¡¢½÷»ÒÎ¹¤Ë¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÍÍ¡¹¤Ê¹¤µ¤ÎµÒ¼¼¤ò¤´ÍÑ°Õ
¥ê¥Ðー¥Ó¥åー¥¹¥¤ー¥È(50.09m²)
¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ê¥Ðー¥Ó¥åー¥ëー¥à(37.90Ê¿Êý¥áー¥È¥ë )
¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¹¥¤ー¥È(56.16m²)
¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¹¥¤ー¥È´Ö¼è¤ê¿Þ(56.16m²)
Á´57¼¼¤ÎµÒ¼¼¤ÏºÇÂçÌó56Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¤Î¹¤µ¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢ºÇÂç6Ì¾ÍÍ¤Þ¤Ç¤Î½ÉÇñ¤¬²ÄÇ½¤Ê¤æ¤È¤ê¤¢¤ëÀß·×¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤´²ÈÂ²¤Ç°Â¿´¤·¤ÆÂÚºß¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦½¼¼Â¤·¤¿¤ª»ÒÍÍ¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª»ÒÍÍÍÑ´ÛÆâÃå¡¢¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¥»¥Ã¥È¡¢¥Ù¥Óー¥Ù¥Ã¥É¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¡¢BEYBLADE X¤ä³¨ËÜ¤Ê¤É¤ÎÂß½Ð¥µー¥Ó¥¹¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾®¤µ¤Ê¤ª»ÒÍÍÏ¢¤ì¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤â°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½ÕµÙ¤ß¤Î³ØÀ¸Â´¶ÈÎ¹¹Ô¤ä½÷»ÒÎ¹¤Ê¤É¥°¥ëー¥×¤Ç¤Î¤´Î¹¹Ô¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
ËÜ³Ê¥Ô¥¶ÍÒ¤ÇÄ´Íý¤¹¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó
¡¡¡ÖGOOD PIZZA FACTORY K6¡×
½Å¤µ1¥È¥ó¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¥Ô¥¶ÍÒ
¼«²ÈÀ½¥Áー¥º¤È¼«Ëý¤Î¥Ô¥¶
ËÉÙ¤ÊÄ«¿©¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§
¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¡¡ÖGOOD PIZZA FACTORY K6¡×¡¡¤ÏÌó500ÅÙ¤Î¹â²¹¥Ô¥¶ÍÒ¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤¿ËÜ³Ê¥Ô¥¶¤ä¤â¤Á¤â¤Á¤ÎÀ¸¥Ñ¥¹¥¿¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤«¤éÄ¾Á÷¤µ¤ì¤ë¸¶ÎÁ¤ÇÅ¹ÆâÀ½Â¤¤¹¤ë¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Áー¥º¡¢Äó·ÈÇÀ²È¤«¤éÆÏ¤¯½Ü¤ÎÌîºÚ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤´½ÉÇñ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥é¥ó¥Á¤ä¥Ç¥£¥Êー¤Ê¤ÉÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤¹¡£
ÅÔ²ñ¤Î¶õ¤ËÉâ¤«¤Ö²°¾å¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥×ー¥ë¡¢ÈóÆü¾ï¤Î¥ê¥¾ー¥È¶õ´Ö
²°¾å¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥×ー¥ë
²°¾å¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥×ー¥ë¡Ê¥¬¥¼¥Ü¡Ë
²°¾å¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥×ー¥ë¤Ï³«ÊüÅª¤Ê¶õ´Ö¤Ç¥ê¥¾ー¥Èµ¤Ê¬¤òËþµÊ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ìë¤Ï¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¿åÌÌ¤¬ÍÉ¤é¤á¤¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤ÏÉñÉÍ¥¨¥ê¥¢¤ÎÈþ¤·¤¤Ìë·Ê¤¬¹¤¬¤ê²Ö²Ð¤â´Õ¾Þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²°¾å¥×ー¥ë¤Ë¤Ï¡¢¡È¥¬¥¼¥Ü¡Ê²°º¬ÉÕ¤¥·ー¥È¡Ë¡É¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æüº¹¤·¤ä±«¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡¢¥×ー¥ë¥µ¥¤¥É¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤¯¤Ä¤í¤²¤ëÆÃÊÌ¥¹¥Úー¥¹¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×ー¥ë¤Ï¤´½ÉÇñ¤Î¤ªµÒÍÍ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤Ë¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£(ÍÎÁ)
ÂçÍá¾ì¤ä¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É
ÂçÍá¾ì
¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹
¤´½ÉÇñ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î¥ì¥¸¥ãー¥¹¥Ý¥Ã¥È¡ÖÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥ê¥¾ー¥È(R)¡×¡ÊÌó8Ê¬¡Ë¤ä¡Ö³ëÀ¾Î×³¤¸ø±à±Ø¡×¡ÊÌó5Ê¬¡Ë¤Ø¤ÎÌµÎÁ¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Ä«6»þ¤«¤éÌë21»þ¤Þ¤Ç±¿¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á³«±à¤«¤éÊÄ±à¤Þ¤Ç¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¡¢¾®¤µ¤Ê¤ª»ÒÍÍÏ¢¤ì¤Î¤´²ÈÂ²¤â°Â¿´¤·¤Æ²÷Å¬¤Ë¤´°ÜÆ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë³Ú¤·¤ó¤À°ìÆü¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ï¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤ëÂçÍá¾ì¤ò´°È÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÍá¾ì¤Ë¤ÏËÜ³Ê¥µ¥¦¥Ê¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³«¶È¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤Ë²Ã¤¨º£¸å¤ÏµÇ°Æü¸þ¤±¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥×¥é¥ó¤ä¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤Ç¤ÎÅìµþ¥Ù¥¤¥¨¥ê¥¢¼þÍ·¥Õ¥é¥¤¥È¤ÎÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤Ê¤É¤â´ë²è¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÎ¹¤ò±é½Ð¤¹¤ëÁªÂò»è¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
³«¶È¤ËÀèÎ©¤Á¡È¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¥Ñー¥Æ¥£ー¡É¤ò³«ºÅ
¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¥Ñー¥Æ¥£ー¤ÎÍÍ»Ò
¥Ñー¥Æ¥£ー¤Î»²²Ã¼Ô
³«¶È¤ËÀèÎ©¤Á11·î30Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¾·ÂÔÀ©¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¥Ñー¥Æ¥£ー¤Ë¤Ï¡¢SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô2,000Ëü¿ÍÄ¶¤ò¸Ø¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤ä¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É150Ì¾Ä¶¤¬»²²Ã¡£²Ú¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¡¢¥Õ¥£¥ó¥¬ー¥Õー¥É¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢²°¾å¥×ー¥ë¤äÂçÍá¾ì¤Ê¤É¥Û¥Æ¥ë¤Î»ÜÀß¤òÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤Ë¸þ¤±¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤Ó³ÆÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ½ç¼¡Í½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥ªー¥×¥ó¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ø¼°HP¡¦¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é :
https://hotel-monday.com/maihama1/
¸ø¼°HP¤«¤é¤Î¿·µ¬²ñ°÷ÅÐÏ¿/¥í¥°¥¤¥ó¤Î¤´Í½Ìó¤¬¤ªÆÀ¡ª£±.10¡óOFF£².14»þ¥¢ー¥êー¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó
»ÜÀß³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/56759/table/93_1_2319a893388f7e13a3b043c2cf5e509c.jpg?v=202512050857 ]
³ô¼°²ñ¼ÒJHAT
