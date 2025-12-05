¡Ø¤¦¤¿¤ï¤ì¤ë¤â¤Î ¥í¥¹¥È¥Õ¥é¥°¡Ù¥²ー¥àÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÌ´¸¸±éÉð ÌÂÌ¸¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¿¥ÂåÄ´ÉúÀï¡×¤ò³«ºÅ¡ª´ü´Ö¸ÂÄê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥¢¥ó¥¸¥å[ºÇ²Ì¤Æ¤Î¶Ç]¡ÊCV:ÀÖºêÀé²Æ¡Ë¡×¤äÉÁ¤²¼¤í¤·¤ÎÅô¸¸¶À¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¯¥¢¥×¥é¥¹¡Ê°Ê²¼¥¢¥¯¥¢¥×¥é¥¹¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÍÑRPG¡Ø¤¦¤¿¤ï¤ì¤ë¤â¤Î ¥í¥¹¥È¥Õ¥é¥°¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥²ー¥àÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÌ´¸¸±éÉð ÌÂÌ¸¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¿¥ÂåÄ´ÉúÀï¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¤¦¤¿¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢Á´À¤³¦¤ÇÎß·×ÈÎÇä¿ô120ËüËÜ¤òÆÍÇË¤¹¤ë¥¢¥¯¥¢¥×¥é¥¹¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢ÏÂÉ÷¥Æ¥¤¥¹¥È¤ÊÆÈÆÃ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ä¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÁÔÂç¤Ê¥¹¥Èー¥êー¤¬Å¸³«¤¹¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡Ø¤¦¤¿¤ï¤ì¤ë¤â¤Î ¥í¥¹¥È¥Õ¥é¥°¡Ù¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¥²ー¥àÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÌ´¸¸±éÉð ÌÂÌ¸¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¿¥ÂåÄ´ÉúÀï¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±»þ³«ºÅ¤¹¤ë¥¬¥Á¥ã¡Ö¡ÚÌ´¸¸±éÉð ÌÂÌ¸¡Û¡õ¡ÚÄ´ÉúÀï¡ÛÆÃ¸ú¡ª±Ñ·æ ±ï·ë¤Ó¡×¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç³èÌö¤¹¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥¢¥ó¥¸¥å[ºÇ²Ì¤Æ¤Î¶Ç]¡ÊCV¡§ÀÖºêÀé²Æ¡Ë¡×¤äÉÁ¤²¼¤í¤·¤ÎÅô¸¸¶À¤¬ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¤Î¡ÖÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¿§»æ¡×¤¬Åö¤¿¤ë¡Ö¥Õ¥©¥íー&¥ê¥Ý¥¹¥È ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹2025¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÍÑRPG¡Ø¤¦¤¿¤ï¤ì¤ë¤â¤Î ¥í¥¹¥È¥Õ¥é¥°¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÌ´¸¸±éÉð ÌÂÌ¸¡×³«ºÅ¡ª
¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÌ´¸¸±éÉð ÌÂÌ¸¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¸ú¸ú²Ì¤ò»ý¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤äÅô¸¸¶À¤òÊÔÀ®¤¹¤ë¤È³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÌ´¸¸±éÉð ÌÂÌ¸¡×¡Û
¢§³«ºÅ´ü´Ö
2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¸å ～ 2025Ç¯12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë13:59¤Þ¤Ç
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¸ò´¹½ê¡Û
½¸¤á¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾ÃÈñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢§¸ò´¹´ü´Ö
2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¸å ～ 2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë13:59¤Þ¤Ç
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥¿ー¥È¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¡Û
¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥¿ー¥È¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¤ÏºÇÂç1Æü´Ö¤Î¤ß¼õ¤±¼è¤ê²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢§³«ºÅ´ü´Ö
2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¸å ～ 2025Ç¯12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë13:59¤Þ¤Ç
¢§¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹ÆâÍÆ
1ÆüÌÜ¡ÄÊõ¼î¡ß1000
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆÃÊÌ¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¡Û
´ü´ÖÃæ¤Ï¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆÃÊÌ¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¡×¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£7ÆüÌÜ¤ÎÊó½·¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤ÈÍâÆü¤Ï1ÆüÌÜ¤ÎÊó½·¤«¤éºÆ¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢§³«ºÅ´ü´Ö
2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¸å ～ 2025Ç¯12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë13:59¤Þ¤Ç
¢§¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹ÆâÍÆ
1ÆüÌÜ¡§³èÎÏ¤ÎÉõ³Ì¡ß1
2ÆüÌÜ¡§¥¹¥¥Ã¥×¥Á¥±¥Ã¥È¡ß25
3ÆüÌÜ¡§Âå²Á¤ÎÉõ³Ì¡ß2
4ÆüÌÜ¡§Êõ¼î¡ß100
5ÆüÌÜ¡§Ê¼Ë¡»ØÆî½ñ¡§¶ËÅÁ¡ß2
6ÆüÌÜ¡§³èÎÏÃ°¡§Âç¡ß1
7ÆüÌÜ¡§12·î¡¦±Ñ·æ·ë»å(1²ó)¡ß1
¡ü¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¿¥ÂåÄ´ÉúÀï¡×³«ºÅ¡ª
¥Ð¥È¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¿¥ÂåÄ´ÉúÀï¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ä´ÉúÀï¤ÏºÇÂç5¤Ä¤ÎÊÔÀ®¤òÍÑ¤¤¤Æ¶¯Âç¤Ê¥Ü¥¹¤ËÄ©¤à¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¸ú¸ú²Ì¤ò»ý¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤äÅô¸¸¶À¤òÊÔÀ®¤¹¤ë¤È¡¢HP¤ä¹¶·âÎÏ¡¢³ÍÆÀ¤Ç¤¤ëÄ´Éú¹×¸¥ÅÙ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¿¥ÂåÄ´ÉúÀï¡×¡Û
¢§³«ºÅ´ü´Ö
2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¸å ～ 2025Ç¯12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë13:59¤Þ¤Ç
¡ÚÄ´ÉúÀï°ú´¹½è¡Û
½¸¤á¤¿Ä´Éú¹×¸¥ÅÙ¤ò¾ÃÈñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢§¸ò´¹´ü´Ö
2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¸å ～ 2026Ç¯1·î7Æü¡Ê¿å¡Ë13:59¤Þ¤Ç
¡ü¥¬¥Á¥ã¡Ö¡ÚÌ´¸¸±éÉð ÌÂÌ¸¡Û¡õ¡ÚÄ´ÉúÀï¡ÛÆÃ¸ú¡ª±Ñ·æ ±ï·ë¤Ó¡×³«ºÅ¡ª
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÌ´¸¸±éÉð ÌÂÌ¸¡×¤ª¤è¤Ó¿¥ÂåÄ´ÉúÀï¤ÇÆÃ¸ú¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥¢¥ó¥¸¥å[ºÇ²Ì¤Æ¤Î¶Ç]¡×¤ä¡¢¿·¤·¤¤Åô¸¸¶À¡Ö½¼¤Á¤æ¤¯»ç±ì¡×Åù¤¬ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×ÂÐ¾Ý¤Ç¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¦Åô¸¸¶À¤Ï½Ð¸½Î¨¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¢§³«ºÅ´ü´Ö
2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¸å ～ 2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë13:59¤Þ¤Ç
¢¨º£·î¤Î±Ñ·æ±ï·ë¤Ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥ó¥¸¥å[ºÇ²Ì¤Æ¤Î¶Ç]¡×¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬£±¿ÍÅÐ¾ìÍ½Äê¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÃ±ÂÎ¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë±Ñ·æ±ï·ë¤Ó¤ò£²²ó¡¢£²¿ÍÆ±»þ¤Ë¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë±Ñ·æ±ï·ë¤Ó¤ò1²ó¤Î¡¢¹ç·×£³²ó¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¨´ü´Ö¸ÂÄê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥¢¥ó¥¸¥å[ºÇ²Ì¤Æ¤Î¶Ç]¡×¡ÊCV¡§ÀÖºêÀé²Æ¡Ë
¢¨´ü´Ö¸ÂÄêÅô¸¸¶À¡Ö½¼¤Á¤æ¤¯»ç±ì¡× ¥¤¥é¥¹¥È¡§´ö²Ö¤Ë¤¤¤í
¢¨Åô¸¸¶À¡ÖºîÀï²ñµÄ¡× ¥¤¥é¥¹¥È¡§Bou
¡üÈÎÇäÊªÄÉ²ÃµÚ¤Ó¹ØÆþ²ó¿ô¥ê¥»¥Ã¥È¡ª
¡»Ä¶°éÀ®¡ª¥¥ã¥é¶¯²½Ê¡ÂÞ
Åö·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¬¥Á¥ã¡Ö¡ÚÌ´¸¸±éÉð ÌÂÌ¸¡Û¡õ¡ÚÄ´ÉúÀï¡ÛÆÃ¸ú¡ª±Ñ·æ ±ï·ë¤Ó¡×¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö¡Ú¸æ¼ë°õÉÕ¤¡Û12·î¡¦±Ñ·æ·ë»å(10²ó)¡×¤ò1¸Ä¤È¡¢¡ÖÆó¤ÄÌ¾¡×¤Î¶¯²½¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤Þ¤È¤á¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ë¤ªÆÀ¤Ê¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÊ¡ÂÞ¤Ï¹ç·×4¤Ä¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Ê¡ÂÞ1¤Ä¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¡ÖÆó¤ÄÌ¾¡×¤Î¡Ö¥¹¥í¥Ã¥È¡×1¤Ä¤òLv99¤Þ¤Ç°éÀ®¤Ç¤¤ëÎÌ¤Î¡ÖÍÀ¤Î¸³¡×¤¬¼ê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖÍ½þÊõ¼î¡×¸ÂÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§ÈÎÇä´ü´Ö
2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¸å ～ 2025Ç¯12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë13:59¤Þ¤Ç
¢§¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ
¡Ú¸æ¼ë°õÉÕ¤¡Û12·î¡¦±Ñ·æ·ë»å(10²ó)¡ß1
ÍÀ¤Î´ï¡ß1
ÍÀ¤Î¸³¡ß34000
¢§²Á³Ê
Í½þÊõ¼î¡ß3000
¡»¸ÂÄêÊ¡ÂÞ
Åö·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¬¥Á¥ã¡Ö¡ÚÌ´¸¸±éÉð ÌÂÌ¸¡Û¡õ¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È°äÀ×¡ÛÆÃ¸ú¡ª±Ñ·æ ±ï·ë¤Ó¡×¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö¡Ú¸æ¼ë°õÉÕ¤¡Û12·î¡¦±Ñ·æ·ë»å(10²ó)¡×¤ò1¸Ä¤È¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¶¯²½¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤Þ¤È¤á¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ë¤ªÆÀ¤Ê¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¢¨¡ÖÍ½þÊõ¼î¡×¸ÂÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§ÈÎÇä´ü´Ö
2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¸å ～ 2025Ç¯12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë13:59¤Þ¤Ç
¢§¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ
¡Ú¸æ¼ë°õÉÕ¤¡Û12·î¡¦±Ñ·æ·ë»å(10²ó)¡ß1
·ÀÌó¤ÎÂå²Á¡§¿´¡ß1
·ÀÌó¤ÎÂå²Á¡§Å·¡ß1
·ÀÌó¤ÎÂå²Á¡§ÃÏ¡ß1
¢§²Á³Ê
Í½þÊõ¼î¡ß3000
¡»¡ÖÍ½þÊõ¼î¸ÂÄê¡§Ä¶°éÀ®¡ªÅô¸¸¶À¶¯²½Ê¡ÂÞ¡×¤Î¹ØÆþ²ó¿ô¤ò¥ê¥»¥Ã¥È
12/5¡Ê¶â¡Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¸å¤Ë¹ØÆþ²ó¿ô¤¬¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¡¢¤¹¤Ç¤Ë¹ØÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤âºÆÅÙ¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Åô¸¸¶À¶¯²½¤ËÉ¬Í×¤Ê³Æ¼ï¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤Þ¤È¤á¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ë¤ªÆÀ¤Ê¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÊ¡ÂÞ¤Ï¹ç·×4¤Ä¤Þ¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖÍ½þÊõ¼î¡×¸ÂÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§ÈÎÇä´ü´Ö
2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¸å ～
¢§¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ
¼Ì¶À¡Ê¶â´Ä¡Ë¡ß5
¸¦¶À¡Ê¶â´Ä¡Ë¡ß5000
¢§²Á³Ê
Í½þÊõ¼î¡ß1500
¡ü¡Ø¤¦¤¿¤ï¤ì¤ë¤â¤Î ¥í¥¹¥È¥Õ¥é¥°¡Ù¥Õ¥©¥íー¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹2025¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ¡ª
¡Ø¤¦¤¿¤ï¤ì¤ë¤â¤Î ¥í¥¹¥È¥Õ¥é¥°¡Ù¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÌ´¸¸±éÉð ÌÂÌ¸¡×¤Î³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥Õ¥©¥íー¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¾ÞÉÊ¤Ï¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø6Ì¾¤Î¡ÖÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¿§»æ¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§±þÊçÊýË¡
¡Ø¤¦¤¿¤ï¤ì¤ë¤â¤Î ¥í¥¹¥È¥Õ¥é¥°¡Ù¸ø¼°X¡Ê@Utaware_LF¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹ç·×6Ì¾ÍÍ¤Ë¡¢²¼µ¤Î¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÆâÍÆ
¥¢¥ó¥¸¥åÌò ÀÖºêÀé²Æ¤µ¤ó¥µ¥¤¥ó¿§»æ¡Ä1Ì¾ÍÍ
¥¢¥¯¥¿Ìò Ãæ°æÏÂºÈ¤µ¤ó¥µ¥¤¥ó¿§»æ¡Ä1Ì¾ÍÍ
¥¢¥ë¥Æ¥ª¥ë¥ÈÌò ¾®ÁÒÍ£¤µ¤ó¥µ¥¤¥ó¿§»æ¡Ä1Ì¾ÍÍ
¥»¥ßÌò ²ÃÆ£¾Ä¤µ¤ó¥µ¥¤¥ó¿§»æ¡Ä1Ì¾ÍÍ
¥Ê¥È¥ê¥¤¥È¥êÌò Lynn¤µ¤ó¥µ¥¤¥ó¿§»æ¡Ä1Ì¾ÍÍ
¥Þ¥°¥Í¥·¥°¥ÍÌò Í¥ÌÚ¤«¤Ê¤µ¤ó¥µ¥¤¥ó¿§»æ¡Ä1Ì¾ÍÍ
¢§±þÊç´ü´Ö
2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë～ 2025Ç¯12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë23:59¤Þ¤Ç
¢§ÅöÁªÈ¯É½
±þÊç´ü´Ö½ªÎ»¸å¡¢ÅöÁª¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡Ø¤¦¤¿¤ï¤ì¤ë¤â¤Î ¥í¥¹¥È¥Õ¥é¥°¡Ù¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤è¤ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ë¤Æ¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¤´Ãí°Õ
¢¨X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Èó¸ø³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢±þÊçÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¼õ¿®¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Î¾ì¹ç¡¢¤´Ï¢Íí¤«¤é10Æü´Ö¤´ÊÖ¿®¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÅöÁª¤òÌµ¸ú¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ø¤¦¤¿¤ï¤ì¤ë¤â¤Î ¥í¥¹¥È¥Õ¥é¥°¡Ù¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥Õ¥©¥íー¤ò²ò½ü¤â¤·¤¯¤Ï¥ê¥Ý¥¹¥È¤¬¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢ÅöÁª¤ÏÌµ¸ú¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨·ÇºÜÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î±þÊç¾õ¶·¡¢¤ª¤è¤ÓÁª¹Í·ë²ÌÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ï¤ªÅú¤¨¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¢¨Æ±°ì¿ÍÊª¤Ë¤è¤ëÊ£¿ô¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Î±þÊç¤Ê¤É¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó±¿±Ä¾å¡¢ÉÔÀµ¹Ô°Ù¤ÈÊÀ¼Ò¤¬È½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÅöÁª¤òÌµ¸ú¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÎÁ÷ÉÕÀè¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¸Â¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î´¹¶â¤ª¤è¤ÓÅöÁª¸¢Íø¤Î¾ùÅÏ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÁ÷ÉÕ¤Ë´Ø¤¹¤ëÁ÷ÎÁ¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¤Ë¤ÆÉéÃ´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¯¥¢¥×¥é¥¹¤¬¸·½Å¤Ë´ÉÍý¤ò¹Ô¤¤¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¾µÂú¤Ê¤·¤ËÂè»°¼Ô¤Ë¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¥²ー¥à³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¤¦¤¿¤ï¤ì¤ë¤â¤Î ¥í¥¹¥È¥Õ¥é¥°
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§RPG
ÂÐ±þµ¡¼ï¡§iOS/Android/PCÈÇGoogle Play Games
ÇÛ¿®Æü¡§2019Ç¯11·î26Æü¡ÚGPG¡Ê¥Ùー¥¿¡ËÈÇ¤Ï2024Ç¯7·î11Æü¡Û
¥×¥ì¥¤ÎÁ¶â¡§´ðËÜ¥×¥ì¥¤ÌµÎÁ¡Ê¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶âÀ©¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://utaware-lf.jp/
¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://x.com/Utaware_LF
¸¢ÍøÉ½µ¡§(C)AQUAPLUS