¡Ö¾®³ØÀ¸¤À¤«¤é¤³¤½»ä³Ø¡×³Ø¤Ó¤ÎÁªÂò»è¤ò¹¤²¤ë¿Æ»ÒÂÎ¸³DAY¤¬¹¥É¾¤Î¤¦¤Á¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡²¬¸©ËÌ¶å½£»Ô¤Ë¤¢¤ë³«¹»£²Ç¯ÌÜ¤Î»ÖÌÀ´Û¾®³Ø¹»¤Ï¡¢11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡¢¤Õ¤ì¤¢¤¤¸òÎ®¥×¥é¥¶¡Ö¸µµ¤¤Î¤â¤ê¡×¤Ç¡¢ÂÎ¸³¼ø¶È¤ä¼Â¸³¥·¥çー¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡¡ÅöÆü¤Ï£²ÂåÌÜ¤¦¤É¤ó¤Î¿Í¡¡ÅÄÃæÄ«¸÷¤µ¤ó¤¬¡¢Í·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÅÄÃæÄ«¸÷¤µ¤ó¤Ë¤ÏÈ¬¿ÒÂÀÏº¹»Ä¹¤È»Ò°é¤Æ¾ðÊó¥µ¥¤¥È¥Á¥ã¥à¥ºÂåÉ½ ¹âÌÚÈþÆàÍÍ¤Ë¤è¤ë¡Ö³ØÆ¸´ü¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ï²¿¤«¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ºÂÃÌ²ñ¤ËÈô¤ÓÆþ¤ê»²²Ã¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¼Â¸³¥·¥çー¤â¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»äÎ©¤Î¾®³Ø¹»¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿Æ»ÒÂÎ¸³DAY
½é¤á¤Æ¤Î»î¤ß»äÎ©³Ø¹»¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¿Æ»ÒÂÎ¸³DAY¤ò½ª¤¨¤Æ
²Ê³Ø¼Â¸³¥·¥çー
»ÖÌÀ´ÛÀ¸ÅÌ¤È¥À¥ó¥¹
³Ú´ï¤òºî¤í¤¦
¥¹¥¿¥Ã¥Õ½¸¹ç¼Ì¿¿
ÅöÆü¤Ï¡¢»ÖÌÀ´Û¾®³Ø¹»¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ø¶È¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¥Öー¥¹¤ä¡¢¼«Í³¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¼Â¸³¥Öー¥¹¤Ê¤É£·¼ïÎà¤Û¤É¤Î¥Öー¥¹¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤¿¤Û¤«¡¢²Ê³Ø¼Â¸³¥·¥çー¤ä¥À¥ó¥¹¤ÎÈäÏª¤Ê¤ÉÍè¾ì¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ÖÌÀ´Û¾®³Ø¹»ºßÀÒÀ¸ÅÌ¤ÎÊÝ¸î¼ÔÍÍ¤Ë¤â¤ª¼êÅÁ¤¤¤¤¤¿¤À¤¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÊÝ¸î¼ÔÍÍ¤È»ÖÌÀ´Û¤Î¶µ°éÊý¿Ë¤ä³Ø¹»À¸³è¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤òÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢ÀèÇÚ¥Þ¥Þ¤È¤·¤Æ»Ò°é¤ÆÁêÃÌ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤â¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£»²²Ã¤·¤¿ÊÝ¸î¼Ô¤«¤é¤â¡ÖÀ¸¤¤¿ÏÃ¤¬Ê¹¤±¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤ÏËÜ¹»¿¦°÷¤Èºß¹»À¸¤Î¥À¥ó¥¹¤ò³Ú¤·¤ó¤À¸å¡¢»ÖÌÀ´Û¾®³Ø¹»¹»Ä¹È¬¿ÒÂÀÏº¤È¥Á¥ã¥à¥ºÂåÉ½¤Î¹âÌÚÈþÆàÍÍ¤È¤ÎÂÐÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅÄÃæÄ«¸÷¤µ¤ó¤â¥¹¥Æー¥¸¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¹»Ä¹¤Ï»ÖÌÀ´Û¤ÎÍýÇ°¤Ç¤¢¤ë¡¢¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¡¢¤½¤ì¤ò³Ø¶È¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¼«Ê¬¤ÇÁªÂò¤·¡¢¼«Ê¬¤ÇÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ì¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÅê¤²¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£Ä«¸÷¤µ¤ó¤ÏÌ´¤ò¤¢¤¤é¤á¤ë¤Ê¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÀèÀ¸¤¬¤¤¤¿¤«¤éº£¤¬¤¢¤ë¤ÈÇ®¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¡¡
¤Þ¤¿¡¢Ë¿»äÎ©¤Î¾®³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤â»ë»¡¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜ¹»¤Î¶µ¿¦°÷¤Î¶¨ÎÏÂÎÀ©¤Ë´¶ÌÃ¤Î¸ÀÍÕ¤â¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¡¡¡¡
µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤Þ¤¿¼Â»Ü¤·»ä³Ø¤ÎÎÉ¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡££±£²·î£±£±Æü¡ÊÌÚ¡Ë(https://liff.line.me/2006935544-12RaWJAW?liff_id=2006935544-12RaWJAW&group_id=150403)¤Ïµë¿©ÂÎ¸³¡¦¼ø¶È¸«³Ø¤È£±·î£±£·Æü¡ÊÅÚ¡Ë(https://liff.line.me/2006935544-12RaWJAW?liff_id=2006935544-12RaWJAW&group_id=150404)¤ÏÂÎ¸³¼ø¶È¤È¼ø¶È¸«³Ø¤¬¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹»Æâ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»²²Ã¤·¤¿ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÀ¼
»äÎ©¤Î¾®³Ø¹»¤Ë¾¯¤·¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ê»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤½¤Î¤â¤Î¤â½¼¼Â¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£»ÖÌÀ´Û¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ø¶È¤Î¥Öー¥¹¤ä¼Â¸³¥Öー¥¹¡¢³Ú´ïºî¤ê¤Ê¤É»Ò¤É¤â¤â³Ú¤·¤ó¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ÖÌÀ´Û¤Ëºß¹»¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¸ÅÌ¤µ¤ó¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ÎÍÍ»Ò¤äÀèÀ¸Êý¤È¤Î´Ø·¸¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤ÂçÊÑ»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê³Ø¹»¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÀâÌÀ²ñ¤Ç¤ÏÀèÀ¸¤ËÊ¹¤¤Å¤é¤¤¤³¤È¤äÀèÀ¸¤â¸À¤¤¤Å¤é¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤Ï¤³¤Á¤é¤â¼ÁÌä¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¤¤¤¤ÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤ªÏÃ¤¬Ê¹¤±¤Æ¤È¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡££±£²·î£±£±Æü¤È£±·î£±£·Æü¤Ë³Ø¹»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»²²Ã¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÄÃæÄ«¸÷¤µ¤ó¤ÎÀ¼
¥Èー¥¯¥·¥çー
Ä«¸÷¤µ¤ó¼Â¸³¤Ë»²²Ã
º£Æü¤Ïµ×¡¹¤Î¥ª¥Õ¤Ç¡¢¹â¹»»þÂå¤Î²¸»Õ¤È¿©»ö¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾®ÁÒ¤ÎÃÎ¿Í¤Ëµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¤ò±ä¤Ð¤·¤Æ¾®ÁÒ¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡¢¹â¹»¤Î»þ¤Î¹»Ä¹ÀèÀ¸¤¬¾®³Ø¹»¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤À¤«³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¡¢Í¶¤ï¤ì¤ë¤¬¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥Èー¥¯¥·¥çー¤È¼Â¸³¥·¥çー¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¹â¹»¤Î»þ¡¢¡ÖÌ´¤ò¤¢¤¤é¤á¤ë¤Ê¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤ì¡×¤È¤¤¤¦ÀèÀ¸Êý¤«¤é¤Î±þ±ç¤Ç¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ËÅÏ¤êÎÁÍý¿Í¤ÎÆ»¤òÉ¬»à¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¶µ°éÊý¿Ë¤Ï»ÖÌÀ´Û¤Ë¤âÀ¸¤Â³¤±¤Æ¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥çー¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¥¹¥Æー¥¸Î¢¤Ç¤ª¼êÅÁ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿»ÖÌÀ´Û¾®¤ÎÀ¸ÅÌ¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤½¤ÎÃæ¤Î°ì¿Í¤Ë¡Ö¥¢¥µ¥Ò¡×·¯¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥¢¥µ¥Ò·¯¤ÈÊÙ¶¯ÂÐ·è¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¶å¶å¤ÎÌäÂê¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤ÎÍ¥¤·¤¹¤®¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¥¢¥µ¥Ò·¯¤¬¡ö¡÷¡ô¡ó¤«¤±£µ¤È£´·å¤¯¤é¤¤¤Î³Ý¤±»»¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ï¤«¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¥¢¥µ¥Ò·¯¤Ï´ÊÃ±¤ËÅú¤¨¤Æ¤½¤í¤Ð¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é³Ú¾¡¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹»Ä¹ÀèÀ¸¤ÏÄã³ØÇ¯¤Î´Ö¤ÏÂÎ¸³½Å»ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤ËÊÙ¶¯¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¢¤êºÝ¤Ë¥¢¥µ¥Ò·¯¤«¤é¡ÖÄ«¸÷·¯¤ÏÍÌ¾¿Í¤Ê¤ó¤À¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ÖÌÀ´Û¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Î¾®³ØÀ¸¤é¤·¤¯¤«¤ï¤¤¤¤°ìÌÌ¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¦°ìÌÌ¤¬¸«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¹¥¤¤Ê»ä¤Ç¤¹¤·¡¢³Ø¹»¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬Æ±¤¸³Ø±à¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤â²¿¤«¶¨ÎÏ½ÐÍè¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥³¥é¥Ü³«ºÅ¤·¤¿»Ò°é¤Æ¾ðÊó¥µ¥¤¥È¥Á¥ã¥à¥º¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÀ¼
»ÖÌÀ´Û¤È¤¤¤¦³«¹»£²Ç¯ÌÜ¤Î³Ø¹»¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤É¤ó¤Ê³Ø¹»¤À¤í¤¦¤È¼èºà¤Ë»Ç¤Ã¤¿»þ¤«¤é¡¢¶µ°éÍýÇ°¤ä¼ÂºÝ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤´±ï¤Ç¡¢º£²ó»ÖÌÀ´Û¤È¤¤¤¦³Ø¹»¤ä»äÎ©³Ø¹»¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤Ë¶¨ÎÏ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÎ¸³¤ËÄ©Àï¤·¡¢ÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Ê¤¬¤é¿¿·õ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»Ñ¤ËÂç¤¤Ê´¶Æ°¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¿Æ»Ò¤Ç°ì½ï¤Ë³Ø¤Ó¡¢µ¤¤Å¤¡¢Ì¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë»þ´Ö¤ò¶¦¤ËÁÏ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¿´¤«¤é´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸µµ¤¤Î¤â¤êÆþ¸ý¤Ç¡¢¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Á¥é¥·ÇÛ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢³°¹ñ¤ÎÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¼êÅÁ¤¤¤Î»ÖÌÀ´Û¾®¤ÎÀ¸ÅÌ¤µ¤ó¤¬±Ñ¸ì¤ÇÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¥Á¥é¥·¤òÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¶µ°é¤Î²ÄÇ½À¤ä¡¢ÃÏ°è¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Î½ÅÍ×¤µ¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤â»ÖÌÀ´Û¾®³Ø¹»¤Î³§¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¡í¤Ç¤¤¿¡ª¡í¤Î¾Ð´é¤òÁý¤ä¤¹³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ûー¥à¥Úー¥¸ :
https://shimeikan.hakata.ed.jp/
¾®Ãæ°ì´Ó¹» »ÖÌÀ´Û
¾®Ãæ°ì´Ó¹» »ÖÌÀ´Û
¡ÚÁÏ¡¡Î©¡Û2024Ç¯¡ÊÎáÏÂ6Ç¯¡Ë4·î
¡Ú½êºßÃÏ¡ÛÊ¡²¬¸©ËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒËÌ¶èÃæ°æ¸ý4-1
¡Ú£Ô£Å£Ì¡Û093-383-0514
¡Ú £È £Ð ¡Ûht(https://shimeikan.hakata.ed.jp/)tps://shimeikan.hakata.ed.jp/(https://shimeikan.hakata.ed.jp/)
LINE(https://liff.line.me/2006935544-BNQ5OWvO/landing?follow=%40739pfdbn&lp=jkp30i&liff_id=2006935544-BNQ5OWvO) / Instagram(https://www.instagram.com/shimeikan.2024/) / YouTube(https://www.youtube.com/@shimeikan2024)
ÇîÂ¿³Ø±à
ÇîÂ¿³Ø±à
¡ÚÁÏ¡¡Î©¡Û1941Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ16Ç¯¡Ë12·î
¡Ú½êºßÃÏ¡ÛÊ¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÅì¶è¿åÃ«1-21-1
¡Ú£Ô£Å£Ì¡Û092-672-5080
¡Ú £È £Ð ¡Ûhttps:(https://www.hakata.ed.jp/)//www.hakata.ed.jp/(https://www.hakata.ed.jp/<%E5%8D%9A%E5%A4%9A%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AB%E3%83%AB%E5%B0%82%E9%96%80%E5%AD%A6%E6%A0%A1><%E5%8D%9A%E5%A4%9A%E9%AB%98%E7%AD%89%E5%AD%A6%E6%A0%A1><%E5%B0%8F%E4%B8%AD%E4%B8%80%E8%B2%AB%E6%A0%A1)
<ÇîÂ¿¥á¥Ç¥£¥«¥ëÀìÌç³Ø¹»>
<ÇîÂ¿¹âÅù³Ø¹»>
<¾®Ãæ°ì´Ó¹» »ÖÌÀ´Û>
<ÇîÂ¿ÍÄÃÕ±à>
<Ç§Äê¤³¤É¤â±à ÇîÂ¿ÅìÍÄÃÕ±à>
<ÇîÂ¿ÆîÍÄÃÕ±à>
<ÇîÂ¿Âè°ìÍÄÃÕ±à>
<ÇîÂ¿¤Î¤Ó¤Ã¤³ÍÄÃÕ±à>
<ÇîÂ¿Ãæ±ûÍÄÃÕ±à>
<ÇîÂ¿ÂèÆóÍÄÃÕ±à>
YouTube(https://www.youtube.com/playlist?list=PLKzHLemGrFeUzfvdVlIaQvCMGW94MKPTC)