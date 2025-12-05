¡ÚÃÏÊý¼«¼£ÂÎ½é¡ÛÀÐÀî¸©¾®¾¾»Ô¡¢½ÂÃ«¡¦¿·½É¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¯¤¹¤ë¡Ö¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¹¹ð¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥·¥Æ¥£¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ò³«»Ï
ÀÐÀî¸©¾®¾¾»Ô(https://www.city.komatsu.lg.jp/index.html)¡Ê»ÔÄ¹¡§µÜ¶¶ ¾¡±É¡Ë¤Ï¡¢ohpner(https://ohpner.com/)³ô¼°²ñ¼Ò(https://ohpner.com/)¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÚ°æ ·ò¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¹¹ð¤ò³èÍÑ¤·¡¢2025Ç¯12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Î¼çÍ×¥¨¥ê¥¢¡Ê½ÂÃ«¡¦¿·½É¡Ë¤Ë¤Æ¡¢Âç·¿¥Ý¥¹¥¿ー¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë¥·¥Æ¥£¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ»Üºö¤Ï¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¹¹ð¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Ç¤Ï½é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª¡§Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢´Ä¶²¼¤Ç¤ÎÈ¯¿®
ºòº£¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Î¾ðÊó²áÂ¿¤Ë¤è¤ê¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹¹ð¤À¤±¤Ç¤ÏÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ë´Ø¿´¤ÎÇö¤¤ÁØ¡ÊÌ¤Ç§ÃÎÁØ¡Ë¤Ø¤Î¥êー¥Á¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¶õ´Ö¤Ç»ë³Ð¡¦Ä°³Ð¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¤ë¡Ö¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¹¹ð¡Êµì¥¢¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡Ë¡×»Ô¾ì¤ÏºÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ohpner³ô¼°²ñ¼Ò¤é¤ÎÄ´ºº¡Ê¢¨¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2030Ç¯¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï2025Ç¯Èæ¤ÇÌó5ÇÜ¤Î75²¯±ß¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®¾¾»Ô¤Ï¤³¤Î¿·¤¿¤ÊÄ¬Î®¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯Âª¤¨¡¢¼ã¼Ô¤äË¬Æü³°¹ñ¿Í¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤ë¡Ö½ÂÃ«¡×¡Ö¿·½É¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²»À¼¤ÈÂç·¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÅëºÜ¤·¤¿¡Ö¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¹¹ð¡×¤òÁö¹Ô¤µ¤»¤ë¼êË¡¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ º£¸å¤âÀ®Ä¹¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¹â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾®¾¾»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÄ¾´¶Åª¤ËÁÊµá¤·¡¢¾ÍèÅª¤Ê´Ñ¸÷Í¶µÒ¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï°Ü½»¡¦Äê½»¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡Ö´Ø·¸¿Í¸ý¡×¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¡Ë½ÐÅµ¡§ohpner(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000165081.html)³ô¼°²ñ¼Ò(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000165081.html)¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È¶¦Æ±Ä´ºº¡Ê2025Ç¯10·îÈ¯É½¡Ë(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000165081.html)
¢£ÂåÉ½¼Ô¥³¥á¥ó¥ÈÀÐÀî¸©¾®¾¾»ÔÄ¹¡¡µÜ¶¶ ¾¡±É
¡ÖËÌÎ¦¿·´´Àþ¾®¾¾±Ø¤Î³«¶È¤Ë¤è¤ê¡¢¼óÅÔ·÷¤È¾®¾¾»Ô¤Îµ÷Î¥¤Ï¤°¤Ã¤È½Ì¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤Þ¤À¾®¾¾»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÆÏ¤±¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÁØ¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£ º£²ó¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤È¤·¤Æ¤ÏÁ´¹ñ½é¤È¤Ê¤ë¡Ø¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¹¹ð¡Ù¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤¤Êý¡¹¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤«¤é¡Ø²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¡Ù¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢½ÂÃ«¡¦¿·½É¤Î³¹Ãæ¤Ø¾®¾¾»Ô¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤ò¸«¤«¤±¤¿Êý¤¬¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¾®¾¾»Ô¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢¤¤¤Ä¤«Â¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
ohpner³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÅÚ°æ ·ò
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¾®¾¾»ÔÍÍ¤È¶¦¤Ë¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ½é¤È¤Ê¤ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¹¹ð¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥·¥Æ¥£¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ ¾ðÊó¤¬°î¤ì¤ë¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ÜÆ°¤¹¤ëµðÂç¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È²»À¼¤ÇÁÊµá¤¹¤ëÅö¼Ò¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢³¹¹Ô¤¯¿Í¡¹¤Î»ë³Ð¡¦Ä°³Ð¤Ë¶¯¤¯Æ¯¤¤«¤±¡¢¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÅÔ¿´¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç¤³¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤òÁö¹Ô¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾Íè¤Î¹¹ð¤Ç¤Ï¥êー¥Á¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÁØ¤Ë¡Ø¾®¾¾»Ô¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¿¼¤¯°õ¾ÝÉÕ¤±¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¢£¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó³µÍ×
ÅÔÆâ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¿ÍÎ®¤ÎÂ¿¤¤¡Ö½ÂÃ«¡×¡Ö¿·½É¡×¤Î2Âç¥¨¥ê¥¢¤ò¡¢Ìó1¥ö·î´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¾®¾¾»Ô»ÅÍÍ¤ÎÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Áö¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
Áö¹Ô´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë～2026Ç¯1·î5Æü¡Ê·î¡Ë ·×30Æü´Ö
Áö¹Ô»þ´Ö¡§11:00～19:00
Áö¹Ô¥¨¥ê¥¢¡§
£±. ½ÂÃ«¥¨¥ê¥¢¡Ê12/7～12/21¡Ë µÜ²¼¸ø±à¡¢½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¸òº¹ÅÀ¡¢Æ»¸¼ºä¤Ê¤É¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤ò¼þ²ó¡£
£². ¿·½É¥¨¥ê¥¢¡Ê12/22～1/5¡Ë ²ÎÉñ´ìÄ®¡¢¿·½É±Ø¼þÊÕ¡¢¥Ð¥¹¥¿¿·½ÉÁ°¤Ê¤É¤Î¥¨¥ê¥¢¤ò¼þ²ó¡£
¢£SNSÏ¢Æ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ÈÏ¢Æ°¤·¡¢¾®¾¾»Ô¸ø¼°Instagram¡Ö¤³¤Þ¥Ð¥º(https://www.instagram.com/hello_komatsu/)¡×¤Ç¤Ï¡Ö¥Õ¥©¥íー¡õ¤¤¤¤¤Í¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£Áö¹Ô¤¹¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¤ä¸½ÃÏ¤ÎÍÍ»Ò¤ÈSNS¤òÏ¢Æ°¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¡Ê¸½ÃÏ¡Ë¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊSNS¡Ë¤ÎÁÐÊý¤«¤éÏÃÂê²½¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÃêÁª¤Ç100Ì¾ÍÍ¤Ë¾®¾¾»Ô¥¤¥áー¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥«¥Ö¥Ã¥ー¡×¤È¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡×¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥¿¥ª¥ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥¿¥ª¥ë¡§Made In Japan¡¡ÌÊ100%¡¡²£115cm ½Ä21cm
¢£ÀÐÀî¸©¾®¾¾»Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÀÐÀî¸©¤ÎÆî²Ã²ì¥¨¥ê¥¢¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢²ÎÉñ´ì¡Ö´«¿ÊÄ¢¡×¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¢¤ë°ÂÂð¤Î´Ø¤ä¡¢·úÀßµ¡³£¥áー¥«ー¡Ö¥³¥Þ¥Ä¡×¤ÎÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ÈÊ¸²½¤Î¤Þ¤Á¡×¡£2024Ç¯¤ÎËÌÎ¦¿·´´Àþ¾®¾¾±Ø³«¶È¤Ë¤è¤ê¡¢¼óÅÔ·÷¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤âÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ë¤«¤Ê¼«Á³¤È¿©¡¢ÅÁÅýÊ¸²½¤¬Â©¤Å¤¯³¹¤Ç¤¹¡£
¢£ohpner³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ohpner¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¹¹ð¤È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸ÜµÒ¤Î»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¹¹ð¡Êµì¥¢¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡Ë¡¢¥¿¥¯¥·ー¹¹ð¡¢¸òÄÌ¹¹ð¡¢¤½¤ÎÂ¾OOH¤Ê¤É¤Î¥á¥Ç¥£¥¢ÁªÄê¤«¤é¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ©ºî¡¢¹¹ðÇÛ¿®¡¢¸ú²ÌÂ¬Äê¤Þ¤Ç¡¢¥Èー¥¿¥ë¤Ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§ohpner¡Ê¥ªー¥×¥Êー¡Ë³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷4-20-3 ·ÃÈæ¼÷¥¬ー¥Ç¥ó¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥ïー19F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÅÚ°æ ·ò
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¹¹ðÂåÍýÅ¹»ö¶È¡Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¹¹ð¡¢¥¿¥¯¥·ー¹¹ð¡¢¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¹¹ðÅù¡Ë¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥á¥Ç¥£¥¢³«È¯
URL¡§https://ohpner.com/