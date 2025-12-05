RIOT MUSIC¡ÖÌµ¸¶¾§¥ì¥³ー¥É¡×¤¬¥áー¥á¥ó¥È¥ô¥¡¥Ë¥¿¥¹ 2025BirthdayEvent¡Ø¤¢¤¤¤Þ¤Á¤ç¥³¥ó¥Ó¥Ó¥¦¥à¡Ù¤ò12·î6Æü(ÅÚ)¤Ë³«ºÅ¡£¡ÖË¾·î ¤Û¤°¤Î¡×¤È¡Ö¤Ë¤´¤ó¤´¡×¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é
³ô¼°²ñ¼ÒRIOT MUSIC¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§çÕ¶¶ ½ã¡¢ÆÉ¤ß¡§¥é¥¤¥ª¥Ã¥È¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡¢°Ê²¼¡ÖRIOT MUSIC¡×¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëVSinger¥ìー¥Ù¥ë¡ÖÌµ¸¶¾§¥ì¥³ー¥É¡×¤Ï¡¢¥áー¥á¥ó¥È¥ô¥¡¥Ë¥¿¥¹ 2025BirthdayEvent¡Ø¤¢¤¤¤Þ¤Á¤ç¥³¥ó¥Ó¥Ó¥¦¥à¡Ù¤ò2025Ç¯12·î6Æü(ÅÚ)¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢ÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¥°¥Ã¥º¡¢¥Ðー¥¹¥ÇーµÇ°¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
2025Ç¯7·î¤Î¥Ç¥Ó¥åー¤è¤ê¡¢µÞÂ®¤ËÀªÎÏ¤ò³ÈÂç¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÈëÌ©·ë¼Ò¥â¥Ã¥Á¥ã¥ì¥é¤Î¼óÎÎ¡Ö¥áー¥á¥ó¥È¥ô¥¡¥Ë¥¿¥¹¡×¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢Èà½÷¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òµÇ°¤·¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÃéËÍ¡Ê¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤È¶¦¤Ë½ËÇÕ¤ò¤¢¤²¤ë±ã¡Ø¤¢¤¤¤Þ¤Á¤ç¥³¥ó¥Ó¥Ó¥¦¥à¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢¤æ¤Ë¤ì¤¤¤É¡ª½êÂ°¤Î¡ÖË¾·î ¤Û¤°¤Î¡×¤µ¤ó¤È¥¹¥È¥êー¥Þー¤Î¡Ö¤Ë¤´¤ó¤´¡×¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¥Èー¥¯´ë²è¤òÃæ¿´¤ËÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤ÏÃ¤äÁÈ¿¥¤Î·ëÂ«¤ò¿¼¤á¤ë»þ´Ö¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¡Ú³«ºÅ¾ðÊó¡Û
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥áー¥á¥ó¥È¥ô¥¡¥Ë¥¿¥¹ 2025BirthdayEvent¡Ø¤¢¤¤¤Þ¤Á¤ç¥³¥ó¥Ó¥Ó¥¦¥à¡Ù
ÆüÄø¡§2025Ç¯12·î6Æü(ÅÚ)
»þ´Ö¡§¡ÎÃë¤ÎÉô¡Ï³«¾ì 14:30¡¿³«±é 15:00
¡¡¡¡¡¡¡ÎÌë¤ÎÉô¡Ï³«¾ì 17:00¡¿³«±é 17:30
²ñ¾ì¡§ÅÔÆâ¡Ê½©ÍÕ¸¶¡ËË¿½ê
½Ð±é¡§¥áー¥á¥ó¥È¥ô¥¡¥Ë¥¿¥¹
¥²¥¹¥È¡§Ë¾·î ¤Û¤°¤Î¡¿¤Ë¤´¤ó¤´
¼çºÅ¡§RIOT MUSIC¡¿Ìµ¸¶¾§¥ì¥³ー¥É
¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¡§ZAIKO
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡Û
ÅöÆü¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à»ëÄ°¤Ë²Ã¤¨¡¢12·î20Æü(ÅÚ)¤Þ¤Ç¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤ò·«¤êÊÖ¤·»ëÄ°¤Ç¤¤ëÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨¸½ÃÏ¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï´°Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡Ë
¡ü ¸½ÃÏ¥Á¥±¥Ã¥È¡ÎÃë¤ÎÉô¡¿Ìë¤ÎÉô¡Ï³Æ3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨´°Çä¸æÎé
¡ü ÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È¡ÎÃë¤ÎÉô¡¿Ìë¤ÎÉô¡Ï³Æ2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»Ä¾¸å¤ÎºÆÇÛ¿®½èÍýÃæ¤Ï¡¢¥¢ー¥«¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤»þ´ÖÂÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://riotmusic-live.zaiko.io/e/aimachoconvivium/
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¥°¥Ã¥º¾ðÊó¡Û
¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡Ö°ª»³¤ï¤µ¤Ó¡×¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëSD¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö´Ì¥Ð¥Ã¥¸¥»¥Ã¥È¡ÊÁ´4¼ï¡Ë¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡Ö²¾»à Ë´»¦¡×¤µ¤ó¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë»ÈÍÑ¤Î¡Ö¥ß¥Ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡×¡¢Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¤Î¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¤ò´Þ¤à¡Ö¥é¥ó¥À¥à¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡ÊÁ´6¼ï¡Ë¡×¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://riotmusic.store/collections/2512-meme-aimachoconvivium?filter.v.availability=1
¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯12·î25Æü(ÌÚ)¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡ÖÎø¤æ¤ë¡×¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤òÇØÌÌ¤Ë»Ü¤·¤¿¡Ö¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¡×¤ò¼õÃíÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://riotmusic.store/collections/2512-meme-aimachoconvivium/products/2512-aimacho-meme-sweat?_pos=4&_fid=82e6de853&_ss=c
¢£¥Ðー¥¹¥ÇーµÇ°¥°¥Ã¥º³µÍ×
2025Ç¯12·î4Æü(ÌÚ)¤è¤ê¥Ðー¥¹¥ÇーµÇ°¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ °ì¿Í¾Î¤Ç¤¢¤ë¡ÈÄ¿¡É¤ÎÊ¸»ú¤ä¥Õ¥¡¥ó¤ò¶ñ¸½²½¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ê¤É¡¢¥áー¥á¥ó¥È¥ô¥¡¥Ë¥¿¥¹¤Î¥â¥Áー¥Õ¤ò½¸¤á¤¿¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥»¥Ã¥È¡ÊÁ´4¼ï¡Ë¡×¤ÈÃéËÍ¡Ê¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤ÎÀÀ¤¤¤ò¹ï¤ó¤À¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÇò±ÀÀÐ¥³ー¥¹¥¿ー¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://riotmusic.store/collections/2025-debut
¢£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¥áー¥á¥ó¥È¥ô¥¡¥Ë¥¿¥¹¡ÊMEMENTOVANITAS¡Ë
ÈëÌ©·ë¼Ò¥â¥Ã¥Á¥ã¥ì¥é¤Î¼óÎÎ¡£¹½À®°÷¤«¤é·É°¦¤ò¹þ¤á¤Æ¥áー¥á¥ó¥È¥ô¥¡¥Ë¥¿¥¹¶ª¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂ¸ºß¡£
¤½¤Î²ÎÀ¼¤Ï¡¢¸Ê¤Î»Ñ·Á¤ò·è¤·¤ÆËº¤ì¤µ¤»¤Ê¤¤¤Û¤É¤ËÄ°¤¯¼Ô¤ò¡ÖÌ¥Î»¡×¤·¡¢Îº¤Ë¤¹¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·¤¿¤Ê¹½À®°÷¤Î³ÎÊÝ¡¢³èÆ°ÎÎ°è¤ò³ÈÂç¡¢À¤³¦À¬Éþ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤¿¤á¡¢RIOT MUSIC¤ÎÎÏ¤òÍøÍÑ¤¹¤Ù¤¯½êÂ°¤È¤Ê¤ë¡£
¡¦YouTube¡§https://www.youtube.com/@MEMENTOVANITAS/
¡¦X¡§https://x.com/memento_v_MGS/
¡¦TikTok¡§https://www.tiktok.com/@mementovanitas_1204/
¢§ ºÇ¿·¤Î²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿Æ°²è
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=6tsNbrUSWuc ]
¢£VSinger¥ìー¥Ù¥ë¡ÖÌµ¸¶¾§¥ì¥³ー¥É¡×¤È¤Ï
¡ÖÌµ¿ô¡×¤Ë¹¤¬¤ë¡¢
¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤Î¡Ö¸¶ÅÀ¡×¤È¤Ê¤ë
¡ÖÌµ¿ô¡×¤Î²ÄÇ½À¤ò»ý¤Ã¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¡Ö¸¶ÀÐ¡×Ã£¤Î²Î¤¬ÀÞ¤ê¹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æ¡Ö¾§¡×¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡ÖÌµ¸¶¾§¥ì¥³ー¥É¡×¤Ç¤¹¡£
¡¦HP¡§https://riot-music.com/mugensho-record/
¡¦X¡§https://x.com/Mugensho_RM/
¢£²»³Ú»öÌ³½ê¡ÖRIOT MUSIC¡×¤È¤Ï
RIOT MUSIC¤Ï¡¢VSinger¥ìー¥Ù¥ë¡ÖÌµ¸¶¾§¥ì¥³ー¥É¡×¡¢¼¡¸µ¤ò·Ò¤°¿·¤·¤¤²»³Ú¥ìー¥Ù¥ë¡Öµ¥¸µ¾Ý¥ì¥³ー¥É¡×¡¢VTuber¥µ¥Ýー¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖRIONECTION¡×¤È¡¢²»³Ú¤òÃæ¿´¤ËÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢ÁÏÂ¤¤ÈÂÎ¸³¤ò¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢ÂÎ¸³¼Ô¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¿´¤òÍÉ¤êÆ°¤«¤¹¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÁÏÂ¤¤ÈÂÎ¸³¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦RIOT MUSIC HP¡§https://riot-music.com/
¡¦RIOT MUSIC ¸ø¼°X¡§https://x.com/RIOTMUSIC_info/
¡¦Ìµ¸¶¾§¥ì¥³ー¥É HP¡§https://riot-music.com/mugensho-record/
¡¦µ¥¸µ¾Ý¥ì¥³ー¥É HP¡§https://riot-music.com/kigensho-records/
¡¦RIONECTION HP¡§https://riot-music.com/rionection/
¡¦¾ïÀß¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥µ¥¤¥È¡§https://riot-music.com/virtualartistaudition/
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼ÒRIOT MUSIC
¡¦ÀßÎ©¡§2022Ç¯7·î1Æü
¡¦»ñËÜ¶â¡§10,000,000±ß¡Ê»ñËÜ½àÈ÷¶â´Þ¤à¡Ë
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§çÕ¶¶ ½ã
¡¦¼èÄùÌò¡§µ×ÊÝ ¸µµ¤
¡¦½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç4-1-28 PMOÅÄÄ®III8³¬
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§IP Production¡ÊVTuber»ö¶È¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥×¥í¥Ç¥åー¥¹»ö¶È¡Ë
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://riot-music.com/
³ô¼°²ñ¼ÒBrave group
¡¦ÀßÎ©¡§2017Ç¯10·î11Æü
¡¦»ñËÜ¶â¡§38.2²¯±ß¡Ê»ñËÜ¾êÍ¾¶â´Þ¤à¡Ë¢¨2024Ç¯9·î»þÅÀ
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ìî¸ý ·½ÅÐ
¡¦½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç4-1-28 PMOÅÄÄ®III8³¬
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§IP Production/IP Platform/IP Solution/Incubation
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://bravegroup.co.jp/
¡¦ºÎÍÑ¥µ¥¤¥È¡§https://recruit.bravegroup.co.jp/
¡¦¸ø¼°¥á¥Ç¥£¥¢¡§https://media.bravegroup.co.jp/
¡¦¸ø¼°X¡§https://x.com/bravegroup_vt/
¡¦¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò°ìÍ÷¡§https://bravegroup.co.jp/company/#group-company