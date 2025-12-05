¡Ú´°Çä¸æÎé¡Û¿Í¡¹¤ÎÌ¤Íè¤ÎÍø±×¤Èº£¤ÎÀ¸³è¤òË¤«¤Ë¤¹¤ëCAMEL¡ØCAMEL49¹æ ¥â¥ó¥´¥ë¥ê¥å¥ß¥¨ー¥ë¥×¥é¥¹¡¡´°Çä¡Ù
¿Í¡¹¤ÎÌ¤Íè¤ÎÍø±×¤Èº£¤ÎÀ¸³è¤òË¤«¤Ë¤¹¤ëCAMEL¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥íー¥Ð¥ë¥¯¥é¥¦¥É¥¨¥¹¥Æー¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²ÏÌî Í¦¼ù¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÉÔÆ°»ºÆÃÄê¶¦Æ±»ö¶ÈË¡¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
¡ÚCAMEL49¹æ ¥â¥ó¥´¥ë¥ê¥å¥ß¥¨ー¥ë¥×¥é¥¹¡¡³µÍ×¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥íー¥Ð¥ë¥¯¥é¥¦¥É¥¨¥¹¥Æー¥È¤ÎCAMEL49¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥â¥ó¥´¥ë¥ê¥å¥ß¥¨ー¥ë¡¦¥×¥é¥¹¡×¤òÅê»ñÂÐ¾Ý¤Ë±¿ÍÑ¤ò¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
µÞÀ®Ä¹¤¹¤ë¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢»Ô¾ì¤ÎÀøºßÎÏ¤È¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¤¬¼¡¤Ê¤ë¥¹¥Æー¥¸¤È¤·¤ÆÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡¢¥â¥ó¥´¥ë¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢Æ±¹ñ¤¬º£¤Þ¤µ¤Ë·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê·ÐºÑÀ®Ä¹¤È¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ²½¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡ÎÏ¶¯¤¤·ÐºÑÀ®Ä¹¤ÈÌ¤Íè¤Ø¤Î´üÂÔ¢¡
¹ÛÊª»ñ¸»¤ÎÍ¢½Ð³ÈÂç¤È¥¤¥ó¥Õ¥éÅê»ñ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢¥â¥ó¥´¥ë·ÐºÑ¤ÏÎÏ¶¯¤¤À®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥¸¥¢³«È¯¶ä¹Ô¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹Î¨¤ò6.6%¤ÈÍ½Â¬¡£º£¸å¤â°ÂÄê¤·¤¿À®Ä¹¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹¤Ï¡¢¹ñÌ±¤Î½êÆÀ¿å½à¤ò²¡¤·¾å¤²¡¢¿·¤¿¤Ê¾ÃÈñ»Ô¾ì¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡À¤³¦Í¿ô¤Î¿ÆÆü¹ñ¢¡
¥â¥ó¥´¥ë¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç¤âÍ¿ô¤Î¿ÆÆü¹ñ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îò»ËÅª¤ÊÇØ·Ê¤äÊ¸²½Åª¤Ê¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜÀ½ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ëÀäÂç¤Ê¿®Íê¤ÈÆ´¤ì¤¬º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤òÅ¸³«¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æー¥¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¼óÅÔ¤Ë½¸ÀÑ¤¹¤ëÉÙÍµÁØ¤È¿·¤¿¤Ê¥Ëー¥º¢¡
·ÐºÑÀ®Ä¹¤Î²¸·Ã¤Ï¡¢¼óÅÔ¥¦¥é¥ó¥Ðー¥È¥ë¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ØÇã°ÕÍß²¢À¹¤ÊÃæ´ÖÁØ¡¦ÉÙÍµÁØ¤¬µÞÂ®¤ËÁý²Ã¤·¡¢Èà¤é¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Î¥â¥Î¤Î¾ÃÈñ¤«¤é¡¢ÈþÍÆ¡¦·ò¹¯¡¢¶µ°é¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¼«¸ÊÅê»ñ¡×¤Ø¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¼Á¤Î¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òµá¤á¤ëµðÂç¤ÊÀøºß¼ûÍ×¤¬Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£CAMEL¤Ï¡¢¤³¤Î¥â¥ó¥´¥ë¤È¤¤¤¦»Ô¾ì¤ÎÌëÌÀ¤±¤Ë¡¢³Î¤«¤Ê¾¡µ¡¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÒÅÔ¿´¤È¼«Á³¤¬Í»¹ç¤¹¤ëÎ©ÃÏ¡Ó
¥¦¥é¥ó¥Ðー¥È¥ëÃæ¿´Éô¤Î³èµ¤¤È¡¢À»¤Ê¤ë¥Ü¥°¥É¥Ïー¥ó»³¤ÎÏ¼¤Ë¹¤¬¤ëÀÅ¼ä¡£¤½¤ÎÎ¾Êý¤ò¾¸Ãæ¤Ë¤¹¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£»ÜÀßÆâ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê´¶À¤ÇÁª¤ÓÈ´¤«¤ì¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿»þ¤¬Î®¤ì¤ë¾å¼Á¤Ê¶õ´Ö¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£ÅÔ»Ô¤Î·öÁû¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¢¸Þ´¶¤Ç¿¼¤¯¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿»ÜÀßÆâ¤Ë¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤Ê¥²¥¹¥È¤ò¾·¤¤¤Æ¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤ÊºÅ¤·¤ä¡¢¥á¥ó¥ÐーÆ±»Î¤Î¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤ë¤¿¤á¤Î¥¨¥¯¥¹¥¯¥ëー¥·¥Ö¤Ê¥¹¥Úー¥¹¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£Ãæ¿´Éô¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤Ï¡¢ ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä²ÈÄí¤ÇË»¤·¤¤½÷À¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤âÌµÍý¤Ê¤¯ÁÈ¤ß¹þ¤á·ÑÂ³Åª¤Ê¤´ÍøÍÑ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú»ö¶È³µÍ×¡Û
ÉÔÆ°»ºÆÃÄê¶¦Æ±»ö¶ÈË¡¤ò³èÍÑ¤·¡¢°ì¸ý20,000±ßÄøÅÙ¤«¤é¤Î¾¯³Û¤ÊÅê»ñ¶â³Û¤Ç¡¢ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤¬¤Ç¤¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡ÖCAMEL¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿½¤·¹þ¤ß¼êÂ³¤¤«¤éÅê»ñ¤Þ¤Ç¡¢Á´¤ÆWEB¾å¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÉÔÆ°»ºÆÃ²½·¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡£
ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤ò¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚCAMEL¤ÎÆÃÄ§¡Û
£±.¾¯³Û¤Ç¼ê·Ú¤Ë»Ï¤á¤é¤ì¤ë¡ª
CAMEL¤Ê¤é1¸ý20,000±ß¤«¤é¤Ç¤âÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÄÌ¾ï¤ÎÉÔÆ°»º¤Î¹ØÆþ¤ËÉ¬Í×¤Ê¥íー¥ó¿³ºº¤äÊ£»¨¤Ê·ÀÌó¼êÂ³¤¤âÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡¡¡¡
¸µËÜ³ä¤ì¥ê¥¹¥¯¤â¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¼ê·Ú¤ËÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
£².WEB¾å¤ÇÅê»ñ¤¬¤Ç¤¤ë¡ª
CAMEL¤Ï¡¢²ñ°÷ÅÐÏ¿¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ø¤Î½Ð»ñ¡¢±¿ÍÑ¾õ¶·¤Î³ÎÇ§¤Þ¤ÇÁ´¤ÆWEB¾å¤Ç¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ì½ê¤ä»þ´Ö¤òÌä¤ï¤º¡¢¹¥¤¤Ê»þ¤Ë¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤«¤éCAMEL¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊç½¸Ãæ¾¦ÉÊ¡Û
CAMEL47¹æ ºë¶Ì¿¼Ã«·ÏÅýÏ¢·ÈÃßÅÅÃÓ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
CAMEL51¹æ °ñ¾ëÅÚ±º¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ーÂèIII´ü
CAMEL52¹æ »³¸ý¹¾ºê ¹â°µ·ÏÅýÍÑÃßÅÅÃÓ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
CAMEL53¹æ ¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥×¥ì¥ß¥¢¥Õ¥¡¥ó¥ÉÂèÆóÃÆ
¡Ú¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Û
¡Ø¤¤ã¤á¤ë¤ó¡Ù
CAMEL10¹æ¥Õ¥¡¥ó¥ÉÊç½¸³«»Ï¤òµÇ°¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¹¡£
³§ÍÍ¤ÎÅê»ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ä»ñ»º·ÁÀ®¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥íー¥Ð¥ë¥¯¥é¥¦¥É¥¨¥¹¥Æー¥È
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»ÔÀîºê¶è¾®ÀîÄ®7ÈÖÃÏ4¡¡¥¢ー¥Ó¥éÀîºê3³¬
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²ÏÌî Í¦¼ù
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§»ö¶ÈÆâÍÆÉÔÆ°»ºÆÃÄê¶¦Æ±»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÉÔÆ°»º¡ÊÇäÇã¡¦ÄÂÂß¡¦´ÉÍýµÚ¤ÓÃç²ð¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶È
ÀßÎ©¡§2012Ç¯1·î
Ã´Åö¡§ÉðÅÄ