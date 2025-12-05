¡ØKIM YOUNG KWANG 2026 FANMEETING TOUR [Pages of Glory] in TOKYO¡ÙËÜÆü12/5(¶â)18»þ¤è¤ê¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÀè¹Ô¡ÊÃêÁª¡Ë¼õÉÕ³«»Ï¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç

³ô¼°²ñ¼Ò J HARMONY


¤¤¤Ä¤â¥­¥à¡¦¥è¥ó¥°¥¡¥ó¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£


2025Ç¯¤ËNetflix¥·¥êー¥º¡Ø¥È¥ê¥¬ー¡Ù¤ä¥É¥é¥Þ¡Ø¥¦¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤Æü¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÃíÌÜºî¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥­¥à¡¦¥è¥ó¥°¥¡¥ó¤¬¡¢¡ØKIM YOUNG KWANG 2026 FANMEETING TOUR [Pages of Glory] in TOKYO¡Ù¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤ÈÌó2Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª


¥¿¥¤¥È¥ë¤Î [Pages of Glory] ¤Ë¤Ï¡¢ËÜ¤Î¥Úー¥¸¤Î¤è¤¦¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë»×¤¤½Ð¤Î£±¥Úー¥¸¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¿¼¤¤°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£



¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°ÅöÆü¤Ï¡¢¸ø±é¤Ë²Ã¤¨¡¢VIP¥Á¥±¥Ã¥ÈÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¥°¥ëー¥×¥Õ¥©¥È»£±Æ²ñ&¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ªÅÏ¤·²ñ¤ò¡¢°ìÈÌ¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊý¤Ë¤Ï¤ª¸«Á÷¤ê²ñ¤Î¼Â»Ü¤¬·èÄê¡ª


Ä¹¤¯ÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿´Ìö¤ë»þ´Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤È¿´²¹¤Þ¤ë¸òÎ®¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò°ì½ï¤ËËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£



¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÀè¹Ô¡ÊÃêÁª¡Ë¤¬ËÜÆü12·î5Æü(¶â)18»þ¤«¤é¼õÉÕ¥¹¥¿ー¥È¡ª


³§¤µ¤Þ¤Î¤´Íè¾ì¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª



¡Ú¸ø±é¥¿¥¤¥È¥ë¡Û


KIM YOUNG KWANG 2026 FANMEETING TOUR [Pages of Glory] in TOKYO



¡Ú¸ø±é¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Û


¢£Åìµþ/Í­³ÚÄ®Ä«Æü¥Ûー¥ë


2026Ç¯2·î7Æü(ÅÚ) ³«¾ì16:00/³«±é17:00


¢¨³«¾ì¡¦³«±é»þ´Ö¡¢¸ø±éÆâÍÆÅù¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£


¢¨¸ø±é¤Ë´Ø¤¹¤ë²ñ¾ì¤Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡Û


¢£VIP¥Á¥±¥Ã¥È


\19,800(ÀÇ¹þ)



¡ÒVIP¥Á¥±¥Ã¥ÈÆÃÅµ¡Ó


¡¦¥°¥ëー¥×¥Õ¥©¥È»£±Æ²ñ


¡¦¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ªÅÏ¤·²ñ



¢£°ìÈÌ¥Á¥±¥Ã¥È(¤ª¸«Á÷¤ê²ñÉÕ¤­)


\13,800(ÀÇ¹þ)



¢¨3ºÐÌ¤Ëþ¤ÏÆþ¾ìÉÔ²Ä¡£3ºÐ°Ê¾å¤è¤ê¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£


¢¨ÊÌÅÓ¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¼ê¿ôÎÁ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£


¢¨³ÆÆÃÅµ²ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü²þ¤á¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¢¨³ÆÆÃÅµ²ñ¤Ï¸ø±é»þ´Ö³°¤Î¼Â»Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Î¤´»²²Ã¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



¡ÚËç¿ôÀ©¸Â¡Û


1Ì¾ÍÍ¤Ë¤Ä¤­4Ëç¤Þ¤Ç



¡Ú¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÀè¹Ô¤ª¿½¤·¹þ¤ß(ÃêÁª)¡Û


¢£¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î5Æü(¶â)18:00～12·î21Æü(Æü)23:59


¢¨¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÀè¹Ô´ü´ÖÆâ¤ËÍ­ÎÁÀµ²ñ°÷¤´Æþ²ñ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤â¤ª¿½¤·¹þ¤ß²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£


¤¿¤À¤·¡¢¤´Æþ¶âÈ¿±Ç¤Þ¤Ç¤ª»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢Àè¹Ô¼õÉÕ´ü´Ö¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤²ÄÇ½À­¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüÄø¤ËÍ¾Íµ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤´Æþ²ñ¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¢¨ÀèÃå½ç¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¼õÉÕ´ü´ÖÆâ¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¸·Àµ¤Ê¤ëÃêÁª¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£


¢¨Æ±¹Ô¼Ô¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÈó²ñ°÷¤ÎÊý¤Ç¤â¤ª¿½¤·¹þ¤ß²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£


¢¨¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡×¤ÎÌµÎÁ²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¾õ¶·¤Ê¤É¤Ï¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡×¤Î¥Þ¥¤¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£


¢¨¤ª¿½¤·¹þ¤ßÁ°¤ËÃí°Õ»ö¹à¤òÉ¬¤º¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¡Ú¤½¤ÎÂ¾¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Û


¢£¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥ÉÀè¹Ô(ÀèÃå)


¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î29Æü(·î)18:00～2026Ç¯1·î12Æü(·î¡¦½Ë)23:59



¢£°ìÈÌÈÎÇä(ÀèÃå)


¼õÉÕ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î17Æü(ÅÚ)18:00～2026Ç¯2·î5Æü(ÌÚ)23:59


¢¨1/29(ÌÚ)0:00~1/31(ÅÚ)9:59¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ËÈ¼¤¤°ìÈÌÈÎÇä¤ò°ì»þµÙ»ß¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¢¨¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÀè¹Ô¡×¤ÇÍ½Äê¿ô¤ËÃ£¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢¡Ö¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥ÉÀè¹Ô¡×¤ä¡Ö°ìÈÌÈÎÇä¡×¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£



¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè


¥­¥à¡¦¥è¥ó¥°¥¡¥ó¡¡¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö »öÌ³¶É


support@kimyoungkwang.com


Ê¿Æü10:00～17:00(12:00～13:00¤ò½ü¤¯)


º£¸å¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤êÃí°Õ»ö¹àÅù¤ËÊÑ¹¹¡¦ÄÉ²Ã¤¬À¸¤¸¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤ä¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX¤Ë¤Æ¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¿ï»þ¤´³ÎÇ§¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


- ¥­¥à¡¦¥è¥ó¥°¥¡¥ó ¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://kimyoungkwang.com/


- ¥­¥à¡¦¥è¥ó¥°¥¡¥ó ¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX¡§x.com/YOUNGKWANG_JP(https://x.com/YOUNGKWANG_JP)