¡ØKIM YOUNG KWANG 2026 FANMEETING TOUR [Pages of Glory] in TOKYO¡ÙËÜÆü12/5(¶â)18»þ¤è¤ê¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÀè¹Ô¡ÊÃêÁª¡Ë¼õÉÕ³«»Ï¡ª
¤¤¤Ä¤â¥¥à¡¦¥è¥ó¥°¥¡¥ó¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤ËNetflix¥·¥êー¥º¡Ø¥È¥ê¥¬ー¡Ù¤ä¥É¥é¥Þ¡Ø¥¦¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤Æü¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÃíÌÜºî¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥¥à¡¦¥è¥ó¥°¥¡¥ó¤¬¡¢¡ØKIM YOUNG KWANG 2026 FANMEETING TOUR [Pages of Glory] in TOKYO¡Ù¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤ÈÌó2Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¥¿¥¤¥È¥ë¤Î [Pages of Glory] ¤Ë¤Ï¡¢ËÜ¤Î¥Úー¥¸¤Î¤è¤¦¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë»×¤¤½Ð¤Î£±¥Úー¥¸¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¿¼¤¤°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°ÅöÆü¤Ï¡¢¸ø±é¤Ë²Ã¤¨¡¢VIP¥Á¥±¥Ã¥ÈÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¥°¥ëー¥×¥Õ¥©¥È»£±Æ²ñ&¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ªÅÏ¤·²ñ¤ò¡¢°ìÈÌ¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊý¤Ë¤Ï¤ª¸«Á÷¤ê²ñ¤Î¼Â»Ü¤¬·èÄê¡ª
Ä¹¤¯ÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿´Ìö¤ë»þ´Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤È¿´²¹¤Þ¤ë¸òÎ®¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò°ì½ï¤ËËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÀè¹Ô¡ÊÃêÁª¡Ë¤¬ËÜÆü12·î5Æü(¶â)18»þ¤«¤é¼õÉÕ¥¹¥¿ー¥È¡ª
³§¤µ¤Þ¤Î¤´Íè¾ì¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡Ú¸ø±é¥¿¥¤¥È¥ë¡Û
KIM YOUNG KWANG 2026 FANMEETING TOUR [Pages of Glory] in TOKYO
¡Ú¸ø±é¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Û
¢£Åìµþ/Í³ÚÄ®Ä«Æü¥Ûー¥ë
2026Ç¯2·î7Æü(ÅÚ) ³«¾ì16:00/³«±é17:00
¢¨³«¾ì¡¦³«±é»þ´Ö¡¢¸ø±éÆâÍÆÅù¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¸ø±é¤Ë´Ø¤¹¤ë²ñ¾ì¤Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡Û
¢£VIP¥Á¥±¥Ã¥È
\19,800(ÀÇ¹þ)
¡ÒVIP¥Á¥±¥Ã¥ÈÆÃÅµ¡Ó
¡¦¥°¥ëー¥×¥Õ¥©¥È»£±Æ²ñ
¡¦¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ªÅÏ¤·²ñ
¢£°ìÈÌ¥Á¥±¥Ã¥È(¤ª¸«Á÷¤ê²ñÉÕ¤)
\13,800(ÀÇ¹þ)
¢¨3ºÐÌ¤Ëþ¤ÏÆþ¾ìÉÔ²Ä¡£3ºÐ°Ê¾å¤è¤ê¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨ÊÌÅÓ¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¼ê¿ôÎÁ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨³ÆÆÃÅµ²ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü²þ¤á¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨³ÆÆÃÅµ²ñ¤Ï¸ø±é»þ´Ö³°¤Î¼Â»Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Î¤´»²²Ã¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚËç¿ôÀ©¸Â¡Û
1Ì¾ÍÍ¤Ë¤Ä¤4Ëç¤Þ¤Ç
¡Ú¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÀè¹Ô¤ª¿½¤·¹þ¤ß(ÃêÁª)¡Û
¢£¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î5Æü(¶â)18:00～12·î21Æü(Æü)23:59
¢¨¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÀè¹Ô´ü´ÖÆâ¤ËÍÎÁÀµ²ñ°÷¤´Æþ²ñ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤â¤ª¿½¤·¹þ¤ß²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤´Æþ¶âÈ¿±Ç¤Þ¤Ç¤ª»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢Àè¹Ô¼õÉÕ´ü´Ö¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüÄø¤ËÍ¾Íµ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤´Æþ²ñ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÀèÃå½ç¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¼õÉÕ´ü´ÖÆâ¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¸·Àµ¤Ê¤ëÃêÁª¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Æ±¹Ô¼Ô¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÈó²ñ°÷¤ÎÊý¤Ç¤â¤ª¿½¤·¹þ¤ß²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡×¤ÎÌµÎÁ²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¾õ¶·¤Ê¤É¤Ï¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡×¤Î¥Þ¥¤¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ª¿½¤·¹þ¤ßÁ°¤ËÃí°Õ»ö¹à¤òÉ¬¤º¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Û
¢£¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥ÉÀè¹Ô(ÀèÃå)
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î29Æü(·î)18:00～2026Ç¯1·î12Æü(·î¡¦½Ë)23:59
¢£°ìÈÌÈÎÇä(ÀèÃå)
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î17Æü(ÅÚ)18:00～2026Ç¯2·î5Æü(ÌÚ)23:59
¢¨1/29(ÌÚ)0:00~1/31(ÅÚ)9:59¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ËÈ¼¤¤°ìÈÌÈÎÇä¤ò°ì»þµÙ»ß¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÀè¹Ô¡×¤ÇÍ½Äê¿ô¤ËÃ£¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢¡Ö¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥ÉÀè¹Ô¡×¤ä¡Ö°ìÈÌÈÎÇä¡×¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥¥à¡¦¥è¥ó¥°¥¡¥ó¡¡¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö »öÌ³¶É
support@kimyoungkwang.com
Ê¿Æü10:00～17:00(12:00～13:00¤ò½ü¤¯)
º£¸å¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤êÃí°Õ»ö¹àÅù¤ËÊÑ¹¹¡¦ÄÉ²Ã¤¬À¸¤¸¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤ä¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX¤Ë¤Æ¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¿ï»þ¤´³ÎÇ§¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥¥à¡¦¥è¥ó¥°¥¡¥ó ¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://kimyoungkwang.com/
- ¥¥à¡¦¥è¥ó¥°¥¡¥ó ¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX¡§x.com/YOUNGKWANG_JP(https://x.com/YOUNGKWANG_JP)