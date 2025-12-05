dr365¤è¤ê¡¢¼¡À¤Âå¥Ó¥¿¥ß¥ó½èÊý¤Î¡íÌÓ·êºÆÀ°*¥¯¥êー¥à¡í¡ÖV.C. ¥Ç¥£ー¥×¥ê¥Ú¥¢¥¯¥êー¥à¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª
³ô¼°²ñ¼Òdr365 (½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³) ¤Ï¡¢ÈéÉæ¤ÎÀìÌç²È¤¬´Æ½¤¤¹¤ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥Édr365(¥É¥¯¥¿ー¥µ¥ó¥í¥¯¥´)¤«¤éÌÓ·êÇ¯Îð¢¨1¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¡¢¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¢¨2¥¯¥êー¥à
¡ØV.C. ¥Ç¥£ー¥×¥ê¥Ú¥¢¥¯¥êー¥à¡Ù¤ò¡¢2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥¿¥ß¥ó¤Î¿¿²ÁŽ¤ÌÓ·êÇ¯Îð¤ËÄ©¤à¡£
¿·¡¦¡ÖÌÓ·êºÆÀ°*¥¯¥êー¥à¡×ÃÂÀ¸
V.C. ¥Ç¥£ー¥×¥ê¥Ú¥¢¥¯¥êー¥à
30g¡¡2026Ç¯1·î16Æü(¶â)È¯Çä
Ã±ÉÊ¹ØÆþ¡§5,940±ß(ÀÇ¹þ¡¦Á÷ÎÁ¹þ)
*Ç¯Îð¤È¤È¤â¤Ë¤¿¤ë¤ß¡¢³«¤¤¤Æ¤¤¤¯ÌÓ·ê¤ËÂÐ¤¹¤ëdr365¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡¢ÆÈ¼«¸Æ¾Î
¢£³«È¯ÇØ·Ê
Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤ËÁý¤¨¤ë¡©¡Ö¤¿¤ë¤ßÌÓ·ê¡×
¡Ö¤¿¤ë¤ßÌÓ·ê¡×¤Ï¡¢²½¾ÑÉÊ¸¶ÎÁÅù¤òÀ½Â¤¤¹¤ë´ÝÁ±À½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢40Âå°Ê¹ß¤ÇµÞ·ã¤ËÁý²Ã¤¹¤ëÇº¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢¨3¡£ÈþÍÆÈéÉæ²Ê³Ø¤Î¸¦µæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÌÓ·ê¤ÎÄ¹·Â¤¬0.25mm¤òÄ¶¤¨¤ë¤È³ÈÂçÌÓ·ê¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢ÎÞ¤Î¤è¤¦¤Ê¡É¤·¤º¤¯·¿¡É¤ËÊÑ·Á¤·¤Æ¸«¤¨¤ë¾õÂÖ¤ò¡Ö¤¿¤ë¤ßÌÓ·ê¡×¤ÈÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤ë¤ßÌÓ·ê¤Ï¡¢¼ç¤ËËË¤Î¤¿¤ë¤ß»°³Ñ¥¨¥ê¥¢¡Ê¾®É¡¤Î²£～ËË¤ÎÃæ±ûÉô¡Ë¤Ë¸½¤ì¤Þ¤¹¡£ ¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤ÏÈé»éÊ¬Èç¤¬Â¿¤¯¡¢¤â¤È¤â¤ÈÌÓ·ê¤¬³ÈÂç¤·¤ä¤¹¤¤²Õ½ê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢É½¾ð¶Ú¤ÎÆ°¤¤¬Âç¤¤¯¡¢½ÅÎÏ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢Ç¯Îð¤ä³°Åª´Ä¶¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ©¤Î¥Ï¥ê¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤È¡¢ÌÓ·ê¤¬½ÄÊý¸þ¤Ë¿¤Ó¡¢¤·¤º¤¯·¿¤Ë¸«¤¨¤ë--¤³¤ì¤³¤½¤¬¡Ö¤¿¤ë¤ßÌÓ·ê¡×¤ÎÀµÂÎ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¾¥ó¥ÓºÙË¦¡×¤¬¡¢¤¿¤ë¤ßÌÓ·ê¤ò°²½¤µ¤»¤ë¡©
¶áÇ¯¤ÎÎ×¾²¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤¿È©¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢³èÆ°¤ò¤Û¤È¤ó¤ÉÄä»ß¤·¤Ê¤¬¤é¤âÇÓ½Ð¤µ¤ì¤º¤Ë»Ä¤êÂ³¤±¤ë¡ÖÏ·²½ºÙË¦¡ÊÄÌ¾Î¡§¥¾¥ó¥ÓºÙË¦¡Ë¡×¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¾¥ó¥ÓºÙË¦¤ÏÊ¬Îö¤ÏÄä»ß¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥¢¥Ý¥Èー¥·¥¹¡ÊºÙË¦»à¡Ë¤òµ¯¤³¤µ¤º¤ËÈ©¤ËÎ±¤Þ¤êÂ³¤±¡¢¼þ°Ï¤ÎÀµ¾ï¤ÊºÙË¦¤Ë³²¤òµÚ¤Ü¤¹Êª¼Á¡ÖSASP¡×¤òÊü½Ð¤·¤Þ¤¹¡£ÂåÉ½Åª¤ÊSASP¤È¤·¤Æ±ê¾ÉÀ¥µ¥¤¥È¥«¥¤¥ó¤¬¡¢¼þ°Ï¤ÎºÙË¦¤äÁÈ¿¥¤ËÈù¼å¤Ê±ê¾É¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢È©¤Î¥Ï¥ê¡¦ÃÆÎÏÄã²¼¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¥¾¥ó¥ÓºÙË¦¤Ï¡¢¼þ°Ï¤ÎºÙË¦¡¦ÁÈ¿¥¤Ë¥À¥áー¥¸¤òÍ¿¤¨¡¢È©Ï·²½¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î±Æ¶Á¤ÏÌÓ·ê¤Ë¤â¸½¤ì¡¢ËË¤ÎÌÓ·ê¤Ï¡È³«¤¯¡É¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½ÅÎÏ¤ä¹½Â¤ÊÑ²½¤Ë¤è¤ê¡ÈÍî¤Á¤ë¡É¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¿¤ë¤ßÌÓ·ê¤Ø¤È¿Ê¹Ô¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥¾¥ó¥ÓºÙË¦¤ÎÀÅ¤«¤ÊÃßÀÑ¤¬¡¢Âç¿Í¤ÎÌÓ·êÇº¤ß¤òËýÀÅª¤Ë¿¼¹ï²½¤µ¤»¤ëÇØ·Ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÈþÍÆ¶È³¦¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÌÓ·êÇ¯Îð¢¨1¤ËÄ©¤à¡¢3¼ï¤Î¥Ó¥¿¥ß¥óCÍ¶Æ³ÂÎ¤òÇÛ¹ç
dr365¤Ï¡¢ÌÓ·ê¸¦µæ¤ÇÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¿¥Ó¥¿¥ß¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¸«¤ÈºÇ¿·¤Î¸¶ÎÁ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢Ç¯Îð¤È¤È¤â¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤ÌÓ·ê¤Î°õ¾Ý¤ËÃåÌÜ¤·¤¿½èÊýÀß·×¤òÄÉµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯¤Ë¡Ö¤¿¤ë¤ßÌÓ·ê¡×¤Ø¤ÎÍÍÑÀ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ìÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿ APPS¢¨4 ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ ²á¾ê¤ÊÈé»éÊ¬Èç¤òÍÞÀ©¤·¡¢ÌÓ·ê¤Î³«¤¤ò°ú¤Äù¤á¤ë iVC(R)︎ MGA¢¨5¡¢ ¤µ¤é¤Ë´¥Áç¤·¤¿³ÑÁØ¤Ø¿»Æ©¤·¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤ÇÌÓ·ê¤ò¤Õ¤Ã¤¯¤é¤ÈÀ°¤¨¤ë iVC(R)︎ 3LGA¢¨6 ¤Î3¼ï¤Î¥Ó¥¿¥ß¥óCÍ¶Æ³ÂÎ¤òÆÈ¼«¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¹âÇ»ÅÙÇÛ¹ç¢¨7 ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ë¡¢ÌÓ·ê¥ì¥¹¤ÊÈ©°õ¾Ý¤ËÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óC¤ÎÆ¯¤¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ëµ©Í¤Ê¿¢ÊªÍ³ÍèÀ®Ê¬¡Ö¥á¥ó¥ä¥ó¥Æ¥¹¡ÊMenyanthes Trifoliata Extract¡Ë¡×¤òÇÛ¹ç¡£ ÌÓ·ê¤Þ¤ï¤ê¤Î¥¥áÌ©ÅÙ¤ò¹â¤á¡¢¤è¤ê¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤ËÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£¼¡À¤Âå¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢À®Ê¬¤¬¡¢¥¾¥ó¥ÓºÙË¦¤òÁÀ¤¤·â¤Ä¤è¤¦¤Ë¿»Æ©
Ç¯Îð¤È¤È¤â¤ËÊÑ²½¤¹¤ëÈ©´Ä¶¤ËÃåÌÜ¤·¡¢ÉÔÍ×¤ÊÏ·²½ºÙË¦¡Ö¥¾¥ó¥ÓºÙË¦¡×¤À¤±¤ò¼±ÊÌ¤·ºîÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸¦µæÃÊ³¬¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³×¿·Åª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¸¶ÎÁ¡ÖETERWELL(TM) YOUTH¢¨8¡×¤ò¿ä¾©Ç»ÅÙÇÛ¹ç¡£
È©´Ä¶¤òÀ°¤¨¡¢Ç¯Îð¤ËÈ¼¤¦Ê£¹çÅª¤ÊÈ©Çº¤ß¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ë°õ¾Ý¤Ø¡£
¢£3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤¦¤ë¤ª¤¤¤¬Â³¤¯¡Ö¥â¥¤¥¹¥È¥í¥Ã¥¯½èÊý¡×¤òÅëºÜ
¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¦¤ë¤ª¤¤¤¬¼º¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤È©¤òÂ¿ÁØÅª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÊÝ¼¾À®Ê¬¤Î¿»Æ©·ÐÏ©¤ÈÊÝ»ýµ¡Ç½¤ËÃåÌÜ¤·¤¿3¥¹¥Æ¥Ã¥×½èÊý¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥â¥¤¥¹¥È¥í¥Ã¥¯½èÊý¡§3¥¹¥Æ¥Ã¥×½èÊý¤Ç¤¦¤ë¤ª¤¤¤¬Â³¤¯È©¾õÂÖ¤ØÆ³¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
STEP1¡Ã¡ÖÍ¿¤¨¤ë¡×
Ê¬»ÒÎÌ¤Î¾®¤µ¤¤¡Ö²Ã¿åÊ¬²ò¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¡×¤ä¡Ö¥³¥éー¥²¥ó¥¢¥ß¥Î»À¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢´¥Áç¤Ë¤è¤ê¥¥á¤¬Íð¤ì¤ä¤¹¤¤È©¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
¿åÊ¬¤òÊú¤¨¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é³ÑÁØ¤Ø¤Ê¤¸¤à¤³¤È¤Ç¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
STEP2¡Ã¡Ö°ú¤¹þ¤à¡×
Î¾¿ÆÇÞÀ¤Î¿»Æ©¥µ¥Ýー¥ÈÀ®Ê¬¢¨9¤¬¡¢³ÑÁØºÙË¦´Ö¤Î¥é¥á¥é¹½Â¤¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¡¢ÊÝ¼¾À®Ê¬¤ò³ÑÁØ¿¼Éô¤Þ¤Ç°ú¤¹þ¤àÀß·×¤òºÎÍÑ¡£
³ÑÁØÆâ¤Î¤¦¤ë¤ª¤¤ÊÝ»ý¥ëー¥È¤ËÃåÌÜ¤·¡¢ÊÝ¼¾À®Ê¬¤Î¼õ¤±Æþ¤ì´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
STEP3¡Ã¡ÖÊÄ¤¸¹þ¤á¤ë¡×
ºÙË¦´Ö»é¼Á¤È¤·¤Æ¿åÊ¬ÊÝ»ýÎÏ¤Î¹â¤¤¡Ö3¼ï¤Î¥»¥é¥ß¥É¢¨10¡×¤òÇÛ¹ç¡£
³ÑÁØ¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¥µ¥Ýー¥È¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´¥Áç¤·¤Ë¤¯¤¤È©¾õÂÖ¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥¢¥×¥íー¥Á¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¨¥¢¥ì¥¹ÍÆ´ï½éºÎÍÑ
ÍÍÑÀ®Ê¬¹âÇ»ÅÙ¢¨11ÇÛ¹ç¤Î¥Ç¥ê¥±ー¥È¤Ê½èÊý¤ÎÎô²½¤òËÉ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¾õÂÖ¤ò¥ー¥×¡£»È¤¦¤¿¤Ó¡¢Å¬ÀµÎÌ¤Î»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½¤ÊÀß·×¤Ë¡£
¢£8¤Ä¤Î¥Õ¥êー½èÊý
¡¦¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Õ¥êー
¡¦¹çÀ®¹áÎÁ¥Õ¥êー
¡¦¹çÀ®Ãå¿§ÎÁ¥Õ¥êー
¡¦ÀÐÌýÍ³Íè³¦ÌÌ³èÀºÞ¥Õ¥êー
¡¦Æ°ÊªÍ³ÍèÀ®Ê¬¥Õ¥êー
¡¦¹ÛÊªÌý¥Õ¥êー
¡¦¸÷ÆÇÀ¥Õ¥êー
¡¦¥Ñ¥é¥Ù¥ó¥Õ¥êー
¢£¼Â»ÜºÑ¤ß¥Æ¥¹¥È
☑︎ÉÒ´¶È©ÂÐ¾Ý¥Ñ¥Ã¥Á¥Æ¥¹¥È
☑︎¥¹¥Æ¥£¥ó¥®¥ó¥°¥Æ¥¹¥È
¢¨Á´¤Æ¤ÎÊý¤Ë¥¢¥ì¥ë¥®ー¤ä¥Ë¥¥Ó¤Î¸µ¡¢»É·ã¤Ê¤É¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Supervisor ¡Ã ÈéÉæ¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë´Æ½¤
dr365¤Ï¡¢µÈÅÄµ®»Ò»á´Æ½¤¤Î¤â¤È¤ËÀ½ÉÊ³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î×¾²¤ÇÈ©Çº¤ß¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î½èÊý¤äÀ®Ê¬¤«¤édr365¤ÎÀ½ÉÊ³«È¯¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤òÁª¤ÓÈ´¤¡¢»È¤¤¿´ÃÏ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÈÅÄµ®»Ò»á
ÈéÉæ¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÈþÍÆ¤È·ò¹¯¤Î¥Èー¥¿¥ë¥±¥¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¡¢2004Ç¯¤Ë¡Ø½ÂÃ«¥¹¥¥ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ù¤ò³«±¡¡£Ãø½ñ¤Ï¡Ø¡ÖÌÓ·ê¥¹¥Ã¥¥ê¡×ÈþÍÆ¥á¥½¥Ã¥É¡Ù¡Ê½¨ÏÂ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë
¢£dr365¡Ê¥É¥¯¥¿ー¥µ¥ó¥í¥¯¥´¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖËèÆüÈéÉæ²Ê¤ËÄÌ¤¦Âå¤ï¤ê¤Ë¡×¨¡¨¡dr365¤Ï¤½¤ó¤Ê´ê¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢ÈéÉæ¤ÎÀìÌç²È¤¬´Æ½¤¤·¤¿¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ½ÉÊ¤ËÆÈ¼«¤Îµ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é¸·Áª¤·¤¿ÍÍÑÀ®Ê¬¤ò¹âÇÛ¹ç¡£ÈéÉæ²Ê³Ø¤ò¸¦µæ¤·Â³¤±¤ë¥é¥Ü¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÏÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¶¦´¶¤ò¼õ¤±¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ½ÉÊ¤Î·ÑÂ³»ÈÍÑÎ¨¤ÏÈ¯Çä°Ê¹ß90%¢¨12¤òÄ¶¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÃí¼á¡Ë
*Ç¯Îð¤È¤È¤â¤Ë¤¿¤ë¤ß¡¢³«¤¤¤Æ¤¤¤¯ÌÓ·ê¤ËÂÐ¤¹¤ëdr365¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡¢ÆÈ¼«¸Æ¾Î
¢¨1 È©¤ÈÌÓ·ê¤ÎÇ¯Îð¤Î¤³¤È
¢¨2 Ç¯Îð¤Ë±þ¤¸¤¿¤ª¼êÆþ¤ì¤Î¤³¤È
¢¨3 ½ÐÅµ¡§ÌÓ·ê¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡Êhttps://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000062.000070472.html¡Ë
¢¨4 ¥Ñ¥ë¥ß¥Á¥ó»À¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ë¥ê¥ó»À3Na
¢¨5 ¥ß¥ê¥¹¥Á¥ë3-¥°¥ê¥»¥ê¥ë¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ó»À
¢¨6 3-¥é¥¦¥ê¥ë¥°¥ê¥»¥ê¥ë¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ó»À
¢¨7 dr365ÆÈ¼«½èÊý¤Ë¤è¤ë¹âÇÛ¹çÀß·×¡¿°ìÈÌÅª¤Ê¥Ó¥¿¥ß¥óCÍ¶Æ³ÂÎÀ½ÉÊ¤È¤ÎÈæ³Ó
¢¨8 ETERWELL(TM) ¤Ïdsm-firmenich¥°¥ëー¥×¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨9 ¥·¥¯¥í¥Ø¥¥µ¥ó-£±¡¤£´-¥¸¥«¥ë¥Ü¥ó»À¥Ó¥¹¥¨¥È¥¥·¥¸¥°¥ê¥³ー¥ë
¢¨10 ¥»¥é¥ß¥ÉNP¡¢¥»¥é¥ß¥ÉNG¡¢¥»¥é¥ß¥ÉAP
¢¨11 ¼«¼ÒÀ½ÉÊ¤È¤ÎÈæ³Ó
¢¨12 2021Ç¯11·î～2024Ç¯11·î¤Þ¤Ç¤ÎÄê´üÀ½ÉÊÈÎÇä¼ÂÀÓ