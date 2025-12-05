KLab¡¢¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤È¶â¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿³×¿·ÅªºâÌ³ÀïÎ¬¡Ö¥Ç¥å¥¢¥ë¡¦¥´ー¥ë¥É¡¦¥È¥ì¥¸¥ã¥êーÀïÎ¬¡×¤òÈ¯É½
KLab³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿¿ÅÄ Å¯Ìï¡¢°Ê²¼¡ÖKLab¡×¡Ë¤Ï¡¢»ýÂ³Åª¤Ê´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤ÈºâÌ³´ðÈ×¤Î¶¯²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥´ー¥ë¥É¡Ë¤È¶â¡Ê¥ê¥¢¥ë¥´ー¥ë¥É¡Ë¤ò´ë¶È¤ÎºâÌ³»ñ»º¡Ê¥È¥ì¥¸¥ã¥êー¡Ë¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à³×¿·Åª¤ÊºâÌ³ÀïÎ¬¡Ö¥Ç¥å¥¢¥ë¡¦¥´ー¥ë¥É¡¦¥È¥ì¥¸¥ã¥êーÀïÎ¬¡×¤òºöÄê¤·¡¢¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÆüÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿Âè»°¼Ô³äÅöÁý»ñµÚ¤Ó¥ï¥é¥ó¥ÈÈ¯¹Ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄ´Ã£¤·¤¿»ñ¶â¤ÎÆâ¡¢Ã»´üÅª¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ëÍ½Äê¤Î¤Ê¤¤»ñ¶â¤òÍÑ¤¤¡¢ËÜÀïÎ¬¤Ë½¾¤¤¡¢¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤È¶â¤ò6ÂÐ4¤Î³ä¹ç¤Ç¹ØÆþ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
KLab¡¢¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤È¶â¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿³×¿·ÅªºâÌ³ÀïÎ¬¡Ö¥Ç¥å¥¢¥ë¡¦¥´ー¥ë¥É¡¦¥È¥ì¥¸¥ã¥êーÀïÎ¬¡×¤òÈ¯É½
¢£ ÀïÎ¬Æ³Æþ¤ÎÇØ·Ê¡§¸½¶âÊÝÍ¥ê¥¹¥¯¤È¡Ö¹¶¤á¤È¼é¤ê¡×¤ÎÍ»¹ç
Ä¹¤é¤¯ÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¸½¶â¡×¤ÏºÇ¤â°ÂÁ´¤Ê»ñ»º¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¿Ê¹Ô¤È¹½Â¤Åª¤Ê±ß°Â°µÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ±ß¤Î¹ØÇãÎÏ¤ÏÄã²¼¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¤³¤Î´Ä¶ÊÑ²½¤ò¡Ö¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¡¦¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡Ê¸«¤¨¤¶¤ë»ñ»º²ÁÃÍ¤ÎÔÌÂ»¡Ë¡×¤ÈÂª¤¨¡¢¸½¶â¤òÊÝÍ¤·Â³¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï³ô¼ç²ÁÃÍ¤ò¼é¤ê¤¤ì¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢È¯¹Ô¾å¸Â¤¬¤¢¤ê´õ¾¯À¤¬¹â¤¤¡Ö¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡ÊÀ®Ä¹¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ë¡×¤È¡¢Îò»ËÅª¤Ê²ÁÃÍÊÝÂ¸¼êÃÊ¤Ç¤¢¤ê»Ô¾ìº®Íð»þ¤Ë¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡Ö¶â¡Ê°ÂÄê¤Î¥¢¥ó¥«ー¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢À¼Á¤Î°Û¤Ê¤ë2¤Ä¤Î¡Ö¥´ー¥ë¥É¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ìÂÑÀ¤ò¹â¤á¤Ä¤Ä¡¢¥ê¥¹¥¯¤òÍÞÀ©¤·¤¿»ñ»ºÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡Ö¥Ç¥å¥¢¥ë¡¦¥´ー¥ë¥É¡¦¥È¥ì¥¸¥ã¥êーÀïÎ¬¡×¤Î5¤Ä¤Î³Ë¿´
ËÜÀïÎ¬¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë»ñ»º¤ÎÊ¬»¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½Âå¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ªÍýÏÀ¤È¿ô³ØÅª¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿°Ê²¼¤Î5¤Ä¤ÎÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
1.¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¥ê¥¢¥ë¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤è¤ë¥ê¥¹¥¯¥Ø¥Ã¥¸
Áê´ØÀ¤¬Äã¤¤¡Ê»þ¤Ë¤ÏµÕÁê´Ø¤È¤Ê¤ë¡Ë¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤È¶â¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã±°ì»ñ»ºÊÝÍ»þ¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÍÞÀ©¤·¡¢¥·¥ãー¥×¥ì¥·¥ª¡ÊÅê»ñ¸úÎ¨¡Ë¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
2.±ß°Â¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ËÂÐ¤¹¤ëÅ´ÊÉ¤ÎËÉ±Ò
ÆÃÄê¤Î¹ñ¤äÃæ±û¶ä¹Ô¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¡ÖÌµ¹ñÀÒ»ñ»º¡×¤Ç¤¢¤ëÎ¾»ñ»º¤òÊÝÍ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±ß°Â¿Ê¹Ô»þ¤Ë¤ª¤±¤ë±ß´¹»»¤Ç¤Î»ñ»º²ÁÃÍ¾å¾º¤òµý¼õ¤·¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ê´ë¶È²ÁÃÍ¤òÊÝÁ´¤·¤Þ¤¹¡£
3.³ô¼°»Ô¾ìË½Íî¤Ø¤Î¥Ø¥Ã¥¸µ¡Ç½
ÅÁÅýÅª¤Ë³ô¼°»Ô¾ì¤ÈµÕÁê´Ø¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤»¤ë¡Ö¶â¡×¤ò¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦Åª¤Ê³ô²ÁË½Íî»þ¤Ë¤ª¤±¤ëÅö¼Ò¤Î½ã»ñ»º¡ÊBPS¡Ë¤Î²¼»Ù¤¨¸ú²Ì¡Ê¥×¥Ã¥È¥ª¥×¥·¥ç¥óÅª¸ú²Ì¡Ë¤ò´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¡£
4.¡Ö¥·¥ã¥Î¥ó¡¦¥Çー¥â¥ó¡×¸ú²Ì¤Ë¤è¤ë¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤ÎÍø±×²½
²Á³ÊÊÑÆ°¡Ê¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡Ë¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥ê¥Ð¥é¥ó¥¹¡ÊÈæÎ¨Ä´À°¡Ë¤òµ¬Î§¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»Ô¾ì¤¬²£¤Ð¤¤¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â»ñ»º¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¿ô³ØÅªÍýÏÀ¡Ö¥·¥ã¥Î¥ó¡¦¥Çー¥â¥ó¡×¤Î±þÍÑ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
5.Éý¹¤¤Åê»ñ²ÈÁØ¤Ø¤ÎÁÊµá
À®Ä¹¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÅê»ñ²ÈÁØ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶â¤òÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤ÇÊÝ¼éÅª¤ÊÅê»ñ²È¤Î³§ÍÍ¤Ë¤â°Â¿´´¶¤òÄó¶¡¤·¡¢³ô¼çÁØ¤Î³ÈÂç¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¾ÜºÙ»ñÎÁ
¥Ç¥å¥¢¥ë¡¦¥´ー¥ë¥É ºâÌ³ÀïÎ¬Äó¸À½ñ¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥Úー¥Ñー¡Ë(https://www.klab.com/klabgames/strategy/DualGoldTreasury.pdf)
¥Ç¥å¥¢¥ë¡¦¥´ー¥ë¥É ºâÌ³ÀïÎ¬Äó¸À½ñ¡Ê¥¹¥é¥¤¥É¡Ë(https://www.klab.com/klabgames/strategy/DualGoldTreasury_slide.pdf)
¢£ KLab¡Ê¥¯¥é¥Ö¡Ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼ÒÌ¾¡§KLab³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê±Ñ¸ìÌ¾¡§KLab Inc.¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¿¿ÅÄ Å¯Ìï
ÀßÎ©¡§2000Ç¯8·î1Æü
»ñËÜ¶â¡§7,175É´Ëü±ß
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©106-6128 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ6-10-1 Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¿¹¥¿¥ïー
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²ー¥à¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä
URL¡§http://www.klab.com/jp/
¢¨ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎºâÌ³ÀïÎ¬¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ÎÄó¶¡¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Åê»ñ¤Î´«Í¶¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£