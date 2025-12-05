¡Ú¾ö¤Î¾ï¼±¤òÄ¶¤¨¤ë¡ÛÅÁÅýµ»½Ñ¤ÈENNN Japan¤¬¡¢Í·¤Ó¿´¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡È¿ä¤·³èÏÂ¼¼¡É¤ÎËÜ³ÊÈÎÇä¤ò³«»Ï
¾öÊ¸²½¤Î·Ñ¾µ¤È³×¿·¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ä¤¿¤ÁENNN Japan(ËÜ¼Ò¡§°ËÃ°»Ô¡¢ÂåÉ½¡§µÈÉð ÃÎº»)¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤È¡Ö¾ï¼±¤òÄ¶¤¨¤ë¿·¤·¤¤ÏÂ¼¼¡×ÂèÆóÃÆ¤ÎËÜ³ÊÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢ÏÂ¼¼¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¡Ö¾ö¡×¡Ö²¨¡×¡Ö¾ã»Ò¡×¤Ë¡¢¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾Íè¤Î¡ÈÏÂ¼¼¡áÃÏÌ£¡¦¸ÅÉ÷¡É¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤ò°ì¿·¡£¸½Âå¤ÎÊë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Í·¤Ó¿´¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤¶õ´Ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÅÁÅýÈþ¤È¸½Âå¥«¥ë¥Á¥ãー¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÏÂ¼¼¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¡¢¿´ÏÂ¤é¤°¶õ´Ö¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
URL¡§ https://www.tatamilife.jp/lp-kimetsu/
¡Ú¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
½¸±Ñ¼Ò¥¸¥ã¥ó¥×¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹1´¬～23´¬¤ÇÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô2²¯2000ËüÉôÆÍÇË¤·¤¿
¸ãÆ½¸ÆÀ¤À²¤Ë¤è¤ëÌ¡²èºîÉÊ¤¬¸¶ºî¡£¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ïufotable¡£
²ÈÂ²¤òµ´¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¾¯Ç¯¡¦ãÞÌçÃº¼£Ïº¤¬¡¢µ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ëå¤ÎãÞÌçÇ©Æ¦»Ò¢¨¤ò¿Í´Ö¤ËÌá¤¹¤¿¤á¡Ôµ´»¦Ââ¡Õ¤ËÆþÂâ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¦2019Ç¯4·î¡¡¡¡ ¡§ ¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×ãÞÌçÃº¼£Ïº Î©»ÖÊÔ¡Ù¤ÎÊüÁ÷³«»Ï
¡¦2020Ç¯10·î¡¡¡¡¡§ ¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù¸ø³«
¡¦2021Ç¯～2022Ç¯¡§ ¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Í·³ÔÊÔ¡Ù¤òÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®
¡¦2023Ç¯2·î¡¡¡¡ ¡§ ¡Ø¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¾å±Ç¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¾å¸¹½¸·ë¡¢¤½¤·¤ÆÅáÃÃÌê¤ÎÎ¤¤Ø¡Ù¤ò³«ºÅ¡¢4·î¤è¤ê¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×ÅáÃÃÌê¤ÎÎ¤ÊÔ¡Ù¤òÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®
¡¦2024Ç¯2·î¡§145°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç¡Ø¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¾å±Ç¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×å«¤Î´ñÀ×¡¢¤½¤·¤ÆÃì·Î¸Å¤Ø¡Ù¤ò³«ºÅ¡¢5·î¤è¤ê¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ãì·Î¸ÅÊÔ¡Ù¤òÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤¬2025Ç¯7·î18ÆüÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¢¨Ç©Æ¦»Ò¤Î¡ÖÇ©¡×¤Ï¡Ö¥Í¡Ü¼¤¡×¤¬Àµ¤·¤¤É½µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡Û
¡¦¾ö
¾ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¼ã¤¤À¤Âå¤ËÅÁ¤¨¤ë»ö¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢¾ö¤Î¾å¤Ç¿ä¤·¤È²á¤´¤¹¶õ´Ö¤ò¼Â¸½¡£¥Õ¥íー¥ê¥ó¥°¤ä¥¥Ã¥º¥¹¥Úー¥¹¤Ë»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ê³ê¤ê»ß¤áÉÕÃÖ¤¾ö¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤è¤êÉý¹¤¤¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¡¢¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ÎÎ¾Î©¤òÄÉµá¡£
¡¦²¨
ÏÂ¼¼¶õ´Ö¤ËÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾Íè¤Î²¨¤Î¥¤¥áー¥¸¤òºþ¿·¤·¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤ä¥Õ¥¡¥óÁØ¤Ø¤Î¿·¤¿¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¼Â¸½¡£¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¼õÃíÀ¸»ºÊý¼°¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´õ¾¯À¤ò¹â¤á¤ë¡£
¡¦¾ã»Ò
¸÷¤È±Æ¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ÏÂ¤Î¶õ´Ö¤Ë¡¢¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤¬¸òº¹¤¹¤ë¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î°ïÉÊ¡£ÏÂ¼¼¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡¦¾ö¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó(¥Þ¥«¥í¥ó)
¾²¤ä°Ø»Ò¤Î¾å¤ËÃÖ¤¤¤ÆºÂ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¤â¾þ¤ì¤ë¾ö¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡£ÏÂ¼¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÍÎ¼¼¤Ë¤â¹ç¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¡Ú³«È¯ÇØ·Ê¡Û
¶áÇ¯¡¢ÏÂ¼¼Î¥¤ì¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢¼¡À¤Âå¤Ë¤â¡È¾ö¤ÎÎÉ¤µ¡É¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÅÁÅý¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¤¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤¬É¬Í×¤À¤È»ä¤¿¤Á¤Ï¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ë¥á¤È¡Ö¿·¤·¤¤ÏÂ¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬»ä¤¿¤Á¤Î¾ö¤Å¤¯¤ê¤Îµ»½Ñ¤È½Ð²ñ¤¤¡¢ÏÂ¼¼¤ÎÌ¤Íè¤¬Æ°¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Úº£¸å¤ÎÅ¸³«¡Û
¥¢¥Ë¥á¤¬ÏÂÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢µÕ¤ËÅÁÅýÊ¸²½¤¬¼ã¤¤À¤Âå¤ËºÆÈ¯¸«¤µ¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¿¦¿Íµ»¤È¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤êÏÂ¼¼¤ÎÁõ¾þ¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÍ¿¤¨¤ë¡£
©¸ãÆ½¸ÆÀ¤À²¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦ufotable
