Á´¹ñÌµÎÁÊüÁ÷¤ÎBS12 ¥È¥¥¥¨¥ë¥Ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹ßäÙË®µÁ¡Ë¤Ï¡¢Î¹ÈÖÁÈ¡Öµ×½»¾»Ç·¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÈ¤µÙ¤á¤µ¤ó¤Ý¡¡¿·³ãÊÔ¡×¤ò12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£
1¡¥¡Öµ×½»¾»Ç·¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÈ¤µÙ¤á¤µ¤ó¤Ý¡×
¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÌ¥ÎÏ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡Ä¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÎ¹¤Ë½Ð¤ë¤Î¤Ï¡¢Ì¡²è²È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤Ç¤â¤¢¤ëµ×½»¾»Ç·¡£ÂåÉ½ºî¡Ö¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤¬¥É¥é¥Þ²½¡£¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿Æü¾ï¤òÆÈÆÃ¤Ê»ëÅÀ¤Ç¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¿µ×½»¤¬¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÌ¾»º¡×¡ÖÌ¾¾¡¡×¤È¤¤¤¦ÎÏ¤ÎÆþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÚÈ¤µÙ¤á¡Û¤Î¤è¤¦¤Ê¸ªÉª¤òÄ¥¤é¤Ê¤¤¡¢ÃÏÌ£¤À¤±¤É¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤»ºÊª¡¦¿Í¡¦·úÊª¡¦¿©¤Ë½Ð²ñ¤¤¤Þ¤¹¡£¢£½Ð±é¡§µ×½»¾»Ç·¡¢¹©Æ£°½Çµ¢£¥Ê¥ìー¥¿ー¡§²¹¿åÍÎ°ì¢£ÈÖÁÈHP¡§https://www.twellv.co.jp/program/tabi/hashiyasume/
£²¡¥¡Ú¿·³ãÊÔ¡Û½é²óÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡¦³ÆÏÃÆâÍÆ
¢£12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë21»þ25Ê¬～
¡ô56¡Ö±Û¸åÊ¸²½È¯¾Í¤ÎÃÏ¡ÖÌïÉ§Â¼¡×¡×
º£²ó¤è¤êÈÖÁÈ½é¤ÎËÌÎ¦¥¨¥ê¥¢¡¦¿·³ãÊÔ¡ªºÇ½é¤ËË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·³ã¸©Æâ¤Î¤ß¤òÁö¤ëÅ´Æ»Ï©Àþ¤ÎÃæ¤Çµ÷Î¥¤¬°ìÈÖÃ»¤¤JRÌïÉ§Àþ¤Î¡¢½ªÃå±Ø¤½¤Ð¤Ë¤¢¤ë¡ÖÌïÉ§¸ø±à¡×¡£¤¤¤¤Ê¤êÈ¤µÙ¤á´¶¤¢¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¹ÈÍÕ¤äºù¤ÎÌ¾½ê¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ÆüËÜºÇ¸Å¤Î²óÅ¾¼°Å¸Ë¾Âæ¤â¤¢¤ë¡¢Ë¤«¤Ê¼«Á³¤ÈÀä·Ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¾ì½ê¡£µ×¡¹¤Î¥³¥ó¥Ó¡¢µ×½»¡õ¹©Æ£¤ÎÂ©¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡ª¡©¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¡Ö¤¢¤ä¤Î¤Î¤Ò¤È¤ê¼ò¡×¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ô57¡Ö¤«¤Þ¤É¿æ¤¤ÎÀäÉÊÇòÊÆ¡×
¿·³ãÊÔ¤ÎÂèÆóÃÆ¤Ï¡¢ÊÆ¤É¤³¤í¿·³ã¤Ë¤¢¤ëÆÃÊÌ¤Ê¤ªÊÆ¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ªÅ¹¤Ø¡ª¤³¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤Ï¡¢Å¹ÀìÍÑ¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¤Ç°é¤Æ¤¿ÆÃÊÌºÏÇÝÊÆ¤Î¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤ò¡¢¤´¼ç¿Í¼«¤éÍ¯¤¿å¤òµâ¤ß¡¢¤½¤Î¿å¤Ç¤ªÊÆ¤òãÞ¤Ç¿æ¤¯¤È¤¤¤¦¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÈþÌ£¤·¤¤¤ªÊÆ¤ò¤è¤êÈþÌ£¤·¤¯¿æ¤¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦»ö¤Ë¹´¤ê¤¬¡£µ×½»¡õ¹©Æ£¤¬ÃíÊ¸¤·¤¿¤½¤Î¤ªÊÆ¤ÈÄê¿©¤Î¤ª¤«¤º¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡ª
¡ô58¡Ö150Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯ÅÁÅý¤ÎÃÃÌê¹©Ë¼¡×
¿·³ãÊÔ¤ÎÂè»°ÃÆ¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¹±Îã¤Î¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¤Î¤´¾Ò²ð¡ª»°¾ò»Ô¤òË¬¤ì¤¿Æó¿Í¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¶áÆ£À½ºî½ê¡×¡£»°¾ò»Ô¤È¸À¤¨¤Ð¤ªÎÙ¤Î±í»Ô¤È¶âÊª¡¦ÍÎ¿©´ï¤ÎÀ¸»º¤¬ÀÎ¤«¤éÀ¹¤ó¤ÊÄ®¡£Ë¬¤ì¤¿¶áÆ£À½ºî½ê¤ÏÌó150Ç¯Â³¤¯ÃÃÌê¹©Ë¼¤Ç¡¢£¶ÂåÌÜ¤Î¤´¼ç¿Í¤¬¤½¤ÎÅÁÅý¤Îµ»¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¼ÂºÝ¤Ë·¤òºî¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«³Ø¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Ä¤Ä¡¢¤½¤Îµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤Æºî¤ëÅ´À½¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥óºî¤ê¤Ëµ×½»¡õ¹©Æ£¤¬Ä©Àï¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë21»þ05Ê¬～
¡ô59¡Ö¥ì¥È¥í¤ÊÄ¹²°¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¾¦Å¹³¹¡×
¿·³ãÊÔ¤ÎÂè»ÍÃÆ¤Ï¡¢JR¿·³ã±Ø¤«¤é¤â¤Û¤É¶á¤¤¡Ö¾Â¿â¥Æ¥é¥¹¾¦Å¹³¹¡×¡£¤³¤³¤Ï¾¼ÏÂ30Ç¯Âå¡¢Ãç²·Å¹ÊÞ¤¬¿ôÂ¿¤¯Î©¤ÁÊÂ¤Ó±É¤¨¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¥·¥ã¥Ã¥¿ーÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò2014Ç¯¤ËÄ¹²°¤òÁ´¤Æ²þÁõ¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¾ì½ê¡£¾Â¿âÌ¾Êª¤Î¾Â¥Í¥³¾Æ¤¡¢¥ì¥³ー¥ÉÀìÌçÅ¹¡¢¥¬¥é¥¹¹©Ë¼¤Ê¤É¡¢¥°¥ë¥á¤«¤é¼ñÌ£¡¢¹©·Ý¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¤ªÅ¹¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö¾¦Å¹³¹¤ËÊÑ¿È¡£¤½¤³¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¥¬¥é¥¹¹©Ë¼¤Çµ×½»¡õ¹©Æ£¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥È¥ó¥Ü¶Ìºî¤ê¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ô60¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤Î¹ÁÄ®¡Ö¾Â¿â¡×¤ËÐÊ¤àÌ¾Å¹¡×
¿·³ãÊÔ¤â¤¤¤è¤¤¤èºÇ¸å¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¦¡¦¡¦ÈÖÁÈ¹±Îã¤ÎÃÏ¸µ¤Îµï¼ò²°¤Ø¡ªÁ°²óË¬¤ì¤¿¡Ö¾Â¿â¥Æ¥é¥¹¾¦Å¹³¹¡×¤ÎÂåÉ½¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢µï¼ò²°¤ò·Ð±Ä¤¹¤ëÅÄÂ¼¤µ¤ó¤Î¤ªÅ¹¡ÖÂçº´ÅÏ¤¿¤à¤é¡×¤òË¬¤ì¤¿£²¿Í¡£ÁáÂ®¡¢ÃÏ¥Óー¥ë¤Ç¹¢¤ò½á¤·¼¡¡¹¤Ë¥ªー¥Àー¡£¼«²ÈÀ½¤Î¤¤¤«¤Î±ö¿É¡¢Çò»Ò¥Ý¥ó¿Ý¡¢ÃÏµû¤Î»ÉÀ¹¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÃÏ¸µ¤ÎÆüËÜ¼ò¤òÄº¤¤Þ¤¹¡£¿·³ã¤ÎÆüËÜ¼ò¤È¿·Á¯¤Ê³¤¤Î¹¬¡¢ºÇ¸å¤Ë¤³¤ÎÅÚÃÏ¤ÎÁ´¤Æ¤ò´®Ç½¤·¡¢¿·³ãÊÔ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤¹¡ª¢¨ºÆÊüÁ÷¾ðÊó¤ÏÈÖÁÈHP¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
