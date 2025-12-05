¡Ö¥È¥ß¥«Çî in NAGOYA¡¡～¥È¥ß¥«¤Îº£¡¢Á´Éô¸«¤»¤Þ¤¹～¡×
¡Ú¥È¥ß¥«¥Óー¥à¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊÂÎ¸³¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÂç´î¤Ó¡ª¡Û
¥È¥ß¥«Çî¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¥È¥ß¥«¥Óー¥à¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£²ñ¾ìÆâ¤Ë¤¢¤ë¥È¥ß¥«¥Óー¥à¤Î¥Þー¥¯¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò¥ª¥ó¤¹¤ë¤È¡¢Å¸¼¨Êª¤¬Æ°¤¤¤¿¤ê¡¢¸÷¤Ã¤¿¤ê²»¤¬¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¶Ã¤¤ÎÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª¥È¥ß¥«¥Óー¥à¤âÈÎÇäÃæ¡ª
¥È¥ß¥«¥Óー¥à
¡Ú¤ß¤É¤³¤í¡Û
¥È¥ß¥«55¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢550Âæ¤Î¥È¥ß¥«¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤í¤¦¡ª
55¼þÇ¯Å¸¼¨
¤¤¤í¤ó¤Ê¥È¥ß¥«¤òµðÂç¥¸¥ª¥é¥Þ¤Ç¸«¤è¤¦¡ª
¥È¥ß¥«Á´Éô¸«¤»¤Þ¤¹¥¸¥ª¥é¥Þ
¥Üー¥ë¥×ー¥ë¤ä¥È¥ß¥«¤Ë¾è¤Ã¤Æ¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¥È¥ß¥«¥ïー¥ë¥É¤Ç³Ú¤·¤¯Í·¤Ü¤¦
¥È¥ß¥«¥ïー¥ë¥É¤Ç¤¢¤½¤Ü¤¦1
¥È¥ß¥«¥ïー¥ë¥É¤Ç¤¢¤½¤Ü¤¦2
¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¥¾ー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¹¥¤¤Ê¼Ö¼ï¤Î¹¥¤¤Ê¿§¤Î¥Ñー¥Ä¤òÁª¤ó¤Ç¡Ö¥«¥·¥á¥Þ¥ó¡×¤ËÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤â¤é¤¦¡Ö¥È¥ß¥«ÁÈÎ©¹©¾ì¡×¤ä¡¢¤Ä¤ê´È¤ò»È¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¥È¥ß¥«¤ò¤Ä¤ê¾å¤²¤ë¡Ö¥È¥ß¥«¤Ä¤ê¡×¤Ê¤É¡¢³Ú¤·¤¤¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢¨ÊÌÅÓÍÎÁ¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¥È¥ß¥«ÁÈÎ©¹©¾ì
¥È¥ß¥«¤Ä¤ê
¥È¥ß¥«¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¥È¥ß¥«¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Âç¿Íµ¤¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈµÇ°¾¦ÉÊ¤ä¤«¤ï¤¤¤¤»¨²ß¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª½¼¼Â¤·¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤ªÇã¤¤Êª¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
¥¿¥¤¥È¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ¥È¥ß¥«Çî in NAGOYA ～¥È¥ß¥«¤Îº£¡¢Á´Éô¸«¤»¤Þ¤¹～
³«ºÅ²ñ¾ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ¿á¾å¥Ûー¥ë
½»½ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ¢©464-0856¡¡°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÀé¼ï¶è¿á¾å2ÃúÌÜ6-3
³«ºÅ´ü´Ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 2025Ç¯12·î12Æü(¶â)～21Æü(Æü)10Æü´Ö
³«ºÅ»þ´Ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ÅÚÆü 9¡§30～16¡§00(ºÇ½ªÆþ¾ì=15¡§30¤Þ¤Ç)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Ê¿Æü10¡§00～16¡§00(ºÇ½ªÆþ¾ì=15¡§30¤Þ¤Ç)
¢¨ºÇ½ªÆü21Æü(Æü)¤Ï¡¢15¡§00ÊÄ¾ì(ºÇ½ªÆþ¾ì¡á14¡§30)
¼çºÅ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ Ãæµþ¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷³ô¼°²ñ¼Ò
ÆÃÊÌ¶¨»¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¨¥Ê¥¸ー³ô¼°²ñ¼Ò
ÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥«¥é¥È¥ßー
¶¨ÎÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥«¥é¥È¥ßー¥Õ¥£ー¥ë¥É¥Æ¥Ã¥¯
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¤°¤Á
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ³ô¼°²ñ¼Ò¥àー¥Ó¥Ã¥¯¡¦¥×¥í¥âー¥È¥µー¥Ó¥¹(50²»½ç)
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§ https://www.ctv.co.jp/event/tomica/
¸ø¼°X¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ https://x.com/tomica_nagoya
¸ø¼°Instagram¡¡ ¡§ https://www.instagram.com/tomica_nagoya/
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡Û
Æþ¾ìÎÁ¶â¡§
(1)Á°ÇäÆþ¾ì·ô¡§Âç¿Í(Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å)1,300±ß¡¡»Ò¤É¤â(3ºÐ～¾®³ØÀ¸)¡¡900±ß
ÈÎÇä´ü´Ö¡§10·î1Æü(¿å)～12·î11Æü(ÌÚ)
(2)ÅöÆüÆþ¾ì·ô¡§Âç¿Í(Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å)1,400±ß¡¡»Ò¤É¤â(3ºÐ～¾®³ØÀ¸)1,000±ß
ÈÎÇä´ü´Ö¡§12·î12Æü(¶â)～12·î21Æü(Æü)
¢¨Á´¤ÆÀÇ¹þ¶â³Û
¢¨2ºÐ°Ê²¼¤ÏÆþ¾ìÌµÎÁ
¢¨ºÆÆþ¾ìÉÔ²Ä
¢¨¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Î¤ª»ÒÍÍ¤Ï¡¢É¬¤ºÊÝ¸î¼ÔÆ±È¼(Í×Æþ¾ì·ô)¤Î¤¦¤¨¡¢¤´Æþ¾ì²¼¤µ¤¤¡£
¤ª»ÒÍÍ¤Î¤ß¤Ç¤Î¤´Æþ¾ì¤Ï¡¢¤´±óÎ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾åµÎÁ¶â¤Ë¤ÏÆþ¾ìµÇ°ÉÊ¤ò´Þ¤à¡£(ÍÎÁÆþ¾ì¼Ô¤Î¤ß/ÌµÎÁÆþ¾ì¤ÎÊý½ü¤¯)
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ìÆâ¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢¤´Æþ¾ì¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ï½ÐÍè¤«¤Í¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾ã¤¬¤¤¼ÔÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ
¡¦¾ã¤¬¤¤¼Ô¤´ËÜ¿Í¤Ï¡¢Æþ¾ì·ô¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢³Æ¼ï¾ã¤¬¤¤¼Ô¼êÄ¢¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý1Ì¾¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö²ð½õ¼Ô1Ì¾¤Ë¸Â¤êÌµÎÁ¡×¤Ç¤´Æþ¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£(¾ã¤¬¤¤¼Ô¤ª°ì¿Í¤Î¾ì¹ç¤â¡¢Æþ¾ì·ô¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£)
¡¦²ñ¾ìÆþ¾ì»þ¤Ë¡¢¡Ö¿ÈÂÎ¾ã¤¬¤¤¼Ô¼êÄ¢¡×¡ÖÎÅ°é¼êÄ¢¡×¡ÖÀº¿À¾ã¤¬¤¤¼ÔÊÝ·òÊ¡»ã¼êÄ¢¡×¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ò¤´Äó¼¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤´Äó¼¨¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÍÎÁ¤ÇÆþ¾ì¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Æþ¾ìµÇ°ÉÊ¤Ï¡¢ÍÎÁÆþ¾ì¼Ô¤Î¤ß¤Î¤ªÅÏ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£