12/10(¿å)ÌµÎÁ¥¦¥§¥Ó¥Êー³«ºÅ¡ÖROOM ºÇ¿·¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡×¡ß¡ÖXR¥Ç¥Ð¥¤¥¹Æ°¸þ¡¦¤â¤·¤âMR³èÍÑ¡×
¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥ïー¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è)¤Ï¡¢2025Ç¯12·î10Æü(¿å)¤Ë¡¢¼ÂÌ³¤Ç¡È¤¹¤°¤Ë¸½¾ì¤Ç»È¤¨¤ë¥Ò¥ó¥È¡É¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë2Éô¹½À®¤ÎÌµÎÁ¥¦¥§¥Ó¥Êー¡ÖROOMºÇ¿·¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡¿ºÇ¿·XR¥Ç¥Ð¥¤¥¹Æ°¸þ¡ß¤â¤·¤âMR³èÍÑ¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥óÂÎ¸³¤Ë¤è¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó²þÁ±¤«¤é¡¢MR¤ò³èÍÑ¤·¤¿¸½¾ìDX¤Þ¤Ç¡¢¼ÂÌ³¤ÇÌòÎ©¤ÄºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤ÈÆ³Æþ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò°ìÅÙ¤Ë³Ø¤Ù¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
Âè1Éô¤Ç¤Ï¡¢ROOM¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¶õ´Ö¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¼ýÏ¿¤·¤¿±ÇÁü¤òÍÑ¤¤¤ÆÇÛ¿®¡£
¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¶õ´Ö¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Ë»È¤¦Ì¤Íè¡×¤ò¡¢»ëÄ°¤·¤Ê¤¬¤é¼«Á³¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¹½À®¤Ç¤¹¡£
¢¨¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤Î¤ß¤Î»²²Ã¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£Âè1Éô¡§ROOM ºÇ¿·¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤È¼ÂÌ³³èÍÑ(11:00～11:25)
ROOM¤Ï¡¢¸½¼Â¶õ´Ö¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤¡Ö¿Í¤È¿Í¤Î¿´Åªµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÂÎ¸³¡×¤ò¡¢¥Ö¥é¥¦¥¶¤À¤±¤ÇºÆ¸½¤Ç¤¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
ºÎÍÑ¡¢¿·Â´¸¦½¤¡¢ÀâÌÀ²ñ¡¢¹Êó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¡¢¡È¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì¡É¤Î¸ú²Ì¤ò¹â¤á¤ëÍÑÅÓ¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥¦¥§¥Ó¥ÊーÂè1Éô¤Ç¤Ï¡¢ROOM¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¶õ´Ö¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¼ýÏ¿¤·¤¿±ÇÁü¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¶õ´Ö¤ò¡È¶ÈÌ³¤Î±äÄ¹¤È¤·¤Æ¼«Á³¤Ë»È¤¦Ì¤Íè¡É¤ò¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¼ç¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¡ä
¡¦ºÇ¿·¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¾Ò²ð
¡¦¶õ´Ö¥Çー¥¿³èÍÑ¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó¤Ø¤ÎÅ¸³«
¡¦´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¤Ç¤Î³èÍÑ¥·¥Ê¥ê¥ª
ÅÐÃÅ¡§¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥ïー¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò µÈÅÄ
ROOM¸òÎ®ÂÎ¸³²ñ
¢£Âè2Éô¡§ºÇ¿·XR¥Ç¥Ð¥¤¥¹Æ°¸þ¤È¡Ö¤â¤·¤âMR¡×¼ÂÁ©³èÍÑ(12:30～12:55)
¡Ö¤â¤·¤âMR(¥¨¥à¥¢ー¥ë)¡×¤Ï¡¢¸½¾ì¤Çµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¡È¤â¤·¤â¡»¡»¤¬È¯À¸¤·¤¿¤é¡É¤ò¤½¤Î¾ì¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥·¥Ê¥ê¥ª·¿MR¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£
¥ª¥Õ¥£¥¹¶õ´Ö¤ä»ÜÀßÆâ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ³èÍÑ¤·¡¢±ê¤ä±ì¡¦¾Ã²Ð´ï¤Ê¤É¤Î3D¥â¥Ç¥ë¤òÄ¾´¶Åª¤ËÇÛÃÖ¤Ç¤¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢2025～2026Ç¯¤ÎXR¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÎ®¤ì¤ä¥È¥ì¥ó¥É¤Î²òÀâ¤Ë²Ã¤¨¡¢¼ÂºÝ¤Î¥Ç¥â¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢°ÂÁ´·±Îý¡¦Å¹ÊÞ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¸¡¾Ú¡¦¶µ°é¤Ê¤É¡¢¸½¾ìDX¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÃ»´üÆ³Æþ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¼ç¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¡ä
¡¦ºÇ¿·¥°¥é¥¹·Ï¥Ç¥Ð¥¤¥¹Æ°¸þ¤È¥È¥ì¥ó¥É
¡¦¤â¤·¤âMR¤ÎÆ³Æþ³èÍÑÎã
¡¦Ã»´üÆ³Æþ¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¼ÂÁõÊýË¡
ÅÐÃÅ¡§¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥ïー¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò µµ»³
¥ª¥Õ¥£¥¹·±ÎýMRÂÎ¸³
¢£¥¦¥§¥Ó¥Êー¸å¡§ÂÎ¸³²ñ¡¦ÁêÃÌ²ñ(Ç¤°Õ»²²Ã)
ROOM¤ò¼ÂºÝ¤Ë¿¨¤ì¤ëÂÎ¸³²ñ¤ä¡¢¶ÈÌ³²ÝÂê¤ÎÁêÃÌ²ñ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢´õË¾¼Ô¤Ë¤ÏÅöÆü¼ýÏ¿¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡ÖROOM¥¹¥¿¥¸¥ª¶õ´Ö¡×¤Î¤´°ÆÆâ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
Æü»þ¡¡¡§ 2025Ç¯12·î10Æü(¿å)
¡¡¡¡¡¡¡¡ Âè1Éô¡§11:00～11:25
¡¡¡¡¡¡¡¡ Âè2Éô¡§12:30～12:55
·Á¼°¡¡¡§ Zoom¥¦¥§¥Ó¥Êー
»²²ÃÈñ¡§ ÌµÎÁ
¿½¹þ¡¡¡§ https://hp.knowledge-works.co.jp/contact/Webinar_20251210
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥ïー¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥ïー¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢XR¡¦¥á¥¿¥Ðー¥¹¡¢¥¹¥Þー¥È¥°¥é¥¹¡¢À¸À®AI¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£
½êºßÃÏ¡¡¡§ ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç3ÃúÌÜ8-2 ¼Ç¸ø±à¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥Ó¥ë 4F
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡½ê»Ê Î¤²Â
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ XR/AR/MR¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¢¥¹¥Þー¥È¥°¥é¥¹¥¢¥×¥ê³«È¯¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ À¸À®AI¡¦¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹»ö¶È¡¢¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯
URL¡¡¡¡ ¡§ https://hp.knowledge-works.co.jp/