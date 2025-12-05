¸¦µæ¼Ô¤ËºÇÅ¬¤Ê±ÕÂÎÊ¬Ãí´ØÏ¢À½ÉÊ¤ò¿·È¯Çä
GVS¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿¹ÅÄ ÍÎ°ì)¤Ï¡¢¸¦µæ³«È¯¤ËºÇÅ¬¤Ê¥Õ¥ë¥ªー¥È¥¯¥ìー¥ÖÂÐ±þ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥Ô¥Ú¥Ã¥È¤ÎÀµ¼°ÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥ì¥¤¥à¥Ú¥Ã¥È¡¡¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ô¥Ú¥Ã¥È
¢£¥Õ¥ë¥ªー¥È¥¯¥ìー¥Ö²ÄÇ½¤Ê¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ô¥Ú¥Ã¥È
GVS¤Î¿·À¤Âå¤Î¥Õ¥ë¥ªー¥È¥¯¥ìー¥ÖÂÐ±þ¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ô¥Ú¥Ã¥È¤Ï¡¢ºÇ¹â¤Î¿Í´Ö¹©³ØÀß·×¤ÈÄ¶·ÚÎÌ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Í´Ö¤Î·Á¾õ¤È¿ÍÅªÍ×°ø¤ò¹ÍÎ¸¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥àー¥º¤Ç³Ú¤Ê¿Í´Ö¹©³ØÅª¤Ê¥Ô¥Ú¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
UVÌÇ¶Ý²ÄÇ½¤Ç¡¢¶¯ÎÏ¤Ê²½³ØÉå¿©¤ËÂÑÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥Ü¥ê¥åー¥à¥í¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ê¡¢¸í¤Ã¤ÆÍÆÎÌ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤òËÉ¤®¡¢ºÇ¾®ÎÌ¤Î±ÕÂÎ¤Î¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥Ô¥Ú¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Ä¶·ÚÎÌ¤Î¿Í´Ö¹©³ØÀß·×
·ÚÎÌ¤Ç¡¢¥½¥Õ¥È¤ÊÈÏ°ÏÄ´À°¤È¥Ô¥¹¥È¥ó¤ÎÆ°¤¤Ë¤è¤ë·Ú¤¤¥Ô¥Ú¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°ÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢³Ú¤ÇÈè¤ì¤Ê¤¤¥Ô¥Ú¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Àµ³Î¤Ê¥Ô¥Ú¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°
ÆÃ¼ì¤ÊºàÎÁ¤ÈºÇ¿·¤Î¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤è¤ê¡¢ÁàºîÎÏ¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë·Ú¸º¤·¡¢ÀºÅÙ¡¢ÀºÌ©À¡¢¿®ÍêÀ¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
¢£ÌÇ¶Ý
¥ªー¥È¥¯¥ìー¥Ö²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
²½³ØÅª¤ª¤è¤ÓÊªÍýÅªÉå¿©¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÝ¸î¤¬¶¯²½¤µ¤ì¡¢ÂÑµ×À¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ËUVÂÑÀ¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚGVS¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
GVS¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Ü¥íー¥Ë¥ã¤Ë1979Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿À¤³¦Åª¤Ê¥Õ¥£¥ë¥¿ー¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£¼«¼ÒÀ½Â¤¤Ë¤è¤ë¥Õ¥£¥ë¥¿ー¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ËÆÃ²½¤·¡¢¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹ÍÑ¡¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢ÍÑ¡¦¼«Æ°¼ÖÍÑ¡¦ÀßÈ÷ÍÑ¡¦N99¥Þ¥¹¥¯¤Ê¤É¤Î¹âÀÇ½¥Õ¥£¥ë¥¿ーÀ½ÉÊ¤òÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀ½ÉÊ¥Úー¥¸¡Û
https://gvsjapan.co.jp/products/flamepette
Âè48²óÆüËÜÊ¬»ÒÀ¸Êª³Ø²ñÇ¯²ñ¡¡No.19¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥Ä¥í¥Æ¥Ã¥¯ÍÍ¥Öー¥¹¤Ë¤Æ¼Âµ¡Å¸¼¨Ãæ¡£
https://www.aeplan.jp/mbsj2025/