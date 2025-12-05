¥ê¥¢¥ë¥ïー¥ë¥É(RLWRLD), ¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤È¶¨¶È¡Ä¥°¥íー¥Ð¥ë»º¶ÈÍÑ¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹AI³×¿·¤ò¥êー¥É¤¹¤ë
- Azure´ðÈ×¥¯¥é¥¦¥É¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹AI¥â¥Ç¥ëÀÇ½µÚ¤Ó³Ø½¬³ÈÄ¥
- ¥°¥íー¥Ð¥ëÀ½Â¤¡¦ÊªÎ®¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£»º¶È¤òÃæ¿´¤Ë¶¨Æ¯PoCµÚ¤Ó»Ô¾ì¿Ê½Ð¤ÎÂ®ÅÙ¾å¤²
Physical AI´ë¶È¥ê¥¢¥ë¥ïー¥ë¥É(RLWRLD¡¢ÂåÉ½ ¥ê¥å¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò)¤Ï Àè·î18Æü¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¼Ò¤È¶¨¶È´Ø·¸(Alliance)¤òÄù·ë¤·¡¢»º¶ÈÍÑ¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹AI¤Î¸¦µæ¡¦³«È¯¡¦¾¦ÍÑ²½¤Ë¸þ¤±Ä¹´üÅª¤Ê¶¨¶ÈÂÎÀ©¤ò¾®êß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¶¨¶È¤Ï¡¢Azure¤ò´ðÈ×¤È¤·¤Æ¥¯¥é¥¦¥É¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î³èÍÑ¡¢Microsoft Research (MSR)¤È¤Î¸¦µæÏ¢·È¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨µÄ¡¢¤µ¤é¤Ë¥¢¥¸¥¢»Ô¾ì¤Ø¤Î¶¦Æ±Go-To-Market (GTM)Å¸³«Åù¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡£
¥ê¥¢¥ë¥ïー¥ë¥É¤Ï¡¢ÆüËÜ¡¦´Ú¹ñ¡¦ÊÆ¹ñ¤Ê¤É¼ÂºÝ¤Î»º¶È¸½¾ì¤Ç¼ý½¸¤·¤¿¹âÀºÅÙ¤Ê4D¡Ü¥Þ¥ë¥Á¥âー¥À¥ë¥Çー¥¿¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢ÆÃÄê¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¡¦¥Õ¥¡¥¦¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë(RFM)¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£Î¾¼Ò¤Ïº£²ó¤Î¥Ñー¥È¥Ê¥·¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Azure¤ÎGPU¡¦CPU¥¯¥é¥¹¥¿ー¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µÚ¤ÓAPI´ðÈ×¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥¹¥È¥ìー¥¸¤ò³èÍÑ¤·¡¢¶¯²½³Ø½¬¡¦ÌÏ
Êï³Ø½¬¡¦VLA (Vision-Language-Action)¥â¥Ç¥ë¤Î³Ø½¬µ¬ÌÏ¤ÈÂ®ÅÙ¤ò¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤À¡£
¤Þ¤¿Î¾¼Ò¤Ï¡¢»º¶È¸þ¤±¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹AI¸¦µæ¤Î¶¯²½¤Ë¸þ¤±¡¢MSR¤È¤Î¶¨¶È²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤ë¡£¶¨µÄÎÎ°è¤Ë¤Ï¡¢²áµî¤Îºî¶ÈÍúÎò¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿Latent Action¥â¥Ç¥ê¥ó¥°¤ä¡¢»º¶È´Ä¶¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¾¥é¥ó¥²ー¥¸¥â¥Ç¥ë (VLM)¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢º£¸å¤ÎÄÉ²Ã¹ç°Õ¤Ë¤è¤ê¶ñÂÎ²½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¥ê¥¢¥ë¥ïー¥ë¥É¤Ï¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤È¶¦¤Ë¡¢¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤ÎÀ½Â¤¡¦ÊªÎ®¡¦¾®Çä¡¦¥Û¥Æ¥ë»º¶È¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿PoC(³µÇ°¸¡¾Ú)¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢¶¦Æ±¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢µ»½Ñ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¤ÎÈ¯É½Åù¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼Â¾Ú¡¦»ö¶È³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¥ïー¥ë¥É¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë»º¶È¸½¾ì¥Çー¥¿¤È¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹AIµ»½Ñ¡¢¤½¤·¤Æ¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëÀ½Â¤¶È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¦¥¯¥é¥¦¥É´ðÈ×¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢»Ô¾ìÅ¸³«¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÁÀ¤¤¤È¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£
¥ê¥¢¥ë¥ïー¥ë¥É¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖALLEX¡×
¥ê¥å¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¥ê¥¢¥ë¥ïー¥ë¥ÉÂåÉ½¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤È¤Î¶¨¶È¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¥ïー¥ë¥É¤Î¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¡¦¥Õ¥¡¥¦¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë(RFM)¤ò¥°¥íー¥Ð¥ë¿å½à¤Ç¿×Â®¤«¤Ä°ÂÄêÅª¤Ë³ÈÄ¥¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÃæ³Ë´ðÈ×¤È¤Ê¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Î»º¶È¸½¾ì¤Î¼Â²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¡È¸½¾ìµ¯ÅÀ¤Î¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹AI¡É¤Î¿·¤¿¤ÊÉ¸½à¤ò¶¦¤ËÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤ÎDigital Native Asia±Ä¶ÈÉôÌçÉû¼ÒÄ¹¡¢¥¸¥ç¥Ëー¡¦¥Æ¥£¥¢¥ó(Johnny Tian)»á¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥¢¥ë¥ïー¥ë¥É¤Ï¼ÂºÝ¤Î»º¶È¸½¾ì¤Çµ¡Ç½¤¹¤ë¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹AI¤Î³«È¯¤ò¥êー¥É¤¹¤ë´ë¶È¤À¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¡¢¡ÖAzure¤ÈMSR¤Îµ»½Ñ´ðÈ×¤òÄÌ¤¸¤Æ¥ê¥¢¥ë¥ïー¥ë¥É¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î´ë¶È¤¬¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹AI¤ò¶¥ÁèÎÏ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ë¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤È¤â¤Ë¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥ê¥¢¥ë¥ïー¥ë¥É¤Ïº£¸å¤â¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»º¶ÈÎÎ°è¤ÈPoC¤ä¾¦ÍÑ²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò³ÈÂç¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëPhysical AI¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼çÍ×´ë¶È¤Ø¤ÎÈôÌö¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤òÄó¼¨¤·¤¿
###
¥ê¥¢¥ë¥ïー¥ë¥É¤Î¤´¾Ò²ð
¥ê¥¢¥ë¥ïー¥ë¥É(RLWRLD)¤Ï¡¢¼Â»º¶È¸½¾ì¤Ç¼ý½¸¤·¤¿¹âÀºÅÙ¥Þ¥ë¥Á¥âー¥À¥ë¥Çー¥¿¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢¿Í´Ö¥ì¥Ù¥ë¤Î¼ê»ØÆ°ºî¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¥Õ¥¡¥¦¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë(RFM)¤ò³«È¯¤¹¤ëPhysical AI´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¡£ÆÈ¼«Åª¤Ë¹½ÃÛ¤·¤¿¥Þ¥ë¥Á¥»¥ó¥µー¥¥ã¥×¥Á¥ãー¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ê¡¢Ê£»¨¤ÊÀ½Â¤¡¦ÊªÎ®ÅùÍÍ¡¹¤Ê»º¶È¤Î¥Çー¥¿¤òÂçµ¬ÌÏ¤Ë¼èÆÀ¤·¡¢Ç§ÃÎ¡¦Æ°ºî¡¦À©¸æ¤òÅý³ç¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹âÅÙ¤Ê¼«Æ°²½¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¡¦´Ú¹ñ¤Î¼çÍ×À½Â¤´ë¶ÈµÚ¤ÓÃøÌ¾VC¤«¤é¥·ー¥ÉÅê»ñ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Ê£¿ô¤Î»º¶È¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿Ê¹ÔÃæ¤Ç¤¢¤ë¡£»º¶ÈÍÑ¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹AIÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åì¥¢¥¸¥¢¤Î¹½Â¤Åª¤Ê¶¯Ì£¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ø¤ÎÀ®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
PRÃ´Åö¼Ô
Communication Lead, Sara Jang
realworldpr@rlwrld.ai l Sara.jang@rlwrld.ai l +82-010-2399-4619