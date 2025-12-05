ÇöÌÀ¡ß²»Íá¤¬À¸¤à¡ÈÀÅ¤±¤µ¤ÎÌÜ³Ð¤á¡É¡£RELAX WORLD¿·ºî¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖElysia - Breath of Quiet Dawning¡×12·î5Æü¥ê¥êー¥¹
¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー»ö¶È¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥í¥¢¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸ÍÉôÅÄ ÇÏ½à¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÌþ¤ä¤·¤Î¥ìー¥Ù¥ë¡ÖCROIX HEALING(¥¯¥í¥¢¥Òー¥ê¥ó¥°)¡×¤«¤é¡¢RELAX WORLD¤ÎºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØElysia - Breath of Quiet Dawning¡Ù¤ÎÇÛ¿®¤¬2025Ç¯12·î5Æü¤è¤êApple Music¡¢Amazon Music¡¢Spotify¤Û¤«³ÆÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ç³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤ï¤é¤«¤¯¿´¤ò²ò¤¤Û¤°¤¹¡ÈÀÅ¤«¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¥Ð¥¹¡É¤ò¡¢¤¼¤ÒÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
RELAX WORLD / Elysia - Breath of Quiet Dawning
¤Þ¤É¤í¤ß¤È³ÐÀÃ¤Î¶³¦¤Ç¡¢À¤³¦¤Ï¤½¤Ã¤ÈÂ©¤ò¤¹¤ë¡£
¡ØElysia - Breath of Quiet Dawning¡Ù¤Ï¡¢¸÷¤¬¤Þ¤À¸ÀÍÕ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤»þ¹ï¤Ë¡¢¿´¤Î±ü¤ÇÀÅ¤«¤Ë²Ö³«¤¯´¶³Ð¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
ÇöÌÀ¤Î¤ä¤µ¤·¤¤µ¤ÇÛ¡¢±ó¤¯¤ÇÌÜ³Ð¤á»Ï¤á¤ë¸ÝÆ°¡¢
Æ«´ï¤Î¤è¤¦¤ËÁ¡ºÙ¤Ê¿´¤Ë¿¨¤ì¤ë¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤ÊÅÇÂ©¡£
Ì²¤ê¤ÎÍ¾±¤¤¬¤Þ¤ÀÂÎ¤òÊñ¤à¤¦¤Á¤Ë¡¢
¾®¤µ¤Ê´õË¾¤¬¶»¤ÎÄì¤ÇÅô¤ê¡¢Æ©ÌÀ¤ÊÌ¤Íè¤¬ÀÅ¤«¤Ë¤Û¤É¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
¼ª¤òÀ¡¤Þ¤»¤Ð¡¢ÀÅ¼ä¤Î¸þ¤³¤¦¤ÇÀ¤³¦¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È»Ï¤Þ¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿´¤¬¸÷¤ËÍÏ¤±¤Æ¤¤¤¯Ä«¤Î¤¿¤á¤Î²»³Ú¤Ç¤¹¡£
¤½¤Ã¤ÈÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ¡£
¤Þ¤ÀÃ¯¤Ë¤â¿¨¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢ºÇ½é¤Î¸÷¤ò¼õ¤±¤È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°Ê¬Ìî¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡È²»Íá¡ß¥¹¥Áー¥à¡É¤ÎÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ò¡¢ÀºåÌ¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç·Á¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Ñ¤ä¥Û¥Æ¥ë¡¢¥ïー¥¯¥é¥¦¥ó¥¸¤Ê¤É¤Î´Ä¶±é½Ð¤Ë¤â¼«Á³¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢¶õ´Ö¤Î¼Á¤òÀÅ¤«¤ËÄì¾å¤²¤·¤Þ¤¹¡£
²»¤¬°é¤à¿´ÃÏ¤è¤µ¤ò¡¢¤¼¤Ò¿·¤·¤¤¥é¥¤¥Õ¥±¥¢¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºîÉÊ¾ÜºÙ
▶https://www.croixhealing.com/release/relax-world/chdd-1956
¥¿¥¤¥È¥ë¡§Elysia - Breath of Quiet Dawning
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§RELAX WORLD
ÇÛ¿®Æü¡§2025Ç¯12·î5Æü(¶â)
¥ìー¥Ù¥ë¡§CROIX HEALING
YouTube¤Ç´ÊÃ±»îÄ°▶https://lnk.to/nAte9vzv45
ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹°ìÍ÷▶https://lnk.to/xVuySrhl21
¼ýÏ¿¶Ê
01 Glass Petals Stirring in Pale Light
02 Soft Lantern Heart Beneath Linen Air
03 Breath That Lingers on Quiet Stone
04 Murmur Folded Inside Morning Silk
05 Ivory Dream Beneath Half-Awake Sky
06 Warm Echo Sleeping in Porcelain Veins
07 Stillness That Holds a Blooming Pulse
08 Dawn Threads Gathered in Quiet Hands
09 Where Light Learns to Remember You
10 A Gentle Spark Beneath Cooling Stars
RELAX WORLD / Eunoia - Steam of Gentle Awakening
Åòµ¤¤¬ÀÅ¤«¤ËÎ©¤Á¤Î¤Ü¤ê¡¢¤Þ¤ÀÌ²¤ê¤ÎÍ¾±¤¤òÊú¤¤¤¿¿´¤Ë¤½¤Ã¤È¿¨¤ì¤ë¡£
È©¤òÊñ¤à²¹¤«¤Ê¾øµ¤¡¢¤·¤º¤¯¤¬¸÷¤ò¤Þ¤È¤¦µ¤ÇÛ¡¢¸ÆµÛ¤¬¤Û¤É¤±¤Æ¤¤¤¯ÀÅ¤«¤Ê»þ´Ö¡£

¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢ÆâÂ¦¤Ë±£¤ì¤Æ¤¤¤¿»×¤¤¤ä¤ê¤È½À¤é¤«¤ÊÍ¦µ¤¤ò¡¢¤½¤Ã¤È¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£
¾Ç¤é¤º¡¢ÌµÍý¤ò¤»¤º¡¢¤¿¤À¤ä¤ï¤é¤«¤¯¡£

¡È¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¡É¤¬¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤¸÷¤ËÀ÷¤Þ¤ê¤Ï¤¸¤á¤ë¾®¤µ¤ÊÌëÌÀ¤±¤Ø¡£
¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢ÆâÂ¦¤Ë±£¤ì¤Æ¤¤¤¿»×¤¤¤ä¤ê¤È½À¤é¤«¤ÊÍ¦µ¤¤ò¡¢¤½¤Ã¤È¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£
¾Ç¤é¤º¡¢ÌµÍý¤ò¤»¤º¡¢¤¿¤À¤ä¤ï¤é¤«¤¯¡£
¡È¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¡É¤¬¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤¸÷¤ËÀ÷¤Þ¤ê¤Ï¤¸¤á¤ë¾®¤µ¤ÊÌëÌÀ¤±¤Ø¡£
¤¤¤Þ¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°ÎÎ°è¤Ç¹¤¬¤ë¡Ö²»Íá¡ß¾øµ¤¡×¤Î¿·Ä¬Î®¤ò¡¢ºÇ¤âÈþ¤·¤¯²»¤Ç·ë¾½²½¤·¤¿°ìËç¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Ñ»ÜÀß¡¦¥Û¥Æ¥ë¡¦¥ïー¥¯¥¹¥Úー¥¹¤È¤ÎÁêÀ¤â¹â¤¯¡¢¡È²»¤Î¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¤·¤¤Ìþ¤ä¤·¤Î·Á¤ò¡¢ÀÅ¤«¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºîÉÊ¾ÜºÙ
▶https://www.croixhealing.com/release/relax-world/chdd-1955
¥¿¥¤¥È¥ë¡§Eunoia - Steam of Gentle Awakening
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§RELAX WORLD
ÇÛ¿®Æü¡§2025Ç¯11·î21Æü(¶â)
¥ìー¥Ù¥ë¡§CROIX HEALING
YouTube¤Ç´ÊÃ±»îÄ°▶https://lnk.to/ymhkasaO45
ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹°ìÍ÷▶https://lnk.to/D13DHpKA21
¡ãRELAX WORLD¡ä¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
RELAX WORLD
¥Òー¥ê¥ó¥°¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È
À¤³¦³ÆÃÏ¤«¤éºÎ¼è¤·¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¼«Á³²»¤äÌ±Â²³Ú´ï¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤À¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥È²»³Ú¤¬ÆÃÄ§Åª¡£Âç¼êÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¾ï¤Ë¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢100Ëü¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤ÎÇÛ¿®¥Ò¥Ã¥È¤òÏ¢È¯¤·À±Ìî¥ê¥¾ー¥È¤Î´ÛÆâBGM¤Ë¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢USEN¤Ç¤ÏÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤âÊ£¿ô³«Àß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¹ñÏ¢¤Î¹ñºÝ´Ä¶²ñµÄ(COP10/MOP5/2010Ç¯)¤Î³«²ñ¼°¤Î³Ú¶Ê¤ä¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Î¥ß¥º¥Ù¥ê¥ó¥°JAPAN¤Î³Ú¶Ê¤â¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥í¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2009Ç¯6·î29Æü¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÃæ¿´¤Ë³«È¯¤¹¤ëÁÏ¶È16Ç¯¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡£°å³ØÇî»Î¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤·¤¿µ¡Ç½À¤Î¹â¤¤¥Ø¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥¯¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¡£´û¤Ë¹ñÆâ¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹Ê¬Ìî¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¤ë¡£¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÆ°²èÇÛ¿®³Æ¼Ò¤Ë¤Æ¹â²è¼Á¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹Æ°²è¤òÅ¸³«Ãæ¡£À¤³¦¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ë¸þ¤±¤¿ÅìÍÎÈ¯¿®¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤ò³ÎÎ©Ãæ¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥í¥¢
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è²¼ÌÜ¹õ3-7-2-7F
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§ 2009Ç¯6·î29Æü
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¸ÍÉôÅÄ ÇÏ½à
³°Éô¥ê¥ó¥¯¡§ https://croix.asia/
