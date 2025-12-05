CARTA HD¡¢¥¿¥ì¥ó¥ÈÅÄÂ¼½ß»á¤¬´ë²è¡¦Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ò¹Ô¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖXU¡Ê¥¯¥í¥¹¥æー¡Ë¡¡X innovation empowers U¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×¡ÖX Weavers¡×¤Ë»²²è
³ô¼°²ñ¼ÒCARTA HOLDINGS¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷·óCEO¡§±§º´Èþ ¿ÊÅµ¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¡§¾Ú·ô¥³ー¥É3688¡¢°Ê²¼¡ÖCARTA HD¡×¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒHI-NEXU¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§º£°æ ¹ë¡¢°Ê²¼¡ÖHI-NEXU¡×¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖXU¡Ê¥¯¥í¥¹¥æー¡Ë¡¡X innovation empowers U¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×¡ÖX Weavers¡×¤Ë»²²è¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸µ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ç¤¢¤ëº£°æ¹ë»á¤¬Î©¤Á¾å¤²¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÄÂ¼½ß»á¤¬¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥êー¥Àー¤òÌ³¤á¤ëËÜ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ø¤Î»²²Ã¤òÄÌ¤¸¡¢°Û¶È¼ï¤äÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê»ö¶È²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤È¡¢¼¡À¤Âå¥êー¥Àー¤Î°éÀ®¤ò¶¦¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
»²²è¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
¡ÖXU¡Ê¥¯¥í¥¹¥æー¡Ë¡¡X innovation empowers U¡×¤Ï¡¢¡Ö°Û¶È¼ï¤äÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿¥¯¥í¥¹¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¡¢»²²Ã¼Ô¤¬Áê¸ß¤Ë»É·ã¤·¹ç¤¤¡¢±þ±ç¤·¹ç¤¦¡ÖÀÅ¤«¤ÊÇ®ÎÌ¤ÎÏ¢º¿¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£¤¢¤é¤æ¤ëÀ¤Âå¡¦¤¢¤é¤æ¤ë¶È¼ï¤Î¡ÖÄ©Àï¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦HI-NEXU¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¶¦´¶¤·¡¢CARTA HD¤Ï°Ê²¼¤ÎÌÜÅª¤ò»ý¤Ã¤ÆËÜ¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×¤Ø»²²è¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
1. °Û¶È¼ï¡¦Â¿À¤Âå¤È¤Î¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó
¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤«¤éÂç´ë¶È¡¢³ØÀ¸¤Þ¤Ç¤¬¸ò¤ï¤ë¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´ûÂ¸¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤òÄ¶¤¨¤¿»ö¶ÈÁêÃÌ¤ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¶¦ÁÏ¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
2. ¼¡À¤Âå¥êー¥Àー¤Î°éÀ®¤È¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤Î³ÍÆÀ
Â¿ÍÍ¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò»ý¤Ä»²²Ã¼Ô¤È¤Î¸òÎ®¤ä¥»¥ß¥Êー¤òÄÌ¤¸¡¢¼Ò°÷¤Î¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤ª¤è¤Ó¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸°ÕÍß¤ÎÁÏ½Ð¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
3. ¡ÖÀïÎ¬»ñ»º¡×¤È¤·¤Æ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¶¯²½
ËÜ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ø¤Î»²²Ã¤òCARTA HD¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¡¦È¯¿®ÎÏ¡¦¶¦ÁÏÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡ÖÀïÎ¬»ñ»º¡×¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢¿·¤¿¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢ÀÜÅÀ¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ßÆâÍÆ
CARTA HDËÜ¼Ò¤Ë¶áÀÜ¤¹¤ë¡Ö¹¾¸Í¸«ºä¿¹¥Ó¥ë¡×¤Î¥¹¥¿¥¸¥ªµòÅÀ¡ÖX Weave Studio¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢°Ê²¼¤Î³èÆ°¤òÅ¸³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¦¶È¼ï¡¦À¤Âå²£ÃÇ·¿¡Ö¥¯¥í¥¹¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤Ø¤Î»²²Ã¡§
¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢»ö¶È¶¦ÁÏ¤ä¥á¥Ç¥£¥¢Ï¢·È¤¬¤½¤Î¾ì¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¼ÂÁ©Åª¤Ê¸òÎ®¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦YouTube¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤ÎÏ¢Æ°¡§
ÅÄÂ¼½ß»á¤¬´ë²è¡¦½Ð±é¤¹¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÅÄÂ¼½ß¤ÎTORANOMON X Weave¡×¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Ä©Àï¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ä¥¹¥Èー¥êー¤òÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦CARTA HD¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¡§
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¤È¤¤¤Ã¤¿CARTA HD¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¡¢¶È³¦¥êー¥Àー¤ä³ØÀ¸¡¢¹ÔÀ¯¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À´ú´Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖXU¡Ê¥¯¥í¥¹¥æー¡Ë¡¡X innovation empowers U¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
±¿±Ä²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼ÒHI-NEXU
ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§º£°æ ¹ë
´ë²è¡¦Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡§ÅÄÂ¼ ½ß
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§¡ÖÅÄÂ¼½ß¤ÎTORANOMON X Weave¡×
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNlDlgNMQvBlgvfVie7WcsutoY6HgGYXU
³ô¼°²ñ¼ÒHI-NEXU¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒHI-NEXU
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç£µÃúÌÜ£¹ÈÖ£±¡¡ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º ¥¬ー¥Ç¥ó¥×¥é¥¶£Â£µ³¬¡ÊTokyo Venture Capital Hub¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO º£°æ ¹ë
ÀßÎ©¡§2025Ç¯1·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥á¥Ç¥£¥¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¡¢¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»Ù±ç¡¢¶µ°é/¿Íºà°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à
URL¡§https://www.hi-nexu.co.jp
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/137280/table/36_1_286e49b324e28d92d039fa2c7a1f6dd3.jpg?v=202512050528 ]