¥É¥é¥¤¤Ï¤â¤Ã¤È¡¢³Ú¤Ë¤Ê¤ë¡£¿·¾ï¼±¡ªÎ¾¼ê¤¬»È¤¨¤ë¸¤ÇÍÑ¥É¥é¥¤¥äー¡ÖHUG AIR¡×¡¡±þ±ç¹ØÆþ¥µー¥Ó¥¹Makuake¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈ¯Çä¤ò³«»Ï
¥¨¥ì¥³¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶è¡¢¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§ÀÐ¸« ¹À°ì¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥Æ¥¹¥³¥àÅÅµ¡³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÍÕÅÄ ½ç¼£¡¢°Ê²¼¥Æ¥¹¥³¥à¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î5Æü¤è¤ê¡¢±þ±ç¹ØÆþ¥µー¥Ó¥¹¡ÖMakuake¡×¤Ë¤Æ¥Ú¥Ã¥ÈÍÑ¥É¥é¥¤¥äー¡ÖHUG AIR(¥Ï¥°¥¨¥¢ー)¡×¤òÀè¹ÔÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥·¥ã¥ó¥×ー¸å¤Î¥É¥é¥¤¤ò¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥êー¤Ë¡£¼ó¤ä¸ª¤Ë³Ý¤±¤é¤ì¤ë¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥Û¥ë¥Àー¤ÇÎ¾¼ê¤¬¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë¤Û¤«¡¢¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë3WAY¥¹¥¿¥¤¥ë(¥Ï¥ó¥º¥Õ¥êー¡¦¥¹¥¿¥ó¥É¡¦¥Ï¥ó¥Ç¥£)¤Ç¡¢°¦¸¤¡¦°¦Ç¤È¤Î¥É¥é¥¤»þ´Ö¤¬¤°¤Ã¤È²÷Å¬¤Ë¡¢¥¹¥àー¥º¤Ë´¥¤«¤»¤Þ¤¹¡£
Makuake ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.makuake.com/project/hugair/)
¢¨³°Éô¥µ¥¤¥È¤¬³«¤¤Þ¤¹¡£
°¦¸¤¡¦°¦ÇÁÛ¤¤¤Î3WAY¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç
¥·¥ã¥ó¥×ー¸å¤Î¥É¥é¥¤»þ´Ö¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥êー¤Ë
¥É¥é¥¤¥äー(¢¨1)¥µ¥í¥ó¥·¥§¥¢No.1(¿ôÎÌ¥Ùー¥¹)(¢¨2)¥áー¥«ー¤Î¥Æ¥¹¥³¥à¤¬¡¢¾®¤µ¤¯¤Æ¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¸¤ÇÍÑ¥Ï¥ó¥º¥Õ¥êー¥É¥é¥¤¥äー¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ú¥Ã¥È¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é´¥¤«¤»¤ë¡È¥Ï¥ó¥º¥Õ¥êー¡É¡¢¤ªÊ¢¼þ¤ê¤ò²¼¤«¤é´¥¤«¤»¤ë¡È¥¹¥¿¥ó¥É¡É¡¢ÂÀè¤äÆ¬Éô¤Ê¤ÉºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤Ë»È¤¨¤ë¡È¥Ï¥ó¥Ç¥£¡É¤È¡¢¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë3WAY¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¥·¥ã¥ó¥×ー¸å¤Î¥É¥é¥¤¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤Ç¥Ú¥Ã¥È¤Ë°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤Ä¤Ä¡¢ÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¤Ê¤¬¤é¸úÎ¨Åª¤Ë´¥¤«¤»¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡§¿ÍÍÑ¥É¥é¥¤¥äー
¢¨2¡§2024Ç¯4·î～2025Ç¯3·î¤Î¹ñÆâÈþÍÆ±¡(¥µ¥í¥ó)¤Ø¤Î¶ÈÌ³ÍøÍÑ¥É¥é¥¤¥äーÈÎÇä²Ù¿ô(¥µ¥í¥ó¤Ç¤ÎÈÎÇäÊ¬½ü¤¯)(Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µー¥ÁÄ´¤Ù)
Style1¡¡¥Ï¥ó¥º¥Õ¥êー
- ¼ó¤ä¸ª¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤ë¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥Û¥ë¥Àー¤ÇÎ¾¼ê¤¬¼«Í³¤Ë»È¤¨¡¢¥É¥é¥¤»þ´Ö¤¬¤°¤Ã¤È²÷Å¬¤Ë¡£¥Ö¥é¥·¤ä¼ê¤ÇÌÓ¤ò¤«¤Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤ÇÌÓ¤Îº¬¸µ¤ËÉ÷¤òÁ÷¤ì¤ë¤¿¤á¡¢´¥¤«¤¹»þ´Ö¤¬Ã»½Ì¤Ç¤¡¢¥Ú¥Ã¥È¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£
- Î¾¼ê¤¬¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥Ú¥Ã¥È¤ÎÂÎÀª¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤â»×¤¤¤Î¤Þ¤Þ¡£¤ªÊ¢¼þ¤ê¤äÂÀè¤Ê¤ÉºÙÉô¤Þ¤Ç¸úÎ¨¤è¤¯´¥¤«¤»¤Þ¤¹¡£
- Î¾¼ê¤Ç¤ä¤µ¤·¤¯¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¥É¥é¥¤¥äー¤¬¶ì¼ê¤Ê¥Ú¥Ã¥È¤Ç¤â°Â¿´¡£»ô¤¤¼ç¤â¥Ú¥Ã¥È¤â¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥êー¤Ë¡£
Style2¡¡¥¹¥¿¥ó¥É
- ¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥Û¥ë¥Àー¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£¾²¤Ê¤É¤ÎÊ¿ÌÌ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¥É¥é¥¤¥äーËÜÂÎ¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ì¤Ð¡¢²¼¤«¤é¤ÎÉ÷¤Ç´¥¤«¤·¤Ë¤¯¤¤¤ªÊ¢¼þ¤ê¤ä¡¢Êú¤¨¤Ê¤¬¤é¤Î¥É¥é¥¤¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
- ¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥Û¥ë¥Àー¤Ï¡¢¼ê¤Ç´ÊÃ±¤Ë¶Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢»×¤¤ÄÌ¤ê¤Î³ÑÅÙ¤ä¹â¤µ¤ËÄ´À°¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥·¥ê¥³¥óÁÇºà¤Î¤¿¤á¡¢¤¹¤Ù¤ê¤Ë¤¯¤¤»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
Style3¡¡¥Ï¥ó¥Ç¥£
- ¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥Û¥ë¥Àー¤Ï´ÊÃ±¤ËÃåÃ¦¤Ç¤¡¢ÁÇÁá¤¯¥Ï¥ó¥Ç¥£¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ¥É¥é¥¤¥äーËÜÂÎ¤Ï380£ç¤È·ÚÎÌ¡£¥Ï¥ó¥Ç¥£¤Ç¤â°·¤¤¤ä¤¹¤¤¥¹¥È¥ìー¥È¥¿¥¤¥×¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀß·×¤Ç¡¢ÂÀè¤äÆ¬Éô¡¢¥Ç¥ê¥±ー¥È¤ÊÉôÊ¬¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê´¥¤«¤»¤Þ¤¹¡£¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë´¥¤«¤·¤¿¤¤»þ¤Ë¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£
°¦¸¤¡¦°¦Ç¤ÎÌÓ¼Á¤äµ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥¹¥Þー¥È¤Ë¥É¥é¥¤- ²¹ÅÙ¤ÏÎäÉ÷¡¦²¹É÷(Äã¡¢Ãæ¡¢¹â)¤Î4ÃÊ³¬¤ÇÄ´À°²ÄÇ½¡£¥Ü¥¿¥ó¤Ò¤È¤Ä¤Ç´ÊÃ±¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£LED¤Î¿§¤Ç²¹ÅÙÀßÄê¤¬¤Ò¤ÈÌÜ¤ÇÊ¬¤«¤ê¡¢ÌÓ¼Á¤äµ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ºÇÅ¬¤Ê²¹ÅÙ¤Ç´¥¤«¤»¤Þ¤¹¡£
4ÃÊ³¬²¹ÅÙ¡ß2ÃÊ³¬É÷ÎÏ¤ÎºÙ¤ä¤«¤Ê¥³¥ó¥È¥íー¥ë
- É÷ÎÏ¤Ï2ÃÊ³¬¤ÇÄ´À°²ÄÇ½¡£¥¹¥é¥¤¥ÉÁàºî¤Ç´ÊÃ±¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥·¥ì¥¹¥âー¥¿ー¤òÅëºÜ¤·¡¢¾®¤µ¤¯¤Æ¤â¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÉ÷¤ÇÌÓ¤ò¤«¤Ê¬¤±¡¢º¬ËÜ¤«¤é°ìµ¤¤Ë´¥¤«¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¤¥ª¥ó¢¨¤Ë¤è¤ê¡¢´¥Áç»þ¤ËÈ¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤ÀÅÅÅµ¤¤ò·Ú¸º¤·¡¢¥Ä¥ä¤Î¤¢¤ëÌÓÊÂ¤ß¤Ø¡£
¢¨ÎäÉ÷»þ¡¢Ìó1,000Ëü¸Ä/㎤¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¤¥ª¥ó¤¬Êü½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆÃÄ¹- ¾®·¿¸¤¡¦Ç¤«¤éÂç·¿¸¤¤Þ¤Ç¡¢ÂÎ³Ê¤äÌÓ¤ÎÄ¹¤µ¤òÌä¤ï¤º»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ¡Ö¤é¤¯È´¤¥×¥é¥°¡×¤òºÎÍÑ¡£¥ì¥Ðー¤ò²¡¤¹¤À¤±¤Ç¡¢¥³¥ó¥»¥ó¥È¤ò´ÊÃ±¤ËÈ´¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀß·×¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤¯¡¢¼ýÇ¼¤Ë¤â¥¹¥Úー¥¹¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤¹¤Ã¤¤êÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
- µÛ¤¤¹þ¤ß¸ý¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ë¥¿ー·ê0.15mm¤Î¹âÌ©ÅÙ¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤ò2½Å¤ËÈ÷¤¨¤¿¹½Â¤¤òºÎÍÑ¡£¥Ú¥Ã¥È¤ÎºÙ¤¤ÌÓ¤âÆþ¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢¥Û¥³¥ê¤Î¿¯Æþ¤â¤·¤Ã¤«¤êËÉ¤°¤¿¤á¡¢Ä¹¤¯À¶·é¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£
- ¥Õ¥£¥ë¥¿ーÁÝ½ü¤Î¸å¤Ï¡¢¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Ç´ÊÃ±¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤º¤Ë¤ª¼êÆþ¤ì¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ÅÅ¸»¥³ー¥É¤Îº¬¸µ¼þÊÕ¤òÊ¬¸ü¤¤Àß·×¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ÈÍÑÃæ¤ËËü¤¬°ì¥·¥çー¥È¤äÈ¯Ç®¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¤â¡¢¤±¤¬¤Ê¤É¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£
- °Û¾ï¤ÊÈ¯Ç®¤¬¤¢¤ì¤Ð¼«Æ°Ää»ß¤¹¤ë°ÂÁ´ÁõÃÖ¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¸¤¡¦ÇÀìÍÑ¥É¥é¥¤¥äー¤Ç¤¹¡£¿Í¤ä¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆ°Êª¤Ë¤Ï»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ú¥Ã¥È¤ÎÌÜ¤ä¼ª¤ËÄ¾ÀÜÇ®É÷¤òÅö¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ä¤±¤É¤Ê¤É¤Î½ÅÂç¤Ê¾ã³²¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Mofult¤È¤Ï
¤Á¤¤¤µ¤Ê²ÈÂ²¤È²÷Å¬¤ËÊë¤é¤¹ ¿´°Â¤é¤°ËèÆü¤ò¡£¥Ú¥Ã¥È²ÈÅÅ¥Ö¥é¥ó¥É ¡Ömofult(¥â¥Õ¥ë¥È)¡×¡£Î¹¹Ô¤äµ¢¤ê¤¬ÃÙ¤¤Æü¤Ç¤â°Â¿´¤Ê¼«Æ°µë±Â´ï¤È¼«Æ°µë¿å´ï¡¢¥«¥í¥êー¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤Ç¤¤ë¥Õー¥É¥¹¥±ー¥ë¤Ê¤É¡¢Êë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¾ÜºÙ
À½ÉÊÌ¾¡§HUG AIR(¥Ï¥°¥¨¥¢ー) ¥Ï¥ó¥º¥Õ¥êー¥É¥é¥¤¥äー(¸¤¡¦ÇÍÑ)
·¿ÈÖ¡§PET-DRY01WH
¥«¥éー: ¥Û¥ï¥¤¥È
²Á³Ê¡§\16,980¡ÊÀÇ¹þ¡Ë\15,436¡ÊÀÇÈ´¡Ë
Makuake¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î£µÆü¤è¤ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÀè¹ÔÈ¯Çä¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªÆÀ¤Ê²Á³Ê¤Ë¤Æ¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¤´ÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡¡¡
¾ÜºÙ¤Ï²¼µURL¤è¤êÅö¼ÒHP¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.elecom.co.jp/news/release/20251205-01/
´ë¶È¾ðÊó
¥¨¥ì¥³¥à¤Ï1986Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¥Öー¥à¤ÎÅþÍè¤È¤È¤â¤Ë´ë¶Èµ¬ÌÏ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ç¤ËIT¼þÊÕ´ØÏ¢À½ÉÊ¤Î³«È¯¡¢À½Â¤¡¢ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¤¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÊ¬Ìî¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¢¥²ー¥ß¥ó¥°¡¢Ä´Íý²ÈÅÅ¡¢ÍýÈþÍÆÀ½ÉÊ¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡¢¥Ú¥Ã¥È²ÈÅÅ¡¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÄó°Æ¤Ê¤É¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿²÷Å¬¤µ¤äÊØÍø¤µ¤ò³§¤µ¤Þ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À®Ä¹¤·Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
²æ¡¹¤¬·Ç¤²¤ë¥Ñー¥Ñ¥¹¡ÖBetter being¡×¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¥¨¥ì¥³¥à¥°¥ëー¥×¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤Ç¤¹¡£¤è¤êÎÉ¤µ»½Ñ¡¦ÉÊ¼Á¤òÄÉµá¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤Î¿Í¤¿¤Á¤ò¹¬¤»¤Ë¤·¡¢¼Ò²ñ¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¡£¤è¤êÎÉ¤ÃÏµå´Ä¶¤äÃÏ°è¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤ä´Ä¶¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£ÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¤º¤Ã¤ÈÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¤³¤ì¤«¤é¤âÄÉµá¤·¡¢¥¨¥ì¥³¥à¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ»ýÂ³Åª¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§¥¨¥ì¥³¥à³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶èÉú¸«Ä®4ÃúÌÜ1ÈÖ1¹æ LA¥¿¥ïー9F
ÀßÎ©¡§¾¼ÏÂ61Ç¯¡Ê1986Ç¯¡Ë5·î
ÂåÉ½¼Ô ¡§¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡¡ÀÐ¸« ¹À°ì