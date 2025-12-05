Ä¹·îÅ·²»¤Ë¤è¤ë´¶Æ°¤Î¥·¥êー¥º¡Ö¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡×¤¬Îß·×50ËüÉôÆÍÇË¡ª¡¡¼Â¼Ì±Ç²èÈÇ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÂÓ (¼ç±é¡§ÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢ÌÜ¹õÏ¡) ¤ÇÈ¯Çä³«»Ï¡ª
¤¢¤¿¤¿¤«¤ÊÎÞ¤¬¿´¤ò¤Û¤É¤¯´¶Æ°¤ÎÊª¸ì¡Ö¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡×¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¤Î½ÅÈÇ¤ÇÎß·×50ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£2·î6Æü¤Ë¸ø³«¤È¤Ê¤ë¼Â¼Ì±Ç²è¡Ö¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡×(¼ç±é¡§ÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢ÌÜ¹õÏ¡)¤ÎÈþ¤·¤¤¥Ý¥¹¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿·ÂÓÈÇ¤Ç¡¢12·îÃæ½Üº¢¤è¤êÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥¥Ã¥Á¥ó¾ïÌëÅô¡×¥·¥êー¥º¤Ê¤É¤Ç¤âÏÃÂê¤Îºî²È¡¦Ä¹·îÅ·²»¤¬¾®³Ø´ÛÊ¸¸Ë¾®Àâ¾Þ¤ÎÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥Ç¥Ó¥åーºî¡£¤¢¤ëÍýÍ³¤«¤é ¡Èµ¤¡É ¤ËÉÒ´¶¤ÊÂÎ¼Á¤Ç¡¢»þ¤ËÎî¤ÎÂ¸ºß¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂç³ØÀ¸¡¦À¶¿åÈþ¶õ¤¬¡¢Ìõ¤¢¤êÁòµ·¤Ð¤«¤ê¤òÃ´Åö¤¹¤ëÁòº×¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¦¼¿¸¶ÎéÆó¤È¶¦¤Ë¡¢Î¹Î©¤Ä¿Í¤È°ä¤µ¤ì¤ë¿Í¡¢ÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Î¡Ö¶èÀÚ¤ê¤Îµ·¼°¡×¤òÌÜ»Ø¤·Ê³Æ®¤¹¤ë´¶Æ°¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¡£Âè£²ºî¡Ø¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅô²Ð¡Ù¡¢Âè£³ºî¡Ø¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡¡»×¤¤½Ð¤ÎÈ¢¡Ù¤È´©¹Ô¤ÏÂ³¤¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢±Ç²è²½¤¬·èÄê¤·¤¿ËÜ¥·¥êー¥º¡£Íè¤ë£²·î£¶Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡×¤ÏW¼ç±é¤Ë½é¶¦±é¤È¤Ê¤ëÉÍÊÕÈþÇÈ»á¡¦ÌÜ¹õÏ¡»á¡¢´ÆÆÄ¤Ë»°ÌÚ¹§¹À»á¤ò·Þ¤¨¡¢¿¹ÅÄË¾ÃÒ»á¡¢¸÷ÀÐ¸¦»á¡¢ÎëÌÚ¹À²ð»á¡¢±ÊºîÇîÈþ»á¡¢²ÆÌÚ¥Þ¥ê»áÅù¤Î¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬ÀªÂ·¤¤¤·¤¿ÃíÌÜ¤Î°ìºî¤Ç¤¹¡£
±Ç²è¸ø³«¤òÁ°¤Ë¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÏÃÂê¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ë¤³¤ÎÅÙ½ÅÈÇ¤¬¤«¤«¤ê¡¢Îß·×50ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£½ÅÈÇÊ¬¤Ï¡¢ÀèÆü11·î21Æü¤Ë²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿±Ç²è¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿·ÂÓÈÇ¤Ç½Ð²Ù¤·¤Þ¤¹¡£¸¶ºî¾®Àâ¡¢±Ç²è¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
±Ç²è¡Ö¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://hodonaku-movie.toho.co.jp/
¾®Àâ¡Ö¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://dps.shogakukan.co.jp/hodonakuowakare
¡Ú½ñÀÒÆâÍÆ¾Ò²ð¡Û
¿Í¤è¤ê ¡Èµ¤¡É ¤ËÉÒ´¶¤Ç¡¢»þ¤ËÎî¤ÎÂ¸ºß¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂç³ØÀ¸¤ÎÀ¶¿åÈþ¶õ¤Ï¡¢¥¹¥«¥¤¥Ä¥êー¶á¤¯¤Î¾®¤µ¤ÊÁòµ·¾ì¡ÖºäÅì²ñ´Û¡×¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤¹¤ë¤¦¤Á¡¢Ìõ¤¢¤êÁòµ·¤Ð¤«¤ê¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥Õ¥êー¤ÎÁòº×¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¦¼¿¸¶ÎéÆó¤È½Ð²ñ¤¦¡£¤½¤ÎÂÎ¼Á¤ò¸«¹þ¤Þ¤ì¼¿¸¶¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Èþ¶õ¤Ï¡¢¼¿¸¶¤Î¸·¤·¤¤»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢°äÂ²¤È¸Î¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤¦»Å»ö¤È¤½¤Î»ÑÀª¤Ë¼æ¤«¤ì¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Èá¤·¤ß¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¸÷¤ËÎÞ¤¬¤³¤Ü¤ì¤ë¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê¡Ö¶èÀÚ¤ê¡×¤ÎÊª¸ì¡£
¡ÚÃø¼Ô¾Ò²ð¡Û
Ä¹·îÅ·²»¡Ê¤Ê¤¬¤Ä¤ ¤¢¤Þ¤Í¡Ë
1977Ç¯¿·³ã¸©À¸¤Þ¤ì¡£¡Ö¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡×¤ÇÂè½½¶å²ó¾®³Ø´ÛÊ¸¸Ë¾®Àâ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¥Ç¥Ó¥åー¡£¡Ø¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¤Û¤«¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤¬¿§Ç»¤¯È¿±Ç¤µ¤ì¤¿¡Ø»ä¤¬°¦¤·¤¿Í¾Ì¿ÃµÄå¡Ù¡¢¡Ø¤¿¤¤¾Æ¤¡¦»¨²ß¡¡¶äºÂ¤Á¤°¤µÉ´²ßÅ¹¡Ù¡ØÇñÆüÊ¸¤Î¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¥Îー¥È¡Ù¡¢¡Ø¿À³Úºä¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡¦¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ù¥·¥êー¥º¡¢¡Ø¥¥Ã¥Á¥ó¾ïÌëÅô¡Ù¥·¥êー¥º¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
¡Ú½ñÀÒ¥Çー¥¿¡Û
¾®³Ø´ÛÊ¸¸Ë
¡Ø¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡Ù
¡¡¡¡¡¡Ä¹·îÅ·²»
Äê²Á¡§726±ß(ÀÇ¹þ)
È¯ÇäÆü¡§2022Ç¯7·î6Æü
ÂÎºÛ¡§Ê¸¸ËÈ½¡¡288¥Úー¥¸
ISBN¡§978-4-09-407163-4
È¯¹Ô¡§¾®³Ø´Û
https://www.shogakukan.co.jp/books/09407163
¾®³Ø´ÛÊ¸¸Ë
¡Ø¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅô²Ð¡Ù
¡¡¡¡¡¡Ä¹·îÅ·²»
Äê²Á¡§792±ß(ÀÇ¹þ)
È¯ÇäÆü¡§2023Ç¯3·î7Æü
ÂÎºÛ¡§Ê¸¸ËÈ½¡¡336¥Úー¥¸
ISBN¡§978-4-09-407240-2
È¯¹Ô¡§¾®³Ø´Û
https://www.shogakukan.co.jp/books/09407240
¾®³Ø´ÛÊ¸¸Ë
¡Ø¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»×¤¤½Ð¤ÎÈ¢¡Ù
¡¡¡¡¡¡Ä¹·îÅ·²»
Äê²Á¡§825±ß(ÀÇ¹þ)
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯5·î2Æü
ÂÎºÛ¡§Ê¸¸ËÈ½¡¡352¥Úー¥¸
ISBN¡§978-4-09-407456-7
È¯¹Ô¡§¾®³Ø´Û
https://www.shogakukan.co.jp/books/09407456