KUNDAL¡Úº£Ç¯ºÇ¸å¡¦³ÚÅ·¥¹ー¥ÑーSALE¡Û°ìÇ¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¡íìÔÂô¥±¥¢¡í¤ò³ð¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡ªºÇÂç50¡ó¥ª¥Õ¡õ¥Ý¥¤¥ó¥È20ÇÜ¡ª

´Ú¹ñNO.1(¢¨1)¥Ø¥¢¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖKUNDAL¡Ê¥¯¥ó¥À¥ë¡Ë¡×¤Ï¡¢12·î£´Æü¡ÊÌÚ¡Ë20:00¤è¤ê³ÚÅ·»Ô¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë º£Ç¯ºÇ¸å¤Î¡Ö³ÚÅ·¥¹ー¥ÑーSALE¡× ¤Ë»²²Ã¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥»ー¥ë¤Ç¤Ï¡¢´¥Áç¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÅß¤Î¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¿Íµ¤¥Ø¥¢¥±¥¢¡¢¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ûー¥à¥±¥¢¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¤ªÆÀ¤ËÂ·¤¨¤é¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥ÉÂåÉ½Åª¤Ê¡Ö¥Ï¥Ëー¡õ¥Þ¥«¥Ç¥ß¥¢¡×¥·¥êー¥º ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢µ¨ÀáÌä¤ï¤º¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ËÉÙ¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£Ç¯È¯Çä¤·¤¿¤Æ¤Î¥À¥áー¥¸¥Ø¥¢¥±¥¢¥é¥¤¥ó¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢¥Ø¥¢¥»¥é¥à¡¦¥Ø¥¢¥Þ¥¹¥¯¡¢¥Ø¥¢¡õ¥Ü¥Ç¥£¥ß¥¹¥È¤Ê¤É¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹´Ö¶á¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ´ü¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥Û¥ê¥Çー¸ÂÄê¥®¥Õ¥È¤â¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¡¢Åß¤Î¥®¥Õ¥È¤ä¤´¼«¿È¤Î¤´Ë«Èþ¥±¥¢¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢ºÇÂç50¡ó¥ª¥Õ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ý¥¤¥ó¥ÈºÇÂç20ÇÜ¡¢¹ØÆþ¼ÔÁ´°÷¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ê¤É¡¢¤³¤Î´ü´Ö¤À¤±¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡ ³ÚÅ· KUNDAL¸ø¼°¥¹¥È¥¢¡§https://www.rakuten.co.jp/kundal-japan/
³ÚÅ·¥¹ー¥ÑーSALE¡Ê12/4～12/11¡Ë
¢¡ ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È- ºÇÂç50%OFF¡Ü¥Ý¥¤¥ó¥ÈºÇÂç20ÇÜ
- ¹ØÆþ¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÆÃÅµ
¡¦¤´¹ØÆþ¼ÔÁ´°÷¡§¥ß¥Ë¥Ñ¥¦¥Á¥é¥ó¥À¥à
¡¦3,000±ß°Ê¾å¡§¥¹¥¯¥é¥Ö¥Ü¥Ç¥£¥½ー¥× 100ml
¡¦7,000±ß°Ê¾å¡§¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó¥¨¥¢¥êー¥Ü¥ê¥åー¥à ¥·¥ã¥ó¥×ー¡õ¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¡Ê³Æ50ml¡Ë
¡¦10,000±ß°Ê¾å¡§¥Ï¥Ëー¡õ¥Þ¥«¥Ç¥ß¥¢ ¥·¥ã¥ó¥×ー¡õ¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¡Ê³Æ500ml¡Ë
- ¥¹¥¿ー¥È2»þ´Ö¸ÂÄê¡ª50%OFF¥¯ー¥Ý¥óÇÛÉÛ
- ¡Ö5¡×¤È¡Ö0¡×¤Î¤Ä¤¯Æü¸ÂÄê:10%OFF¥¯ー¥Ý¥ó
- ¹ØÆþ¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤¿¥¯ー¥Ý¥ó
¡¦5,000±ß°Ê¾å:5%OFF¥¯ー¥Ý¥ó
¡¦10,000±ß°Ê¾å:10%OFF¥¯ー¥Ý¥ó¡¡
- ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¹ØÆþ¤Î±þ¤¸¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÆÃÅµ ¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊÆÃÅµ
¢¡¤³¤ÎÅß¤Î¼çÌò¡ª¥Û¥ê¥Çー¥®¥Õ¥È¡õ¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç²ò¶Ø¡ª
- ¡Ö2025Ç¯12·î¿·È¯Çä¡×objet by.kundal ¥Û¥ê¥Çー¥®¥Õ¥È
¡¦4¼ï¤Î¥ß¥Ë¥Ü¥Ç¥£¥½ー¥×¤È¥Ð¥¹¥Ü¥à¡¢¥·¥ã¥ïー¥Üー¥ë¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀÅß¸ÂÄê¥»¥Ã¥È
¡¦¤´¹ØÆþ¼ÔÁ´°÷¤Ë¡Ö¥À¥áー¥¸¥Ø¥¢¥±¥¢¥·¥ã¥ó¥×ー¡õ¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¡Ê³Æ50ml¡Ë¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
- ¥×¥í¥¸¥§¥ó ¥À¥Ö¥ë¥Ü¥ó¥Ç¥£¥ó¥° ¥À¥áー¥¸ ¥Ø¥¢¥»¥é¥à
¡¦½ý¤ó¤ÀÈ±¤òÊä½¤¤·¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥Ä¥ä¤òÍ¿¤¨¤ë¹âÌ©Ãå¥»¥é¥à
¡¦¥Ý¥¤¥ó¥ÈÅ¬ÍÑ¤ÇºÇÂç34%¥ª¥Õ
- ¥×¥í¥¸¥§¥ó ¥À¥Ö¥ë¥Ü¥ó¥Ç¥£¥ó¥° ¥À¥áー¥¸ ¥Ø¥¢¥Þ¥¹¥¯
¡¦¿¼ÁØ¤Þ¤Ç½¸ÃæÊä½¤¤·¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤Þ¤È¤Þ¤ëÈ±¤ØÆ³¤¯¥À¥áー¥¸¥±¥¢¥Þ¥¹¥¯
¡¦¥Ý¥¤¥ó¥ÈÅ¬ÍÑ¤ÇºÇÂç34¡ó¥ª¥Õ
- ¥Ñ¥Õ¥åー¥à ¥Ø¥¢¡õ¥Ü¥Ç¥£¥ß¥¹¥È 80ml
¡¦¤Õ¤ó¤ï¤ê¹á¤ê¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÆÏ¤±¤ë2in1¥Þ¥ë¥Á¥ß¥¹¥È
¡¦¥Ý¥¤¥ó¥ÈÅ¬ÍÑ¤ÇºÇÂç34%¥ª¥Õ
Åß¤Î¥·ー¥º¥ó¤ËºÇÅ¬¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¤³¤Î»þ´ü¤À¤±¤Î¥Û¥ê¥Çー¥®¥Õ¥È¤¬ÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÂ·¤¦º£²ó¤Î¡Ö³ÚÅ·¥¹ー¥ÑーSALE¡×¡£
Æüº¢¤Î¤´Ë«Èþ¤äÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÁª¤Ó¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤ËKUNDAL¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÇÅß¤Î¥Ó¥åー¥Æ¥£¥±¥¢¤ò¤µ¤é¤Ë½¼¼Â¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¾Ò²ð
¡ÖKUNDAL¡Ê¥¯¥ó¥À¥ë¡Ë¡×¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î½Ö´Ö¤Ë¹á¤ê¤òÅº¤¨¤ë¡×¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤È¤¹¤ë´Ú¹ñÈ¯¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¼«Á³¤È¤ÎÄ´ÏÂ¤ò½Å»ë¤·¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿KUNDAL¤Ï¡Ö¹á¤ê¡×¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¤Î³Ë¤ËÃÖ¤¡¢ÀìÌçÄ´¹á»Õ¤¬À¸¤ß½Ð¤¹Â¿ºÌ¤Ê¹á¤ê¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥Ø¥¢¡¦¥Ü¥Ç¥£¡¦¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ê¤ÉÆü¾ï¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥·ー¥ó¤ò¡Ö¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¹á¤ê¡×¤ÇËþ¤¿¤¹¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
