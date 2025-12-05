¡Ú(³ô)¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ë¥µー¥Ó¥¹¥Í¥Ã¥È¹­Åç¡Û～2025Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò½ÐÅ¹～

¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ë¥µー¥Ó¥¹¥Í¥Ã¥È¹­Åç¡ÊËÜ¼Ò¡§¹­Åç»Ô¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤ÇJR¹­Åç±Ø¤Ë¤ª¤¤¤Æ2025Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò½ÐÅ¹¤·¤Þ¤¹¡£


¡¡´ü´ÖÃæ¤Î12·î13 Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤¬¥¨¥­¥­¥¿¥×¥é¥¶¡Ê¹­Åç±ØËÌ¸ý1F¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¸ø¼°¥é¥¤¥»¥ó¥¹¾¦ÉÊ¤Î¤ªÇã¤¤¾å¤²¶â³ÛÀÇ¹þ3,000±ß°Ê¾å¤Î¤ªµÒÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ëµ­Ç°»£±Æ¤¬¤Ç¤­¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£


¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¤¯´ü´ÖÃæ¤Î12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¦12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¤ÏJRÀ¾ÆüËÜ¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥¤¥³¤Á¤ã¤ó¡×¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£




£±¡¥2025Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢½ÐÅ¹³µÍ×

¡Ê1¡Ë 2025Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢ JR¹­Åç±Ø¿·´´Àþ¸ý£±³¬¥¤¥Ù¥ó¥È¹­¾ìÅ¹

¡Ú¾ì½ê¡Û


JR¹­Åç±Ø¿·´´Àþ¸ý£±³¬¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¡Ê¥¨¥­¥­¥¿¥×¥é¥¶¡Ë


¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡Û


¡¦2025Ç¯12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë11:00～20:00


¡¦2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë10:00～20:00


¡¦2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00～19:00


¡Ú±Ä¶È´ü´Ö¡Û


2025Ç¯12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë


¡Ê2¡Ë2025Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢ ¥¨¥­¥¨¹­ÅçÅ¹

¡Ú¾ì½ê¡Û


¤ª¤ß¤ä¤²³¹Æ»¥¨¥­¥¨¹­Åç¡¡Å¹ÊÞÆâ


¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡Û


8:00～21:00


¡Ú±Ä¶È´ü´Ö¡Û


2025Ç¯12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2025Ç¯12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë


¡Ê3¡Ë2025Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡¡¥ß¥Ê¥â¥¢¹­ÅçÅ¹

¡Ú¾ì½ê¡Û


¤ª¤ß¤ä¤²³¹Æ»¥ß¥Ê¥â¥¢¡¡Å¹ÊÞÆâ


¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡Û


9:00～20:00


¡Ú±Ä¶È´ü´Ö¡Û


2025Ç¯12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2025Ç¯12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë


¡Ê4¡Ë2025Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡¡¹­Åç¿·´´Àþ¸ýÅ¹

¡Ú¾ì½ê¡Û


¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó ¥Ïー¥È¥¤¥ó ¥¨¥­¥¨¿·´´Àþ¸ý Å¹ÊÞÆâ


¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡Û


5:30～23:00


¡Ú±Ä¶È´ü´Ö¡Û


2025Ç¯12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2025Ç¯12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë


¡Ê5¡Ë2025Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡¡¹­ÅçÃæ±û¸ýÅ¹

¡Ú¾ì½ê¡Û


¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó ¥Ïー¥È¥¤¥ó JR¹­Åç±ØÃæ±û¸ý¡¡Å¹ÊÞÆâ


¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡Û


6:00～24:00


¡Ú±Ä¶È´ü´Ö¡Û


2025Ç¯12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2025Ç¯12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë


¢¨¿ôÎÌ¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Çä¤êÀÚ¤ì¤ÎºÝ¤Ï¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¢¨º®»¨¤Î¾ì¹ç¤ÏÆþÅ¹À©¸ÂÅù¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£


£²¡¥¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×

¡¡¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢½ÐÅ¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢²¼µ­¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£


¡Ê1¡Ë¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤È¤Î»£±Æ²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È

¡¡¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢JR¹­Åç±Ø¿·´´Àþ¸ý£±³¬¥¤¥Ù¥ó¥È¹­¾ìÅ¹¤Ë¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤È¤Î»£±Æ²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£


£±. ¼Â»ÜÆü»þ


2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë


12:00～¡¢14:00～¡¢16:00～¡Ê³Æ²ó20Ê¬¡Ë


£². ¼Â»Ü¾ì½ê


¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢JR¹­Åç±Ø¿·´´Àþ¸ý£±³¬¥¤¥Ù¥ó¥È¹­¾ìÅ¹


£³. »²²Ã¾ò·ï


¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¡¢£².¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ£±²ñ·×3,000±ß°Ê¾å¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Î¤ªµÒÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÀèÃå90ÁÈ¤Ë¡Ö»£±Æ²ñ»²²Ã·ô¡×¤òÇÛÉÛ¤·¤Þ¤¹¡£


¢¨³Æ²ó30ÁÈ¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£


¢¨ÀèÃå½ç¤Î¤¿¤áÇÛÉÛ½ªÎ»¡¢¤Þ¤¿¤Ï´õË¾¤Î²ó¤Î»²²Ã·ô¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£



¡Ê2¡Ë¡Ö¥¤¥³¤Á¤ã¤ó¡×¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È

¡¡JRÀ¾ÆüËÜ¤Î¸ø¼°¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥¤¥³¤Á¤ã¤ó¡×¤¬¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ë¤´ÍèÅ¹¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´°§»¢¤·¤Þ¤¹¡£


£±. ¼Â»ÜÆü»þ


2025Ç¯12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡»þ´Ö¤ÏÉÔÄê´ü


£². ¼Â»Ü¾ì½ê


¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢JR¹­Åç±Ø¿·´´Àþ¸ý£±³¬¥¤¥Ù¥ó¥È¹­¾ìÅ¹


£³. »²²Ã¾ò·ï


¤Ê¤·


¢¨³Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤âÍ½¹ð¤Ê¤¯ÆâÍÆÊÑ¹¹¤äÃæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£



