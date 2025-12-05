¡Ø¾ë³Ô¹çÂÎ¥ª¥·¥í¥Ü¥Ã¥Ä¡Ù¡Ö¤ª¾ëEXPO 2025¡×¤Ë»²¾ë¡¿ÆÃÀß¥Öー¥¹½ÐÅ¸·èÄê¡ªÁ´22¾ë¤Î¡È¥ª¥·¥í¥Ü¥Ã¥ÈÆÃÀ½¥È¥ì¥«¡É¤òÇÛÉÛ¡ª¿·ºî¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤â¡ª
¢£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥áÈÇ¥ª¥·¥í¥Ü¥Ã¥ÈÂçºå¾ë¡¢¾®ÁÒ¾ë¡¢Ê¡°æ¾ë¤¬»²¾ë¡ª
¡¡¡Ö¾ë³Ô¹çÂÎ¥ª¥·¥í¥Ü¥Ã¥Ä¡×¤Î¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¿·ÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¥Ç¥Õ¥©¥ë¥áÈÇ¤Î¥ª¥·¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖÂçºå¾ë¡×¡Ö¾®ÁÒ¾ë¡×¡ÖÊ¡°æ¾ë¡×¤ò´Þ¤à³Æ¼ï¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤È¥ª¥·¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ö¹â¾¾¾ë¡×¡ÖÌ¾¸Å²°¾ë¡×¡Ö´Ýµµ¾ë¡×¡Ö¸ÞÎÇ³Ô¡×¤ÎÆÃÀ½¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¤òÇÛÉÛ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÆÃÀ½¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¤Ï³Æ¤ª¾ë¥Öー¥¹¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¡¢¥³¥ó¥×¥êー¥È¤·¤Æ¾ë³Ô¹çÂÎ¥ª¥·¥í¥Ü¥Ã¥Ä¥Öー¥¹¤ÇÄó¼¨¤¹¤ë¤È¡Ö22¾ë¥â¥Î¥°¥é¥à¸ÂÄê¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¾ë³Ô¹çÂÎ¥ª¥·¥í¥Ü¥Ã¥Ä¥Öー¥¹¤Ë¤Æ¡¢¸ø¼°SNS¤Î¥Õ¥©¥íー¤Ç¡È¥í¥´¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥¿¥ª¥ë¥Þ¥Õ¥éー¡¦T¥·¥ã¥Ä¤Î¹ØÆþ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¡È¥í¥´´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¤ª¾ëEXPO 2025¡×½ÐÅ¸ÆâÍÆ
¡ã¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¡ä¢¨¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ
¡¦¥ª¥·¥í¥Ü¥Ã¥È¸æ¾ë°õ¡ÊÄÌ¾ïÈÇ7¼ï¡¿¥Ç¥Õ¥©¥ë¥áÈÇ7¼ï¡Ë¡Ä³Æ300±ß
¡¦¥ª¥·¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡Ê7¼ï¡Ë¡Ä³Æ600±ß
¡¦¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡Ê¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡¦¥·¥í¥À¥Þ7¼ï¡¿Éð¾7¼ï¡Ë¡Ä³Æ1,540±ß
¡¦¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡Ê·§ËÜ¾ë¡¢¹â¾¾¾ë¡¢É±Ï©¾ë¡¢¾¾ËÜ¾ë¡¢²¬»³¾ë¡¢ÏÂ²Î»³¾ë¡¢ÄÅ»³¾ë¡¢´ßÏÂÅÄ¾ë¡¢
¡¡Åç¸¶¾ë¡Ë¡Ä³Æ1,870±ß
¡¦¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡ÊÊ¡»³¾ë¡Ë¡Ä2,000±ß
¡¦¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡ÊÂçºå¾ë¡Ë¡Ä2,640±ß
¡¦¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á´Ì¥Ð¥Ã¥¸Collection Vol.1～3¡ÊVol.1¡§8¼ï¡¢Vol.2¡§7¼ï¡¢Vol.3¡§7¼ï¡Ë¡Ä³Æ300±ß
¡¦¥í¥´T¥·¥ã¥Ä¡Ä2,800±ß
¡¦¥Þ¥Õ¥éー¥¿¥ª¥ë¡Ä2,200±ß
¡¦¸æ¾ë°õÄ¢Mk-II¡Ä3,500±ß
¡ãÆÃÀ½¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥ÉÇÛÉÛ¡ä
¡¡ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¥ª¥·¥í¥Ü¥Ã¥Ä¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¥Úー¥¸¡Êhttps://oshiro-robots.com/news/¡Ë¤ª¤è¤Ó¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@oshiro_robots(https://x.com/oshiro_robots)¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¾ë³Ô¹çÂÎ¥ª¥·¥í¥Ü¥Ã¥Ä< https://oshiro-robots.com/ >
¡Ø¾ë³Ô¹çÂÎ¥ª¥·¥í¥Ü¥Ã¥Ä¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¸ÄÀË¤«¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ê¤ª¾ë¤ò¡¢¡È¤â¤·¤â¼ÂºÝ¤Î¤ª¾ë¤¬µðÂç¥í¥Ü¥Ã¥È¤ËÊÑ·Á¡õ¹çÂÎ¤·¤¿¤é¡É¤È¤¤¤¦º£¤Þ¤ÇÌµ¤¤¿·¤·¤¤ÀÚ¤ê¸ý¤ÇÉÁ¤¯MIXI_ANIME¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£2022Ç¯12·î¤Ë¡Ö·§ËÜ¾ë¡×¡Ö¹â¾¾¾ë¡×¡Ö²ñÄÅ¼ã¾¾¾ë¡×¤Î3¾ë¤Î¥ª¥·¥í¥Ü¥Ã¥È¤È¡¢3¾ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÂçÄ¥Àµ¸Ê´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¥·¥çー¥È¥¢¥Ë¥á¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2023Ç¯3·î¡¢À¤³¦°ä»º¡¦¹ñÊõ¡ÖÉ±Ï©¾ë¡×¤Î»²¾ë¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¡ÖÊ¡»³¾ë¡×¡ÖÌ¾¸Å²°¾ë¡×¡Ö¾¾ËÜ¾ë¡×¡Ö²¬»³¾ë¡×¡ÖÈ÷Ãæ¾¾»³¾ë¡×¡Ö¾®ÅÄ¸¶¾ë¡×¡ÖÏÂ²Î»³¾ë¡×¡ÖÄÅ»³¾ë¡×¡Ö´ßÏÂÅÄ¾ë¡×¡ÖÅç¸¶¾ë¡×¡ÖÉ§º¬¾ë¡×¤Î¥ª¥·¥í¥Ü¥Ã¥È¤òÈ¯É½¤·¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¹Åç¾ë¡×¡Ö´Ýµµ¾ë¡×¡Ö¸ÞÎÇ³Ô¡×¡Ö¾¾¹¾¾ë¡×¡ÖÂçºå¾ë¡×¡Ö¾®ÁÒ¾ë¡×¡ÖÊ¡°æ¾ë¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤âÁ´¹ñ¤Î¤ª¾ë¤«¤é¥ª¥·¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬Â³¡¹¤ÈÃÂÀ¸¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒMIXI< https://mixi.co.jp/ >
MIXI¤Ï¡¢¡ÖË¤«¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¹¤²¡¢À¤³¦¤ò¹¬¤»¤Ê¶Ã¤¤ÇÊñ¤à¡£¡×¤È¤¤¤¦¥Ñー¥Ñ¥¹¡ÊÂ¸ºß°ÕµÁ¡Ë¤Î¤â¤È¡¢¡Ömixi¡×¤ä¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡×¡¢¡Ö²ÈÂ²¥¢¥ë¥Ð¥à ¤ß¤Æ¤Í¡×¡¢¡ÖTIPSTAR¡×¤Ê¤É¡¢Í§¿Í¤ä²ÈÂ²´Ö¤Ç°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤à¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë"¥æー¥¶ー¥µ¥×¥é¥¤¥º¥Õ¥¡ー¥¹¥È"¤ÎÀº¿À¤Î¤â¤È¡¢Åö¼Ò¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡¢¤¿¤À¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ç»¤¯¿¼¤¤¡¢¤è¤êË¤«¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÀ¸¤à¡Ö¿´¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¾ì¤Èµ¡²ñ¤òÁÏÂ¤¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´¶¾ðË¤«¤Ê¿´¤ÎÄÌ¤¤¹ç¤¦¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£MIXI_ANIME< https://mixi-anime.com/ >
MIXI_ANIME¤Ï¡¢¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤äÊª¸ì¤Î¤Á¤«¤é¤ÇË¤«¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¥æー¥¶ー¤Ë¹¬¤»¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢IP¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ä´ë²è¡¦³«È¯¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ò¹Ô¤¦¥Áー¥à¤Ç¤¹¡£
¢¨MIXI¤ª¤è¤Ó¾ë³Ô¹çÂÎ¥ª¥·¥í¥Ü¥Ã¥Ä¤ÎÌ¾¾Î¡¢¤³¤ì¤é¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¾¦É¸¤ª¤è¤Ó¥í¥´¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒMIXI¤Î¾¦É¸¤ª¤è¤ÓÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£