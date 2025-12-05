¿¢Êª¥·¥°¥Ê¥ëÊ¬»Ò¡Ö¥¹¥È¥ê¥´¥é¥¯¥È¥ó¡×¤Îµ¡Ç½²òÀÏ¤ä¸¡½Ð¤òÁÇÁá¤¯ÄêÎÌÅª¤Ë¹Ô¤¦µ»½Ñ¤ò³«È¯
¢£Í×¡¡»Ý
- ÌÀ¼£Âç³ØÇÀ³ØÉô¤ª¤è¤ÓÆ±Âç³Ø±¡ÇÀ³Ø¸¦µæ²Ê¤ÎÀ¾»³¹¯ÂÀÏº½õ¶µ¡¢À¥¸ÍµÁºÈ½Ú¶µ¼ø¡¢ÎëÌÚÂÙµ±¡ÊÇî»Î¸å´ü²ÝÄø3Ç¯¡Ë¡¢²ÃÆ£Í¥Í¤¡ÊÇî»ÎÁ°´ü²ÝÄø2Ç¯¡Ë¡¢¿·³«Àé¹É¡Ê³ØÉô4Ç¯¡Ë¡¢ÀÐÀîÃÒÌé¡ÊÇî»ÎÁ°´ü²ÝÄø1Ç¯¡Ë¡¢ÍèÇÏÆ»À¸¡ÊÇî»Î¸å´ü²ÝÄø3Ç¯¡Ë¤é¤Î¸¦µæ¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢Íý²½³Ø¸¦µæ½ê´Ä¶»ñ¸»²Ê³Ø¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤ÎÇë¸¶¿Ìé¥Áー¥à¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¢Jekson RobertleeÇî»Î¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥½ー¥¯¸¦µæ½ê¤ÎMarco BürgerÇî»Î¡¢ÅìµþÍý²ÊÂç³ØÍý³ØÉô¤ÎÊ¡°æ¹¯Í´½Ú¶µ¼ø¡¢²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³ØÌÚ¸¶À¸Êª³Ø¸¦µæ½ê¤ÎÀõ¸«ÃéÃËÆÃÇ¤¶µ¼ø¤é¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢¿¢Êª¤¬À¸»º¤¹¤ë¥·¥°¥Ê¥ëÊ¬»Ò·²¡Ö¥¹¥È¥ê¥´¥é¥¯¥È¥ó¡ÊSL¡Ë¡×¤ÎÆ¯¤¤ò»î¸³´ÉÆâ¤ÇÁÇÁá¤¯ÄêÎÌÅª¤Ë²òÀÏ¤¹¤ëµ»½Ñ¤Î³«È¯¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ËÜÀ®²Ì¤ÇÊó¹ð¤·¤¿µ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢SL¤ä¤½¤ì¤é¤¬ºîÍÑ¤¹¤ë¼õÍÆÂÎ¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬¡Ö¤É¤ÎÄøÅÙ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆ¯¤¯¤Î¤«¡©¡×¤ò¡¢ÍÏ±Õ¤òº®¤¼¤ÆÈÆÍÑÅª¤ÊÁõÃÖ¤ÇÂ¬Äê¤¹¤ë¤À¤±¤Î´ÊÊØ¤ÊÁàºî¤Ç¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿¢Êª¤Ïº¬¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍµ¡²½³ØÊª¼Á¤òÊ¬Èç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤éSL¤òÁªÂòÅª¤Ë¸¡½Ð¤¹¤ë¥»¥ó¥·¥ó¥°µ»½Ñ¤Ø¤Î±þÍÑ¤âÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ËÜÀ®²Ì¤Ï¡¢¿¢Êª²Ê³ØÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¹ñºÝ³Ø½Ñ»ïThe Plant Journal¤Ë2025Ç¯12·î3Æü¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£³µ¡¡Í×
¥¹¥È¥ê¥´¥é¥¯¥È¥ó¡ÊSL¡ËÎà¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿¢Êª¤¬ÉáÊ×Åª¤ËÀ¸»º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÞÊ¬¤«¤ì¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¿¢Êª¥Û¥ë¥â¥ó¢¨1¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º¬¤«¤éÊ¬Èç¤µ¤ì¡¢ÈùÀ¸Êª¤äº¬´óÀ¸¿¢Êª¤ËÂÐ¤¹¤ë¥·¥°¥Ê¥ëÊ¬»Ò¤È¤·¤Æ¤â¿¶¤ëÉñ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤Çµ¡Ç½¤ò¼¨¤¹SL¤Ï¡¢¿¢Êª¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤ÊÊ¬»Ò¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÆ¯¤¤¬À¤³¦Ãæ¤Ç¾ÜºÙ¤ËÄ´¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢SL¤ä¤½¤ì¤é¤¬ºîÍÑ¤¹¤ë¼õÍÆÂÎ¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬¡Ö¤É¤ÎÄøÅÙ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆ¯¤¯¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ì¤²òÌÀ¤ÎÅÀ¤äÌ¤²ò·è¤Î²ÝÂê¤¬Â¿¤¯»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÀ®²Ì¤Ç¤Ï¡¢SL¤äSL¼õÍÆÂÎ¤Îµ¡Ç½¤ò¡¢ÁÇÁá¤¯¤«¤ÄÀµ³Î¤Ë²òÀÏ¤¹¤ëµ»½Ñ¤Î³«È¯¤ËÀ®¸ù¤·¡¢¾ÜºÙ¤Ê¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Î²òÌÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿¢Êª¤Ïº¬¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍµ¡²½³ØÊª¼Á¤òÊ¬Èç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤éSL¤òÁªÂòÅª¤Ë¸¡½Ð¤¹¤ë¥»¥ó¥·¥ó¥°µ»½Ñ¤Ø¤Î±þÍÑ¤âÃ£À®¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÀ¸Êª¡ÊÀ¸Íý¡Ë³èÀÊ¬»Ò¤òÃµ¤·½Ð¤¹¤¿¤á¤ÎÍ¥¤ì¤¿ÊýË¡¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢JST ACT-X¡Ö´Ä¶¤È¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡×ÎÎ°è (JPMJAX22BH¡¢¸¦µæÂåÉ½¼Ô¡§À¾»³¹¯ÂÀÏº)¡¢ JSPS²Ê¸¦Èñ (19K05852, 22H02276, 23H05409, 24H00878¡¢¸¦µæÂåÉ½¼Ô¡§À¥¸ÍµÁºÈ¡¨22K14788¡¢¸¦µæÂåÉ½¼Ô¡§Jekson Robertlee), JSTÁÏÈ¯Åª¸¦µæ»Ù±ç»ö¶È (JPMJFR211S¡¢¸¦µæÂåÉ½¼Ô¡§À¥¸ÍµÁºÈ)¡¢»°É©ºâÃÄ¡¢²ÃÆ£µÇ°¥Ð¥¤¥ª¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¿¶¶½ºâÃÄ¤Î½õÀ®¤ò¼õ¤±¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸¦µæ¤ÎÇØ·Ê
¡¡SL¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿¢Êª¤¬ÉáÊ×Åª¤ËÀ¸»º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÞÊ¬¤«¤ì¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¿¢Êª¥Û¥ë¥â¥ó¢¨1¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º¬¤«¤éÊ¬Èç¤µ¤ì¡¢¥¢ー¥Ð¥¹¥¥å¥éー¶Ýº¬¡ÊAM¡Ë¶Ý¤Î¶Ý»åÊ¬´ô¤òÍ¶Æ³¤·¡¢¶¦À¸¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¥·¥°¥Ê¥ëÊ¬»Ò¤È¤·¤Æ¤âµ¡Ç½¤·¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¿¢Êª¤Îº¬¤Ø´óÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÍÜÊ¬¤ä¿åÊ¬¤òÃ¥¤¦º¬´óÀ¸¿¢Êª¤Ï¡¢½É¼ç¤¬Ê¬Èç¤·¤¿SL¤òÇ§¼±¡¦È¯²ê¤·¤Æ´óÀ¸Áê¼ê¤òÃµ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢AM¶Ý¤È¤Î¶¦À¸¥·¥°¥Ê¥ë¤Ç¤¢¤ëSL¤ò°ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£SL¤Ï¡¢¼õÍÆÂÎ¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ç¤¢¤ëD14¤â¤·¤¯¤ÏKAI2d¤Ë·ë¹ç¤·¤Æ³èÀ²½¤¹¤ë¤È¡¢¥æ¥Ó¥¥Á¥ó¥ê¥¬ー¥¼¤Î¹½À®Í×ÁÇ¤Ç¤¢¤ëMAX2¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ä¡¢Å¾¼ÌÍÞÀ©°ø»Ò¤Ç¤¢¤ëSMAX1/SMAX1-Like¡ÊSMXL¡Ë¤È¤ÎÁê¸ßºîÍÑ¤òÍ¶Æ³¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤ËSMAX1/SMXL¤òÊ¬²ò¤ËÆ³¤¯¤³¤È¤Ç¥·¥°¥Ê¥ë¤òÅÁÃ£¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢°ìÏ¢¤Î²áÄø¤¬Ê¬»Ò¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ëµ¯¤³¤ë¤Î¤«¡¢¾ÜºÙ¤Ê¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ï´°Á´¤Ë¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¿¢Êª¼ïËè¤ËSL¤ä¼õÍÆÂÎ¤Î¹½Â¤¤äµ¡Ç½¤Ï°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙSL¤ÎÃµº÷¤ä¼õÍÆÂÎ¤Îµ¡Ç½²òÀÏ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤éSL¤ä¼õÍÆÂÎ¤Î³èÀ¤òÂ¬Äê¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼ÁÆ±»Î¤ÎÁê¸ßºîÍÑ¡ÊProtein-protein interaction; PPI¡Ë¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¡¢SL¤ä¼õÍÆÂÎ¤Îµ¡Ç½¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿¢Êª¤½¤Î¤â¤Î¤ä¹ÚÊì¤òÍÑ¤¤¤ë¼êË¡¤Ç¤Ï¡¢²½¹çÊª¤ÎÂå¼Õ¤äÆÇÀ¤ËÎ±°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢SL¤È¼õÍÆÂÎ¤È¤Î°ìÂÐ°ì¤Î´Ø·¸À¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥×¥ë¥À¥¦¥ó¥¢¥Ã¥»¥¤Ë¡¢¨2¤Ç¤Ï¡¢ÄêÎÌÀ¤ËË³¤·¤¤¾å¤Ë¡¢Â¿¸¡ÂÎ¤òÆ±»þ¤Ë½èÍý¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¸¦µæ¼êË¡¤ÈÀ®²Ì
ËÜ¸¦µæ¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢SL¤¬Í¶Æ³¤¹¤ëPPI¤ò¿×Â®¤«¤ÄÄêÎÌÅª¤ËÂ¬Äê¤¹¤ë¼êË¡¤ò³«È¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢SL¤äSL¼õÍÆÂÎ¤Î¾ÜºÙ¤Êµ¡Ç½²òÀÏ¤ä¡¢SLÍÍ³èÀ¤ò¼¨¤¹¿·¤¿¤ÊÊ¬»Ò¤òÃµº÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÄêÎÌÀ¡¦¥¹¥ëー¥×¥Ã¥ÈÀ¡¦´è·òÀ¤ËÍ¥¤ì¡¢·Ð»þÅª¤ËÊÑ²½¤òÄÉÀ×¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»þ´ÖÊ¬²òForster¶¦ÌÄ¥¨¥Í¥ë¥®ー°ÜÆ°¢¨3¡ÊTime-Resolved Forster Resonance Energy Transfer; TR-FRET¡Ë¤òÍøÍÑ¤·¤¿PPI²òÀÏË¡¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢SL¼õÍÆÂÎ¤Ø·Ö¸÷¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼ÁmEGFP¤òÍ»¹ç¤·¡¢MAX2¤â¤·¤¯¤ÏSMAX1/SMXL¤òÈ¯¸÷À¥Æ¥ë¥Ó¥¦¥à¡ÊTb¡ËºøÂÎ¤ÇÉ¸¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Î¾¼Ô¤¬¶áÀÜ¤·¤¿ºÝ¤ËTbºøÂÎ¤«¤émEGFP¤Ø¤ÎFRET¤¬À¸¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Î¼Â¸³¤È²òÀÏ¤Ï¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ä¥ê¥¬¥ó¥É¤ò¥Þ¥¤¥¯¥í¥×¥ìー¥ÈÆâ¤Çº®¹ç¤·¡¢mEGFP¤ÈTbºøÂÎ¤Î·Ö¸÷¶¯ÅÙ¤òÆ±»þÂ¬Äê¤·¤ÆÈæ¤ò¼è¤ë¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤Ë´ÊÊØ¤ÊÁàºî¤Ç´°·ë¤·¤Þ¤¹¡Ê¿Þ1¡Ë¡£¤³¤ÎÊýË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊSLÎà±ïÂÎ¤Î³èÀ¤ä¡¢¼õÍÆÂÎ¤ÎSL¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¼õÀ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢PPIÍ¶Æ³¤Î»þ´ÖÊÑ²½¤òÄÉÀ×¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤âÀ®¸ù¤·¡¢¤³¤ÎÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¤¿µ¡Ç½²òÀÏ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ2¡Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢TR-FRET¤¬Ôó»¨Êª¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤ÍøÅÀ¤ò³è¤«¤·¡¢¥¤¥Í¤Îº¬¤«¤éÊ¬Èç¤µ¤ì¤¿Íµ¡º®¹çÊª¤òTR-FRETË¡¤ÇÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ê¬ÈçÊªÃæ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëSL¤òÆÃ°ÛÅª¤Ë¸¡½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ3¡Ë¡£
¢£º£¸å¤Î´üÂÔ
ËÜÀ®²Ì¤ÇÊó¹ð¤·¤¿TR-FRETË¡¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢SL¤¬¥·¥°¥Ê¥ëÅÁÃ£¤¹¤ëºÝ¤ÎÊ¬»Ò¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ë´Ø¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÃÎ¸«¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¡¢ËÜµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊSLÎà±ïÂÎ¤ä¼õÍÆÂÎ¤Îµ¡Ç½¤ò´ÊÊØ¤Ë²òÀÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢SL¸¦µæ¤òÂç¤¤¯²ÃÂ®¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¸Êª¼ïÍ³Íè¤ÎÍµ¡º®¹çÊª¤ä¿Í¹©²½¹çÊª¤ÎÃæ¤«¤é¡¢SL¼õÍÆÂÎ¤ËÂÐ¤·¤ÆºîÍÑ¤¹¤ëÊ¬»Ò·²¤ò¥Ï¥¤¥¹¥ëー¥×¥Ã¥È¤ËÃµ¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¿·¤¿¤ÊÀ¸Êª³ØÅªÃÎ¸«¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÇÀÌô¤Î¥¿¥Í¤È¤Ê¤ë²½¹çÊª¤ÎÈ¯¸«¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢SL¤Ë¸Â¤é¤º¡¢PPI¤òÍ¶Æ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥·¥°¥Ê¥ë¤òÅÁÃ£¤¹¤ë¿¢Êª¥Û¥ë¥â¥ó¤Ï¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£TR-FRET¤òÍøÍÑ¤·¤¿PPI²òÀÏµ»½Ñ¤Ï¡¢¿¢Êª¥Û¥ë¥â¥ó¤òÊñ³çÅª¤ËÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÈÆÍÑÅª¤Ê¼êË¡¤Ø¤ÈÅ¸³«²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢³ÈÄ¥À¤Î¤¢¤ëµ»½Ñ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÍÑ¸ì²òÀâ
¢¨1¡¡¿¢Êª¥Û¥ë¥â¥ó: ¿¢Êª¤ÎÀ®Ä¹¤òÀ©¸æ¤¹¤ë²½³ØÊª¼Á¤ÎÁí¾Î¡£°ìÈÌÅª¤Ë¿¢Êª¥Û¥ë¥â¥ó¤Ï¡¢¿¢Êª¤Ç¤´¤¯¤ï¤º¤«¤·¤«ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥ªー¥¥·¥ó¡¢¥¸¥Ù¥ì¥ê¥ó¡¢¥µ¥¤¥È¥«¥¤¥Ë¥ó¡¢ ¥¨¥Á¥ì¥ó¡¢¥¸¥ã¥¹¥â¥ó»À¡¢¥¢¥Ö¥·¥¸¥ó»À¡¢¥Ö¥é¥·¥Î¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¡¢¥¹¥È¥ê¥´¥é¥¯¥È¥ó¡¢¥µ¥ê¥Á¥ë»À¤Ë²Ã¤¨¡¢´ö¤Ä¤«¤Î¥Ú¥×¥Á¥É¥Û¥ë¥â¥ó¤Ê¤É¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2¡¡¥×¥ë¥À¥¦¥ó¥¢¥Ã¥»¥¤Ë¡¡§¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á´Ö¤Ç¤ÎÁê¸ßºîÍÑ¤ò»î¸³´ÉÆâ¤ÇÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á¤ÎÀ¸²½³ØÅª¼êË¡¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¤¢¤ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼ÁA¤ò¼§À¥Óー¥º¤Ê¤É¤Ë¸ÇÄê²½¤·¡¢¤½¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤È¤ÎÁê¸ßºîÍÑÇ½¤òÄ´¤Ù¤¿¤¤¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼ÁB¤ò´Þ¤àÍÏ±Õ¤Èº®¹ç¡¦Àö¾ô¤·¤¿¸å¡¢¥Óー¥º¾å¤«¤é¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼ÁB¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤«ÈÝ¤«¤ÇÁê¸ßºîÍÑ¤ÎÍÌµ¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨3¡¡»þ´ÖÊ¬²òForster¶¦ÌÄ¥¨¥Í¥ë¥®ー°ÜÆ°: Forster¶¦ÌÄ¥¨¥Í¥ë¥®ー°ÜÆ°¡ÊFRET¡Ë¤Ï¡¢Êª¼ÁÆ±»Î¤¬¶áÀÜ¤·¤¿ºÝ¤ËÈóÀÜ¿¨¤Çµ¯¤³¤ë¶¦ÌÄÅª¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー°ÜÆ°µ¡¹½¤Ç¡¢µ÷Î¥¡¦ÇÛ¸þ¡¦¥¹¥Ú¥¯¥È¥ë¤Î½Å¤Ê¤êÅÙ¹ç¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸úÎ¨¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¬ÀÏ²½³Ø¡¦À¸Êª³Ø¡¦ÁÏÌô²Ê³Ø¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢·Ö¸÷¿§ÁÇÆ±»Î¤Ç¤ÎFRET¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢Ê¬»ÒÆ±»Î¤¬¶áÀÜ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤Î·Ö¸÷¶¯ÅÙ¤ÎÊÑ²½¤È¤·¤ÆÄ´¤Ù¤ë¼êË¡¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»þ´ÖÊ¬²òForster¶¦ÌÄ¥¨¥Í¥ë¥®ー°ÜÆ°¡ÊTR-FRET/»þ´ÖÊ¬²òFRET¡Ë¤Ï¡¢·Ö¸÷¿§ÁÇ¤Ø¸÷¤ò¾È¼Í¡ÊÎåµ¯¡Ë¤·¤Æ¤«¤é¡¢·Ö¸÷¤òÂ¬Äê¤¹¤ë¤Þ¤Ç°ìÄê»þ´Ö¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢·Ö¸÷¼÷Ì¿¤ÎÄ¹¤¤·Ö¸÷¿§ÁÇÍ³Íè¤Î·Ö¸÷¤òÁªÂòÅª¤Ë¸¡½Ð¤¹¤ë»þ´ÖÊ¬²ò·Ö¸÷Ë¡¤È¡¢FRET¸¶Íý¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¼êË¡¤Ç¤¹¡£È¯¸÷À¥Æ¥ë¥Ó¥¦¥àºøÂÎ¤Ï¡¢GFP¤ä¥Õ¥ë¥ª¥ì¥»¥¤¥ó¤Ê¤ÉÄÌ¾ï¤ÎÍµ¡·Ö¸÷¿§ÁÇ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ1ËüÇÜ°Ê¾å¤âÄ¹¤¤·Ö¸÷¼÷Ì¿¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¡¢È¯¸÷À¥Æ¥ë¥Ó¥¦¥àºøÂÎ¤È¤½¤ì¤«¤éFRET¤ò¼õ¤±¤ë·Ö¸÷¿§ÁÇ¡ÊËÜÀ®²Ì¤Ç¤ÏmEGFP¡Ë¤Î·Ö¸÷¤òÁªÂòÅª¤Ë¸¡½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£»²¹Í¿Þ
¢£ÏÀÊ¸¾ðÊó
ÂêÌÜ¡§In Vitro Dynamic and Quantitative Monitoring of Strigolactone-signaling Complex Formation by Time-resolved FRET
Ãø¼Ô¡§Taiki Suzuki, Kotaro Nishiyama, Yusuke Kato, Chihiro Shinkai, Tomoya Ishikawa, Jekson Robertlee, Michio Kuruma, Shinya Hagihara, Marco Bürger, Kosuke Fukui, Tadao Asami, Yoshiya Seto
»¨»ï¡§The Plant Journal
DOI¡§10.1111/tpj.70624(https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/tpj.70624)