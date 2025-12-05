2025Ç¯¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÈÊ¿Æü¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÆÃÊÌ¡£¡É 2025Ç¯ ÉÔÆó²ÈÍÎ²Û»ÒÅ¹¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±ー¥ ¥é¥ó¥¥ó¥°¸ø³«
Á´¹ñ¤ÎÉÔÆó²ÈÍÎ²Û»ÒÅ¹¤Ç2025Ç¯12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥»ー¥ëÆâ¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡¢2025Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±ー¥¤ÎÍ½Ìó¾õ¶·¤ä¥È¥ì¥ó¥É¤òÈ¿±Ç¤·¤¿³Æ¼ï¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
ÉÔÆó²ÈÍÎ²Û»ÒÅ¹2025Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï¡ÖÊ¿Æü¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÆÃÊÌ¡£¡×¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤Î¤â¤È¡¢Ê¿Æü¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤À¤«¤é¤³¤½¡¢³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤â¤ÎÆü¾ï¤¬¡È¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤È¤¯¤Ù¤Ä¡É¤Ç¡¢²ÈÂ²¤äÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£1Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥·¥çー¥È¥±ー¥¤ò½Ü¤Î¤³¤À¤ï¤êÁÇºà¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡Ö¥·¥çー¥È¥±ー¥12¤Î¿§Êª¸ì¡×¥·¥êー¥º¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¤ä¸·Áª¤·¤¿ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥·¥êー¥º¡¢¾¯¿Í¿ô¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Î¥Ûー¥ë¥±ー¥¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¥±ー¥¤ò¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ë¼è¤êÂ·¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤è¤¤¤èº£·î·Þ¤¨¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡£ÅöÆü¹ØÆþ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±ー¥¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤äËèÇ¯¿Íµ¤¤Î¾®Êª¥±ー¥¤ÎÇä¤ì¶Ú¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÊ¿Æü¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Í½Ìó³µ¶·¤ò°ìµóÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¾ðÊó³«¼¨»þÅÀ¤ÇÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤Ï½ü³°¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÏÁ´¤Æ2025Ç¯12·î1Æü¡Ê·î¡Ë»þÅÀ¤ÎÅö¼ÒÄ´¤Ù¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ú2025Ç¯ÈÇ¡ÛÅöÆü¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±ー¥¥é¥ó¥¥ó¥°
1°Ì¡¡¥·¥çー¥È¥±ー¥12¤Î¿§Êª¸ì çõºÌ¤ê¤¢¤Þ¤ª¤¦¥·¥çー¥È
¥¹¥Ý¥ó¥¸¡¢¥·¥ã¥ó¥Æ¥êー¥¯¥êー¥à¡¢¤¢¤Þ¤ª¤¦çõ¥½ー¥¹¡¢¤¢¤Þ¤ª¤¦çõ¥À¥¤¥¹¤ò½Å¤Í¡¢¤¢¤Þ¤ª¤¦çõ¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Çò¤¤¥¯¥êー¥à¤Î¥±ー¥¤Ë¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¤¢¤Þ¤ª¤¦çõ¤ò¤Î¤»¤¿¡¢ÉÔÆó²È¤¬Â£¤ëº£Ç¯¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥·¥çー¥È¥±ー¥¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊ¾ðÊó¡§https://www.fujiya-peko.co.jp/cake/item/15703.html
2°Ì¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹çõ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥·¥çー¥È¥±ー¥¡ÊSS¡¦S¡¦MÁ´¥µ¥¤¥º¹ç·×¡Ë
É÷Ì£Ë¤«¤Ê¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥·¥ã¥ó¥Æ¥êー¥¯¥êー¥à¤Ç»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¾¦ÉÊ¾ðÊó¡§https://www.fujiya-peko.co.jp/cake/item/10742.html
3°Ì¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¥çー¥È¥±ー¥¡Ê¥Õ¥ëー¥Ä¥µ¥ó¥É¡Ë¡ÊSS¡¦S¡¦M¡¦LÁ´¥µ¥¤¥º¹ç·×¡Ë
¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÎýÆýÆþ¤ê¤Î¥·¥ã¥ó¥Æ¥êー¥¯¥êー¥à¤È¥·¥í¥Ã¥×ÄÒ¤±¤Î¥ê¥ó¥´¡¢²«Åí¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤¿¡¢¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î¥·¥çー¥È¥±ー¥¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊ¾ðÊó¡§https://www.fujiya-peko.co.jp/cake/item/15559.html
4°Ì¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Á¥ç¥³À¸¥±ー¥¡ÊS¡¦M¡¦LÁ´¥µ¥¤¥º¹ç·×¡Ë
¥±ー¥¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸·Áª¤·¤¿¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò»ÈÍÑ¡£¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¦ÉÊ¾ðÊó¡§https://www.fujiya-peko.co.jp/cake/item/15575.html
5°Ì¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ö¥Ã¥·¥å¡¦¥É¡¦¥Î¥¨¥ë
¥Á¥ç¥³¥Õ¥ìー¥¯Æþ¤ê¥ß¥ë¥ー¥¯¥êー¥à¡¢¥«¥é¥á¥ë¥Á¥Ã¥×¡¢¥¢ー¥â¥ó¥É¤ò¥³¥³¥¢¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ç´¬¤¥Á¥ç¥³¥¯¥êー¥à¤Ç»ÅÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¾åÌÌ¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥â¥Áー¥Õ¤Ç¤Ë¤®¤ä¤«¤Ë¡ª
¾¦ÉÊ¾ðÊó¡§https://www.fujiya-peko.co.jp/cake/item/10941.html
¢£Áª¤Ù¤ë³Ú¤·¤µ¡ª Çä¤ì¶Ú¾®Êª¥±ー¥¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð
¾®Êª¥±ー¥¤Î¤´Í½Ìó¤â¼õÉÕÃæ¡ª ¥È¥ì¥ó¥É¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¡¢ÈÎÇä¿ôÎÌ¤¬¿Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¾®Êª¥±ー¥¡£º£Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤âÊ¿Æü¤ËÅö¤¿¤ë¤¿¤á¡¢¸Ä¡¹¤Î¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë¾®Êª¥±ー¥¤Î¼ûÍ×Áý¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£
1°Ì¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤¢¤Þ¤ª¤¦çõ¤Î¥·¥çー¥È¥±ー¥
ËÌ³¤Æ»»ºÀ¸¥¯¥êー¥àÆþ¤ê¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥·¥ã¥ó¥Æ¥êー¥¯¥êー¥à¤È¤¢¤Þ¤ª¤¦çõ¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥·¥çー¥È¥±ー¥¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊ¾ðÊó¡§https://www.fujiya-peko.co.jp/cake/item/15115.html
2°Ì¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ù¥êー¤È¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥·¥ç¥³¥é
¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤È¥Á¥ç¥³¥àー¥¹¤ò½Å¤Í¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥Ù¥êー¥½ー¥¹¤Ç»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥Õ¥£¥¢¥ó¥Æ¥£ー¥Ì¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡£
¾¦ÉÊ¾ðÊó¡§https://www.fujiya-peko.co.jp/cake/item/10163.html
3°Ì¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥ß¥Ë¥Ö¥Ã¥·¥å¡¦¥É¡¦¥Î¥¨¥ë
¥³¥³¥¢¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ë¥ß¥ë¥¯¥¯¥êー¥à¤È¤È¤Á¤ª¤È¤áçõ¥½ー¥¹¤ò´¬¤¹þ¤ß¡¢¥Á¥ç¥³¥¯¥êー¥à¤È¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤Ç»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¾¦ÉÊ¾ðÊó¡§https://www.fujiya-peko.co.jp/cake/item/10395.html
4°Ì¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥µ¥ó¥¿¤Îçõ¥â¥ó¥Ö¥é¥ó
·Ú¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¥«¥¹¥¿ー¥É¥¯¥êー¥à¤ò¤·¤Î¤Ð¤»¡¢¤¢¤Þ¤ª¤¦çõ¥¯¥êー¥à¤ÈçõÉ÷Ì£¥Úー¥¹¥È¤Ç»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¾¦ÉÊ¾ðÊó¡§https://www.fujiya-peko.co.jp/cake/item/10149.html
5°Ì¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹·§ËÜ¸©»ºÏÂ·ª¤Î¥â¥ó¥Ö¥é¥ó
¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ë¥Þ¥í¥óÉ÷Ì£¥¯¥êー¥à¤òÃíÆþ¤·¡¢Ãæ¿´¤Ë¥·¥ã¥ó¥Æ¥êー¥¯¥êー¥à¤ò¹Ê¤ê¡¢ÏÂ·ª¥Úー¥¹¥È¤Ç´¬¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¾¦ÉÊ¾ðÊó¡§https://www.fujiya-peko.co.jp/cake/item/10091.html
¢£¡Ú2Ç¯Ï¢Â³Ê¿Æü¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡ª¡Ûº£Ç¯¤Ï¤¤¤Ä¥±ー¥¤ò¿©¤Ù¤ë¡©¡Ê20Æü～25ÆüÍ½Ìó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ë
2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÊ¿Æü¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¤¿¤á¡¢½µËö¤ËÀè¹Ô¤·¤Æ¥±ー¥¤Ç¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë·¹¸þ¤¬º£Ç¯¤â¶¯¤Þ¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1°Ì¡¡20Æü¡ÊÅÚ¡Ë
Ä¾Á°¤Î¡ÈËÜÌ¿½µËö¡É¤È¤·¤Æ²ÈÂ²¤ä¥Ñー¥È¥Êー¤È¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤¹¡ÈÁ°ÅÝ¤·¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡É¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2°Ì¡¡24Æü¡Ê¿å¡Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö
Ê¿Æü¤Ç¤â¡È¥¤¥Ö¤ÏÆÃÊÌ¡É¤Î°Õ¼±¤ÏÉÔÊÑ¡£µ¢Âð¸å¤Ë¥±ー¥¤Çµ¤Ê¬¤ò¹â¤á¤ë²¦Æ»¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬·òºß¡£
3°Ì¡¡21Æü¡ÊÆü¡Ë
½µËö¤ËÁá¤á¤Î¤ª½Ë¤¤¤òºÑ¤Þ¤»¤ëÊý¤¬º£Ç¯¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
4°Ì¡¡25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÅöÆü
ÅöÆü¤Ï¡È»Å»ö½ª¤ï¤ê¤Ë·Ú¤¯¡ÉÇÉ¤¬Ãæ¿´¡£Ê¿Æü¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¡È¾®¤µ¤Ê¤´Ë«Èþ¼ûÍ×¡É¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¡£
5°Ì¡¡22Æü¡Ê·î¡Ë
½µÌÀ¤±¤Ç¤âµ¤»ý¤Á¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥âー¥É¡£Á°Æü¤Î¤ª½Ë¤¤¥àー¥É¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ·îÍË¤Ë¤âÇÈµÚ¡£
6°Ì¡¡23Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡È¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¼ûÍ×¡É¤â¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢½µËö¤ä24Æü¡¢25Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤ëÊý¤¬Â¿¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á6°Ì¤Ë¡£
¢¨»²¹Í¡§WEB¼õÉÕ¤Î¡ÖSmile Switch¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡ÊÅ¹Æ¬¼õ¼èÊ¬¡Ë¡×¤ÎÍ½ÌóÆüÄø
¢£¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¥Í¥³¤Á¤ã¤ó¤â¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÀìÍÑ¥±ー¥¤âÃíÌÜ¡ª¡¡
ÉÔÆó²È¤Ç¤Ï¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×°Ê³°¤Ë¤â°¦¸¤²È¡¢°¦Ç²È¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¡¢¸¤ÇÍÑ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±ー¥¤òº£Ç¯¤â¤´ÍÑ°Õ¡ª
çõ¥½ー¥¹¤ÈÎýÆýÉ÷Ì£¥¯¥êー¥à¤òÊÆÊ´¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ç´¬¤¡¢¾åÌÌ¤Ïçõ¥À¥¤¥¹¡¢çõ¥½ー¥¹¡¢¥Õ¥êー¥º¥É¥é¥¤çõ¡¢À±·¿¥·¥å¥¬ー¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤¯»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£°¦¸¤¡¦°¦Ç¤È²á¤´¤¹¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
¡Ö¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¡ªSmile Switch¡ª¥É¥Ã¥°¤Î¥íー¥ë¥±ー¥¡×
https://www.fujiya-peko.co.jp/cake/item/30590.html(https://www.fujiya-peko.co.jp/cake/item/30590.html)
12 ·î10 Æü¡Ê¿å¡Ë～25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤´Í½Ìó¸ÂÄê¡¦¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä¡¢Ä¹¤µÌó80mm
ÀÇ¹þ1,980±ß
¢¨¸¤ÇÀìÍÑ¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¸¤ÇÍÑ¤Ç¤¹¡£¸¤Ç°Ê³°¤Ë¤ÏÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡
¢¨À¸¸å6¥õ·îÌ¤Ëþ¤Î¸¤Ç¤Ë¤ÏÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¼ïÎà¡¢ÂÎ½Å¡¢ÂÎ¼Á¡¢ÂÎÄ´¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤ËÀÚ¤êÊ¬¤±¤Æ¤«¤é¤ªÍ¿¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤ÏÎäÅà¾õÂÖ¤Ç¤Î¤ªÅÏ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÎäÂ¢¸Ë¤ÇÌó4»þ´Ö²òÅà¤·¤ªÍ¿¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¼êºî¤ê¤Î¤¿¤á¡¢¥µ¥¤¥º¡¢¿§¤Ê¤É¤ËÂ¿¾¯¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬ÉÊ¼Á¤Ë¤ÏÌäÂê¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¥íー¥½¥¯¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨À½Â¤¹©¾ì¤Ï°ÑÂ÷²ñ¼Ò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£2025Ç¯¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖChristmas is FUJIYA.¡× ÆÃÊÌ´¶¤ò±é½Ð¤¹¤ë¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×
ÉÔÆó²ÈÍÎ²Û»ÒÅ¹2025Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï¡¢¡ÖChristmas is FUJIYA.¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Ê¿Æü¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£³¹¤¬¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤ÇºÌ¤é¤ì¡¢1Ç¯¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡£º£Ç¯¤âºòÇ¯Æ±ÍÍ¡¢¥¤¥Ö¤âÅöÆü¤âÊ¿Æü¤Ç¡¢»Å»ö¤äÊÙ¶¯¡¢²È»ö¤Ê¤É¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Ï¤º¡£¤½¤ó¤Ê¡ÈÊ¿Æü¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡É¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÊ¿Æü¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¡È¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤È¤¯¤Ù¤Ä¡É¤Ê1Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë――¤½¤ó¤Ê´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢ÉÔÆó²È¤Ï¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¾¦ÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
ÉÔÆó²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢1Ç¯¤ÎÃæ¤Ç¤È¤Æ¤âÂç»ö¤ÇÆÃÊÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡£ÉÔÆó²È¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±ー¥¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¾Ð´é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê¤ª¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ÇäÀÚ¤ì¤Î¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÔÆó²È¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È https://www.fujiya-peko.co.jp/
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÆÃ½¸¥Úー¥¸ https://www.fujiya-peko.co.jp/cake/christmas/