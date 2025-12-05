¡ÚÌµÎÁ¥¦¥§¥Ó¥Êー¡Û·ÚÈÂÁ÷ÍÑ¥³¥ó¥Ù¥ä¥Ù¥ë¥È¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¤ÈÁªÄê¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¥Ð¥ó¥Éー²½³Ø³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¡Ë¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ó¥Êー¡Ö·ÚÈÂÁ÷ÍÑ¥³¥ó¥Ù¥ä¥Ù¥ë¥È¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¤ÈÁªÄê¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¿©ÉÊ¹©¾ì¤äÊªÎ®¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë·ÚÈÂÁ÷ÍÑ¥³¥ó¥Ù¥ä¥Ù¥ë¥È¤ò³§¤µ¤ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Â¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤ëÈÂÁ÷·ÁÂÖ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ù¥ë¥È¤ÎÉÊ¼ï¤âÂ¿´ô¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥«¥¿¥í¥°¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤É¤ì¤¬ºÇÅ¬¤Ê¥Ù¥ë¥È¤Ê¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ç¤Ï¡¢Åö¼Òµ»½Ñ¼Ô¤¬·ÚÈÂÁ÷ÍÑ¥³¥ó¥Ù¥ä¥Ù¥ë¥È¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¤ä»ÈÍÑÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤¿ºÇÅ¬¤Ê¥Ù¥ë¥È¤ÎÁªÄêÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÂÁ©¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é²òÀâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü·ÚÈÂÁ÷ÍÑ¥³¥ó¥Ù¥ä¥Ù¥ë¥È¤Î¹½Â¤¤äÉ½ÌÌºà¼Á¡¦·Á¾õ¤ÎÆÃÄ¹¤È¤¤¤Ã¤¿´ðÁÃÃÎ¼±¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤¤
¡ü»ÈÍÑµ¡³£¤ä»ÈÍÑ´Ä¶¤Ë±þ¤¸¤¿ºÇÅ¬¤Ê¥Ù¥ë¥È¤òÁªÄê¤·¤¿¤¤
¾åµ¤Î¤è¤¦¤Ê¤´Í×Ë¾¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÀß·×¼Ô¤äÀßÈ÷¤ÎÊÝ¼é¡¦ÅÀ¸¡¡¦¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ë·È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤¼¤Ò¤ªÊ¹¤¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ç¤¹¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
¡Ú¥Æー¥Þ¡Û ·ÚÈÂÁ÷ÍÑ¥³¥ó¥Ù¥ä¥Ù¥ë¥È¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¤ÈÁªÄê¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ÚÅÐÃÅ¼Ô¡Û ¥Ð¥ó¥Éー²½³Ø³ô¼°²ñ¼Ò »º¶È»ñºà»ö¶ÈÉô µ»½ÑÉô¡¡ÅÄÃæ¡¡Ë¨
¢£³«ºÅ¾ðÊó¾ÜºÙ
¡ÚÆü»þ¡Û
¡¡¡¡2025Ç¯12·î18Æü(ÌÚ) 15»þ00Ê¬～16»þ00Ê¬¡Ê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡Ë
¡¡¡¡2025Ç¯12·î23Æü(²Ð) 10»þ00Ê¬～11»þ00Ê¬¡Ê¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¡Ë
¡¡¡¡2025Ç¯12·î23Æü(²Ð) 16»þ00Ê¬～17»þ00Ê¬¡Ê¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¡Ë
¡Ú²ñ¾ì¡Û Web²ñµÄ¥Äー¥ë¡ÖZoom¡×¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÊÌÅÓ¥¢¥¯¥»¥¹ÊýË¡¤ò¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ë
¡ÚÄê°÷¡Û 500Ì¾
¡Ú»²²ÃÈñ¡Û ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡Ë
¡Ú¤ª¿½¹þ¤ß¡Û
°Ê²¼¤Î¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
URL: https://marketing.bandogrp.com/JP-I-WB-251218-application.html?prtimes
¢¨ ¤ª¿½¹þ¤ß´ü¸Â¡§¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡§12·î17Æü (¿å) Àµ¸á¡¢¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¡§12·î22Æü (·î) Àµ¸á
¢¨ Æ±¶ÈÂ¾¼ÒÍÍ¤ä¥Õ¥êー¥áー¥ë¤Ç¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ ÆâÍÆ¤ª¤è¤Ó»þ´ÖÂÓ¤Ï¡¢ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Åö¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¡¡¡¡¥Ð¥ó¥Éー²½³Ø³ô¼°²ñ¼Ò¡¡»º¶È»ñºà»ö¶ÈÉô¡¡±Ä¶ÈÉô
Ã´Åö¡§±óÆ£¡¡TEL: 06-7175-7422¡¡E-mail: shoko.endo@bandogrp.com