¡ÖBYD AUTO Åìµþ¥Ù¥¤Åì±À¡×¿·µ¬¥ªー¥×¥ó
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥È¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥»¥Ö¥ó¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¡§ËÙ°æÍ¦¸ã¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤ÎÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¡ÊÂ¹²ñ¼Ò¡Ë¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥Ã¥¯¥¹e¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»°ÅÄ¿¿Ç·¡¢°Ê²¼¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥¹e¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡×¡Ë¤Ï¡¢BYD Auto Japan³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÀµµ¬¥Ç¥£ー¥éー¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖBYD AUTO Åìµþ¥Ù¥¤Åì±À¡×¤ò2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¿·µ¬¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª
¢£ Åìµþ¥Ù¥¤¥¨¥ê¥¢¤Ë½é½ÐÅ¹¡£ÅÅ¼Ö¤ä¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤â¥¢¥¯¥»¥¹ÎÉ¹¥
¢£ A PIT AUTOBACS SHINONOMEÎÙÀÜ¤Ç¡¢¥«ー¥é¥¤¥Õ¤¬½¼¼Â
¢£ ¿··¿¥¹ー¥Ñー¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉSUV¡ÖBYD SEALION 6¡×¤Ê¤ÉÁ´¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÅ¸¼¨Í½Äê
¡¡Åìµþ¥Ù¥¤¥¨¥ê¥¢½é½ÐÅ¹¤Î¡ÖBYD AUTO Åìµþ¥Ù¥¤Åì±À¡×¤Ï¡¢¤ê¤ó¤«¤¤Àþ¡ÖÅì±À±Ø¡×¤«¤éÅÌÊâÌó3Ê¬¡¢¼óÅÔ¹âÂ®ÏÑ´ßÀþÊ¬¤Ê¤É¼çÍ×¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎIC¤«¤éÌó5Ê¬¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤¤Î©ÃÏ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¥«ー¥é¥¤¥Õ¡õ¥«¥ë¥Á¥ãー¥¹¥È¥¢¡ÖA PIT AUTOBACS SHINONOME¡×¤ËÎÙÀÜ¤·¡¢¥«ー¥é¥¤¥Õ¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤ªÇã¤¤Êª¤â¹ç¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Çò¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤¿À¶·é´¶¤È¤æ¤È¤ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¿´ÃÏ¤è¤¤¥·¥çー¥ëー¥à¤Ë¤Ï¡¢¾¦ÃÌ¤ä»î¾è¤Î¼õÉÕ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢BYD¤ÎÉý¹¤¤ÀìÌçÃÎ¼±¤ò»ý¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¾ïÃó¤·¡¢EV¥é¥¤¥Õ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¿Ìä¤ä¤´ÁêÃÌ¤òµ¤·Ú¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë12·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥¹ー¥Ñー¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉSUV¡ÖBYD SEALION 6¡Ê¥·ー¥é¥¤¥ª¥ó¥·¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ÖRJC¥«ー¥ª¥Ö¥¶¥¤¥äー2025-2026¡×¤Ç¥¤¥ó¥Ýー¥È¥«ー¥ª¥Ö¥¶¥¤¥äー¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡ÖBYD SEALION 7¡Ê¥·ー¥é¥¤¥ª¥ó¥»¥Ö¥ó)¡×¤ä¡ÖBYD DOLPHIN¡Ê¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢Á´¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò½ç¼¡Å¸¼¨Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÀìÍÑ¤Î¥µー¥Ó¥¹¹©¾ì¤òÊ»Àß¤·¡¢BYD¤Î¡ÖBYD Academy¢¨1¡×¤ò¼õ¹Ö¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÅÀ¸¡¡¦¼Ö¸¡¡¦½¤Íý¤Ê¤É¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ä¥¢¥Õ¥¿ー¥µー¥Ó¥¹¤ò¹Ô¤¤¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë°ÂÁ´¤È°Â¿´¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡§BYD¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ½ÉÊÃÎ¼±¤Ë²Ã¤¨¡¢EV¹ØÆþ»þ¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥¢¥Õ¥¿ー¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¤ªµÒÍÍÂÐ±þ¤ÎÀìÌç¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡£
¡ã¥ªー¥×¥óµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡ä
¡¡2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤´²óÅú¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÀèÃå300Ì¾ÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Î¥ªー¥È¥Ð¥Ã¥¯¥¹Å¹ÊÞ¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë1,000±ßÊ¬¤Î¾¦ÉÊ·ô¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥çー2025¤Ë¤ÆÆüËÜ½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ï¥¤¥¨¥ó¥ÉEV¡ÖYANGWANG U9¡Ê¥ä¥ó¥ï¥ó ¥æー¥Ê¥¤¥ó¡Ë¡×¤ò2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦7Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î£²Æü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅ¸¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Å¹ÊÞ³µÍ×
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/10789/table/166_1_aea1ce9ea86f2f8fa824a1fd7fbc4698.jpg?v=202512050528 ]
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹£å¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ï2025Ç¯11·î26Æü¤Ë¡ÖBYD AUTO ÂÀÅÄ¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖBYD AUTO µþÅÔ»Í¾ò¡×¤ÎÅ¹ÊÞ³«¶È½àÈ÷¼¼¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÀßÃÖ¤·¡¢ÂÎ¸³»î¾è¡ÊÍ×Í½Ìó¡Ë¤ä¹ØÆþÍ½Ìó¤Î¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/10789/table/166_2_7078d227e848bf1bd926bd6bea86f422.jpg?v=202512050528 ]
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡Ö¼Ò²ñ¤Î¸òÄÌ¤Î°ÂÁ´¤È¤ªµÒÍÍ¤ÎË¤«¤Ê¿ÍÀ¸¤Î¼Â¸½¡×¤È¤¤¤¦¥Ñー¥Ñ¥¹¤Î¤â¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Î°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤È¡¢ÍøÊØÀ¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ßÂ³¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢´Ä¶¡¦¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ø¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
°Ê¾å
¡Ú¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
BYD AUTO Åìµþ¥Ù¥¤Åì±À TEL. 0120-111-098