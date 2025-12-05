Âè23²ó ·úÃÛ¡¦ÀßÈ÷¹çÆ±µ»½ÑÈ¯É½²ñ¤ò³«ºÅ(¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹)
¡¡ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¸¥¿¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§±üÂ¼ÍÎ¼£¡Ë¤Ï¡¢Âè23²ó¡Ö·úÃÛ¡¦ÀßÈ÷¹çÆ±µ»½ÑÈ¯É½²ñ¡×¤ò11·î14Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£È¯É½²ñ¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¥¦¥§¥Ö²ñµÄ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³èÍÑ¤·¤ÆËÜ¼Ò¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»ÙÅ¹¡¢»ö¶ÈÉô¤Ê¤É¤Î¼Ò°÷¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1. ³µÍ×
Æü»þ¡§2025Ç¯11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë
È¯É½ÏÀÊ¸¿ô¡§18ÊÔ¡Ê·úÃÛÉôÌç10ÊÔ¡¢ÀßÈ÷ÉôÌç8ÊÔ¡Ë
»²²Ã¼Ô¡§Ìó400Ì¾¡ÊËÜ¼Ò¡¢»ÙÅ¹¡¢»ö¶ÈÉô¡Ë
2. ³«ºÅ¤Î¼ñ»Ý
¡¡Æ±È¯É½²ñ¤Ï¡¢Âè73²ó·úÃÛ»Ü¹©µ»½Ñ¸¦µæÈ¯É½²ñ¡¢Âè50²óÀßÈ÷µ»½ÑÈ¯É½²ñ¤ò¹çÆ±³«ºÅ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç23²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£·úÃÛ¡¦ÀßÈ÷¤ª¤è¤Ó¡¢¤½¤Î¼þÊÕµ»½Ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÂçµ¬ÌÏ¡¦¹âÆñÅÙ¹©»ö¤Î·×²è¤È»Ü¹©¡¢¸ÜµÒ¥Ëー¥º¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î£±Ç¯´Ö¤ÎÍ¥½¨¤Ê¼Â»ÜÎã¤òÈ¯É½¤·¡¢µ»½Ñ¾ðÊó¤ÎÃßÀÑ¤ÈÁ´Å¹¤Ø¤ÎÅ¸³«¤Ë¤è¤êµ»½ÑÎÏ¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼ÂÁ©¡¦±þÍÑ¤ò¿Ê¤á¤Æ¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3. ÆâÍÆ
¡¡ËÁÆ¬¡¢Æî¸ýÁï¼èÄùÌò¾ïÌ³¼¹¹ÔÌò°÷·úÃÛËÜÉôÄ¹¤è¤ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬Â£¤é¤ì¡¢¸·Áª¤·¤¿·úÃÛ¡¢ÀßÈ÷¤Î»öÎãÊó¹ð¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»öÎã¤ÏÀ¸»º»ÜÀß¡¢ÊªÎ®»ÜÀß¡¢½¸¹ç½»Âð¡¢¶µ°é»ÜÀß¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¿·µ¬À¤äÆÈ¼«À¤Î¹â¤¤µ»½ÑÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¹ÖÉ¾¤Ê¤é¤Ó¤Ë·úÃÛ¤ÈÀßÈ÷¡¢Ê¬Ìî¤´¤È¤ËºÇÍ¥½¨¾Þ1·ï¡¢Í¥½¨¾Þ1·ï¡¢ÅØÎÏ¾Þ2·ï¤òÁª½Ð¤·É½¾´¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
4. Æî¸ý¼èÄùÌò¾ïÌ³¼¹¹ÔÌò°÷·úÃÛËÜÉôÄ¹ ¥á¥Ã¥»ー¥¸¡ÊÍ×»Ý¡Ë
¡¡¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î´ðËÜ¤Ï¡Ö°ÂÁ´¤ÈÉÊ¼Á¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Çµ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¤´¤È¤ËÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µ»½Ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆºÇ½ÅÍ×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤¼¤ÒÆü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤ÏÉÂ±¡¤ä³Ø¹»¡¢À¸»º»ÜÀß¤Ê¤É¡¢À¤¤ÎÃæ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·úÊª¤Î·úÀß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹¤¯¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤Î¾å¤ÇÀµ¤·¤¤µ»½Ñ¤È¹â¤¤µ»½Ñ¤ò¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¿È¤ËÉÕ¤±¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤³¤ì¤¬¾Íè¤Î¥Õ¥¸¥¿¤ò»Ù¤¨¡¢À®Ä¹¤µ¤»¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤ë¡£ºÇ¸å¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢ËÜÆü¤ÎÈ¯É½²ñ¤ÏÁ´¹ñ¤ÎÃæ¤Ç¤â¹â¤¤µ»½ÑÎÏ¤ÇÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤¿Êý¤ÎÈ¯É½¤Î¾ì¤Ç¤¢¤ë¡£µ®½Å¤Ê·Ð¸³¤òÁ´¹ñ¤Î»ëÄ°¼Ô¤ËÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤ÆÈ¯É½¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÂç¤¤¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
5. É½¾´
¢£·úÃÛÉôÌç
ºÇÍ¥½¨¾Þ ¡Ö¹âÁØ·úÊª¤Ë¤ª¤±¤ëÃì·Ñ¼êÉô¤ËÀß¤±¤ë¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¤Î¼Â»ÜÊó¹ð¡×¡ÊÅìµþ»ÙÅ¹¡Ë
Í¥ ½¨ ¾Þ ¡ÖFSRPC-B¹½Ë¡¤Ç¤Î·ú¤ÆÆ¨¤²¹©Ë¡¼Â»Ü¤Ë¤ª¤±¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¡×¡ÊÌ¾¸Å²°»ÙÅ¹¡Ë
ÅØ ÎÏ ¾Þ ¡Öµ»½Ñ¥»¥ó¥¿ーÉÕÂ°Åï·×²è¤Ë¤ª¤±¤ëÌÚ¼Áº®¹ç¹½Â¤¡ÖFWdPC¹½Ë¡¡×¤ÎºÎÍÑ¤È¼Â»ÜÊó¹ð¡×¡Ê²£ÉÍ»ÙÅ¹¡Ë
ÅØ ÎÏ ¾Þ ¡ÖÅ´Æ»¶áÀÜ¹©»ö¤Ë¤ª¤±¤ë22mÄ·¤Í½Ð¤·Å´¹ü¤Î»Ü¹©´ÉÍý¡×¡Ê¸òÄÌ»ö¶ÈÉô¡Ë
¢£ÀßÈ÷ÉôÌç
ºÇÍ¥½¨¾Þ ¡Ö¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¹©¾ì¤ÎÎ±°ÕÅÀ¤È¼è¤êÁÈ¤ß»öÎã¡²¤½¤Î3¡×¡ÊÀßÈ÷Àß·×Éô¡Ë
Í¥ ½¨ ¾Þ ¡ÖÂÎ°é´Û¤ÎÂç¶õ´Ö¶õÄ´´¹µ¤¥·¥¹¥Æ¥à¡×¡Ê¹Åç»ÙÅ¹¡Ë
ÅØ ÎÏ ¾Þ ¡ÖÊªÎ®BIMÉ¸½à²½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡×¡ÊÀßÈ÷Àß·×Éô¡Ë
ÅØ ÎÏ ¾Þ ¡Ö¿·ÃÛESCO¹©»ö¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ë¥ó¥°»Ü¹©¥Õ¥§ー¥º»öÎã¤Î¾Ò²ð¡×¡ÊÂçºå»ÙÅ¹¡Ë
°Ê¡¡¡¡¾å