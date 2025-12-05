NEOPASA ÉÍ¾¾¡Ê²¼¤ê¡Ë¤Ë¤Æ¡Ö°ò¥Õ¥§¥¹¡×³«ºÅ¡ª
¡¡ÃæÆüËÜ¥¨¥¯¥·¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ±ó½£»ÙÅ¹(ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»ÔÉÍÌ¾¶è¡¢»ÙÅ¹Ä¹¡¦ÀÐ¶¶¡Ê¤¤¤·¤Ð¤·¡Ë¹§¹À¡Ê¤¿¤«¤Ò¤í)¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥È¡ÊÀÅ²¬¸©³ÝÀî»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦¹âÌî¡Ê¤¿¤«¤Î¡ËÂó¿Í¡Ê¤¿¤¯¤È¡Ë¤Ï¡¢¸©Æâ³°¤«¤é¡È¤ª¤¤¤â¡ÉÀìÌçÅ¹¤¬Â¿¿ô½ÐÅ¹¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö°ò¥Õ¥§¥¹¡×¤ò¡¢E1A ¿·ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©(¿·ÅìÌ¾)NEOPASA¡Ê¥Í¥ª¥Ñー¥µ¡ËÉÍ¾¾¡Ê¤Ï¤Þ¤Þ¤Ä¡Ë(²¼¤ê¡¢ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»ÔÉÍÌ¾¶è)¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¡¡º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢11 ·î¤Ë NEOPASA À¶¿å¡Ê½¸Ìó¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö°ò¥Õ¥§¥¹¡×¤ËÂ³¤¯ÂèÆóÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö½Ü¤ÎÌ£¡×¤Ç¤¢¤ë¤ª¤¤¤â¤ËÃå´ãÅÀ¤òÃÖ¤¤¤¿¡¢Ç¯Ëö¤òºÌ¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅöÆü¤Ï¡¢ÃÏ¸µÀÅ²¬¸©Æâ¤«¤é¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¸©³°¤«¤é¤â¿Íµ¤¤Î¡È¤ª¤¤¤â¡ÉÀìÌçÅ¹¤¬°ìÆ²¤Ë½¸·ë¤·¡¢¼«Ëý¤Î¤ª¤¤¤â¤ä¤ª¤¤¤â¥¹¥¤ー¥Ä¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Åß¤Î´¨¤µ¤òËº¤ì¤µ¤»¤ë¡¢¥Û¥¯¥Û¥¯¤Ê¤ª¤¤¤â¤ä¡¢¤Í¤Ã¤È¤ê´Å¤¤¤ª¤¤¤â¥¹¥¤ー¥Ä¤¿¤Á¤¬¡¢³§¤µ¤Þ¤Î¤´Íè¾ì¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª
¼Â»Ü³µÍ×
¢¡³«ºÅ´ü´Ö¡§ 2025Ç¯12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë～28Æü¡ÊÆü¡Ë
¢¡¼ç¡¡¡¡ºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥È
¢¡¶¨¡¡¡¡ÎÏ¡§ÃæÆüËÜ¥¨¥¯¥·¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¢¡³«ºÅ»þ´Ö¡§³ÆÆü10»þ～17»þ
¢¡³«ºÅ¾ì½ê¡§E1A ¿·ÅìÌ¾¡¡NEOPASAÉÍ¾¾¡Ê²¼¤ê¡Ë²°³°¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹
½ÐÅ¹¼Ô°ìÍ÷
³ÆÅ¹ÊÞ½ÐÅ¹ÆüÆüÄø
¢¨½ÐÅ¹¼Ô¤ÏÅöÆü¤ÎÅ·¸õ¤ä¤½¤ÎÂ¾¾õ¶·¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
