¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¸¥É¥êー¥à¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥º(Î¬¾Î:FDA¡¢ËÜ¼Ò:ÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:ËÜÅÄ ½Ó²ð)¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°(¾®ËÒ)¶õ¹Á¶á¤¯¤Î¿ÀÌÀ¸ø±àÆâ¤Ë¤¢¤ê¡¢³«´Û20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¹Ò¶õ´Ûboon(°¦ÃÎ¸©À¾½ÕÆü°æ·´Ë»³Ä®)¤¬Å¸¼¨¥³ー¥Êー¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢2024Ç¯3·î¤ËÂàÌò¤·¤¿FDA4¹æµ¡(JA04FJ)¤Î¥Ñー¥Ä(¥¿ー¥Ü¥Õ¥¡¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¡¦µÒ¼¼ºÂÀÊ¡¦µ¡ÂÎ°ìÉô¤Î³°ÈÄ)¤ò´óÂ£¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±´Û¤Ï2025Ç¯12·î13Æü(ÅÚ)¤è¤ê¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤µ¤ì¡¢ÅöÆü¤Ï¤ªÈäÏªÌÜ¼°¤ä¥ß¥Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Ì¾¸Å²°(¾®ËÒ)¶õ¹Á¤ò¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤¼¤Ò¹Ò¶õ´Ûboon¤Ø¤ª½Ð¤«¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¹Ò¶õ´ÛboonÅ¸¼¨¥³ー¥Êー¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë³µÍ×
¡¡¡¦¾ì¡¡½ê¡§¹Ò¶õ´Ûboon (¿ÀÌÀ¸ø±àÆâ¡§°¦ÃÎ¸©À¾½ÕÆü°æ·´Ë»³Ä®ÀÄ»³¿ÀÌÀ120-1)
¡¡¡¦Æü¡¡»þ¡§2025Ç¯12·î13Æü(ÅÚ)¤è¤ê¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë
¡¡¡¦Å¸¼¨ÉÊ¡§FDA4¹æµ¡¡ÊJA04FJ¡Ë¤Î¥Ñー¥Ä(¥¿ー¥Ü¥Õ¥¡¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¡¦µÒ¼¼ºÂÀÊ¡¦µ¡ÂÎ°ìÉô¤Î³°ÈÄ)¤ò
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡µÒ¼¼¶õ´Ö¤Î¤è¤¦¤ËÅ¸¼¨
¢£¤ªÈäÏªÌÜ¼°¼Â»Ü³µÍ×
¡¡¡¦¾ì¡¡½ê¡§¹Ò¶õ´Ûboon (¿ÀÌÀ¸ø±àÆâ¡§°¦ÃÎ¸©À¾½ÕÆü°æ·´Ë»³Ä®ÀÄ»³¿ÀÌÀ120-1)
¡¡¡¦Æü¡¡»þ¡§2025Ç¯12·î13Æü(ÅÚ) 10:00～11:00
¡¡¡¦Æâ¡¡ÍÆ¡§£±.¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëÅ¸¼¨¤ªÈäÏªÌÜ¼°
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ä®Ä¹°§»¢¡¢ÍèÉÐ°§»¢¡¢½üËë(Ä®Ä¹¡¦ÍèÉÐ)¡¢FDAÀ°È÷ÉôÌç¤Î¼Ò°÷¤Ë¤è¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î²òÀâ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£².¥¯¥¤¥ºÂç²ñ¥ß¥Ë¥¤¥Ù¥ó¥È