¡Ö³ÚÅ·¥È¥é¥Ù¥ë¡×¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÎ¹¹ÔÆ°¸þ¤òÈ¯É½
¡¡³ÚÅ·¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÎ¹¹ÔÍ½Ìó¥µー¥Ó¥¹¡Ö³ÚÅ·¥È¥é¥Ù¥ë¡×¤Ï¡¢2025Ç¯12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2026Ç¯1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î9Æü´Ö¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÎ¹¹ÔÆ°¸þ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¹ñÆâÎ¹¹Ô¡Û
¡¡¡Ö³ÚÅ·¥È¥é¥Ù¥ë¡×¤Ë¤ª¤±¤ëÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î¹ñÆâÍ½ÌóÇñ¿ô¤Ï¡¢Á°Ç¯Æ±´ü¤ò¾å²ó¤ê¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÃí1¡Ë¡£½ÉÇñ¹½À®ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢½÷ÀÊ£¿ôÌ¾¤ä½÷À1¿Í¤Î¿¤Ó¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡ÊÃí2¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢½ÉÇñÆüÊÌ¤Ç¤Ï¡¢12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢28Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢29Æü¡Ê·î¡Ë¤Ê¤ÉÇ¯Æâ¤ÎÆüÄø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿Íµ¤¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ÊÃí3¡Ë¡£
¿Íµ¤¾å¾ºÅÔÆ»ÉÜ¸©¥È¥Ã¥×3¤ÏµÜ¾ë¡¦ÀÐÀî¡¦Ä¹ºê
¡¡ºòÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÆÃ¤ËÍ½ÌóÇñ¿ô¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¾å¾ºÅÔÆ»ÉÜ¸©¥È¥Ã¥×3¤Ï¡¢µÜ¾ë¸©¡¦ÀÐÀî¸©¡¦Ä¹ºê¸©¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤âÌó1.2ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÃí4¡Ë¡£µÜ¾ë¸©¤Ï¡¢ÀçÂæ¤òÃæ¿´¤ËÂ¿¤¯Í½Ìó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¤«¤éºÇÃ»90Ê¬¤È¤¤¤¦¥¢¥¯¥»¥¹¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¤¬¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò¹Ô¤¤¡¢²ÈÂ²¤ä¥°¥ëー¥×¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥é¥¦¥ó¥¸¤ò¿·Àß¤·¤¿¤ê¡¢Ê£¿ôÌ¾¤Ç¤ÎÂÚºß¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëµÒ¼¼¤òÁý¤ä¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¹©É×¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÉÙ¤ÊÉÊÂ·¤¨¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡Ö¤¢¡¦¤é¡¦°ËÃ£¤ÊÆ»¤Î±Ø¡×¤ä2024Ç¯¤Ë³«¶È¤·¤¿¡ÖÆ»¤Î±ØÅì¾¾Åç¡×¤Ê¤É¡¢Î¹Àè¤Çµ¤·Ú¤ËÃÏ°è¤Î¤â¤Î¤ò³Ú¤·¤á¤ë»ÜÀß¤ä¿Íµ¤¤Î²¹ÀôÃÏ¡¢¥¹¥ー¾ì¤¬¤¢¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ø¤Î¹Ô¤¤ä¤¹¤µ¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤Ì¥ÎÏ¤òÍýÍ³¤Ë·ÑÂ³Åª¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2°Ì¤ÎÀÐÀî¸©¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯11·î¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿´Ñ¸÷»Ù±ç»ö¶È¡ÖËÌÎ¦±þ±ç³ä¡×¤Î½ªÎ»¸å¤âÎ¹¹Ô¼ûÍ×¤¬ÃÊ³¬Åª¤Ë²óÉü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¶âÂô¤òÃæ¿´¤ËÂ¿¤¯Í½Ìó¤¬Æþ¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÇ½ÅÐ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÎµÙ¶È»ÜÀß¤ÎºÆ³«¤ä²Ã²ì¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤Î¿·µ¬³«¶È¤ò¼õ¤±¡¢Á°Ç¯Æ±´üÈæ¤¬¸²Ãø¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢3°Ì¤ÎÄ¹ºê¸©¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤Ë¿·¤·¤¤¥¨¥ê¥¢¤ä¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ë²Ú¤Ê¿©»ö¤ä»ÜÀßÆâ¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÀßÈ÷¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¿·µ¬¥Û¥Æ¥ë¤Î³«¶È¤ä¡¢¿Íµ¤½ÉÇñ»ÜÀßÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë»Ò¤É¤â¤È³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥¯¥Æ¥Ó¥Æ¥£¥¹¥Úー¥¹¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÎã¡Ë£é¡Ü£Ì£á£î£ä¡¡£î£á£ç£á£ó£á£ë£é¡Ê¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥Ê¥¬¥µ¥¡Ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ÎÍÍ»Ò¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
Í½ÌóÇñ¿ô¤Î¿¤ÓÎ¨¤¬¹â¤¤ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥È¥Ã¥×5
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/21228/table/505_1_6fb16a5b48c25be304db7f15b2b93705.jpg?v=202512050528 ]
¡Ö¥é¥¦¥ó¥¸¡×¡Ö¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡×ÉÕ¤¥×¥é¥ó¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæÌó1.2ÇÜ¤Ë
¡¡½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤¯¤Ä¤í¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥é¥¦¥ó¥¸¡×ÉÕ¤¥×¥é¥ó¤ä¡¢¿´¹Ô¤¯¤Þ¤Ç½É¤ÎÎÁÍý¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡Ö¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡×ÉÕ¤¥×¥é¥ó¤Ê¤É¡¢ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥×¥é¥ó¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢¡Ö¥é¥¦¥ó¥¸¡×¥×¥é¥ó¤ÎÍ½ÌóÇñ¿ô¤¬Ìó1.3ÇÜ¡¢¡Ö¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡×ÉÕ¤¥×¥é¥ó¤ÏÌó1.2ÇÜ¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÃí5¡Ë¡£¥é¥¦¥ó¥¸¤Ï¡¢¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ê¶õ´Ö¤Ç¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É¤ò¼ê¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥²ー¥à¤Ê¤É¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µÒ¼¼°Ê³°¤Ç²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¹ë²Ú¤Ê¿©»ö¤äÇ¯ËöÇ¯»Ï¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¥á¥Ë¥åー¤Ê¤Éµ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Â¿ºÌ¤ÊÎÁÍý¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¥×¥é¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ÉÇñ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÁªÂò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Í½»»Æâ¤Ç¡¢°û¿©¤ò´Þ¤áºÇÂç¸Â½¼¼Â¤·¤¿ÂÎ¸³¤òÆÀ¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»Ö¸þ¤â¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú³¤³°Î¹¹Ô¡Û
¥¢¥¯¥»¥¹¤¬ÎÉ¤¤¥¢¥¸¥¢·÷¤¬¹¥Ä´
¡¡³¤³°Î¹¹Ô¤Ë¤ª¤±¤ë¿Íµ¤¤Î¹Ô¤Àè¥È¥Ã¥×3¤Ë¤Ï¡¢¶á¾ì¤Çµ¤·Ú¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Î¹Èñ¤âÈæ³ÓÅªÍÞ¤¨¤ä¤¹¤¤ÂæÏÑ¡¢´Ú¹ñ¤È¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï´ü´Ö¤â²¹ÃÈ¤Êµ¤¸õ¤Ç¥ê¥¾ー¥Èµ¤Ê¬¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¥Ï¥ï¥¤¤¬ÎãÇ¯Æ±ÍÍ¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÃí6¡Ë¡£Ãæ¤Ç¤â¥Ï¥ï¥¤¤Ï¡¢Î¹¹ÔÂå¶â¤Ë±þ¤¸¤Æ¡Ö³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤¬Ãù¤Þ¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¥×¥é¥ó¤ä¡¢·Ú¿©¡¦¥É¥ê¥ó¥¯¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥é¥¦¥ó¥¸¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥×¥é¥ó¤Ê¤É¡¢¤ªÆÀ¤µ¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¥×¥é¥ó¤¬Çä¤ì¶Ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Íµ¤¤Î³¤³°Î¹¹ÔÀè¥È¥Ã¥×5
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/21228/table/505_2_4a92c5f7a17f9992427b60e22377f2d8.jpg?v=202512050528 ]
¡¡¡Ö³ÚÅ·¥È¥é¥Ù¥ë¡×¤Ï¡¢º£¸å¤âÎ¹¹Ô¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¡¢Î¹¹Ô¼ûÍ×¤Î´µ¯¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÃí1¡Ë2024Ç¯12·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2025Ç¯1·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¤È¡¢2025Ç¯12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2026Ç¯1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÍ½ÌóÇñ¿ô¤òÈæ³Ó¡Ê2025Ç¯12·î1Æü¡Ê·î¡Ë»þÅÀ¡¦ÂÐ¾Ý¥µー¥Ó¥¹¡§¹ñÆâ½ÉÇñ¡¢¹ñÆâ¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢¥Ç¥¤¥æー¥¹¡Ë
¡ÊÃí2¡Ë2024Ç¯12·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2025Ç¯1·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¤È¡¢2025Ç¯12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2026Ç¯1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÍ½ÌóÇñ¿ô¤ò¡¢½ÉÇñ¹½À®ÊÌ¤ËÈæ³Ó¡Ê2025Ç¯12·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë»þÅÀ¡¦ÂÐ¾Ý¥µー¥Ó¥¹¡§¹ñÆâ½ÉÇñ¡¢¹ñÆâ¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢¥Ç¥¤¥æー¥¹¡Ë
¡ÊÃí3¡Ë2025Ç¯¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï´ü´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢½ÉÇñÆü¤´¤È¤ÎÍ½ÌóÇñ¿ô¤òÃê½Ð¡Ê2025Ç¯12·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë»þÅÀ¡¦ÂÐ¾Ý¥µー¥Ó¥¹¡§¹ñÆâ½ÉÇñ¡¢¹ñÆâ¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢¥Ç¥¤¥æー¥¹¡Ë
¡ÊÃí4¡Ë2024Ç¯12·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2025Ç¯1·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¤È¡¢2025Ç¯12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2026Ç¯1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÍ½ÌóÇñ¿ô¤ò¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤ËÈæ³Ó¡Ê2025Ç¯12·î1Æü¡Ê·î¡Ë»þÅÀ¡¦ÂÐ¾Ý¥µー¥Ó¥¹¡§¹ñÆâ½ÉÇñ¡¢¹ñÆâ¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢¥Ç¥¤¥æー¥¹¡Ë
¡ÊÃí5¡Ë2024Ç¯12·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2025Ç¯1·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¤È¡¢2025Ç¯12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2026Ç¯1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÍ½ÌóÇñ¿ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤Ë¡Ö¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤â¤·¤¯¤Ï¡Ö¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡×¤Î¥ー¥ïー¥É¤ò´Þ¤à¥×¥é¥ó¤ÎÇñ¿ô¤òÈæ³Ó¡Ê2025Ç¯12·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë»þÅÀ¡¦ÂÐ¾Ý¥µー¥Ó¥¹¡§¹ñÆâ½ÉÇñ¡¢¥Ç¥¤¥æー¥¹¡Ë
¡ÊÃí6¡Ë2025Ç¯¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï´ü´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¡Ö³ÚÅ·¥È¥é¥Ù¥ë¡×¤ÎÄó·ÈÀè¤ÎÈÎÇä¼ÂÀÓ¤ò½ü¤¤¤¿³¤³°¥Ä¥¢ー¤È³¤³°¥Û¥Æ¥ë¤ÎÍ½ÌóÇñ¿ô¤«¤é»»½Ð¡Ê2025Ç¯12·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë»þÅÀ¡Ë
°Ê ¾å