¶áÅ´É´²ßÅ¹¤¬°é¤Æ¤ëÂçºå¤¤¤Á¤´¡Ö¤Ï¤ë¤«¤¹¤Þ¤¤¤ë¡×¤ÎÈÎÇä¤¬¥¹¥¿ー¥È
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¶áÅ´É´²ßÅ¹¡Ê°Ê²¼¡Ö¶áÅ´É´²ßÅ¹¡×¡Ë¤Ï¡¢¼«¼Ò¤Ç±¿±Ä¤¹¤ëÇÀ±à¡Ö¤Ï¤ë¤Á¤«¥Õ¥¡ー¥à¡×¤ÇºÏÇÝ¤·¤¿Âçºå¤¤¤Á¤´¡Ö¤Ï¤ë¤«¤¹¤Þ¤¤¤ë¡×2025Ç¯ÅÙ¤ÎÈÎÇä¤ò¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹¶áÅ´ËÜÅ¹¤Ç³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶áÅ´É´²ßÅ¹¤Ç¤Ï¡¢ESG Êý¿Ë¡ÖÃÏ°è¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢ÃÏ°è¤È³è¤¤ë¡×¤Î½ÅÍ×²ÝÂê¤Î£±¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÃÏ°è¶¦ÁÏ¤Î¼Â¸½¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ´ü¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÇÌÜ»Ø¤¹¡Ö¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤»ö¶È²ñ¼Ò¡áÉ´"²Á"Å¹¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤ÎÀ¸»º¼Ô¤ä»ö¶È¼Ô¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢2022Ç¯ÂçºåÉÜ²ÏÆîÄ®¤Ë¼«¼ÒÇÀ±à¡Ö¤Ï¤ë¤Á¤«¥Õ¥¡ー¥à¡×¤ò¿·Àß¤·¡¢¤¤¤Á¤´À¸»º»ö¶È¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£Âçºå¤ÇºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÃÏ¤ÎÍøÅÀ¤òÀ¸¤«¤·¡¢12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë～21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ÂçºåÉÜ²ÏÆîÄ®¤ÇÅöÆü¤ÎÄ«¤Ë¼ý³Ï¤·¤¿Ä«ºÎ¤ê¤¤¤Á¤´¤òÅ¹Æ¬¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
Âçºå¤¤¤Á¤´¡Ö¤Ï¤ë¤«¤¹¤Þ¤¤¤ë¡×¤È¤Ï
¡ØÂçºå¤ÇºÎ¤ì¤¿¤¤¤Á¤´¤À¤«¤é¡¢°µÅÝÅª¤Ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¡ÖÅÔ²ñ¤Î¤´¤Á¤½¤¦¡×¤Ç¤¹¡£¡Ù
¡¡¶áÅ´É´²ßÅ¹¤Ç¤Ï¡¢ÂçºåÉÜ²ÏÆîÄ®¤ÇÄ¾±Ä¤¹¤ë¤¤¤Á¤´ÇÀ±à¡Ö¤Ï¤ë¤Á¤«¥Õ¥¡ー¥à¡×¤Ç¤¤¤Á¤´¤ÎºÏÇÝ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âçºå¤ÇºÎ¤ì¤¿¤¤¤Á¤´¡áÂçºå¤¤¤Á¤´¤È¾Î¤·¡¢¡Ö¤Ï¤ë¤«¤¹¤Þ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Ç2023Ç¯¤«¤é¶áÅ´É´²ßÅ¹³ÆÅ¹¤ÇÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Ï¤ë¤Á¤«¥Õ¥¡ー¥à¡×¤«¤é¶áÅ´É´²ßÅ¹³ÆÅ¹¤ØÄ¾Á÷¤ÇÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢È´·²¤ÎÁ¯ÅÙ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/155220/table/19_1_54167b124a9a541e437b9043756b9bf6.jpg?v=202512050757 ]
Á¯ÅÙÈ´·²¤ÎÄ«ºÎ¤ê¤¤¤Á¤´¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä
¡¡12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë～21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹¶áÅ´ËÜÅ¹¤ÈÆàÎÉÅ¹¤Ë¤ÆÂçºåÉÜ²ÏÆîÄ®¤ÇÅöÆü¤ÎÄ«¤Ë¼ý³Ï¤·¤¿Ä«ºÎ¤ê¤¤¤Á¤´¤òÅ¹Æ¬¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¡Ú´ü´Ö¸ÂÄêÈÎÇä¡Û12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë～21Æü¡ÊÆü¡ËÄ«ºÎ¤ê¤¤¤Á¤´
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/155220/table/19_2_d6dd3982a0e06a88378921e2267dc737.jpg?v=202512050757 ]
Âçºå¤¤¤Á¤´¡Ö¤Ï¤ë¤«¤¹¤Þ¤¤¤ë¡×¤Ë¶¯¤¤´Å¤ß¤¬ÆÃÄ§¤Î¿·ÉÊ¼ï¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Âçºå¤¤¤Á¤´¡Ö¤Ï¤ë¤«¤¹¤Þ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ´Å¤ß¤È»ÀÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¤ÊÉÊ¼ï¡Ò¹È¤Û¤Ã¤Ú¡Ó¤òºÏÇÝ¤·¡¢ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¥·ー¥º¥ó¤«¤é¡¢¡Ò¹È¤Û¤Ã¤Ú¡Ó¤Î¤Û¤«¡¢ÂÔË¾¤Î¿·ÉÊ¼ï¡Ò¥Ù¥êー¥Ý¥Ã¥×¤¹¤º¡Ó¤òºÏÇÝ¤·ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ò¥Ù¥êー¥Ý¥Ã¥×¤¹¤º¡Ó¤Ï¡¢»ÀÌ£¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ë¶¯¤¤´Å¤ß¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¤ª»ÒÍÍ¤«¤é¤´Ç¯ÇÛ¤ÎÊý¤Þ¤ÇÉý¹¤¤À¤Âå¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿´Å¤ß¤È»ÀÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¤Ê¡Ò¹È¤Û¤Ã¤Ú¡Ó¤ÈÆ±»þ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡Ö¿©¤ÙÈæ¤Ù¥»¥Ã¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢2026Ç¯2·îº¢¤«¤éÈÎÇä¤·¡¢¤´²ÈÂ²Á´°÷¤Ç¿©Âî¤ò°Ï¤ß¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆÃÊÌ¤Ê°ìÉÊ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£´Å¤ßÃÆ¤±¤ë¡Ò¥Ù¥êー¥Ý¥Ã¥×¤¹¤º¡Ó¤È´Å¤ß¤È»ÀÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¤Ê¡Ò¹È¤Û¤Ã¤Ú¡Ó¤Î¿©¤ÙÈæ¤Ù¥»¥Ã¥È
¢£¹È¤Û¤Ã¤Ú
2023Ç¯¤ÎÂçºå¤¤¤Á¤´¡Ö¤Ï¤ë¤«¤¹¤Þ¤¤¤ë¡×ÈÎÇäÅö½é¤«¤éºÏÇÝ¤·ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ëÉÊ¼ï¡£´Å¤ß¤È»ÀÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¡£
¢£¥Ù¥êー¥Ý¥Ã¥×¤¹¤º
º£¥·ー¥º¥óºÏÇÝ¤ò³«»Ï¤·¤¿¿·ÉÊ¼ï¡£»ÀÌ£¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ë¶¯¤¤´Å¤ß¤¬ÆÃÄ§¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¡¡º£¸å¤Ï¡¢µ¬³Ê³°ÉÊ¤ò¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤·¤¿¥¸¥ã¥à¤ä¥ê¥¥åー¥ë¤Ê¤É¤òÀ½Â¤¤¹¤ë£¶¼¡»º¶È²½¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¡¢¤¤¤Á¤´¤ÎÀ¸»º¤«¤é²Ã¹©¡¢ÈÎÇä¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤¤¤Á¤´¤Î»ý¤Ä²ÄÇ½À¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¶Ã¤¤È´¶Æ°¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿©¤Î²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ï¤ë¤Á¤«¥Õ¥¡ー¥à¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤òÇÛ¿®¡×
¿©¤ÙÈæ¤Ù¥»¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç½ç¼¡¾ðÊó¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.instagram.com/haruchikafarm_kd?igsh=Z2FobHpyeTYwNHhq
¸ø¼°note¤Ç¤â¡¢ÇÀ¶È»ö¶È¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://note.com/haruchikafarm_kd
¢¨°éÀ®¾õÂÖ¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÈÎÇä¤ÎÃæ»ß¤Þ¤¿¤Ï»þ´ü¡¢²Á³Ê¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨É½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ï¾ÃÈñÀÇ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£