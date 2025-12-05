¡Ú¥¢¥ª¥¥Õ¥ëー¥Ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Û¥Õ¥ëー¥Ä¤Î¥×¥í¸·Áª¡ªÂ¿ºÌ¤Ê½Ü²Ì¤ò³Ú¤·¤à¡Ø½Ü¤ÎÌ£³Ð¥Õ¥ëー¥Ä¥»¥Ã¥È -ÁÕ(KANADE)-¡ÙÈ¯Çä
¡¡ÀÄÌÚ¥Õ¥ëー¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡Åç¸©·´»³»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÄÌÚÂçÊå¡Ë¤Ï¡¢1924Ç¯ÁÏ¶È¤Î¥Õ¥ëー¥ÄÀìÌçÅ¹¡Ö¥Õ¥ëー¥Ä¥·¥ç¥Ã¥×ÀÄÌÚ¡×¤¬±¿±Ä¤¹¤ëEC¥µ¥¤¥È¡Ö¥¢¥ª¥¥Õ¥ëー¥Ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ë¤Æ¡¢½Ü²Ì¤òìÔÂô¤ËµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¿·¾¦ÉÊ¡Ø½Ü¤ÎÌ£³Ð¥Õ¥ëー¥Ä¥»¥Ã¥È -ÁÕ(KANADE)-¡Ù¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î½ÏÎý¥Õ¥ëー¥Ä¥Þ¥¤¥¹¥¿ー¤ÎÌÜÍø¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Åß¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¡Ö¹È¤Þ¤É¤ó¤Ê¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤¤¤Á¤´¡¢¥é¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥á¥í¥´ー¥ë¥É¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê½Ü²Ì¤ò°ìÈ¢¤ËµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¥®¥Õ¥È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åö¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¹È¤Þ¤É¤ó¤Ê¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò³È½¼¤·¡¢Ç¯Ëö¤Î¤´°§»¢¤äµ¢¾Ê»þ¤Î¼êÅÚ»º¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥·ー¥ó¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
½ÏÎý¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¥Þ¥¤¥¹¥¿ー¤¬Áª¤Ö¡¢Â¿ºÌ¤Ê½Ü²Ì¤¬ÁÕ¤Ç¤ëÄ´ÏÂ¤Î¥®¥Õ¥È
¡¡¡Ö¥¢¥ª¥¥Õ¥ëー¥Ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ï¡¢1924Ç¯ÁÏ¶È¤Î¥Õ¥ëー¥ÄÀìÌçÅ¹¡Ö¥Õ¥ëー¥Ä¥·¥ç¥Ã¥×ÀÄÌÚ¡×¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£½ÏÎý¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¥Þ¥¤¥¹¥¿ー¤¬»ºÃÏ¤äµ¤¸õ¡¢ºÏÇÝ¾õ¶·¤ä²ÌÊª¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ò¸«¶Ë¤á¸·Áª¤·¤¿¡¢¶Ë¾å¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¥®¥Õ¥È¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷³ÈÂç´ü¤Ë¤ÏÁã¤´¤â¤ê¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÇØ·Ê¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¥®¥Õ¥È¤ÎÇä¾å¤¬Âç¤¤¯¿Ä¹¤·¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤Ï¸½ºß¤â°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¥¤ì¤ÆÊë¤é¤¹²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤¿¥®¥Õ¥È¤òÂ£¤ëÆ°¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢¼ûÍ×¤ÎÁý²Ã¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·¾¦ÉÊ¡Ø½Ü¤ÎÌ£³Ð¥Õ¥ëー¥Ä¥»¥Ã¥È -ÁÕ(KANADE)-¡Ù¤Ï¡¢¡Ô»Íµ¨¤òÌ£¤ï¤¦¡¢ºÌ¤ê¤Î¾®¤µ¤Ê¥ªー¥±¥¹¥È¥é¡Õ¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¤³¤Î»þ´ü¤ËºÇ¤âÌ£¤¬¤Î¤ë¡Ö¹È¤Þ¤É¤ó¤Ê¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´õ¾¯¤ÊÇò¤¤¤Á¤´¡¢¤ß¤«¤ó¡¦¤ê¤ó¤´¡¦¥é¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥á¥í¥´ー¥ë¥É¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê½Ü²Ì¤ò°ìÈ¢¤ËµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥ëー¥Ä¥Þ¥¤¥¹¥¿ー¤¬¸·Áª¤·¤¿½Ü¤Î¶Ë¾å¥Õ¥ëー¥Ä¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¡Ö³«¤±¤¿½Ö´Ö¤ËÁ¯¤ä¤«¤Ê¿§¤È¹á¤ê¡¢Ì£¤ï¤¤¤Î¥Ïー¥â¥Ëー¤¬¹¤¬¤ë°ìÈ¢¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÅÙ¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Õ¥ëー¥Ä¤ò³Ú¤·¤á¤ëËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Â£¤ëÂ¦¤ÏÌÂ¤ï¤ºÁª¤Ù¡¢¼õ¤±¼è¤ëÂ¦¤ÏÂ¿ºÌ¤Ê½Ü²Ì¤ò°ìÅÙ¤ËÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ç¯Ëö¤Î¤´°§»¢¤äµ¢¾Ê»þ¤Î¼êÅÚ»º¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¥®¥Õ¥È¤Ç¤¹¡£
♦ÈÎÇä²Á³Ê¡§5,980±ß¡ÊÁ÷ÎÁ¡¦ÀÇ¹þ¡Ë
♦È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î1Æü(·î)
♦ÆâÍÆ¡§¹È¤Þ¤É¤ó¤Ê2¶Ì¡¢¹ÈÇò¤¤¤Á¤´¡ÊÀÖ2¡¿Çò2¡Ë¡¢¤ß¤«¤ó¡¢¤ê¤ó¤´¡¢¥é¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥á¥í¥´ー¥ë¥É
¢¨Æþ²Ù¾õ¶·¤ä½Ü¤Î¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢µÍ¤á¹ç¤ï¤»¤ë²ÌÊª¤¬°ìÉôÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Åß¤Î¼çÌò¡Ö¹È¤Þ¤É¤ó¤Ê¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÅ¸³«
¡¡12·î¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¥®¥Õ¥È¤ÇÆÃ¤Ë¹â¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤ÈÇ»¸ü¤Ê²Ì½Á¤¬ÆÃÄ§¤Î¡Ö¹È¤Þ¤É¤ó¤Ê¡×¤Ç¤¹¡£¥¼¥êー¤Î¤è¤¦¤Ê¿©´¶¤È¾åÉÊ¤Ê´Å¤µ¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¡¢ËèÇ¯¡ÈÅß¤Î¼çÌò¡É¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥ª¥¥Õ¥ëー¥Ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÄÌÇ¯¤Î¿Íµ¤¥·¥êー¥º¡Ö½Ü¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¥®¥Õ¥È¡×¤Ê¤É¤Ë¤â¹È¤Þ¤É¤ó¤Ê¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤ªºÐÊë¡¦Ç¯Ëö¤Î¤´°§»¢¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥·ー¥ó¤Ë±þ¤¨¤ë¡¢¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥óË¤«¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
♦ÈÎÇä²Á³Ê¡§8,400±ß¡ÊÁ÷ÎÁ¡¦ÀÇ¹þ¡Ë
♦ÆâÍÆ¡§¤¤¤Á¤´¡¢¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È 2L¡¢¤ß¤«¤ó¡¢¹È¤Þ¤É¤ó¤Ê¡¢ÍÎÍü
♦ÈÎÇä²Á³Ê¡§10,800±ß¡ÊÁ÷ÎÁ¡¦ÀÇ¹þ¡Ë
♦ÆâÍÆ¡§¤¤¤Á¤´¡¢¥¥¦¥¤¥Õ¥ëー¥Ä¡¢¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡¢¤ß¤«¤ó¡¢¹È¤Þ¤É¤ó¤Ê¡¢¥á¥í¥´ー¥ë¥É¤Þ¤¿¤ÏÈþÀ¸´»¤Ê¤É
¢¨Æþ²Ù¾õ¶·¤ä½Ü¤Î¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢µÍ¤á¹ç¤ï¤»¤ë²ÌÊª¤¬°ìÉôÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥ëー¥Ä¥·¥ç¥Ã¥×ÀÄÌÚ¤È¥Õ¥ëー¥Ä¥Þ¥¤¥¹¥¿ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1924Ç¯ÁÏ¶È¤Î¥Õ¥ëー¥ÄÀìÌçÅ¹¡Ö¥Õ¥ëー¥Ä¥·¥ç¥Ã¥×ÀÄÌÚ¡×¤Ï¡¢ÅìËÌ¡¦´ØÅì¤Ë¸½ºß5Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥ëー¥Ä¥·¥ç¥Ã¥×ÀÄÌÚ¤Ç¤Ï¡¢½ÏÎý¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¥Þ¥¤¥¹¥¿ー¤¬»Ô¾ì¤äÀ¸»ºÇÀ²È¤òË¬¤ì¡¢¸·Áª¤·¤¿¥Õ¥ëー¥Ä¤Î¤ß¤ò»ÅÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Õ¥ëー¥Ä¥Þ¥¤¥¹¥¿ー¡×¤Ï¥Õ¥ëー¥Ä¥·¥ç¥Ã¥×ÀÄÌÚ¤ÇÂå¡¹¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¾Î¹æ¡£¥Õ¥ëー¥Ä¥Þ¥¤¥¹¥¿ー¤¬Áª¤ÓÈ´¤¤¤¿¶Ë¾å¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¤ò¡¢°ìÈÖ¤ª¤¤¤·¤¤¤È¤¤Ë¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢Á¯ÅÙ¤ä½ÏÅÙ¤òÅ°ÄìÅª¤Ë´ÉÍý¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥ëー¥Ä¥·¥ç¥Ã¥×ÀÄÌÚ¡¡Å¹ÊÞ¥¤¥áー¥¸
¥Õ¥ëー¥Ä¥·¥ç¥Ã¥×ÀÄÌÚ¡¡¥¤¥áー¥¸
