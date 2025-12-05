ÈÎÇäÍÑÉÔÆ°»º¤Î³«È¯ÍÑÃÏ¤Î»ÅÆþ¤ì·èºÑ´°Î»¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥é¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹CEO¡§¿ùËÜ ¹¨Ç·¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§8887¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥é¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅòÆ£Á±¹Ô¡¢°Ê²¼¡Ö¥·ー¥é¡×¡Ë¤Ï¡¢ËÜÆü¡¢²¼µ¤ÎÈÎÇäÍÑÉÔÆ°»º¤Î³«È¯ÍÑÃÏ¤Î»ÅÆþ¤ì·èºÑ¤ò´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
³«È¯·×²è³µÍ×[É½: https://prtimes.jp/data/corp/143674/table/68_1_7224255d4eb4324718a43d95a8f502a1.jpg?v=202512050528 ]
ËÜ·ï³«È¯ÍÑÃÏ¤Ï¡¢Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Î¼çÎÏ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSYFORME¡×¤Î·úÀß¤ª¤è¤ÓÈÎÇä¤Ë¸þ¤±¤Æ¼èÆÀ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Î³«È¯¤òÍ½Äê¤¹¤ë´ØÆâ¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢²£ÉÍ»Ô¤ÎÃæ¿´ÃÏ¶è¤È¤·¤Æ´±Ä£³¹¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹³¹¤ÎÂ¦ÌÌ¤È¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¹ÁÄ®¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÊ»¤»»ý¤Á¡¢Ê£¿ô¤ÎÏ©Àþ¤ä±Ø¤òÍ¤¹¤ëÍ¥¤ì¤¿¸òÄÌÍøÊØÀ¤«¤é¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤ÏÆ±¥¨¥ê¥¢¤Ç´û¤Ë¡ÖSYFORME KANNAI¡×¤È¡ÖSYFORME KANNAI II¡×¤Î2Åï¡Ê¤¤¤º¤ì¤â´°Çä¡Ë¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ³«È¯·×²è¤Ï´ØÆâ¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëÅö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Î3ÅïÌÜ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢º£¸å¤â¤ªµÒÍÍ¤Î»ñ»º·ÁÀ®¤Î»Ù±ç¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¾Íè»ñ»º²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î³«È¯»ö¶È¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ÏÅö¼Ò¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://syla-holdings.jp/ir/investor_relations/
º£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·
Åö³º³«È¯ÍÑÃÏ¼èÆÀ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ÈÀÓ¤Ø¤Î´óÍ¿¤Ï¡¢2028 Ç¯5·î´ü°Ê¹ß¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥é¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ²ñ¼Ò³µÍ×
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¹Èø£±-£±-39 ·ÃÈæ¼÷¥×¥é¥¤¥à¥¹¥¯¥¨¥¢7F
ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹ ¥°¥ëー¥×¼¹¹ÔÌò°÷CEO¡§¿ùËÜ ¹¨Ç·
ÁÏ¶È¡§1970Ç¯9·î
»ñËÜ¶â¡§2,363É´Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Áí¹çÉÔÆ°»º»ö¶È¡¢·úÀß»ö¶È¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー»ö¶È¡¢ÉÔÆ°»º¥Æ¥Ã¥¯»ö¶È
HP¡§https://syla-holdings.jp
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥é¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
Ã´Åö¡§¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÉô¡¡·¦