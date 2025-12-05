¡ÚËÜÆüÈ¯Çä¡Û¿·Ï¢ºÜ¡ÖÀäÂÐ½éÎø¥×¥í¥Ýー¥º¡×(Ãø¡§¤È¤È¤Õ¤ß)¤¬É½»æ¤ÇÅÐ¾ì¡ª ¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Óー¥Üー¥¤1·î¹æ¤Ï12·î5ÆüÈ¯Çä¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ö¥ì¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À§»ÞÍ³Èþ»Ò¡Ë¤Ï¡¢¤È¤È¤Õ¤ßÀèÀ¸¤¬É½»æ¤Î»¨»ï¡Ö¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Óー¥Üー¥¤2026Ç¯1·î¹æ¡×¤ò12·î5Æü¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£https://www.b-boy.jp/magazine/230415
MAGAZINE BE¡ßBOY 2026Ç¯1·î¹æ
[·î´©¥³¥ß¥Ã¥¯»ï]ÆÉ¤ß¤¿¤¤Îø¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤·¤¢¤ï¤»BOYS LOVE¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ö¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Óー¥Üー¥¤¡×ºÇ¿·¹æ¡ª
É½»æ¡§¤È¤È¤Õ¤ß
È¯ÇäÆü¡§2025/12/5
Äê²Á ¡§814±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥ìー¥Ù¥ë¡§MAGAZINE BE¡ßBOY
È¯Çä¡§¥ê¥Ö¥ì
¹ë²Ú¼¹É®¿Ø¡ª
¤È¤È¤Õ¤ß¡¢¥¢¥é¥¿¥¢¥ ¸¶ºî/HERO¡¢°ÂÆ²¤í¤á¤À¡¢½ïÀîÀéÀ¤¡¢²µ½÷ºã»Ò¡¢¹õ°æ¥â¥êー¡¢¾®ÎÓ¥¹¥á¥¢¥´¥ë¡¢º´ÁÒ¥ê¥³¡¢ÌÐ¤³¤Ä¡¢ÂöËá¡¢ÅÄÃæÎëÌÚ¡¢±ÊÇµ¤¢¤Å¤ß¡¢¼·À¸¤¨¤à¡¢³¥Ìî¥Í¥à¡¢¥Ï¥·¥â¥È¥ß¥Ä¡¢ÉÔ¼£¥Î¥Þ¥ó¥·¥ó¡¢¹È¡¢Ëë¥¢¥±¡¢¥Þ¥ß¥¿¡¡¹ë²Ú¼¹É®¿Ø!!¡¡
¡üÍ½¹ð¤ÈÆâÍÆ¤¬°ìÉôÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤È¤È¤Õ¤ßÀèÀ¸¡ÖÀäÂÐ½éÎø¥×¥í¥Ýー¥º¡×
Ä¶ÂÔË¾¤Î¿·Ï¢ºÜ¡ª¡¡12ºÐº¹¡¦ºÆ²ñ¥é¥Ö¡ª
º´ÁÒ¥ê¥³ÀèÀ¸¡Ö¹¥¤¤Ê¤éÃ¦¤¬¤»¤Æ¡£¡×
¸í²ò¤¬²ò¤±¤¿Æó¿Í¤Ï¡Ä¥Ï¥Ã¥Ôー¥Õ¥£¥Êー¥ì¡ª
¥¢¥é¥¿¥¢¥ÀèÀ¸ ¸¶ºî/HEROÀèÀ¸¡Ö¹â¾¾¤¯¤ó¡¢¤¤¤Þ²¿¡ó¡©¡×
ÀµÈ¿ÂÐ¤Î2¿Í¤ÎÎø¤Î·ëËö¤Ï¡Ä¡©¡¡¤Ä¤¤¤ËºÇ½ª²ó¡ª
³¥Ìî¥Í¥àÀèÀ¸¡Ö¤¤ß¤Î²»¤Õ¤¿¤Ä¡¢Íî¤Á¤Æ¤¤Æ¡×
Í¥¤ÎÁª¤ó¤À·ëËö¤È¤Ï――´¶Æ°¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹!!
¥Ï¥·¥â¥È¥ß¥ÄÀèÀ¸¡Ö²¦»Ò¤µ¤Þ¤ÎÊú¤¤Þ¤¯¤é¡×
ÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿À®¿Í¼°¡ª¡¡Æó¿Í¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤ÏÍ·ÇÏ¤ÎÎ¾¿Æ¤Ç¡Ä!?
¾®ÎÓ¥¹¥á¥¢¥´¥ëÀèÀ¸¡Ö¥¤¥±¥ÜÇÛ¿®¼Ô¤Ï¼«¾ÎDom¤Ç¤â¥á¥í¥á¥í¤°¤º¤°¤º¡×
¿·Ï¢ºÜ¡ú¡Ö²¶ÍÍDomÇÛ¿®¼Ô¡×¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë½ÕÅ¦¤Ï¡¢¼Â¤ÏSub¤Ç¤·¤Æ¡Ä
ÉÔ¼£¥Î¥Þ¥ó¥·¥óÀèÀ¸¡Ö¥Ò¥È¥ê¥¸¥á¥¯¥é¥¤¥·¥¹¡×
¤ä¤Ã¤ÈÎø¿ÍÆ±»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢º£ÅÙ¤Ï¹¥¤Èò¤±!?
¹ÈÀèÀ¸¡Ö¥»¥Õ¥ì¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¡ª¡×
¥¨¥í¤¬¤ê¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤!?¡¡ÀÇ¯À½Õ¥Ï¥Ã¥Ôー¥é¥¤¥Õ¡ª
¥Þ¥ß¥¿ÀèÀ¸¡Ö40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤È¡×
·Ä»Ê¤Î¿ý¤µ¤ó¤È¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤£±£°¤Î¤³¤È¡×¿Ê¹ÔÃæ¡ª
ÌÐ¤³¤ÄÀèÀ¸¡Ö¤¤ß¤Èºé¤«¤»¤ë¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¡×
¿ì¤Ã¤¿Àª¤¤¤Ç°ìÌë¤ò²á¤´¤·¤¿Áê¼ê¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¿·Ç¤¥·¥§¥Õ¡Ä!?
°ÂÆ²¤í¤á¤ÀÀèÀ¸¡Ö¥ä¥¯¥¶¤Î¤ª¥·¥Î¥® ÃÏ¹ö¥¯¥ì¥Ð¥¹ÒÄÉ¹²òÊÔ¡×
Æ±¿Í»ïÂ¨Çä²ñ¤Ë¥µー¥¯¥ë»²²Ã¤¹¤ë¥ä¥¯¥¶¡¦²ÖÉ©ÁÈ¡£¥é¥óÅ´¸ø¼°»²Àï¤ÇÂçÇÈÍð!?
¹õ°æ¥â¥êーÀèÀ¸¡Ö¤¤ß¤ÏÌë¤Î½»¿Í¡×
»þ¤ò¶î¤±¤Æ°¦¤ò´Ó¤¤¤¿¥Þー¥Ë¤È¥ëー¥¯¡£
¿ë¤Ë´¶Æ°¤ÎºÇ½ª²ó¡ª
½ïÀîÀéÀ¤ÀèÀ¸¡Ö²Ö¿À¤ÈÈÚ²¦¡×
Ëµ¼ãÌµ¿Í¤Ç¡¢¼«Í³¤Ç¡¢¿·¤·¤¤À¤³¦¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¥ß¥ë¥¶¤Î¿´¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¥¢¥¹¥é¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡Ä¡£
±ÊÇµ¤¢¤Å¤ßÀèÀ¸¡Ö¤¦¤Ê¤¸¤ËÎø¤Îº¯¡×
¿·Ï¢ºÜ¡ÚÉÔ´ïÍÑ¥¯ー¥ë¦Á¡ßÂÀÍÛ·Ï¤ª¥Ð¥«¦¸¡Û
ÈÖ¤ò²ò¾Ã¤·¤¿2¿Í¤ÎºÆ²ñ¥ª¥á¥¬¥Ðー¥¹¡ª
¼·À¸¤¨¤àÀèÀ¸¡Ö¤Ò¤À¤Þ¤ê¤Î¾ðÉ×¤¿¤Á¡×
ÄÏ¤ß¤É¤³¤í¤Î¤Ê¤¤¥á¥íÃË¡¦Ì¦ÇÈ¤ÈÀÊÊ¤ò°ú¤¤º¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¡ü¡ü¡ü¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Îà¡£
ÃË¤È¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡Ä¡Ä¡£
ÂöËáÀèÀ¸¡Ö¥¢¥ó¥Á¡¦¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¡ª¡×
ÁêÍÆ¤ì¤Ê¤¤Sub¤ÈDom¤ÎÆó¿Í¡£µ×À¥¤ò²ø¤·¤à»çÇµ¤À¤±¤É¡¢¤¢¤ëËÜ¿´¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡Ä¡©
Ëë¥¢¥±ÀèÀ¸¡Ö¤¤Ã¤È¿ÀÍÍ¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×
Á°À¤¤«¤é¤Î°ø±ï¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥ª¥ë¥«¤ÎÃÎ¤ë½ê¤Ë¡Ä¡Ä¡ÚÀ®Ä¹¹¶¤á¤ÎÅ¾À¸¥í¥Þ¥ó¥¹¡Û
ÅÄÃæÎëÌÚÀèÀ¸¡Ö¥¢¥¤¥Ä¤ÎÂçËÜÌ¿¡×
º´Æ£¤Ï¤Ê¤¼¥¤¥®¥ê¥¹¤Ë¡Ä¡Ä¡©¡¡Ëè¹æ¥É¥¥É¥Å¸³«!!
²µ½÷ºã»ÒÀèÀ¸¡Ö½éÎø¤Ï¥Õー¥ê¥Ã¥·¥å¡¦¥´ー¥¹¥È¡×
11/20È¯Çä¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÂè1ÏÃ¤òÆÃÊÌ·ÇºÜ¡ª
12·î¤Î¥Þ¥¬¥Óー·ÇºÜºî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹È¯Çä¾ðÊó
¤ª¤¢¤º¤±ÈÖÄ¹¤Ï¹û¤ì¤µ¤»¤¿¤¤
Ãø¡§³©²ÏÏÂ¿¿
2025Ç¯12·î10ÆüÈ¯Çä
Äê²Á: 823±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¹Ó¤ì¤¿Êì¹»¤ËÀèÀ¸¤È¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢
µ´´¤ÂÀ°ì¡£
¹»Æâ¤ÏºÇ¶¯¥ä¥ó¥ー¡¦»â»ÒÆ²ñ¥¤¬Ë½¤ì¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¼ý¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¥±¥ó¥«¤ò»ß¤á¤ë¤¿¤á¤Ë
Éõ°õ¤·¤¿¸µ¥ä¥ó¤Î²áµî¡ÊÈÖÄ¹¡Ë¤Î»Ñ¤Ç»²Àï¤·¤¿µ´´¤¤À¤¬¡¢
¤½¤Î»Ñ¤Ç»â»ÒÆ²¤Ë¹û¤ì¤é¤ì¡ÖÊú¤«¤»¤í¡×¤Ê¤ó¤Æ
¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤―――
°ìÅÓ¤Ê»â»ÒÆ²¤Î¥á¥í¤¹¤®¤ë¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë
¥Úー¥¹¤òÍð¤µ¤ì¤Þ¤¯¤ê¤Êµ´´¤¡¢
ÀèÀ¸¤À¤È¥Ð¥ì¤º¤Ë¾è¤êÀÚ¤ì¤ë¡Ä!?
ÉÁ¤²¼¤í¤·¤ÏÂ´¶È¸å¤Î
¥¨¥í¤¤¤Á¤ã¥Ï¥Ã¥Ôー¥é¥¤¥Õ¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª
Å·»È¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤Îø
Ãø¡§¥â¥±ÂÀÏº
2025Ç¯12·î10ÆüÈ¯Çä
Äê²Á: 823±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Èà¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë³¨¤òÉÁ¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»¨»ïµ¼Ô¤ÎÅ·»È±Ó»Ê¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤ËÉé¤Ã¤¿²Ð½ý¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¿Í¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤òÈò¤±¤Æ¤¤¿¡£
»Å»ö¤Ë¿È¤¬Æþ¤é¤º¡¢¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤µ»ö¤·¤«½ñ¤±¤Ê¤¤¤ÈÇº¤àºÇÃæ¡¢¼ã¤¯¤·¤Æ¸½ÂåÈþ½Ñ¤Î¥È¥Ã¥×¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¿ÀÄ¦Ã°Íö¤Î¼èºà¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¡£
¤É¤ó¤Ê¼èºà¤â¼õ¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ææ¤Î²èÀ»¤ËÉÝµ¤¤Å¤¯±Ó»Ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ã°Íö¤Ï±Ó»Ê¤ÈÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿½Ö´Ö¡¢¡Ö³¨¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤Æ¡Ä!?
BL¥²ー¥à¤ÎÀ¤³¦¤ËÅ¾À¸¤·¤¿°ÌòÎáÂ©¤Ï¡¢¥°¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿
Ãø¼Ô¡§ÁÕ¥æ¥ß¥«
¸¶ºî¡§È¬½Å
2025Ç¯12·î10ÆüÈ¯Çä
Äê²Á: 1,021±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Á°À¤¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¸ø¼ß²ÈÃäÃË¤Î¥Õ¥¡¥Ë¥¢¤Ï¡¢
¤³¤ÎÀ¤³¦¤¬BL¥²ー¥à¤ÎÀ¤³¦¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ª
BL¥²ー¥à¤Î¼çÌò¥ëー¥¤¤Ë·ù¤¬¤é¤»¤ò¤·¤¿·ë²Ì¡¢
°ÌòÎáÂ©¤È¤·¤Æ¶¯À©Ï«Æ¯½êÁ÷¤ê¤Ë¤µ¤ì¤ë±¿Ì¿――¡£
ÃÇºá¥ëー¥È¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«²óÈò¤·¤¿¤¤¡ª
¤À¤«¤é²¦»Ò¤Î¥¢¥ë¤Ë¥¥¹¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï
¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ï¤º――!?
WEBÈ¯BL¤ÎÂç¿Íµ¤¥Î¥Ù¥ë¡¢ÂÔË¾¤Î¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¡ª
¹ó¤¯¤·¤Ê¤¤¤Ç£±£².
Ãø¡§¤Í¤³ÅÄÊÆÂ¢
2025Ç¯12·î10ÆüÈ¯Çä
Äê²Á: 823±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Ì²»±¤ò¥¼¥ß¤ËÍ¶¤¦¤¿¤á¡¢¤¤¤í¤¤¤í»Å³Ý¤±¤Æ¤¯¤ë¸ÍÅÄÀèÇÚ¡£Ì²»±¤ÏÈà¤ò¡Ö¤ª·»¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¤¬¡¢²Ìî¤Ë¸À¤ï¤»¤ë¤ÈÌ²»±¤ò¹½¤¤²á¤®¤Î´í¸±¿ÍÊª¡ª¡¡¤â¤Á¤í¤ó¤½¤Î¾ðÊó¤Ï¿¿Ìð¤Î¼ª¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ì²»±¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò±þ±ç¤¹¤ë¿¿Ìð¤Ï´³¾Ä¤·¤Ê¤¤¤Ç¸«¼é¤ë¤¬¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤ÆÌ²¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡ª¡¡¿¿Ìð¤ÎÆó½½ºÐ¤Î¼«À©¿´¡ÖÂ«ÇûNG¡£É¬Í×°Ê¾å¤Ë¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¤¡×¤Ê¤Î¤À¤±¤É¡¢ËÜ¿´¤Ï¡Ä¡©
