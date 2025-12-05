¡ÚTOKYO AUTO SALON 2026¡ÛAUTO SALON SPECIAL LIVE½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬·èÄê¡ª
¡¡Åìµþ¥ªー¥È¥µ¥í¥ó»öÌ³¶É¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢11Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î3Æü´Ö¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥«ー¤È´ØÏ¢À½ÉÊ¤ÎÅ¸¼¨²ñ¡ÖTOKYO AUTO SALON 2026¡×¤òËëÄ¥¥á¥Ã¥»¡ÊÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶èÃæÀ¥2-1¡Ë¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ç44²óÌÜ¤È¤Ê¤ëÅìµþ¥ªー¥È¥µ¥í¥ó2026¤Ï¡¢385¼Ò¤¬½ÐÅ¸¤·¡¢840Âæ¤Î¼ÖÎ¾¡Ê¢¨¿ô»ú¤Ï12·î3Æü¸½ºß¡Ë¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¡ÈÇ¯¤Ë1ÅÙ¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥«ー¤Îº×Åµ¡É¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡ËèÇ¯¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡ØAUTO SALON SPECIAL LIVE¡Ù¤Î½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤¬AislE ¡¢ÎëÌÚ°¡Èþ¡¢MAX¡¢DJ KOO¡ÊTRF¡Ë¡¢ 11Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï¹â¶¶ÍÎ»Ò¡¢ÃæÂ¼¤¢¤æ¤ß¡¢¶áÆ£¿¿É§¡¢¤Ç¤¹¡£Åìµþ¥ªー¥È¥µ¥í¥ó2026¤ÎÅö³ºÆü¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â´ÑÍ÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÅìµþ¥ªー¥È¥µ¥í¥ó¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ê»°±É¥Á¥±¥Ã¥È¥µー¥Ó¥¹¡Ë(https://www.tokyoautosalon.jp/2026/ticket/)¤Ç¹¥É¾È¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¹ñºÝ²ñµÄ¾ì2F¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥Ûー¥ë¤Ç¤Ï¡¢Á°²ó¤Ë°ú¤Â³¤¡Ø e-SPORT EXPERIENCE¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¤Ï¡È¹ñÆâºÇÂçµé¤Îe¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¤Îº×Åµ¡É¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¥¹¥±ー¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ³§¤µ¤Þ¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²ñ´üÃæ¤ÎÍè¾ì¼Ô¥¢¥ó¥±ー¥È²óÅú¼Ô¤ËÃêÁª¤Ç¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¡Ö¥¢¥ó¥±ー¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¤Îº£²ó¤ÎÆÃ¾Þ¡Ê1Ì¾¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒSUBARUÄó¶¡¤Î¡ÖIMPREZA ST/ST-H ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡²ñ¾ì¤ËÍè¤é¤ì¤Ê¤¤Êý¤â¡¢¥ªー¥È¥µ¥í¥óTV¤Ë¤è¤ëÇÛ¿®¤Ç²ñ¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡Ê¢¨¡ØAUTO SALON SPECIAL LIVE¡Ù¤ÎÇÛ¿®¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ë¡£ÆüËÜ¸ì¤È±Ñ¸ì¤ÎÆ±»þ²òÀâ¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥¯¥ë¥Þ¥Õ¥¡¥ó¤ËÀ¸¤Î¶½Ê³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡¡
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹µºÜÆâÍÆ¤Ï12·î3Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã³«ºÅ³µÍ×¡ä
²ñ¾ì
ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¡Ê¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì ¥Ûー¥ë1～11 ¡¢¹ñºÝ²ñµÄ¾ì¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ûー¥ë ¡¢²°³°Å¸¼¨¾ì¡Ë
³«ºÅÆüÄø
1·î 9Æü¡Ê¶â¡Ë 9:00～19:00¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ç¥¤¡Î¶È³¦¡õÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¸ø³«Æü]¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨9:00～14:00¤Ï¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥¿¥¤¥à¡Ê°ìÈÌ¸ø³«¤Ê¤·¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 14:00～19:00¡Ê°ìÈÌÆÃÊÌ¸ø³«¡Ë
1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë 9:00～19:00¡Ê°ìÈÌ¸ø³«Æü¡Ë
1·î11Æü¡ÊÆü¡Ë 9:00～18:00¡Ê°ìÈÌ¸ø³«Æü¡Ë
¼çºÅ
Åìµþ¥ªー¥È¥µ¥í¥ó»öÌ³¶É¡ÊTASA¡Ë
¸å±ç
ÀéÍÕ¸©¡¢ÀéÍÕ»Ô¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¼«Æ°¼ÖÍÑÉÊ¡¦ÉôÉÊ¥¢¥Õ¥¿ー¥Þー¥±¥Ã¥È¿¶¶½²ñ¡ÊNAPAC¡Ë¡¢
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¼«Æ°¼Ö¹©¶È²ñ¡ÊJAMA¡Ë¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¼«Æ°¼ÖÏ¢ÌÁ¡ÊJAF¡Ë
ÆÃÊÌ¶¨ÎÏ
ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¡¢³ô¼°²ñ¼Ò»°±É
Æþ¾ìÎÁ[É½: https://prtimes.jp/data/corp/23526/table/1378_1_7df1785fc62d894f9de45546907decf0.jpg?v=202512050528 ]
🔹Á°Çä¤ê·ô¤ÎÈÎÇä¾õ¶·¤Ë¤è¤êÅöÆüÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê²ñ¾ì¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë
¢¨°ìÎ§ÎÁ¶â¡Ê·ôÌÌµºÜÆü¤Î1Æü¸Â¤êÍ¸ú¡Ë
¢¨¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¡ÊiOS¡¿Android¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤¬É¬Í×¡£»æ¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë
¢¨¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤ÎÆþ¾ì¤ÏÊÝ¸î¼ÔÆ±È¼¤Ë¸Â¤ë
¤½¤ÎÂ¾¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¡¢Åìµþ¥ªー¥È¥µ¥í¥ó¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÆâ¥Á¥±¥Ã¥È¥Úー¥¸(https://www.tokyoautosalon.jp/2026/ticket/)¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÅìµþ¥ªー¥È¥µ¥í¥ó¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ê»°±É¥Á¥±¥Ã¥È¥µー¥Ó¥¹¡Ë¤ÇÈÎÇäÃæ
Åìµþ¥ªー¥È¥µ¥í¥ó2026¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó :
https://www.tokyoautosalon.jp/2026/ticket/
¢¨¼èºà¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´Ãí°Õ¤È¤ª´ê¤¤
TOKYO AUTO SALON 2026¤Î¼èºà¿½ÀÁ¤Ï¡¢Åìµþ¥ªー¥È¥µ¥í¥ó¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÆâ¥á¥Ç¥£¥¢¥Úー¥¸(https://www.tokyoautosalon.jp/2026/media/)¤Ç12·î24Æü¡Ê¿å¡ËÀµ¸á¤Þ¤Ç¤Ë¤ª¼êÂ³¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÅöÆü¿½ÀÁ¼õÉÕ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤ª¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤ÎÊý¤Ï¿½ÀÁ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆÄÉ²Ã½ñÎà¤ÎÄó½Ð¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¥Úー¥¸(https://www.tokyoautosalon.jp/2026/media/)¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¸þ¤±ÁÇºà¡Ê¥ê¥êー¥¹¡¢¼Ì¿¿¡¢¥í¥´¡Ë
www.tokyoautosalon.jp/2026/media/(https://www.tokyoautosalon.jp/2026/media/)
ID¡§autosalon ¥Ñ¥¹¥ïー¥É¡§tas2026
ÊóÆ»´Ø·¸¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
Åìµþ¥ªー¥È¥µ¥í¥ó¹Êó»öÌ³¶É
Email: pr@tokyoautosalon.jp
Åìµþ¥ªー¥È¥µ¥í¥ó2026
https://www.tokyoautosalon.jp/2026/
Instagram(https://www.instagram.com/tokyo_autosalon_official/) / X(https://x.com/tokyoautosalon/) / YouTube(https://www.youtube.com/channel/UCgAh9SlY8qwlw-tnEc-A9FA) / Facebook(https://www.facebook.com/tokyoautosalon/)