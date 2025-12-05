¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡Ö²£ÉÍ¹ñºÝ¥×ー¥ë¡×¤ÎÃÝÎÓ¤ÇÃÝÎÓÊÝÁ´³èÆ°¤Ë»²²Ã
ºåµÞºå¿À¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤Ï¡¢11·î29Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¤Î²£ÉÍ¹ñºÝ¥×ー¥ë¤ÎÃÝÎÓ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í ÆüËÜ¤ÎÃÝ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÃÝÎÓ´ÖÈ²À°È÷¤ËÅö¼Ò½¾¶È°÷¤È¤½¤Î²ÈÂ²26Ì¾¤¬¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤Ç¤Ï´Ä¶ÊÝÁ´³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÃÝÎÓÊÝÁ´³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£½ÏÎý¤·¤¿¿¢ºÏ½¾»ö¼Ô¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È¡¢»²²Ã¼Ô¤Ï°ÂÁ´¤ËÇÛÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Î¤³¤®¤ê¤ò»È¤Ã¤ÆÉÔÍ×¤Ê¿¿ÃÝ¤òÈ²ºÎ¤·¡¢ÁªÊÌ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç»Þ¤òÍî¤È¤¹ºî¶È¤Ë´À¤òÎ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢8²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï³Àº¬¤äÅôäÆÍÑ¤ËÁªÊÌ¤·¤¿ÃÝ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢ÅÅÆ°¥É¥ê¥ë¤ÇÃÝÅôäÆ¤Ê¤É¤ÎÀ©ºî¤ËÄ©Àï¡£¤½¤ÎÂ¾¤ÎÃÝ¤Ï¥Á¥Ã¥Ñー¤ÇÊ´ºÕ¤·¡¢ÈîÎÁ¤È¤·¤ÆºÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤ÏÅ·¸õ¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê½©¶õ¤Î²¼¡¢»²²Ã¼ÔÁ´°÷³Ú¤·¤¯³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Èè¤ìÃÎ¤é¤º¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ïºî¶È¤ò¿Ê¤á¡¢Âç¿Í¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤Î¤Ë¶ìÏ«¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¾Ð´é¤È³èµ¤¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿°ìÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Á³¤È¿¨¤ì¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÃç´Ö¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¡¢´Ä¶ÊÝÁ´¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºåµÞºå¿À¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤Ï¡¢º£¸å¤âÃÏµå´Ä¶¤ÎÊÝÁ´¤ò½ÅÍ×¤Ê·Ð±Ä²ÝÂê¤ÈÂª¤¨¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿»ö¶È³èÆ°¤òÄÌ¤·¤ÆÃÏ°è¤ä¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
